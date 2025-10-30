Fotografía: Jorge Herráez
En noviembre de 2023, La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) dieron su último concierto en el WiZink Center de Madrid antes de tomarse un merecido descanso que ha durado casi dos años. Era la primera vez que, por determinación propia, la banda burgalesa decidía parar sin más pretensiones que descansar y reconectar con todo lo que son: su barrio, su ciudad, su gente, sus propios sentimientos. Durante este tiempo, Alvar, Caleb, David, Jorge, Jose y Nacho han estado desconectados como colectivo de la vorágine de la industria musical y de las redes sociales, disfrutando de un tiempo libre del que cada uno ha dispuesto como más le ha apetecido, como si de unas vacaciones se tratase. San Felices, su nuevo álbum, habla de todo esto y lo hace de forma directa, sin rodeos, apelándonos a cada uno de nosotros y mostrándonos con enorme honestidad dónde se encuentran actualmente.
No parece demasiado tiempo, pero para una banda del nivel y la exigencia de La M.O.D.A. ha sido un período largo de ausencia. Algo que no hace tantos años era lo más normal del mundo, ahora resulta casi una anécdota. Salir de la espiral del éxito y las cifras da vértigo, sobre todo por lo efímero que es a día de hoy todo eso, cuando no sabes si tras tu ausencia habrá alguien esperando para abrirte de nuevo la puerta. Pero estos seis amigos tienen tras de sí una ferviente legión de fans que les arropan, les sostienen y, efectivamente, les esperan con paciencia el tiempo que haga falta. Las cifras de venta de entradas sin que hubieran publicado aún su nuevo disco, hablan por sí solas.
Tras unos imprevistos que retrasaron nuestra entrevista y que nos impidió poder charlar de nuevo con todo el grupo, nos juntamos con David (cantante y guitarra) y Jorge (bajista) para intercambiar impresiones de cara a esta nueva etapa en la que San Felices es la punta de lanza. Así, recordando de dónde venimos y siendo conscientes de hacia dónde vamos y, sobre todo, de dónde estamos ahora, hablamos con ellos de sus nuevas canciones, de lo necesario que ha sido este alto en el camino a nivel profesional y personal y de cómo este disco nos invita a conocerlos mejor. Escuchar estos 12 temas es sentirnos cerca de su casa y tener la certeza de que hablan de ellos, pero que también se dirigen a nosotros en cada verso.
Quedan un par de días para que salga el disco y todo el mundo lo pueda escuchar, pero antes de que empecéis a recibir todo ese feedback, ¿qué sensaciones tenéis vosotros?
Jorge: Pues muy buenas. Creo que ha sido el disco que con más tiempo y más calma hemos hecho. Tenemos muchas ganas de volver a arrancar todo y tenemos unas expectativas cojonudas. Nosotros estamos encantados con el disco y con muchísimas ganas de que la gente lo escuche y que lo cante en los conciertos.
Desde el último concierto en el WiZink Center de Madrid a finales de 2023, al final han sido casi dos años de parón. Es verdad que eso de los parones es muy recurrente últimamente, pero en vuestro caso ha sido real y os habéis alejado de los focos.
David: Eso es. Hemos dejado de subir cosas a las redes, hemos dejado de tocar, de dar entrevistas, de todo. Pero creo que esto era necesario, porque llevábamos tanta tralla seguida de 12-13 años prácticamente sin parar, 80, 90, 100 conciertos al año… muchos años juntando discos, giras, EP, gira, disco, gira… Entonces ha sido como volver un poco a casa, volver a San Pedro y San Felices, volver a la vida de antes y también tomar perspectiva y tener un poco más de visión de conjunto de lo que hemos ido viviendo estos años.
De ahí ha salido el disco nuevo, que es como un disco que habla de nuestro mundo, nuestro universo, nuestro barrio, la vida en una ciudad castellana de provincias, ese vínculo con lo rural, el amor, el desamor, los sentimientos y las emociones de cualquier persona… pero desde lo cotidiano. No es un disco de fuegos artificiales, incluso creo que, con el tiempo y llegados a este punto, intentamos decir las cosas con las palabras justas, incluso reduciéndolas. Yo siento que igual en otros discos teníamos muchísimas cosas que decir, mucha prisa y urgencia por decirlo, y en este disco igual hay otra calma.
