Fotografías: Jorge Herráez

Nos emocionamos cuando viajamos y apreciamos un paisaje o un monumento nunca antes visto, cuando vemos una película o leemos un libro que nos remueve por dentro, cuando un cuadro nos despierta una sensibilidad desconocida hasta ahora, cuando un ser querido dice «te quiero» o cuando nuestro equipo favorito marca un gol importante. Hay muchísimas maneras de emocionarse, casi tantas como personas, pero una que no admite mucha discusión es la que consigue la música cuando llega a nuestros oídos rodeada de verdad, cuando nos cuenta historias que nos hacen revivir sensaciones, cuando nos acarician el alma, cuando una voz refleja de manera fehaciente lo que está narrando. Luis Fercán es uno de esos artistas con una sensibilidad tan especial, que es capaz de erizar la piel, de sobrecoger y de humedecer los ojos de pura emoción, gracias a su manera de escribir e interpretar, tan sencilla como pura.

Cerezos en flor (2026) es el nuevo álbum del cantautor gallego y es una muestra más de que la belleza y la honestidad son quizás el principal canal para que la música consiga mellar en el interior del que la escucha. Sus canciones hablan de todos nosotros, nos apelan con sencillez y humildad, nos recuerdan que estamos vivos y que por eso sonreímos, pero también sufrimos. Las heridas tardan en curarse, las cicatrices permanecen, pero no hay necesidad de borrarlas porque son parte de nosotros, de nuestra experiencia, de todo lo vivido.

Tras el crecimiento que ha experimentado en los últimos años, sobre todo a partir de su anterior álbum Postales perdidas (2024), Luis Fercán sigue manteniendo intacta su personalidad artística. Así, mano a mano de nuevo con Nacho Mur, ha facturado otra vez un trabajo hermosísimo, puede que doloroso a veces, pero eminentemente esperanzador, porque como él mismo asegura, “lo que más daño hace también te puede salvar”. Bajo un ambiente que casa a la perfección con su manera de entender el oficio de hacer canciones, hablamos con él de todo lo que encierra Cerezos en flor.

La última vez que hablamos de esta manera fue justo antes de publicar Postales perdidas. Hace exactamente dos años de eso. Dos años que han sido muy intensos y de un crecimiento total para ti.

¿Fue en esta época también? [se queda pensando durante un rato]. Puede ser… pero me parece que fue hace siete, en realidad. Pasaron muchísimas cosas. Si me preguntas, parece que fue ayer, pero la gira fue tan larga que parece que hace mucho más tiempo.

¿Te ha dado tiempo a digerir todo lo que te ha ido pasando?

Sí que me da tiempo porque, como todo está creciendo de una manera como muy natural y muy orgánica, pues al final… de las cosas que pasan, no hay nada que me choque muchísimo. Entonces, sí que me hace tener todo el rato ahí la cabeza, disfrutándolo.

¿Imaginabas que con aquel disco ocurrieran tantas cosas?

Ni de coña, la verdad. Yo es que intento hacer las cosas con pocas pretensiones, sobre todo para no llevarme chascos. Las veces en mi vida que he tenido expectativas, tampoco me han ayudado, todo lo contrario. Entonces, de repente, no tenerlas y que pasen cosas como si las tuvieses, es guapísimo.

Supongo que las 12 canciones de Cerezos en flor han ido saliendo durante este tiempo, entre viajes, conciertos y demás. ¿Ha habido algún momento en el que te hayas parado a plantear un nuevo disco y ponerte a escribir o ha sido al revés, cuando ya tenías el material necesario es cuando has decidido dar forma al álbum?

Van saliendo. Yo creo que nunca en mi vida me he sentado como “voy a componer durante estos tres meses”, ni creo que funcionaría tampoco. Pero sí que es cierto que la mayoría de las canciones salieron como en tres meses, pero porque salió así, sin más.

O sea que cuando ya tienes todo el material es cuando decides dar forma a lo que es este disco.

