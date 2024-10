Fotografías: Alejandro García-Cantarero

El arte, a lo largo de la historia ha tenido una función sanadora para su creador, una forma muy particular de acabar con los fantasmas que a uno le acechan, una oportunidad de resurgir de manera positiva ante situaciones oscuras. Las canciones son ese bálsamo para muchos y Manola ha hecho de ellas la herramienta principal para dejar atrás una etapa de su vida no especialmente feliz. Hace unos años, la artista sevillana se vio envuelta en algunas situaciones personales que le impedían mirar hacia adelante con optimismo y la composición de un disco como El sótano (2024) le ayudó a salir adelante.

Manola lleva ya algunos años intentando dar forma a su proyecto personal, pero quizá sea ahora cuando más gente le esté prestando atención pues, desde que entró a formar parte de Rufus T. Firefly, el público ha empezado a poner el ojo, o mejor dicho el oído, en ella. Desde su posición de teclista de la banda ya se vislumbra una personalidad particular y una manera de hacer las cosas no muy común en nuestro país. El sótano es su primer larga duración y, gracias a una serie de canciones honestas y con gran peso emocional, y a la brillante producción de Alex Fernández, el resultado es un disco rebosante de belleza y elegancia. No estamos ante un álbum de escucha accidental, pues la propuesta de Manola requiere de tiempo, de reposo y de predisposición para dejarse arropar por sus exquisitas composiciones neo soul.

Unos días después de que el disco estuviera en la calle, quedamos con Manola y con Alex para desgranar un poco todo ese mundo interior que la joven cantante nos ofrece. Indagamos en sus canciones, en su pasado y en una manera de entender la música que va más allá de modas, tendencias, playlists o algoritmos. El sótano es una declaración de amor a la música en sí misma y a todas esas referencias que han acompañado a la artista desde su infancia, pero también supone una vía para el autoconocimiento e incluso la terapia cuando una siente que la vida le pasa por encima.

Primero quería darte la enhorabuena por un disco tan bonito, tan elegante…

Muchas gracias. Creo que es un buen resumen eso que dices…

Es que es verdad, me parece un disco muy bonito y muy confortable…

Yo lo defino como esa manta en invierno. Yo es que soy de mantas y de batas, y es verdad que creo que es como esa manta cuando tienes frío. Me da esa sensación, ¿no?

Sí, es un poquito así. Cuando tú estás haciendo tu música, ¿piensas en que sea manta para los demás?

No, pienso que sea una manta para mí. Pero porque al final yo creo que cada uno gestiona de diferente forma las emociones y en mi caso siempre he tenido una personalidad como muy de mediadora. Siempre he intentado ser mediadora, siempre he intentado hacer feliz a la gente… Y eso está muy bien, pero cuando tienes un problema o te va mal, no te permites mostrarlo, entonces ahí viene el proceso de encerrarte y de no saber cómo gestionarlo. Por eso para mí la música sí que ha sido esa manta. Nunca he compuesto pensando en los demás, si no yo creo que habría hecho algo mucho más comercial [risas] y me hubiera venido mejor, desde luego. Pero no, nunca he compuesto pensando ni siquiera en el resultado final. Siempre he pensado en eso, en que fuera como esa manta que necesitaba cuando tengo frío.

Para quien no te conozca o esté empezando a oír hablar ahora de ti, cuéntame de dónde vienes a nivel musical. ¿Cuál es tu bagaje, tu formación, etc.?

Pues mira, vengo de una familia de artistas. No hay ninguno quizás que haya llevado su lado artista a nivel profesional o que sea conocido, pero considero que toda la familia de mi madre son artistas, pintan casi todos, cantan todos. Mi tía es actriz y también hace terapia con el sonido de reiki… Bueno, somos todos unos personajes. Entonces, sí que creo que eso me ha ayudado mucho a tener una visión de la música muy amplia. Porque además, cuando tienes una familia a la que le gusta tanto el arte, bebes de muchas vertientes.

Y yo realmente cuando era pequeña nunca me planteé ser cantante o ser músico porque era algo que estaba en mi día a día. Es muy heavy porque yo me he tirado toda la vida negándome mi lado musical porque era algo que estaba ahí. Es decir, yo me planteé hasta ser actriz, que soy malísima [risas]. Por eso si me preguntan cuándo surgió, es que no me surgió, yo nací cantando porque mi madre cuando yo estaba en la barriga se pasaba todo el día escuchando música.