¿Ese tiempo lo necesitabais más a nivel personal o a nivel artístico?
David: Yo creo que personal.
Jorge: A nivel humano, sí.
Mucho tiempo pegados en la furgoneta, ¿no?
David: Y sobre todo, mucho tiempo fuera de casa.
Jorge: Es que la última vez que paramos fue por la pandemia y porque tuvimos que parar, no por otra cosa, y fuimos empalmando gira con grabación de disco, gira con grabación de disco… Y para este dijimos que igual estaría bien estar un poco más en casa, con amigos, con familiares, desconectar de estar los siete días de la semana haciendo esto… Al final es como a todo el mundo que tiene vacaciones, que le suele sentar bien [risas].
David: Es que llevábamos tanto sin parar que ya había que hacerlo. Llega un momento que va pasando factura también hacer 80 conciertos al año, los viajes, no estar nunca, perderte todo… Es la hostia este trabajo y para nosotros es un sueño hecho realidad, pero eso no quita que se haya disfrutado este descanso y que nos haya venido muy bien.
Jorge: También nos ha venido muy bien hacer este disco sin agobios ni prisas. Sí que teníamos un calendario en mente, pero no en plan: lunes y martes ensayo del disco nuevo, miércoles gira, jueves gira, viernes fuera… El punto ha estado en hacerlo sin tensiones, sin tener la mente en mañana, estando en el local tranquilos, volviendo a hacer las cosas con calma.
«Este tiempo nos ha servido para tomar perspectiva y valorar todo lo que hemos hecho hasta ahora»
Entonces, ¿de ahí viene ese concepto de San Felices, de lo local, de volveros a reencontrar?
David: Sí, es como nuestro universo, ¿no? Es invitar a la gente a San Pedro y San Felices, que es el barrio donde tenemos el local y donde pasamos la mayor parte del tiempo, porque el grupo nos lleva la mayor parte de nuestra vida. Es como una invitación a mostrar a la gente lo que es nuestro día a día, nuestro mundo.
Nos hemos inspirado en eso, en nuestro día a día, como te decía, en la vida en una ciudad castellana, en una ciudad de lo que llaman de provincias, el vínculo con lo rural, lo que vivimos, lo que sentimos, las relaciones personales… pero sin artificios, sin humo, yendo a lo más esencial y también reivindicando lo cotidiano, lo del día a día. No tienen que pasar cosas extraordinarias para hacer una canción, a veces también se encuentra la inspiración en esas historias pequeñitas del día a día.
¿Podríamos decir que este disco es más prosaico que poético?
David: Sí. Y desde luego, más cotidiano.
¿Cuándo notáis que es el momento de poneros manos a la obra con el nuevo disco? ¿Hay algo que prende la mecha o surge todo de manera natural? ¿Cuándo empieza a picaros el gusanillo de todo esto?
Jorge: Bueno, de quedar todos fue septiembre del año pasado.
David: Eso es, nos empezamos a juntar en septiembre-octubre, pero claro, ya estaban las demos. O sea, el primer germen… Yo creo que en enero del 24, empezó a salir el estribillo de ‘La vida en rosa’, que me acuerdo que fue una de las primeras; estaba la de ‘Letra Helvética’ desde un poquitín antes, que era la única de la que teníamos algo, aunque estaba como en francés… Así que sí, ha empezado todo en enero y nos ha llevado prácticamente un año y medio.
Jorge: Fue en marzo cuando lo grabamos…
David: Luego hemos ido a algún estudio en mayo a hacer algunas demos, en septiembre hicimos otra rondita… Y cuando nos juntamos ya todos, creo que fue en octubre-noviembre. Pero vamos, que las primeras demos, la primera lluvia del año, fue en enero.
