Fotografías: Neelam Khan
Lisasinson llevan desde 2019 demostrando que la fórmula directa y confesional que iniciaron con “Barakaldo” no fue un fogonazo pasajero. La energía cruda de Un año de cambios (2023), su último disco, reafirmó su apuesta por canciones que mezclan rabia y vulnerabilidad sin artificios, consolidándolas como una banda perfectamente reconocible dentro del circuito independiente. Entre guitarras afiladas y letras que funcionan como declaraciones urgentes, las valencianas fueron afinando una voz propia que crecía a la misma velocidad que su base de fans.
Ese ascenso desemboca ahora en Desde cuándo todo (2026), un disco que captura el paso del tiempo con una mezcla de lucidez y desorden emocional marca de la casa. En estas nuevas canciones, Lisasinson amplían su paleta sonora sin perder pegada: hay riffs más pulidos, estribillos que abrazan una sensibilidad pop más abierta y una producción que les permite explorar nuevas texturas, más melódicas que nunca. El álbum oscila entre la frustración y la euforia, entre las heridas que siguen escociendo y la decisión de reírse de todo ello mientras se baila al borde del caos. Sin duda, es su trabajo más maduro, pero también el que mejor conserva el equilibrio entre la chispa que las hizo destacar desde el principio y los nuevos matices identitarios.
En estos años la banda ha pasado por varias reestructuraciones en su formación y por una fuerte evolución, tanto profesional como personal. Para entender cómo ha sido ese proceso, Míriam Ferrer (voz y guitarra) comparte una conversación amable y distendida —conexión Barcelona-Madrid vía Zoom— en la que habla sobre el nuevo disco, los anteriores, las inquietudes generacionales y lo que significa crecer mirando de frente al ruido sin miedo a que, por el camino, todo cambie.
Después de Un año de cambios, vuestro último disco, y de un año que, en efecto, tuvo muchos cambios, volvéis con nuevo LP: Desde cuándo todo. ¿Cómo habéis vivido la respuesta del público estos primeros días después del lanzamiento?
Pues superbién. La verdad es que el disco ha llegado a un montón de sitios y estamos recibiendo reviews de muchas partes del mundo. El 26 hicimos la presentación del álbum en Oldies, una tienda de discos de València, y fue increíble. El jueves tenemos otra en Barcelona, a ver qué tal va. Lo estoy viviendo con expectación porque veo que se está moviendo mucho y que pueden pasar cosas muy bonitas.
De hecho, vi en Instagram que os habían hecho una reseña en Estados Unidos. ¿Puede ser?
Era un idioma que ahora mismo no te sabría decir cuál es, sí [risas]. Pero sí, también pusieron el álbum en una emisora bastante importante de Estados Unidos. Es guay, se está viendo el fruto del trabajo, que a veces parece que no acaba de llegar pero ahora sí y se agradece, la verdad.
¿Y cómo fue el proceso de composición? “Salgo a la calle”, el primer adelanto, salió en abril de 2024. No sé si ya teníais algo avanzado de lo que sería el concepto de este LP o eso llegó después.
A diferencia de Un año de cambios, que sí nació como un concepto claro y nos metimos a grabarlo de una, este es más un recopilatorio, como lo fue Perdona mamá (2021). Son temas que han ido surgiendo a lo largo de casi tres años, mientras iba componiendo, grabando audios y yendo a producir. No es que me haya metido en el estudio a decir «voy a hacer un álbum de estas características, tiene que haber una canción así y una canción así». De alguna manera, sí que está eso porque es natural al componer, pero en este caso cada canción pertenece a un momento exacto de estos años. Se ha hecho largo porque yo trabajo [docente de artes], ha habido un cambio de banda, un año de parón y me lo he tomado más tranqui. Esta vez no me apetecía encerrarme a hacer canciones, ha ido fluyendo.
¿Cómo os relacionáis con publicar tantos adelantos antes [siete]? Ahora que apremian estas frecuencias en la industria, ¿lo vivís como algo natural? ¿os apetece? Por lo que dices, en este caso entiendo que nace más natural.
La idea de ir sacando singles es porque después de Un año de cambios había dos o tres temas que a mí me chiflaban. Principalmente “Todo mal”, era uno de mis favoritos, pero se perdió al no ser single. Me gusta, he invertido tiempo y dinero, y de repente veo que esa canción deja de tener protagonismo porque ha salido con el LP. Que sí, hay mucha gente que lo escucha entero, pero otra mucha no, y ahora mismo lo que más visibilidad da es entrar en listas. Para mí no es lo más importante, pero si no entramos ahí la canción se queda en mil reproducciones y si entras tienes diez mil en tres días.