Luego tengo dos hermanas mayores que estaban todo el día cantando de pequeñas. En mi casa no ha habido un segundo de silencio nunca. Cuando se casaron mis padres, mi padre le dijo a mi madre, «te compro un coche» y ella le dijo «no, no, yo quiero un piano». Entonces, claro, siempre ha habido música en mi casa y nunca me planteé en sí ser cantante.

Lo que pasa es que, ya con seis años, mi madre nos llevó a mis dos hermanas y a mí al Veo Veo, a escondidas de mi padre. Me cogieron a mí y ahí, pues bueno… me lo preparé. También era un poco inconsciente porque cuando eres niña tampoco te planteas si te gusta o no. O sea, yo cantaba todo el día, pero me gustaba más el espectáculo, el show, disfrazarme… lo típico de los niños, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí ya mis hermanas entraron en el conservatorio y, a raíz del Veo Veo, me apuntaron a mí también. Hice trampas porque mis hermanas ya sabían de qué iba y me dijeron: «Mira, las pruebas son estas». Entonces, claro, saqué una nota increíble.

Hoy en día lo pienso y digo, qué triste que no puedas elegir el instrumento que te gusta porque te estás metiendo en una enseñanza que es súper estricta. Que pena que con siete años no puedas decir, «si yo quiero tocar piano, ¿por qué no puedo?». Pero saqué una nota muy buena y me metí en piano, pero no porque con siete años me gustara el piano realmente. O sea, se podía elegir, obviamente, pero yo veía el piano como la vía para cantar. Yo decía: «Es que la gente que yo admiro lo toca. Yo veo a Nina Simone y está tocando el piano y canta a la vez. Pues eso es lo que yo quiero».

«Musicalmente siempre he sido bastante insegura y he sido la primera que me he puesto frenos»

O sea que tú ya de niña tenías esas referencias.

Sí, sí. De hecho, siempre lo digo, que es súper curioso cómo al final, tanto la educación que te dan tus padres como la música que ellos te enseñan, luego, cuando eres adulto, se te puede quedar o no. Es decir, tú puedes elegir y con la edad adulta puede quedársete o no. Tú como adulta puedes decidir que esa no es la verdad absoluta, pero sí que pasa que con la música hay una parte del cerebro que se queda con eso.

Justo me pasa mucho que yo tengo cierta pasión por la bossa nova. La he cogido ya en la edad más adulta porque mi madre tenía un disco que se llamaba Disco de Divas de Brasil. Ahora mismo no te pongo el nombre de ninguna porque en realidad, yo ahora escucho a João Gilberto, a Toquinho y todo ese rollo, pero me sé todos los estándares de bossa nova, porque ese disco estaba todo el día puesto en mi casa. Y me pasó también con Nina Simone, con Ella Fitzgerald, con Billie Holiday, con Sarah Vaughan, con todas las grandes, y eso luego me ha perjudicado también a la hora de entenderme a mí, porque criarte con unas referencias tan buenas, luego tú dices, «hostia, es que yo canto fatal» [risas].

Pero también me ha ayudado mucho a nivel de conocer mi voz, de saber lo que puedo hacer y lo que no, porque a mí lo que más me gustaba de pequeña era imitar los giros. Siempre me ha fascinado la técnica vocal. Ella Fitzgerald, por ejemplo, que hacía mucho scat [tipo de improvisación en jazz, en la que se imita con la voz el sonido de instrumentos]. Yo me aprendía, cuando hacía scat, las frases enteras [tararea una progresión]. Eso era lo que más me gustaba. Me encantaba imitar qué hacían y por qué lo hacían. Luego veía vídeos en la tele y decía: «Ah, que abre la boca, que dobla la boca». Eso me flipaba de pequeña.

En general, cuando somos pequeños escuchamos la música de nuestros padres porque es la única que conocemos, luego crecemos y la rechazamos un poco para, cuando ya somos más mayores, volver a ella de nuevo. Pero por lo que dices a ti no te ha pasado eso, desde el principio has mantenido el mismo camino.

