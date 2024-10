Fotografías: Patricia Martín

Seguir haciendo pop-rock sin dejarte influenciar es una verdadera declaración de intenciones, como lo es comenzar un disco con un discurso del ex guerrillero y político Pepe Mujica. Kokoshca, la banda formada por Amaia Tirapu, Iñaki López, Álex López e Iñigo Andión, lanzan su octavo álbum de estudio, La juventud (2024, Sonido Muchacho).

«Un día venceremos, cuando callen estos viejos» canta en esta ocasión la banda tras más de diez años haciendo música. Con todo, este cuarteto nos prepara para escuchar todo un himno a la juventud, para seguir aprendiendo y conociendo, a enamorarnos y desenamorarnos y, sobre todo, para no querer acabar nunca la fiesta.

Dedicar un disco a hablar de la juventud podría cruzar una fina línea en la que podría quedar algo demasiado melancólico y nostálgico, sin embargo, las guitarras y las baterías de la banda resuenan mucho más limpias y fuertes que nunca, tanto que nos invitan a dejarnos la voz en cada estribillo. Tras una espera de casi un año para dar luz a este trabajo, por fin podemos escuchar La juventud, un disco que será, a partir de hoy y para siempre, atemporal.

La juventud es el nombre de vuestro último trabajo. Este disco se abre con un discurso de Pepe Mújica, lo que supone de entrada una declaración de intenciones muy potente y que nos mete de lleno en las siguientes canciones para escuchar al detalle cada letra y cada mensaje que enviáis. ¿Cuál fue la primera idea de empezar el disco de esta forma?

Iñaki: Fue… Pues ni me acuerdo. Fue que básicamente nos parecía que el disco empezaba a coger a las canciones en una especie de narrativa concreta y no sabíamos muy bien qué hacer con ello. Llegamos a lo que ha sido ahora y nos parecía que quedaría bien el rollo de hablar de la juventud como discurso. Se me ocurrió que este hombre no paraba de hablar de la juventud y, buscando discursos y tal, vimos que nos encajaba, que era como muy vehemente. Creo que fue un poco eso.

¿Y cómo llegáis a materializarlo de esta manera? ¿Primero fue la base o la adaptasteis a lo que ya teníais?

Amaia: Pues fue al revés. Teníamos esa canción instrumental y ya sabíamos que el disco iba a ser La juventud, y de repente fue una idea que un día vino sola. Pensamos que encajaba súper bien este discurso y fue cosa de Iñaki. Un día vino y dijo: «Creo que este discurso funcionaría». Pepe Mujica va a una universidad y hace este discurso para los jóvenes y nos parecía muy guay lo que dice, lo probamos y encajó muy bien. Además, Pepe Mujica es una figura bastante importante y, aunque es una persona muy mayor que parece que siempre está en sus últimos momentos de vida, luego resulta que no. Cada titular que sale sobre él es de una persona mayor pero tiene un espíritu joven.

Álex: Es una base que, de hecho, empezamos para el anterior disco. Es como un bocetillo con el que no llegamos a hacer nada y se rescató la base para esto porque funcionaba muy bien.

La juventud no podía ser otra cosa que una oda a seguir siendo joven. ¿Qué significa para vosotros esa palabra? ¿Cuál era el objetivo de querer dedicar prácticamente las 10 canciones a ese concepto? Y aquí os copio la pregunta que le hicisteis a El drogas, ¿creéis que la juventud es un estado mental?

Iñaki: Yo creo que la juventud es una época en la vida en la que tú diagnosticas (tal vez más en la adolescencia) un poco el mundo. Descubres que el mundo tampoco es como te lo han contado, sino que hay ciertas estafas y empiezas a diagnosticarlo, a definirlo, pero a la vez no tienes ni puta idea de cómo convivir con ello. Entonces, bueno… no tienes todavía edad para hacer ciertas cosas porque vives con tus padres, estás en todo pero sin estar… Y La juventud tiene un poco ese rollo de no conformarse solo con eso. Y sí, por supuesto, creo que es un estado mental de alguien que no se quiere anquilosar y que, a pesar de tener 70 años, hay gente con esa edad que es más joven que un niño aún de 22. Me parece que la juventud es una actitud de la vida, básicamente de no dejar de aprender, seguir descubriendo cosas y fluir.

Amaia: También de ilusionarte por vivir y por cosas nuevas. Que a veces parece que la gente se para en un momento, cuando ya tiene su casa, sus hijos, su trabajo, su rutina, y se estanca y ya su vida va a ser así siempre. Joder, no. La vida es siempre ser joven, querer vivir cosas nuevas, ilusionarte por la vida…

Iñaki: Pero dicho esto, no es Síndrome de Peter Pan. Este disco es un poco intentar coger esa energía y reflejarla. Como si nosotros fuésemos un canal, un medium. A mí no me parece mal ser Peter Pan, pero no pretendemos ser Forever Young ni nada de esto, simplemente nos salía desde cierta madurez recoger esa energía y proyectarla. No queremos participar en la juventud, como dice tanto la canción.