Sí, total. Cuando ya tengo todo, es como, “bueno, ¿qué? Nachete, ¿grabamos?”.

En este disco hay novedades en cuanto las cosas que cuentas. Aparte de amor, hablas de más cosas. ¿De dónde nacen a nivel personal y emocional las canciones de Cerezos en flor?

Cada vez intento hablar de más cosas. Antes solo me emocionaba el amor a la hora de escribir y ahora me pasan otras cosas por la cabeza, y el objetivo es componer cada vez sobre más cosas diferentes. Me parece más interesante, y creo que la carrera de un artista también es más emocionante y más guay cuando ves que esa persona sabe hacer otras cosas. Por ejemplo, en la pintura, si alguien solo pinta la misma cara todo el rato, pues no creo que mole tanto como que de repente se meta en otros estilos y los haga igual de bien. Creo que es importante eso. Y en este, pues sí, me dio por hablar también más de mí, de cosas que me pasaban a mí, en mi familia y tal, porque tenía una necesidad de contarlo. Pero tampoco es un intento de hablar de más cosas porque sí, la verdad, es algo que me ha salido de manera bastante natural.

«Creo que cuanto más sensible es a una persona, menos cosas jodidas hace»

Dices que el título del disco es ese por el antiguo significado de los cerezos: la belleza contra la violencia. Estamos viviendo una época especialmente hostil y violenta en todos los aspectos, ¿crees que necesitamos más que nunca reivindicar la belleza?

Creo que estamos en un momento en el que hay muchísimas cosas jodidas, pero también, como siempre pasa, hay una contracultura y hay una movida que, cuando más cosas de un lado hay, también salen del otro. El ejemplo para mí es que las ciudades con más pijos por metro cuadrado son las que tienen al mismo tiempo los mejores bares de rock y los garitos más punkis. Es un ejemplo chorras, pero es como cuando hay una dictadura, que también hay mucha gente luchando contra eso y haciendo cosas súper interesantes contra eso. Entonces, creo que siempre hay una contra ahí.

Claro, pero hay dos formas de enfrentarse a eso: mediante la belleza y el optimismo, o mediante la protesta y la rabia.

Yo ahora mismo, con este disco, apelo más a la belleza que al cabreo, la verdad. No creo que esta sea la receta definitiva, ni muchísimo menos, pero algo ayudará. Yo creo que cuanto más sensible es a una persona, menos cosas jodidas hace. Si esto sirve por lo menos para que la gente tenga ahí esa sensibilidad un poquito más a flor de piel, pues mejor.

Entiendo que el título del álbum también hace referencia a lo efímero y al paso del tiempo, por lo que simboliza la flor del cerezo.

Es casi más importante esa idea de lo efímero, porque habla también de momentos de una relación, de momentos conmigo mismo, de estar como muy feliz y, de repente, el mes siguiente no saber ni por dónde cogerme. Habla de eso, de cómo lo efímero al mismo tiempo también es más bello por el hecho de ser efímero. Eso suele pasar.

Este disco nace de cómo te sentías en el momento de escribir las canciones. Estabas lleno de contradicciones, con momentos de amor y otros de tristeza y ansiedad. ¿Sigues en esa contradicción o gracias a hacer este disco ya has podido decantarte hacia un lado u otro?

No sé si gracias a hacer el disco, pero seguro que tuvo algo que ver porque ahora estoy muchísimo más estable conmigo mismo y en mi vida en general. Suena muy típico decirlo, pero para mí hacer canciones es casi como una terapia. A mí me gusta escribir desde ese lugar, poner el foco sobre mí, pero desde fuera, y ver los problemas como desde otro prisma. Eso me ayuda.

Es un poco lo que dicen muchos compositores, que quizás desde la tristeza es mucho más fácil componer que desde la alegría.