Ya, entiendo. Al final se trata de ser consecuente con los tiempos de ahora, por mucho que quieras apostar por el disco en sí. Tienes que saber cómo jugar con las dinámicas para aprovecharlas a tu favor.
Es un buen debate. A mí también me pasa con grupos que me encantan. Los reviento durante una semana, pero si sale otra cosa nueva pasan a un tercer plano. A veces sí los recupero, aunque se pierde un poco, no sé. La idea de sacar singles es valorar esas canciones y a las que se quedan más fuera voy a intentar darles el amor que merecen en los directos. Ojalá pase algo para que les vaya bien, que alguien decida darles promoción o tengamos una flor en el culo [risas].
«Hay mucha ansiedad y mucho estrés en las canciones, pero al escucharlas encuentras un refugio donde permitirte estar fatal»
El trasfondo de Desde cuándo todo recoge un poco todo esto con un hilo conductor sobre las pérdidas, los cambios y, sobre todo, el recuperar la ilusión por disfrutar del momento, ¿no? Cuéntanos un poco más.
En realidad, si analizamos cada canción se ve que tienen un poco de eso, de todo lo que me ha pasado en tres años: desde la salida de Paula hasta haber tenido que rehacerme como proyecto. Al final, ser yo la representante de la banda es algo que siempre me ha dado miedo. Vale que soy la cantante y la que componía la música y las letras desde que se fue María, que antes éramos las dos, pero cuando nos quedamos Paula y yo al menos me acompañaba y éramos ambas las caras visibles. Ya estoy asimilando el haberme quedado sola al frente y estoy muy contenta, me gusta. Por eso creo que en este álbum se nota que escribe una persona adulta con los mismos problemas que sufre toda su generación. Tengo 32 tacos, un buen curro, soy docente, pero no llego. Resido en Barcelona porque vivo con mi pareja, pero en Cataluña está todo carísimo, como en València y en todos lados.
Aunque pueda sonar vacío de significado porque últimamente se abusa de este calificativo, diría que es vuestro álbum más maduro, sin ninguna duda. Además, encaja perfectamente en lo que se considera «disco generacional». Aun siendo muy introspectivo, interpela fuertemente a quienes lo escuchamos y estamos en un momento vital similar.
Sí, yo también lo creo. Por ejemplo, “Estuve en València y me acordé de ti” habla de la necesidad de ir de vacaciones cuando no se tiene pasta ni para pagar el alquiler de un piso, pero es que todas necesitamos descansar. A veces queremos irnos cuanto más lejos mejor e idealizamos el coger un avión para sentirnos realizadas. No sé, son muchas cosas y el título del disco, Desde cuándo todo, habla de esa pregunta; de decir: «Vale, quién soy, cómo estoy y desde cuándo me pasan estas cosas». Hay mucha ansiedad y mucho estrés en las canciones, aunque al escucharlas detenidamente encuentras un refugio donde permitirte estar fatal aunque a veces no sepas cómo reflejarlo, y está bien así.
Para el concepto del LP también te inspiraste en temáticas que te obsesionan y en escritoras como Anna Pacheco, Beatriz Serrano y Raquel Congosto. El título, además, lo sacas de un capítulo del libro (h)amor amigas9 de la editorial Continta me tienes.
En esa época me dio por leer el fanzine Best Friends 4ever de Cris Lizárraga [Belako] y muchos textos sobre relaciones de amistad. Ya había hecho la reflexión de desde cuándo hago ciertas cosas, como morderme las uñas, y fue leer el capítulo que escribe Anna Pacheco en (h)amor amigas9, vi ese «desde cuándo todo» y lo cogí. Sentí que tenía que ser el título del álbum y estoy muy contenta. Me encanta que sea una pregunta abierta para que cada una se pueda plantear desde cuándo hace x cosas.
A la literatura se le suman inspiraciones pictóricas. En la portada es evidente la del cuadro Ofelia de Millais. ¿Cómo convergen todas estas inspiraciones y cómo entiendes la música?