«la juventud es una actitud de la vida, básicamente de no dejar de aprender, seguir descubriendo cosas y fluir»

Totalmente, entiendo el concepto. También hay que saber llevar ese espíritu joven porque se te puede ir un poco…

Amaia: Es verdad que se te puede ir del todo, sí [risas].

En el disco hay varias canciones en las que escuchamos lo horroroso que es para vosotros trabajar. No todos os podéis dedicar únicamente a vivir de la música, así que imagino que por ahí van un poco los tiros… Si de verdad tuvierais una situación muy privilegiada de vivir muy desahogadamente solo tocando vuestras canciones, ¿también os supondría un estorbo trabajar?

Amaia: Todos hacemos otras cosas, pero no… Hay gente que tiene un trabajo más estable, y otros que somos más buscavidas y sí que estamos más centrados en la música. El otro día nos dijo Anna Pacheco que para ella la temática de Kokoshca se dividía en tres temas: amor y desamor, canciones para no trabajar y canciones para no acabar la fiesta. Sí tenemos un punto un poco contra el trabajo, pero no solo eso. Yo tengo claro que me encanta dedicar tiempo a las cosas que me gustan y creo que el trabajo debería ser así. De lo que estoy un poco en contra es de la nueva sociedad capitalista, que se centra en producir, producir, producir; trabajar, trabajar, trabajar… en algo que quizá no te gusta y al final estás dedicando la mitad de tu vida, o incluso mucho más, a algo que en realidad no te gusta. No tienes otra salida. Sé que es muy difícil salirse de ese camino. Teóricamente me encantaría que el mundo pudiese regirse por eso: haz lo que te gusta y aquí tienes esta renta básica universal. Si de verdad quieres ser uno de esos, pues estate ahí 27 horas con tu ordenador y tu pinganillo, pero si no, pues no sé…

Hemos podido ir descubriendo La juventud poco a poco. Lo último que escuchamos antes del lanzamiento fue Parkour. ¿Cuál es el criterio que habéis seguido para ir desgranando poco a poco el disco?

Amaia: Salió La juventud, Mi barrio, y después Huella de ti. Este disco en teoría iba a salir en abril o mayo, pero si cumplimos esas fechas iba a ser todo muy acelerado, así que decidimos hacerlo de una manera más pausada. Nunca lo habíamos hecho así, nos hemos dedicado mucho tiempo y hemos hecho vídeos de todas las canciones. Salió el primer single en mayo que fue La juventud, y lo de elegir canciones para nosotros es algo complicado porque nunca sabes si has elegido los correctos. Hay gente que le gusta una, luego otra…

Álex: La de Huella de ti la peleé yo. No estaba en el plan inicial. Sacamos las dos primeras y en el camino me puse un poco pesado porque creía mucho en esta canción. Sobre todo creía en una energía. A veces pasa esto en el local, y es que de repente sin hablarlo pasa algo y estamos tocando una canción, nos miramos y sentimos esa energía. Es tan puro ese momento que piensas «¿esto qué significará?»

Amaia: Aparte porque la habías enseñado y la gente te había dicho que sí [risas].

Álex: Es verdad, ¡busqué el refuerzo positivo!

En mayo pudimos descubriros en formato podcast. Tuvisteis diferentes invitados bastantes míticos y hablabais de todo lo que luego cantaríais en este nuevo disco. ¿Cómo se os ocurrió la idea de crear este formato? ¿Os ha gustado la experiencia?

Iñaki: Pues en realidad siempre nos ha gustado esa idea, y reuniéndonos con el sello llegamos a la conclusión de que es un sitio donde nos podemos sentir cómodos y apoyar la promoción y ampliar el mensaje comunicativo, a la vez que crear un contenido.

Amaia: Sí, había que hacer algo a la salida del disco y somos personas que no nos veíamos cómodos en hacer de repente el tonto en Instagram o ese tipo de cosas. Pero claro, tienes que inventarte algo. Salen 85 millones de discos todo el rato y tienes que darle algo más de contenido a parte del disco. Nos lo propusieron desde Sonido Muchacho y pensamos que vale, que nos podemos sentir cómodos y tenemos la suerte de conocer a mucha gente de la música. Siempre íbamos a tener un invitado y podíamos llevarle por el terreno de lo que iba a ser el disco y acercándonos a ese tema. Me gusta mucho la idea porque es algo útil y no es tan efímero. Las promos, una vez que pasan, todo el mundo las olvida y queríamos que este proceso de lanzamiento quedara también ahí para nosotros y que quede como testimonio de algo. A mí me gustó bastante.