Porque es más fácil estar muy triste que muy alegre, pero yo creo que si estás muy alegre también te salen esas cosas. Si buscas la máxima felicidad o la máxima tristeza, al final seguro que todos hemos tenido más momentos de máxima tristeza que de máxima felicidad. Estando contento simplemente te quedas ahí, yo creo, porque como ya estás contento no buscas más, pero estando triste es más fácil irte al pozo. Entonces, creo que lo que te hace escribir es sentir mucho y eso a veces es más fácil desde la tristeza.

Antes has nombrado a Nacho Mur y te quería preguntar de nuevo por él. Es mucho más que el productor de tus discos y supongo que trabajar con alguien con quien tienes esa relación debe facilitar mucho las cosas.

Nacho es uno de mis mejores amigos. Yo tengo la suerte de tener ahí a Nacho, que para mí es como una especie de hilo que me une con la música. Yo no puedo concebir estos discos ni mi manera de entender la música sin él. De hecho, le regalé el vinilo y me dijo que se lo firmara, y creo que le puse algo así, que para mí lo importante no es que sea mi productor ni los discos que hemos hecho, que eso es guapísimo, es cómo me ha hecho entender la música en general. Eso creo que es mucho más importante que hacer canciones. Valorar la música y saber escucharla es mucho más importante que hacerla.

¿Y concretamente en qué te ha ayudado en ese aspecto?

No sabría decirte, pero millones de cosas. Simplemente, la honestidad desde la que vive Nacho la música y cómo le respeta también la gente con la que trabaja. Al final, ves que todo el mundo que ha trabajado con Nacho le tiene un respeto bestial y es porque él se empapa de todo lo bueno, tiene una cabeza privilegiada y también es capaz de separar los caminos fáciles para ir por los difíciles, aprendiendo muchísimo. Eso te lo enseña y es la hostia.

Creo que esto no te lo he preguntado nunca ni lo sé, ¿cómo empezó todo entre vosotros? ¿fuisteis antes amigos o colaboradores?

Nacho quedó conmigo para felicitarme por mi primer disco. Recuerdo que me felicitó por redes y tal y, como tenemos colegas en común, yo le dije “a ver si un día quedamos”. Así que quedamos para tomar unas birras, nos emborrachamos muchísimo y poco después dijimos de hacer el EP de Furias y… hasta ahora. Mi primer disco lo produjo Pablo Estrella, Nacho quedó conmigo para felicitarme y al final me acabó produciendo los demás [risas]. Pablo, Nacho y yo somos los tres amigos, eso no ha cambiado.

«Lo bonito del disco es que sea una fotografía, y lo que intentamos plasmar es lo que sentimos en ese momento»

Ahora que hablamos de eso, cuéntame cómo es vuestra forma de trabajar, desde que empiezas a escribir una canción hasta que por fin le dais la forma definitiva en el estudio. Hay mucha naturalidad siempre en lo que hacéis, como de andar por casa, de lo que os está saliendo. Parece que simplemente os ponéis a tocar y grabáis lo que pasa.

Al final, lo que nosotros buscamos es la emoción, básicamente. En mi proyecto creo que eso es lo que hay que buscar. Y la emoción no está en tocar mejor o peor muchas veces, que también ayuda, pero sí que está en cosas que pasan por el camino. De repente, si el momento vital que estás teniendo es de una manera, está guay grabar ese disco en una semana y no en dos años, que te pueden pasar tres millones de movidas. A lo mejor voy a escuchar un tema y a la semana siguiente voy a decir “esto no es lo que yo siento ahora”. Por eso, lo bonito del disco es que sea una fotografía, que se parezca más a una foto que a un disco, y lo que intentamos plasmar es lo que sentimos en ese momento y cómo estamos.

Es casi como tener que estar siempre preparados para grabar, porque en cualquier momento puede surgir.

Claro, claro. Que cuando lo escuches, lo hagas como una fotografía, que es lo que es. No desde un punto de vista crítico, sino que sea como un recuerdo. Yo escucho todos mis discos desde ese lugar y es maravilloso.

¿Y cómo trabajáis las canciones? Tú llevas la letra, pero Nacho también está empezando a aportar en esa parte.