Es que yo he sido una niña o una adolescente súper atípica. De hecho, cuando conocí a Alex, yo no sabía ni lo que era Extremoduro. Alex siempre me ha llamado «la niña burbuja» porque yo realmente siempre he tenido un mundo interior súper amplio y yo sola he sido la más feliz del mundo. Yo me iba arriba de mi casa, que tenía, lo voy a poner así bonito, una especie de torreón, que no es un torreón pero sí una planta que estaba diáfana, y yo ahí creé mi mundo y mi mundo iba con mis canciones.

Si a mis amigas les gustaba Extremoduro o cualquier grupo de estos míticos, a mí me daba igual. Es que cuando empecé con Rufus, empecé a conocer lo que hace Sidonie y quiénes son Love of Lesbian. No le pongo cara a casi ningún grupo que se supone que debería de haber escuchado en la adolescencia porque nunca he tenido la necesidad de encajar en nada.

Y luego es que renegar de Ella Fitzgerald es tener muy poco gusto. Entonces, claro, he escuchado música tan buena, que siempre me ha parecido tan agradable de escuchar… A mí me parece que mi madre siempre ha tenido muy buen gusto. También he tenido yo mi época de Presuntos Implicados, que me encantaba, Cómplices, Luis Miguel… cositas así que hoy en día a lo mejor no escucho tanto, pero es verdad que siempre he tenido muy buena música en casa, y eso ayuda, claro.

Has dicho que tú lo que querías era cantar. ¿Cuándo te empieza a interesar componer?, ¿cuándo te das cuenta que necesitas expresarte de esa manera?

Pues mira, con 11 años fui un día al conservatorio y mi profesora de piano me dijo: «Teresa, tenemos que hablar». Le dije, «vale, ¿qué pasa?», y me dijo, «mira, llevas desde que tienes 8 años conmigo y creo que tienes que dejar el conservatorio«. Le pregunté por qué y me dijo: «Porque yo creo que tendrías que meterte en algo que no sea tan metódico, sino algo que te permita tener creatividad. Llevas tres años poniéndome excusas todos los días porque no te gusta seguir una partitura y haces lo que te da la gana».

Es verdad que hasta que no entré en la carrera realmente no tuve conciencia de ponerme a componer, pero en realidad yo creo que desde que empecé el conservatorio empecé a componer, porque nunca me ha gustado seguir las normas y nunca me ha gustado leer una partitura. Ahora las leo porque ya sí que le he cogido el gusto.

En el conservatorio tienes que estudiar de una forma súper rígida, es muy estricto. Entonces, como mi madre no se sabía mis partituras, yo cogía y me las inventaba. Me ponía a tocar porque creo que siempre he tenido la facilidad de entender la música, que eso es una cosa que no te enseñan en el conservatorio, sino que creo que es un poco innato.

Entonces, yo entendía que, por ejemplo, si tenía que estudiar Mozart, sabía cómo eran los bajos de Mozart [se pone a tararear], entonces yo decía, «vale, pues si yo veo la partitura que es [tararea lo mismo mientras mueve la mano izquierda como tocando las teclas de un piano], ahora con la derecha voy a hacer lo que me dé la gana». Y entonces me tiraba horas y horas tocando lo que me daba la gana, intentando que sonara bien para que pareciese que estaba estudiando.

Pero realmente ya fue cuando entré en la carrera. Yo siempre había tenido mucho miedo, de hecho, fue por Alex realmente, porque yo me habría quedado en mi casa, encerrada en mi cuarto con el piano. Nunca había tenido la necesidad porque no creía en mí misma y tenía muchos miedos. Había visto a gente tan buena que yo no creía que fuera válida. El conservatorio también te crea esa exigencia y esa manera de fustigarte y de invalidarte, que hay gente que no le afecta porque a lo mejor es más segura de sí misma, pero yo musicalmente siempre he sido bastante insegura y he sido la primera que me he puesto frenos.

«Siempre he sido una persona muy sensible y creo que nunca me he sentido como parte del mundo»

Has nombrado antes a Rufus T. Firefly y yo creo que mucha gente te está conociendo por estar ahora con ellos. Has dicho que antes no conocías nada de la escena en la que se mueven, ni de las bandas de dicha escena, quizás ni siquiera conocías a Rufus…

Pues mira, es bastante curioso porque yo creo que musicalmente Alex y yo nos hemos enseñado mucho y a él sí le gustaba Rufus. Entonces, un día me puso Magnolia. Él tenía una furgoneta cuando iba a tocar y tenía muchos discos. Ahí tenía Magnolia y recuerdo que puso Río Wolf, fíjate que es súper opuesto a lo que yo había escuchado, pero con esa canción dije: «¡Uy! ¿qué es esto?». Y luego recuerdo que salió Nebulosa Jade, que es un poco más afín a lo que yo hago, así como más baladote, y sí que conecté mucho.