Álex: Es verdad que hay mucha cosa y el mercado de los podcast está saturado ahora mismo. Que alguien dedique una hora de su tiempo a escucharnos habiendo tanto contenido en plataformas es de agradecer.

Iñaki: Yo tenía un podcast en 2010 y era algo que teníamos en el fondo como nuestra espinita. También nos parecía natural hacerlo.

Hay una canción en el disco, Mi barrio, que habla de cómo era vuestro barrio, de cómo era la gente y cómo es ahora todo… Ha salido un tema algo nostálgico y con el que es fácil empatizar y verse reflejado si eres una persona que ha vivido o vive fuera de su ciudad. No sé si era esa vuestra intención o ha sido algo natural. ¿Soléis ser personas nostálgicas a la hora de escribir cuando miran el pasado?

Amaia: Sí, es un poco irte y darte cuenta de que cuando vuelves solo hay abuelos y gente que se ha quedado tal cual. Es entre volver a lo que ha sido tu sitio y sentirte como fuera también. Yo me fui de Pamplona y luego volví, y sí que al principio te sientes como… «joder, si esto ha sido mi sitio». También el irte te da una visión más guay y a la vez sientes que al volver ya no le tienes ese asco a lo que le tenías cuando eras una adolescente.

Iñaki: Es curioso porque, depende de dónde seas, puedes o no entenderlo. Un periodista que vive en Lavapiés me decía que no empatizaba porque en su barrio no pasa eso. Es como que han puesto mil sitios de desayunar hipster pero ya. Ese sentimiento, al final responde a una ciudad de provincia como Pamplona o Alicante y no tanto a la gente de Madrid. El monstruo liberal del desarrollo urbanístico también afecta a las ciudades y a los barrios, pero de otra manera. Ya lo decían los Celtas Cortos, «ya no queda nadie de los de antes, y los que hay han cambiado” [risas].

Sois de Pamplona y, aunque ya sabemos cómo funciona la industria y lo difícil que es hacerse un hueco en ella, siempre ocurre que suele ir mejor fuera de donde empiezas que en tu propio sitio. Tal vez también por lo que habláis de cómo son los barrios. Si buscamos, vuestros oyentes se concentran todos en grandes ciudades como Madrid, Barcelona… pero a la vez es curioso porque la mayor parte de vuestros conciertos son por el norte.

Iñaki: Es curioso, sí. Pero la realidad es que es solo un inicio. La idea es seguir buscando más fechas. No es nada premeditado, ¡no odiamos el sur!

Amaia: Claro, es solo por gestión. Al final, la gestión de bajar a Algeciras siempre es más complicada que irte a Oviedo. Si vives en Madrid, al ser un país centralizado, todo está pensado para que sea más fácil.

Álex: También hay un posicionamiento, no sé si del todo político, pero también estético, y de esto se habla mucho y también lo decían los compañeros de Triángulo de Amor Bizarro… No vamos a vivir en Madrid pese a que nuestra vida sería mucho más fácil como banda. Vamos a seguir viviendo en el norte, en esta esquina de la península y que para ir a tocar a la otra punta sean 12 horas. No queremos vivir en Madrid por muchísimas razones.

Amaia: En el podcast hablamos con Isabel, de Triángulo de Amor Bizarro y habla de eso. Estuvo un año viviendo en Madrid y no le gustó nada la experiencia y se volvió.

Álex: Oye, pero el sur nos flipa, eh. Ahora hay menos fechas, pero espero que haya muchas más.

«No vamos a vivir en Madrid pese a que nuestra vida sería mucho más fácil como banda»

Es valiente también apostar así por un proyecto. No todo tiene que pasar en Madrid, ya está bien.

Iñaki: En Madrid hay mucha industria, por eso venimos a las promos.

Amaia: El hecho de estar más aislados de lo que se lleva en Madrid y de lo que está más de moda, te hace centrarte más en tu proyecto y en tu música. No estás todo el tiempo en la fiesta de moda. Creo que te hace estar menos influenciado por lo que deberíamos estar haciendo o tocando y nos permitimos ser más libres a la hora de crear y componer.

¿Notáis diferencia en los directos cuando tocáis en el norte y en el resto de España?

Iñaki: Hay de todo en todas partes y puede depender de tantas cosas. No, no hay una diferencia que podamos decir de tocar en el norte o en el sur, solo que creo que a veces el norte acepta de una manera más natural una actitud más punk.

Álex: Hemos tocado en muchos sitios y la experiencia ha sido diferente siempre. Todos tenemos días.

También habláis de La juventud mirando al pasado porque habláis de vuestra juventud pero, si tuvierais que hacer una canción sobre la juventud actual, ¿cuál sería el tema principal?