Por ejemplo, en “El otro lado” sí que hizo el estribillo. En este disco incluso se metió también en parte a opinar y cambiar algo de la letra y de alguna cosa que yo le preguntaba, buscando entre los dos lo mejor.

¿En esta ocasión le has enseñado las canciones menos hechas?

Las llevo como siempre, pero creo que, como nos entendemos más y Nacho ya tiene una confianza conmigo para saber lo que cambiaría y lo que no, y en lo que estoy de acuerdo y en lo que no, simplemente tenemos más libertad entre los dos.

El sonido ambiente se cuela siempre en vuestras grabaciones y en este disco se hace más patente que nunca.

De hecho, muchos están metidos por nosotros, grabando con una grabadora desde el coche o dando un paseo, y después metiéndolos. De esto creo que hay en todas las canciones salvo en una, en “Esta vez”. Lo bonito es que ya está grabada en directo, con el ambiente de la sala, entonces el ambiente es la propia sala.

¿O sea, que esos sonidos surgen cuando vas en el coche y dices “voy a grabar esto para meterlo en esta canción” o tienes una biblioteca de sonidos y tiras de ahí para meterlos en las canciones?

Lo hicimos un poco de esa manera, de ir grabando. Por ejemplo, “Me estoy contradiciendo” habla de un pueblo que se llama Puerto de Vega y yo pasaba cerca esos días, después de grabar, me llevé la grabadora y grabé en el mismo puerto los ruidos. Me parecía que tenían que ser los ruidos del propio pueblo los que aparecieran.

Cerezos en flor se abre con “La niebla”. Una canción que arranca esperanzadora y optimista, pero que acaba con ese “y se fue jodiendo todo”. Una forma bastante explícita de hablar de un disco que, como hemos comentado antes, está lleno de contrastes.

Eso es, por eso la pusimos la primera. Creo que resume muy bien el disco, tanto musical como temáticamente.

“Frexulfe” es la canción de este disco con nombre de lugar concreto. En todos los anteriores hay alguna, como ya hablamos en su día.

Eso es algo que me hizo gracia porque no me había dado cuenta de eso hasta que me lo dijiste. De hecho, el otro día me dijeron en una entrevista que justamente habían leído eso en la que tú me hiciste.

Es una canción llena de melancolía, de dejar atrás una historia e ir a un lugar determinado que entiendo que es muy especial para ti.

Ahí tengo mi segunda familia. Es un lugar al que me encanta ir y disfruto mogollón con la peña de allí. Hablo de la zona de Navia. Justo donde vive mi colega Abelino es en la montaña, pero él tiene el chiringo en Frexulfe. Es como mi sitio de reconexión con la vida. Hay tres canciones o así del disco que están escritas allí.

«Ahora no soy capaz de escuchar los discos de Robe»

Quería que me hablaras de “Casas de apuestas”. Es una canción que me ha emocionado mucho, en la que nombras a tus padres y te desgarras cantando el estribillo.

Bueno, esa canción viene de tener un día de mierda, de pensar también en movidas como mis viejos y tal. Estás ahí como enfadado con algunas cosas, pero también te pones a pensar que si ahora les pasase algo me volvería loco. Entonces, eso también te hace estar mejor de alguna manera, pero al mismo tiempo sigues jodido… Así que habla de un buen día de mierda [risas]. Al final, te das cuenta de que, aunque estés enfadado, cogerías el coche e irías donde hiciera falta.

Estuve echando un vistazo a la charla que tuvimos cuando sacaste Postales perdidas y hubo un momento en el que te pregunté si es difícil hacer este tipo de canciones sin romperse y llorar. Me dijiste que lloras bastante, pero que en directo intentas no hacerlo.

Con esta canción sí que he llorado cantándola y con alguna otra también, incluso de mi anterior disco. Es que me parece normal emocionarse soltando ahí la mierda de uno.

Las nuevas canciones aún no las has tocado en directo, ¿crees que te va a costar hacerlo con alguna como “Casas de apuestas”?