La producción de San Felices ha recaído en Carlos Raya. Habladme un poco de cómo surge la idea y qué buscáis al contar con él.
Jorge: Por lo general, como lo solemos plantear siempre antes de una grabación: hacemos una lluvia de ideas con nombres. Entonces salió su nombre, pero cuando contactamos con él tenía mucho jaleo porque encima coincidía que grababa Fito. Pero nos hizo un hueco y ha sido una experiencia trabajar con una persona que como músico es increíble y como productor también. Lo ha hecho muy sencillo todo, la verdad.
A posteriori, una vez que escucháis el resultado final, ¿qué creéis que ha aportado a vuestras canciones?
David: Le elegimos también porque íbamos notando en el local que las canciones eran como un poco más grandes que Ninguna ola, que eran más íntimas o más desnudas. En estas sentíamos que tenían más protagonismo las melodías, los instrumentos… Creemos que lo primero que ha aportado es su sonido, pero a la vez creo que él pone su sonido a disposición de las bandas con las que está trabajando. O sea, él quiere que suenes a ti, no quiere imponerte algo que repita en todos los discos.
Yo creo que Carlos intenta conocer al grupo, intenta ver qué es lo que mejor le viene a esas canciones y al sonido de ese grupo. Eso ha estado muy guay también porque hemos hecho muy buen curro de equipo. Él nos ha entendido muy bien y nosotros creo que también le hemos entendido a él. Hemos hablado mucho de música previamente: «¿Cómo queréis que suene el disco? ¿Hacia dónde os inspira? ¿Cómo os lo imagináis? ¿Os lo imagináis con muy poca instrumentación o sonando muy grande? ¿Con muchas capas o con pocas?». Él también nos aportaba su opinión y su visión, y eso lo hemos tenido muy en cuenta.
Luego creo que ha mejorado mucho las canciones aportando algunos arreglos que creo que nunca se nos hubieran podido ocurrir a nosotros. Por ejemplo, hay una guitarra de 12 cuerdas en ‘Desde Marte’, que lo escuchas y tiene como otro nivel musical. Además es un tío con el que no es una cuestión de tocar muchas notas, sino que va a lo mínimo con lo que la cosa funciona. Y luego, también hemos trabajado mucho las voces, los coros sobre todo, porque se le ocurren unas melodías de voces muy guapas.
«En este disco los instrumentos han ganado más presencia y las letras se han reducido a la esencia»
O sea que cuando él os preguntaba, vosotros os imaginabais unas canciones un poco más grandes, ¿no?
David: Sí. A diferencia de los dos últimos discos, con más predominancia de lo instrumental.
Jorge: Y también más de eléctrica. Desde el Nuevo Canciones Burgalés con Gorka [Urbizu], ya nos iba pidiendo un poquillo más de chicha.
David: Y Carlos venía bien también para sacar ese lenguaje. Nunca habíamos hecho un solo de guitarra en un disco y este lo tenía. Fuimos pensando por varias cosas que Carlos era un equilibrio muy guay, entre esa parte un poco más folk que tenemos y que queremos seguir teniendo, y estas canciones más eléctricas…
Se nota que en este disco habéis mezclado muy bien esas dos cara vuestras, la más roquera y la más folk. Como que aquí dialogan muy bien las canciones entre sí y el disco transcurre por esos dos lugares de manera muy natural.
Creo que es muy interesante escuchar el disco en orden, desde la primera canción hasta la última, porque después de un parón de dos años proponéis algo que es un pequeño viaje por vuestro barrio, por vuestros sentimientos, etc. Creo que aquí probablemente estén las letras con más peso emocional de toda vuestra carrera.
David: Sí, sí, es verdad, me he dado cuenta también. A veces, cuando nos lo decís, también nosotros nos vamos dando cuenta. Sí que es verdad que en este disco se habla más de sentimientos, en los otros me da a mí que el que cantaba se estaba escondiendo un poco en lo social. Ahora también está esa parte social o de colectivo, pero las personas que están expresándose creo que abren un poco más su puerta, puede ser.