Yo creo que todo es arte. Vengo de estudiar Bellas Artes, he hecho mediación cultural y me encanta todo lo que tiene que ver con preguntarse cosas delante de obras de arte. No sabría explicarte, pero me llegan de alguna forma. A la Míriam de ese momento de repente le llega Ofelia y hostia, me encantó. No sé exactamente cuándo la vi y definió lo que estaba buscando. Me enganchó la figura de Ofelia y lo que representa. Intento no darle muchas vueltas a las cosas, sino que es como «vale, quiero esto porque me gusta y ya está», aunque luego reflexione más y me dé cuenta de que puede nacer de algo más concreto.
Da la sensación de que es un vínculo que bebe de absolutamente todo y que en algunos casos puede ser muy demandante, pero con un gran poso terapéutico al mismo tiempo.
Este último año que he estado parada, mi relación con la música ha sido muy tóxica. Lo sentí como un amor-odio de querer abarcar todo pero no llegar, que las cosas salgan bien y darte contra una pared cuando ves que no funcionan, hacer tantas horas de carretera cuando tienes un curro de lunes a viernes, que te salga un herpes en la nariz porque no puedes más pero quieres tocar sí o sí, y te motiva pero no te da pasta, ¿sabes? El conflicto de que me encante la música y pasarlo fatal. Estoy aprendiendo a lidiar con decirme que no pasa nada si no puedo hacer un bolo el miércoles porque curro de lunes a viernes; hago otro el sábado y listo.
O sea, que sí es demandante [risas]. ¿Alguna referencia más que te haya influido en la composición de Desde cuándo todo?
En Lisa siempre buscamos referencias musicales, pero esta vez no podría haber escrito el álbum que he escrito sin haber leído tanto. Antes era cero lectora, pero cuando se fue María, que era la que escribía las letras, fue como «hostia, tengo que escribir yo porque se vienen cositas» [risas]. A nivel musical, escucho música todos los días y de todo tipo, desde Lola Índigo y Belén Aguilera hasta Zoo, y de alguna forma habrán inspirado estas canciones nuevas. Pero creo que lo más importante de este álbum han sido las letras.
Sí, se nota un montón. Yo por ejemplo vengo de la literatura y me llamaron mucho la atención, sobre todo la de “Lanzarote”. Me parece increíble.
Porque “Lanzarote” sale de muy adentro. A quién no le ha pasado que lleva una relación de mucho tiempo con alguien y dice, «vale, esto que me está pasando qué es». La noto muy, muy, muy dentro, como algo que me sigue pasando.
«Este último año que he estado parada, mi relación con la música ha sido muy tóxica»
Creo que todo esto se deja entrever bastante bien en todas las canciones, como en “Desde cuándo” y “Me acostumbré”. Muestran esa profundidad emocional y de influencias que hablábamos, así como la cara más melódica de Lisasinson.
Todo el disco es muy melódico, nostálgico y denso, yo creo. Mis dos últimos años han sido un poco así y es cierto que ya no me siento muy reflejada. Me pasa lo mismo con Perdona mamá; lo escucho y me encanta, pero es una Míriam de hace seis años, más joven. Pensaba que con 32 iba a tener mi piso, mis cosas y no es así. Ahora al menos tengo una estabilidad y un curro con el que sé que voy a cobrar a final de mes. Con estas canciones tenía ganas de sacar a esa Míriam más madura, aunque tampoco lo diría así. Sí es un álbum maduro porque también es normal, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo haciendo música vas aprendiendo cosas, pero yo qué sé, a lo mejor el año que viene me da el venazo y vuelvo a lo del principio. Este ha sido de esta manera porque me han pasado muchas cosas y he tenido que espabilar. Me he mudado de ciudad para currar en Barcelona, echo mucho de menos a mis amigas y, aunque ya había escrito las canciones antes, me viene bien para ahora. Así que es maduro, una Míriam de 32 años que está un poco cansada de la vida, por eso suena así [risas].
Es entendible, no deja de ser un proceso. Y justo con lo que mencionas ahora, que igual lo próximo es volver a la inmediatez de los primeros temas a la que acostumbráis, ¿dirías que es vuestra seña de identidad? Que todavía se deja entrever ahora en “Salgo a la calle” y “Quiero que perdamos la cabeza”.
Prefiero no estancarme. Sintiéndolo mucho por los fans del principio, que me perdonen, no me siento nada identificada con “Barakaldo”, por ejemplo. Hablando con María, la batería del principio, me dijo que la quitase del setlist. Y claro, si la quito los fans me matan [risas]. De momento no lo voy a hacer, pero la canto y noto que no es la Míriam de antes. Sí que cuando la tocamos veo cómo canta la gente mientras se lo pasa increíble y ya vale la pena. Solo es que no me siento en ese mood de los inicios de Lisa. Ni yo ni posiblemente ninguna de la banda de las del principio. Se publicó en 2019, pero llevaba grabada un año [pausa]. Es que hace ocho años ya, pasó mucho tiempo y todavía nos llaman emergentes [risas]. No lo entiendo, ¿es porque tengo cara de nena o algo? [risas].