Puede que un poco sí, pero como ya lo solté y lo hablé, y es algo que veo desde fuera, creo que es algo sobre lo que aprender. Pero yo la voy a cantar, aunque me pueda la emoción, porque me gusta mucho esa canción.

¿Temerías romperte en el escenario?

No, no lo temo porque si me ocurre creo que no pasa absolutamente nada. Creo que si lo puedes controlar, guay, pero si no puedes tampoco pasa nada. No creo que haga falta poner una barrera ahí, a no ser que sea algo muy exagerado, que no puedas cantar por un ataque de ansiedad, pero si es simplemente que te emociona, creo que está guay.

De hecho, a tu público también le pasa y eso es muy bonito que ocurra. ¿Con qué artistas, canciones o discos te sucede eso a ti?

Me emociono con muchos, pero con Robe me pasa que ahora no soy capaz de escucharlo. A veces me pasa muy heavy, como si fuese un colega, la verdad. Te lo juro, es superior a mí. Igual escuché dos temas desde que murió porque no puedo más. Es verdad que de sus últimos discos, que son lo que más me gustan, todas las canciones ya me hacían llorar antes, pero ahora es algo brutal lo que me pasa.

El primer adelanto de este disco fue “Cristales”. Una canción muy desnuda que es casi una declaración de intenciones en cuanto a sonido y crudeza.

Fíjate que esta canción mucha gente piensa que tiene batería y yo creo que es por la intensidad que tiene. Cuando la recuerda la peña, lo hace como si fuera una de las cañeras, como “El otro lado”, y esta sí que tiene batería. Pero sí, “Cristales” es una declaración de intenciones. Aparte, es la canción que guió un poco el sonido del disco, y está grabada en la habitación de Nacho. Era la preproducción y al final dijimos, “tío, ni preproducción ni pollas, está bestial así” [risas].

La letra habla de echar de menos a alguien que ya no está, de intentar sobreponerse a su recuerdo, de intentar mantener aún ese contacto. Creo que todos tendemos un poco regocijarnos en el dolor con canciones que describen este tipo de cosas.

Sí, hay un rollo masoquista ahí… Pero creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo, cuanto más jodido estoy, más canciones tristes escucho. Es decir, que no me pongo canciones alegres para ponerme contento, y tampoco me funciona. Si estoy jodido y me pongo, yo que sé, una canción de mi colega Kilombo -por decir algo alegre, pero que esté como muy currado-, no me funciona. Hay una contradicción ahí rara, pero si tengo hambre, como, y si tengo que llorar, lloro [risas].

«Las canciones me ayudan mucho cuando me siento solo»

“Esta vez” es otra canción con la que recuerdas a alguien y que transmite soledad. Cuando salió dijiste que seguramente sea la letra que más te gusta del disco. ¿Qué tiene para que te haga sentir así?

Yo creo que es mi letra favorita del disco, sí. No hay nada en concreto… Está compuesta muy rápido, que es como me salieron mis mejores canciones, creo. Salió muy de dentro y, al mismo tiempo, las imágenes de las que hablo me parece que están bien plasmadas. No sé, me parece una canción muy redonda. No tiene estribillo y eso me encanta también.

En este disco hay muchísimas canciones sin estribillo. Voy a pensarlo ahora… “La niebla” no tiene estribillo, “Frexulfe” tampoco lo tiene como tal, “Casa de apuestas” sí que tiene estribillo, “Está gritando” es como un interludio y no tiene estribillo, “Cristales” tampoco, “Esta vez” no tiene… “El año que cambiaste el tiempo” es como dos canciones juntas, pero… ¿tiene estribillo? Bueno, le voy a poner que sí, pero tampoco es un estribillo al uso. “Fue como entender el mar” sí que tiene estribillo, “Me estoy contradiciendo” es un estribillo-puente… vamos a poner que sí tiene, ya por tirar por arriba [risas]. “Miniña linda” no tiene estribillo, “Alguna noria” sí y “El otro lado” no tiene tampoco. O sea, que me salen 5 siendo generorísisimos. 5 de 12 es una locura, ¿no?