Probablemente las canciones de este disco son de esas que la gente va a conectar muy rápidamente con lo que contáis, porque al final hablan de separación, de rupturas, de nostalgia, que son sentimientos que todos tenemos y, como tú has dicho antes, habéis ido directos al grano.
David: Sí, como que antes igual utilizábamos más palabras o frases y ahora se ha limitado un poco más la letra. Aquí creo que los instrumentos han ganado más poder, más presencia, y las letras se han reducido a la esencia de lo que quieres cantar.
Cuando esas letras se han puesto sobre la mesa para que toda la banda las lea, ¿habéis sentido cosas diferentes a lo que acostumbrabais en otros discos? A mí como oyente sí que me ha pasado, como que han removido en mí cosas distintas.
Jorge: A mí me han flipado, la verdad. Hablan de un punto de vista distinto, más enfocado a la felicidad que otras cosas que podían ser un poco más oscuras, por así decirlo.
David: Hemos intentado ser sinceros en la música y en las letras y estamos muy contentos con el resultado. A ver, tenemos una expectación brutal porque sois las primeras personas que nos dan feedback, así que estamos todavía como un poco nerviosos.
El disco está lleno de «himnos» o hits, como lo queramos llamar: ‘Alsa pa Madrid’, ‘Los tiempos que vivimos’, ‘Subiendo como El Chava Jiménez’… pero luego también hay cosas muy bonitas como ‘La vida en rosa’, por ejemplo. Desde la primera vez que la escuché no pude evitar que se me viniera a la mente Jaco. Entiendo que es una canción que, en cierto modo, habla de él.
David: [Tras una sonrisa irónica]. Sí que parece, ¿verdad? A ver, todo el disco está escrito a partir de enero del 24. Igual había alguna idea de alguna canción que estaba de antes, pero el 99% de letra y música está ahí. Ya nos lo dijo Jose cuando la escuchó, dijo: «Tío, esta letra habla de Jaco, ¿no?». Yo creo que igual sí también, porque inconscientemente al final en las letras se cuela tu mundo y todo lo que piensas, aunque tú no quieras. Pero conscientemente, para Jaco era más ‘Los tiempos que vivimos’, que de hecho él toca el piano en esa canción. Pero es verdad que mucha gente ha interpretado así también ‘La vida en rosa’. Mola que cada uno lo pueda interpretar y que tengan vida propia esas letras.
«La de ahora es una nostalgia más feliz por haber vivido las cosas»
Hay muchas canciones que apelan a la nostalgia y eso es ya marca de la casa. ¿Cuanto más mayores os hacéis os pesa más la nostalgia?
Jorge: Hombre, desde luego, hay más cosas por las que mirar atrás.
David: Pues yo creo que este disco es menos nostálgico, eh. Hay nostalgia, pero tío, es que nosotros llevábamos una trayectoria… [risas]
Jorge: Ha habido épocas…
David: Ha habido más nubes negras, sí. Pero la de ahora es una nostalgia más feliz por haber vivido las cosas. Igual antaño era más una nostalgia de «joder, cómo echo de menos esto», «Volver a volver. Saber que no estás y yo nunca estaré». Pero ahora es más «qué bonito haber vivido eso y qué afortunados de haberlo vivido». Aunque te joda que las cosas a veces se acaben y que nada es para siempre, pero el enfoque creo que es ese.
El disco se abre con ‘San Felices’, la canción que da título al disco. Unas campanas, la guitarra y arranca un tema en el que habláis de vuestra tierra, de volver a casa, de lo efímero de algunos sentimientos, tanto buenos como malos: «A veces estoy triste y después se pasa. A veces estoy contento y también se va». ¿Habéis tomado más consciencia durante este tiempo de parón de lo efímero que puede llegar a ser todo esto?
Jorge: Sí, desde dentro encima se ve con una perspectiva de tiempo en la que no eres consciente. Lo hemos comentado muchas veces que de tocar en Madrid la primera vez en la Joy al último WiZink, ha pasado una pila de años, pero es que ha ido a toda leche. Como estás montado ya en la montaña rusa, te dejas llevar hacia donde tire, pero cuando se para te das cuenta de todo lo que has hecho.