Al final esto también es parte del proceso. Vuestro repertorio crece y por mucho que haya algunos hits claros que siempre os piden, lo ideal sería que pudieseis disfrutar tocándolas, no solo por cumplir. Vosotras mismas vivís una evolución personal que igual os acerca u os aleja de ciertos temas.
Claro. Con “Todo me da igual”, una de las canciones del primer disco [Perdona Mamá], me pasa lo contrario. La tocaré en directo hasta el día que se haga famosa [risas]. Pasó muy desapercibida porque no salió como single y es mi canción favorita de Lisa de siempre. La vamos a seguir tocando aunque no sea una canción escuchada porque la disfruto, la vivo y me encanta en directo.
Volviendo al disco y recogiendo lo que hablábamos de la evolución del grupo, imagina que cuando empezasteis os dicen que vais a tener en vuestro repertorio una canción como “Estuve en València y me acordé de ti”. ¿Os lo habríais creído?
No, porque esa canción sale de escuchar mucho últimamente a Viva Belgrado y a Parquesvr, que son las referencias que hemos utilizado para hacer la canción. Ahora he pasado a Repion y ya no puedo dejar de escucharlas.
Son increíbles, yo también estoy obsesionada con ellas desde que sacaron 201.
Pues sí. Las he descubierto hace poco y mira que también llevan tiempo como nosotras. Ha sido con este último álbum cuando he conectado y quiero ir a verlas, que están en València. A ver si me dan alguna idea para el directo [risas].
Siguiendo con las canciones, al escuchar “Deberíamos vernos más” y “Te vienes o te quedas” me pareció que eran las diferentes caras de una misma moneda. ¿Desde dónde nacieron?
“Deberíamos vernos más” habla de una relación con una colega. Va de encontrarse a una persona que hace mucho tiempo que no ves y escribo el verso «Deberíamos haber leído a Cris Lizárraga antes» porque habla de amistad, de cómo puede variar y de cómo cuidar vínculos. La escribí sobre todo por María, con quien empecé la banda. Nos distanciamos mucho cuando dejó Lisa, pero ahora nos estamos volviendo a encontrar. También va dedicada a otra María, que de hecho es la voz del audio de fondo diciendo «Tía, al final no puedo». Llevamos intentando vernos desde hace tres años, no te miento [risas]. Digamos que es bastante debatible el no poder encontrarte con una amiga que vive en tu misma ciudad en tanto tiempo por curro. Cuadramos, pero a última hora a alguna le surge algo y no puede. Así que la canción recoge esto: el querer ver a colegas a las que no ves. Justo recuerdo que en (h)amor amigas9 escribían sobre esto: esas amistades que siguen siéndolo a pesar de las dificultades para verse más.
¿Y “Te vienes o te quedas”?
Es más una fantasía. Me gusta improvisar con letras más raras y tenía la del principio, «Yo sabía que tú lo sabías / Tú creías que yo lo sabía». A partir de ahí, me imaginé una historia con alguien en un after. No me ha pasado, pero la escucho y pienso que es sexy [risas].
Qué bonito que Desde cuándo todo dé pie a repensar discursos y descentralizar las relaciones de pareja más tradicionales. Al escuchar las canciones una puede pensar de primeras en una relación de carácter afectivo-sexual, pero realmente puede aplicar a cualquier vínculo.
Gracias. Incluso “Me acostumbré” no va sobre una relación de pareja. Tampoco lo quiero desmontar porque me gusta que encaje en ese concepto.
«Nosotras ni siquiera nos podemos plantear vivir solo de la música»
Para ahondar un poco más en estos cambios en la formación del grupo, cuéntanos cómo lo viviste. Tienes tu proyecto en solitario [Laborde] y no sé si cuando se fueron María, Mar y ahora Paula pensaste «hasta aquí con Lisa, sigo yo sola».