Hay una idea que sobrevuela en “Esta vez” y en general en todo el disco: que lo que te hace daño también puede salvarte. Quizá sea una contradicción, pero hay algo muy profundo en esto. ¿Por qué sientes eso?

Sí, esa idea para mí se llama componer. Es lo que consigo componiendo.

¿Son las canciones una manera de sentirte menos solo? Muchas veces se habla de la soledad del artista, de que estar rodeado de gente no significa estar acompañado. ¿Cuánto de cierto hay en esto?

Estar solo tampoco me raya, pero sentirme solo sí. Las canciones me ayudan mucho cuando me siento solo. Paso de tener una tarde mala a tener una tarde mala pero con una canción [risas].

Tras varias canciones que hablan de echar de menos y de la ausencia, llega “El año en que cambiaste el tiempo”, en la que recuerdas a la otra persona de otra manera, no con pena sino casi con agradecimiento por lo vivido. Incluso eso se transmite en tu manera de cantar. Me gusta que en tu forma de expresarte encuentras los matices para hablar de sentimientos tan diferentes sin resultar impostado.

Sí, esa canción habla más del presente, de hecho. No habla tanto del recuerdo de echar de menos a alguien. Esa está hablando del momento de estar bien con alguien y, efectivamente, creo que eso se nota hasta cantando. Me alegra que tú también lo hayas notado. Pero lo hago sin querer, es como me sale la voz. Es como cuando hablas sonriendo o hablas sin sonreír, supongo que la voz te sale diferente.

En este disco eso pasa más veces, tanto por ese lado como por el otro. Por ejemplo, ocurre en “Casas de apuestas”, con esa manera que tienes de desgarrarte, o en “Alguna noria”, que es una canción que sorprende mucho de primeras y de la que ahora hablaremos.

Está para eso… El post-hardcore de repente [risas].

Antes de seguir con las canciones, quería preguntarte por la banda con la que has grabado el disco y con la aportación también de Nacho García (St. Woods) en estas canciones.

Pues, banda como tal no hay. Es decir, lo hicimos entre Nacho, Juan y yo (Juan es el ingeniero), y no hay banda como tal. Pero sí que vino Morante a grabar las trompetas, Sara de Merina Gris a grabar unos coros, Nacho St. Woods a darle al botón de la emoción… y ya.

¿Por qué dices eso del botón de la emoción?

Porque Nacho tiene esa capacidad. De repente, mete ahí cuatro gritos y mola más.

El título de “Me estoy contradiciendo” ya es bastante esclarecedor, pero no sé hasta qué punto la contradicción es algo innato en ti o es algo que has ido descubriendo según ibas haciendo este disco.

Bueno, no sé cuándo empezaría eso, pero ya hace bastante tiempo. Funciona un poco como mi forma de ser, así que eso se traduce, simplemente.

Claro, porque al final, tú a nivel personal, con tus amigos, en las distancias cortas, no eres como en las canciones.

Por suerte, joder [risas]. Es más divertido así, ¿no? Yo no voy por ahí llorando e intenso todo el día, si eso me sale bien es porque lo hago en las canciones.

«Ahora me siento más cómodo para hacer canciones en gallego, me sale mucho más natural»

Por primera vez has incluido en el disco un tema cantado en gallego. ¿Supone “Meniña linda” un nuevo camino abierto por el que seguir?

No es la primera canción que hago en gallego, pero sí la primera que grabo. Hice una para una serie hace mogollón de tiempo y tengo por ahí otras ideas, pero sí que es la primera canción como tal. Ahora tengo muchísimas ganas de hacer más. Me apetece muchísimo. Ahora me siento más cómodo que antes porque también hablo más gallego que antes. Antes, como en mi familia no se hablaba… pero ahora vivo en O Grove y hablo gallego todo el rato. Entonces, me sale mucho más natural.