David: Cuando pasó lo de la pandemia, yo creo que también nos hizo de alguna forma cambiar un poco el chip porque esto lo dabas por hecho, ya no de tu grupo, de la música en general, la industria, los conciertos… y de repente como que todo se fue. Ahí yo creo que cambiamos un poco, por lo menos yo, la forma de no dar por hecho casi ni un concierto, de disfrutarlos como siempre los disfrutas, pero con un punto más de conciencia de que esto se puede ir en cualquier momento.
O sea, que ahora estáis en ese pensamiento de que hay que valorar todo mucho más.
David: Sí, por la parada también. Como decíamos, que cuando estás metido en la vorágine, igual simplemente vas haciendo las cosas y no tienes ni tiempo para valorar lo que está ocurriendo. Estás muy feliz, ves al público las caras y con eso te vale, ¿no? Pero, joder, haber podido llegar a casa y echar la vista atrás y decir «hemos vivido esto, hemos hecho esto…»
Eso tiene que ser increíble, ¿no? Pensar en todo lo que habéis conseguido en estos 14-15 años.
David: En marzo hará 15 años desde que empezamos, sí. Pero, Javi, de alguna manera también lo vemos como que eso no ha pasado, como que estás empezando y estás ahí con ese hambre, esas ganas y sobre todo esa ilusión, que al final es lo que nos mueve.
Una de las canciones que más me ha sorprendido es ‘Si bailas bailo’.
David: Me encanta que lo digas, porque tenemos nuestro propio debate [risas]. Alvar y Caleb creen que va a ser un bombazo y que le va a encantar a la gente. Ojalá, pero otros somos un poco más precavidos con ella. Para mí es un poco la más… diferente. Como que tiene otra frescura.
Nos gusta mucho probar y viene un poco de ahí, de lo que nos sale en el local y, como nos encantaba esa canción, dijimos, «¿por qué no?». Viene también de intentar no repetir una misma fórmula todo el rato, intentar sorprenderte a ti mismo y a la gente que te sigue. A ver qué tal…
Ahora que dices eso, hay canciones como ‘Los tiempos que vivimos’ que parece clarísimo que van a ser muy importantes en vuestros directos. Entiendo que cuando estáis haciendo las canciones sí que tenéis ese feeling de qué canciones van a funcionar o ser importantes en los conciertos y cuáles no.
Jorge: Lo podemos tener, pero es que luego al final la gente las hace suyas y nosotros mismos nos hemos llevado sorpresas. Por ejemplo, ‘Una canción para no decir te quiero’, estaba en el disco Salvavida y para nosotros estaba bien, estábamos contentos, pero no teníamos expectativas de que pasase lo que pasó con ella. Se hizo gigante y nos rompió los esquemas.
David: Sí que vas notando cosas a veces, si se te pone la carne de gallina, por ejemplo, pero es que al final por eso haces las canciones, porque te molan. Pero realmente estamos muy perdidos esta vez… De hecho, nos han preguntado cuál es la canción que más nos gusta y la que creemos que va a funcionar mejor y ninguno hemos citado ninguno de los tres singles. Mola también eso, que no solo sean los singles, sino que luego al escuchar el disco la gente se sorprenda y diga «hostia».
«Este es un disco en el que probablemente nos hemos abierto más que nunca»
Yo creo que ‘Alsa pa Madrid’ es otra de esas.
David: Esa es mi favorita, tío. Sin duda.
Jorge: Y la que más nos hemos comido como burgaleses: «Me piro pa’ Madrid».
Justo pensaba eso al escucharla. Yo soy de Madrid y eso no lo he vivido, pero estoy seguro de que esta canción es una de esas que llegarán a mucha gente por verse reflejada en lo que transmite en cuanto a una separación, a los caminos de regreso, etc.
David: Ojalá, ojalá.
Jorge: Yo creo que va a haber mucha gente que se va a sentir identificada. Burgos, Valladolid, Soria… bueno, de Castilla y León yo creo que prácticamente de todos los lados.