Álex: Me pasa que antes de contestar esa pregunta tendría que intentar diluir qué es la juventud ahora mismo en España. Sí conocemos lo que se vive en el norte. Esa juventud tiene bastante conciencia política, pero a la vez vemos que hay otra juventud con mucha menos o ninguna.

Iñaki: En realidad no somos quién para decir nada a nadie. Hemos hecho un disco para la juventud y queremos que con nuestras letras los demás piensen por ellos mismos. Que no se dejen coger, que piensen por ellos mismos y, lo más importante, que no sucumban al mal

Sois un grupo que lleva muchos años tocando, aprendiendo y evolucionando… ¿Qué pensáis que ha cambiado más de los primeros años de juventud siendo Kokoshca hasta ahora?

Iñaki: Al principio hay como más libertad y como que te da igual. Ahora hay un plan expositivo, tenemos un refinamiento mayor para hacer estas cosas. Pero ahora sonamos más redondos, a veces algo más pop…

Amaia: Ahora en las letras somos mucho más exigentes. Antes pensábamos que tal vez la gente no le daba tanta importancia a eso. Antes estábamos en el local, hacíamos alguna broma y ya se quedaba ahí, ahora nos da un poco más de vergüenza. Desde luego, antes nos podíamos conformar con cosas menos trabajadas, eran letras y sonidos más libres. Y no quiero decir que antes fuéramos más libres, sino que ahora es un trabajo que cuidamos mucho más.

Vosotros habláis muchas veces de hits o himnos. ¿Sabéis antes de sacar la canción que va a ser un hit? ¿Cuál es el secreto para saberlo?

Iñaki: Hay un punto de no saber eso porque si lo conociéramos y tuviéramos la clave seríamos la hostia. Pero hay un punto de lugares comunes que siempre nos han funcionado como hits. Hay ciertas cosas que funcionan, igual que funciona una foto o un texto o una película. También es verdad que si no decimos nosotros que nuestra música es un hit, ¿quién lo va a decir? Pero sí es verdad que a veces lo sabes. Nosotros conocemos bien a nuestra audiencia y sus lugares comunes.

Álex: A ver, son hits pero no nos salen canciones de Dua Lipa [risas]. Nosotros sabemos dentro de lo que conocemos dónde es lo más lejos que podemos tirar la piedra.

Y sobre la estética que habéis querido seguir para este disco, contadme la idea que teníais y cómo ha sido el resultado de la portada, los videoclips que hemos podido ver hasta ahora…

Amaia: Queríamos hacer algo atemporal, algo que no nos hiciera sentir mucha vergüenza. Queríamos algo elegante, pero sin pasarnos. Justo vimos la película de Falling Leaves y nos moló mucho la estética y los personajes. Además, en la peli los personajes no son muy jóvenes, entonces pensamos un poco que queríamos hacer algo del estilo. A la vez, lo mezclamos con Twin Peaks, Hopper… y la portada nos salió como una especie de escena de película. Salimos haciendo cosas que no son de adolescentes como leer un periódico, por ejemplo. Queríamos plasmar justo eso.

Iñaki: Es un instante, pero congelado a nivel de edad vital, entre la juventud y el misterio en sí. Al final, creo que el disco tiene esa reflexión de la nostalgia suspendida en el tiempo y, a la vez, sin querer que fuera del todo nostálgico. Aunque algunas canciones lo sean, la energía predominante no lo es.

«el disco tiene esa reflexión de la nostalgia suspendida en el tiempo»

En vuestro anterior trabajo, KOKOSHCA, comentabais que la canción ‘Himno de España’ se os hizo difícil terminarla. ¿Ha habido alguna en este disco que os haya tomado más tiempo de lo normal en darle forma?

Iñaki: La última del disco, Es una suerte, sí nos costó un poco más porque teníamos la idea, pero no terminábamos de verla y nos costó a nivel producción.

Álex: A Sácame a bailar también le dimos bastantes vueltas en cuanto a tonos…

Iñaki: En realidad hay alguna canción en este disco un poco más pretenciosa, que nos costó un poco darle forma, pero nada como lo que nos ocurrió en el anterior que comentabas.

¿Qué canción de este nuevo disco creéis que va a disfrutar más la gente en los directos?

Amaia: Pues tenemos muchas ganas de tocar todas y nos gustan todas, la verdad.

Álex: Es una suerte verte creo que va a gustar mucho porque la enseñamos a familiares y amigos y todos nos decían que tenía algo especial. También la disfrutamos mucho tocándola y nos encanta. Pero no sé.

Iñaki: Ahora lo que ocurre es que las canciones dejan de ser nuestras y pasan a ser de la gente. Cada uno las interpreta y les da el sentido que quieren.