¿Esta canción la hiciste en gallego porque te salió así o surgió antes la intención de escribir en ese idioma?

Me salió. Como tenía así un toque medio “fadesco” y tristón, dije, “bueno, lo voy a hacer en gallego”. Además habla de Oporto y de Portugal y me salió así.

Te decía antes que me ha llamado mucho la atención cómo cantas en “Alguna noria”, de una manera mucho más profunda y áspera, como sacando de muy dentro algo que no conocíamos hasta ahora. Además, es la única canción del disco en la que apareces tú solo en los créditos.

¿Cómo? ¿Solo aparezco yo en los créditos? Déjame que piense… [tras un rato pensando y buscando en el libreto del CD] Aquí no aparecen los créditos, pero estoy pensando que sí, que toco la guitarra y canto yo, no hay nada más. Bueno, eso pasa en “Meniña linda” también, ¿no? Ah, no… ahí hay coros también… Es verdad lo que dices, es la única en la que aparezco yo solo.

Por eso también me sorprende este tema, porque estás solo y haciendo algo que me parece valiente también, que es cantar como lo haces.

Es una garrulada [risas]. Se me ocurrió hacerlo porque yo también vengo de esos estilos de música, de gritar, de lo screamo y tal. Es lo que me mola. Entonces, meter un guiño así en un disco me parecía bastante punki y me molaba.

¿O sea, que ha sido más un juego que una necesidad de cantar de esa manera?

La idea fue de Nacho, que me dijo: “Tío, esto hay que gritarlo”. Y yo encantado. Pusimos el micro a tres metros, me puse a gritar ahí en la cocina, en la preproducción, y nos pareció que quedó súper emocionante.

¿Y en directo la cantarás igual?

Intentaré controlarlo un poco más para no joderme la voz para tres días. Igual en el último bolo de la gira, sí [risas].

La última canción del álbum es “El otro lado” y me parece una forma muy bonita de cerrarlo. Como si, después de todas estas idas y venidas, de estos recuerdos, melancolía y dolor, valoraras estar donde estás. Lo más optimista del disco lo dejas para el final y todo envuelto con unos coros que parecen casi una celebración.

Así es. Para mí tiene como cierta esperanza esa canción. De repente se abre y es como si entrara la luz.

Cuando la hicisteis, ¿ya pensasteis que era la ideal para cerrar y para grabarla de esta manera?

Es que salió en el propio estudio. Yo tenía la mitad hecha y Nacho me hizo el estribillo en el propio estudio. Llevábamos ocho temas de doce grabados -bueno, de once que iban a ser-, y dijimos, “esto está guapo, tío, hay que meterlo”. Queríamos hacer la bizarrada esta y teníamos ya como varias referencias así… de hecho, en “El año que cambiaste el tiempo” también hay algo como que va subiendo y acaba con coros. Y en esta dijimos, “vamos a hacerla toda desde el principio así” y estamos Nacho St. Woods, Nacho Mur, Juanillo y yo cantando ahí los cuatro. Me parece que está guapísimo, la verdad. Tiene algo de esperanzador.

Quería terminar preguntándote del arte del disco. Por la preciosa portada que, tal y como contaste en un video tuyo hace unos días, es un cuadro. Cuéntame cómo ha sido ese proceso, la idea que teníais a la hora de dar forma a eso, a las portadas de cada uno de los singles y a los viceoclips.

La idea surgió entre Famos y yo, y fue simplemente por subsistir. Era intentar tener una idea que pudiésemos jugar con ella sin gastarnos una pasta. Entonces, los videoclips están hechos todos en la misma terraza, en la casa de Famos, que lo graba con un iPhone. Y de la portada me gustaba eso también, que fuese como una pared totalmente lisa. Es un cuadro que hizo mi colega Soto y creo que ha quedado guapísimo. Esa portada en la que no aparece nada era también una declaración de intenciones. Pero los singles ya no han sido cuadros, ojalá tuviésemos la pasta para poder pagarlos porque me encantaría tener los cuadros de cada uno.