David: Sí, y de Castilla-La Mancha… De toda España, en realidad, porque al final a Madrid va mucha gente de todos lados. Pero lo bueno es hacer las cosas porque nos apetece expresarlas y sentimos la necesidad. Yo creo que eso es de lo que más orgullosos estamos también, que aunque ‘Nómadas’ funcionó, no hemos hecho un ‘Nómadas 2’; aunque ‘Hay un fuego’ funcionó, no hemos hecho un ‘Hay un fuego 2’. Siempre intentamos que las canciones se valgan por sí mismas y hacemos lo que nos sale.
‘Píntalo todo de negro’ remite inevitablemente a aquella intro de ‘Nubes negras’ y de vuestros conciertos. Habladme de ella y de la conexión que tiene con aquella pequeña pieza de La primavera del invierno.
David: La canción la hemos compuesto ahora, pero nos pedía hacer ese homenaje, ese guiño, esa referencia. ‘Nubes negras’ tiene diez años ya y nos parecía que encajaba perfectamente. Luego le dimos mil vueltas e intentamos probar otras cosas, pero es que decía lo que queríamos decir. Es como que algo que no acabamos de decir hace diez años, ahora lo hemos desarrollado.
Como que habéis cerrado el capítulo, ¿no?
David: Un poco sí, la verdad.
En ‘Subiendo como El Chava Jiménez’ participa Leiva y es una canción que parece estar destinada a que la cantara él porque le sienta el traje como hecho a medida. ¿Cuando la hacíais ya pensabais en contar con él o fue algo que surgió a posteriori?
Jorge: La hicimos y claro, como Leiva también ha hecho lo último con Carlos… Al final le preguntamos al propio Carlos porque nosotros lo veíamos claro y decíamos que nos encantaría tener a Leiva.
David: Sí, como que lo veíamos ahí, igual que a Repion, que nos flipan también. Dijimos, «¿Por qué no lo intentamos y nos las imaginamos en este tema?». Siempre hacemos los temas primero y luego vemos si hay alguna colaboración que puede funcionar, para que no sea lo más importante construir la casa por el tejado. Pero sí, ambos han aportado un montón a las canciones, las han hecho suyas, han dado su rollo. Estar ahí en el estudio con tu grupo viendo lo que hacen con nuestra canción, es algo increíble. Además es diferente rollo, diferentes generaciones, pero el mismo cariño, respeto y pasión por la música, y por eso yo creo que también nos hemos sentido identificados.
Otra canción con cierta nostalgia es ‘Días difíciles’, en la que echáis la vista atrás y sois conscientes de que todos cambiamos y de que ya no sois las personas que erais. Al final, al margen de todo lo que me estáis contado, yo percibo en todo el disco esa reflexión de estos dos años. ¿De dónde vinimos?, ¿A dónde vamos?, ¿Dónde estamos? Al final, es un poco el espíritu del disco.
Hay una cosa muy importante también del disco, que es la primera vez que aparecéis vosotros en la portada.
David: Eso es significativo porque es como una nueva etapa, un disco en el que probablemente nos hemos abierto más que nunca, y mira que ya llorábamos en las letras y nos hemos abierto el canal… [risas]. Pero también era como mostrar nuestro mundo y sentíamos que teníamos que estar también ahí. Es como una invitación a eso, a que estén con nosotros en el barrio durante una hora.
«A pesar de todos los cambios y de que somos personas distintas, hay una parte que sigue siendo la misma que el primer día que nos juntamos»
Hemos nombrado antes a Jaco y ahora que habláis de nueva etapa, una de las novedades que traéis es la incorporación de Marina López a la banda en directo. Contadme cómo surge esto y por qué decidís que forme parte del grupo.
David: Al final, con Jaco han sido tantos años que veíamos que para nosotros era insustituible. Entonces, lo que no queríamos era que se fuera una persona y entrara otra. Sentimos que eran muchos años, mucha confianza, muchas cosas vividas y ese hueco va a estar ahí siempre, pero queríamos también contar con alguien para los directos. Marina, de Sioqué, de momento va a estar toda esta gira con nosotros y ya veremos con el tiempo qué pasa.