En realidad no lo pensé en ningún momento. El proyecto de Laborde me gusta mucho, pero donde he invertido más tiempo, ganas y salud ha sido Lisa. Siempre lo he vivido como muy «mi» proyecto; también de mis compis, pero no lo habría dejado ni de coñísima. Llegar a donde hemos llegado con el proyecto… No, en ningún momento me lo planteé. Cuando ya sabía que Paula lo iba a dejar, tuvimos tiempo para pensar cómo hacerlo. Por eso fue un proceso muy natural la reestructuración. Los años de carretera y las gestiones cansan y fue lo que ella sintió, perfectamente natural. Si yo no sintiera tan adentro el proyecto también me habría cansado. Si tuviéramos una recompensa económica desde el principio también habría sido diferente. La putada es que no la hay, no lo suficiente, así que se pierde ese extra que anima a continuar aunque no se esté del todo a gusto. Y claro que la música me encanta, pero al valorar las mil horas de carretera un sábado en que te pierdes el cumpleaños de tu mejor amiga para ir a tocar a un pueblo donde no te conoce ni Peter, pues hay días en los que pesa. A Paula le pasó factura, decidió dejarlo y recalco que lo gestionó muy bien. Cuando me lo comunicó, nos organizamos y decidimos que Lisa continuaría.
Qué guay, la verdad. Se agradece el discurso que tenéis de mostrar que en la música lo raro es ser un grupo que lo reviente, cobren una pasta y se les llene la boca diciendo lo bonito que es dedicarse a la música. La otra cara es la que comentas y ayuda a dejar de romantizar un poco la precariedad por mero amor al arte.
Vivimos en un sistema capitalista y la música es igual a cualquier otra profesión. Están los de arriba y los de abajo. A pesar de no estar abajo del todo, nosotras tenemos la suerte de estar con Elefant Records y Último Pasillo, de que Lisasinson sea una banda conocida en este circuito aunque haya personas que hayan dejado de escucharnos o se muevan en otros círculos. Ahora bien, no podemos vivir solo de esto; ni siquiera nos lo podemos plantear. Los de arriba tienen un buen caché y el resto parece que tenemos que ponernos de rodillas para que nos dejen tocar. No lo hacemos ya, no estamos en el punto de ir a un sitio para perder pasta.
Está cambiando bastante, pero todavía impera el mantra de que en el arte tiene que romantizarse todo, hasta la precariedad. Al menos estáis saliendo bandas y escritoras, por ejemplo, a hablar de cómo compagináis estos conflictos. Lo otro es un privilegio absoluto.
Ya quisiera ser yo esa, ojalá. Me encantaría que todos los proyectos musicales pudiéramos vivir de eso, pero dudo que pase, tremendo privilegio formar parte de ese número de personas que sí viven de la música.
¿Cómo veis la escena desde fuera de los centros neurálgicos de Madrid y Barcelona? Lisasinson nace en el País Valencià y ahí os mantenéis, aunque ahora tú por ejemplo resides en Barcelona.
No te creas que estamos muy fuera del centro neurálgico porque al final donde más se nos reconoce y tenemos más público es en Madrid. Mucha gente cree que somos de allí. Obviamente, nos ayuda cantar en castellano y estar con Elefant. En València ha habido una escena muy importante de post-punk, pero Lisa no encajaba ahí y no ha sido fácil encontrar nuestro hueco. En el sur del País Valencià había mucha música en valenciano y en Castellón reinaba el punk. Por eso, si encajamos más en un sitio, es en Madrid. Me encantaría petarlo en València y tener muchos fans aquí, pero la verdad es que salió Lisa, hubo un tiempo muy bueno para la escena punk y pop aquí, pero duró poco y se puso de moda el post-punk. Nosotras nos quedamos un poco relegadas.
Pero ahora estáis con Último Pasillo, que lo fundaron miembros de Zoo y de La Raíz.
Sí, quieren abrirse un poco. Todos los grupos que llevan cantan en valenciano, además de La Raíz, y les apetecía ampliar. Hemos hecho bastante match y están saliendo cosas, estamos muy contentas. Unen fuerzas con Elefant Records, que seguimos con ellos también.
Ya por último, habéis anunciado conciertos de presentación en Madrid [14 de febrero], València [7 de marzo] y Barcelona [11 de abril], además de algún festival. Dinos qué puede esperar vuestro público de la vuelta a los escenarios de Lisasinson.
Estamos acabando de concretar cosas del directo. Todavía no sé qué se encontrarán, la verdad [risas]. De primeras, una banda con muchas ganas de tocar. Se siente empezar otra vez de cero y creo que lo más guay que se van a encontrar es un público maravilloso para hacer nuevas amistades. El público de Lisasinson es gente muy bonita.