Es que al final, esto es una cosa que está creada desde hace mucho tiempo y no queríamos forzar, ni tener prisas o que no fuese natural. Igual que cuando Jaco empezó a tocar con nosotros, que al principio venía a los bolos que podía, a otros no podía… en el primer disco grabó un poquitín, en el segundo ya estaba a tope… Queremos hacer las cosas de forma natural porque son muchos años y no queríamos cubrir el hueco de alguien.
Jorge: Al final, es una persona que ensaya en el mismo sitio en el que ensayamos nosotros, había confianza y pasa muchas horas también en San Felices [risas].
David: Ya la conocíamos porque invitamos a su banda a tocar con nosotros en unas fiestas de San Pedro. Además, tiene una voz increíble, nos gusta mucho lo que hace y cómo escribe. Y aquí se ha subido al barco.
¿Qué tal los ensayos que estáis teniendo de cara a la gira?
David: Muy contentos, la verdad. Ya en San Pedro se estrenó. Hizo la mitad del bolo Marina y la otra mitad Jaco, de despedida. Fue muy bonito. Los últimos temas estuvimos los ocho juntos. Muy emotivo.
Es que su voz da otro color a todo…
David: Sigue estando el banjo, teclados y guitarras que ella toca, pero ahora está su voz y mola mucho.
El disco se cierra con ‘Los que estuvieron’, otra pequeña pieza que, a modo de despedida habla de ausencias y cuidados. Ahora que habéis hablado de ese concierto en el que unisteis la anterior etapa con la de ahora, en esta canción hay un poco de eso también, el sonido nos remite a vuestros inicios y al final, en un disco que apela bastante a lo emocional y a lo colectivo, me parece una forma muy bonita de terminar.
Jorge: Es verdad eso que dices, que la instrumentación es un poco una vuelta a los orígenes.
David: Ahí está el simbolismo de… «Eh, que seguimos siendo nosotros». A pesar de todos estos cambios y de que somos personas distintas, hay una parte que sigue siendo la misma que el primer día que nos juntamos. Es lo que queríamos transmitir.
Hay un tema también que me llama la atención, que es ‘Todos sonríen menos yo‘. En él os acercáis a una temática que nunca habíais tocado hasta ahora.
David: Me cuadra, me cuadra… [risas]. Al final… es hablar de lo espiritual o de la fe desde otro punto de vista. Nos va saliendo solo, tanto la música como las letras. Muchas veces igual ni tú querías hablar de eso, pero la canción tira por ahí. Igual no hay un objetivo claro, hay más bien una emoción o un sentimiento detrás.
Me acuerdo de una conversación con Marcos de Depresión Sonora, hablando con él sobre la composición y las canciones, me dijo una cosa que me gustó mucho, que es que a él la mayoría de las canciones le salían del tirón, que procuraba que cuando se le ocurría algo, intentar dejarlo bastante orientado, no pervertir ese sentimiento inicial o esa emoción que tú tienes y que te lleva a querer escribir una canción, y no estar dando vueltas a lo mismo durante meses.
Me pareció muy interesante porque nosotros alguna canción la hemos escrito así. ‘Campo amarillo’, por ejemplo, salió en dos horas, y hay otras con las que estás un año. Él no me dijo esto como un consejo, sino que me contó lo que él hacía, que es todavía más inspirador, porque cuando te lo cuentan como un consejo probablemente pases. Pues me pareció que era clave perseguir eso, estar atento y en el momento en el que te surge de dentro una necesidad de contar algo, ser fiel y tirar para allá. Y con esta canción pasó algo así.
Según pasa el tiempo, cada uno piensa u ocupa el cerebro con una cosa que puede cambiar con los años. A mí esta canción me vino, sobre todo, pensando en mis abuelas. Creo que muchos de nosotros en este país nos hemos criado, por lo menos por la generación de nuestros abuelos y abuelas, siendo bastante religiosos y creyentes. Es verdad que en la generación de nuestros padres ya se observó un alejamiento de eso.
Yo hablo en esa canción de mí, pero nunca hablo de mí, siempre intento hablar de un sentimiento, de una emoción. Esta canción habla casi más de cómo te acuerdas de tus abuelas y lo que relacionas con ellas. Yo no estoy ni bautizado, para que me entiendas, cuando dice la canción que «me crie sin crucifijo», es algo literal. Pero todo esto me recuerda a mis abuelas y me parecía muy bonito explorar esa mezcla entre recuerdo, esa parte espiritual que tú puedes vivir a tu manera, sin nombres, sin rito… cada uno lo vivirá de una forma.
Es una canción que con 20 años jamás hubiera escrito porque era algo que no sentía y quizá ahora lo siento a mi manera, pero creo que sobre todo esa canción habla de una persona que no acaba de encajar en ningún sitio y que al final, lo que le hace encajar o reconocerse a sí misma son esos recuerdos del amor de sus abuelas o de cosas esenciales que no sabía que llevaba dentro.
«Mola más tener referentes que serlo»
Has dicho que esta canción no la habrías escrito con 20 años y en ‘Días difíciles’ cantas, «¿Cómo vamos a hacer las canciones que hacíamos con 23?»
David: Claro, y probablemente como mis abuelas estaban vivas cuando yo tenía 20 años, no sentía esa conexión que siento ahora. Pero para mí lo más importante es que no son canciones que hablan del que las escribe, hablan de emociones o sentimientos que tiene todo el mundo, y eso creo que es también una de las esencias del grupo y probablemente algo que conecta con la gente, porque lo sienten sincero.
Eso está claro. Al final hay un montón de frases vuestras en la piel de mucha gente.
David: Eso es la hostia.
Cuando la gente conecta de esa manera es porque alguien ha sabido explicar con palabras sentimientos que tú no sabías expresar o definir.
David: Total. Y eso nos pasa a todos al escuchar música. Bueno, al leer o al ver una película también, pero con la música es brutal. Escuchas una frase y dices, «hostia, esto era lo que yo sentía por ahí, pero ahora me lo han explicado»
El otro día estuve entrevistando a Rubén Pozo y me ha acordado ahora, por lo que me comentabas de Marcos de Depresión Sonora, porque él me ha dicho lo mismo, que después de tantos años en la música y escribiendo canciones, en este último disco es en el que se ha dado cuenta de que lo que quiere plasmar es lo que siente en ese momento.
David: Parece lo más honesto, ¿verdad? Por eso mola también juntarse con compañeros. Nosotros, como estamos en Burgos normalmente, a tus amigos les da igual todo esto [risas]. Eso mola mucho, pero también mola mucho poder venir de vez en cuando, juntarte con alguien que dedica el tiempo a lo mismo que tú, para hablar de algunas cosas y por eso molan tanto también esas nuevas generaciones y esa gente que ha irrumpido en el panorama y en la escena, como Repion o como Marcos, porque aprendes mucho también de la manera de enfocarlo de cada uno.
Nosotros no nos vemos como viejos, tampoco como jóvenes, estamos con un pie en cada sitio y lógicamente cada día nos vamos más para lo inevitable. Pero mola mucho aprender porque te juntas con alguien y, sin probablemente pretenderlo, te dan unas claves que luego dices, «qué guapo, esto me va a marcar a mí y me va a ayudar».
Eso es muy bonito, ¿pero no sentís también lo contrario?, que ahora los referentes para muchos sois vosotros.
David: Eso no mola nada [risas]. Mejor seguir aprendiendo. Es que es mucha responsabilidad y luego también dices, «es que yo no quiero ser referente de nadie».
¿No quieres o no pretendes?
Jorge: Yo creo que es más no querer porque al final, yo puedo tener de referente a quien sea, aunque esa persona no quiera…
David: Tú no lo eliges. Mola estar más tranqui y estar con lo mío, con mis canciones… Mola más tener referentes que serlo.