Es verdad que luego vinieron a Sevilla, los vi en directo y claro, en cuanto vi a Julia… Bueno, a Julia y a Mike, que dije: «¿Quién es ese señor tan elegante? Algún día quiero tocar con él». Entonces es verdad que no era un grupo que yo de motu proprio me pusiera en casa, pero sí los había escuchado.

Y aparte de lo que te puede aportar a nivel de visibilidad, que más gente conozca tu proyecto y demás, ¿qué crees que te han aportado a nivel musical desde que estás con ellos? O sea, ¿de qué manera la música de Rufus y lo que tú haces con ellos ha calado en tu proyecto personal?

Pues mira, creo que a nivel de composición. Obviamente, El largo mañana sí que se asemeja un poco más a la senda por donde yo he ido, pero creo que a nivel de composición quizás no tanto. Pero en este disco hay mucha influencia de Rufus, creo que en el momento en el que yo me di cuenta de la importancia de las baterías y los bajos. Como yo compongo siempre a piano y siempre he cantado sola, creo que gracias a Rufus me centré mucho más en el concepto de la producción. De hecho, en este disco hay canciones que pre-produje antes de que llegaran a Alex. Tocando con Julia y viendo cómo ella toca las baterías y cómo Mike puede hacer bajos que no son bajos, que son casi guitarras, era como, «hostia, yo quiero eso en mis canciones».

Por otro lado, hace un año y medio tocamos en un concierto, contraté a dos músicos que bueno… por desgracia no se esforzaron mucho y el concierto salió mal. Cuando terminé el concierto le dije a Alex: «Doy gracias a la vida por estar en Rufus y por haber tocado con ellos, porque esto me llega a pasar antes y me habría ido del escenario». Con ellos he ganado muchísima seguridad en el escenario y creo que eso es súper importante, porque me han valorado mucho. Pero sobre todo me han enseñado el valor de la paciencia porque yo soy muy joven, pero siempre he sido una señora mayor. Cuando terminé la carrera ya pensaba: «Es tarde, tengo que independizarme y trabajar ya, no le puedo pedir ni 10 euros a mi padre, que ya tengo 21 años».

Y, de repente, entré en Rufus y me encontré a unas personas que llevaban 18 años en la música picando piedra, que habían ido a festis por menos de 1000 pavos, teniendo el mejor directo de España, y dije: «Espérate, que igual lo que hay que hacer es trabajar, trabajar, trabajar y quien no llega a la música, al mundo profesional, es porque se ha rendido, no porque no sea bueno». Es que hoy en día todo el mundo canta. Veo TikTok y digo, «¿cuántas niñas cantan?». Al final se trata de luchar y no rendirte, porque rendirse es la vía fácil.

También es muy curioso cuando hablo con mis padres. Mi madre es una música empedernida, pero no está dentro, y el hecho de que tu hija con 22 años se vaya de gira y no aparezca en un mes, y que de repente esté todo el día en una furgoneta, es duro. Pues yo se lo decía a mis padres, que he elegido este camino, que ahora tengo plena conciencia de que esta es mi vida y que va a ser duro, pero vuelvo a mi casa después de 12 horas de furgoneta y digo, «soy la más feliz del mundo». Entonces, estar en Rufus me ha enseñado a no tener presión y eso me parece lo más importante.

Vamos a hablar del disco. Ya te he dicho antes que me parece algo muy confortable y muy bonito. También me parece que es un poco duro en algunas letras, en algunas canciones… Me gustaría que me dijeras de dónde vienen estas canciones a nivel emocional porque creo ver en todas un mismo hilo conductor.

Pues mira, viene de estar en la auténtica mierda. Yo siempre he sido una persona muy sensible y es verdad que creo que nunca me he sentido como parte del mundo. Es una cosa muy extraña. Siempre he visto el mundo desde fuera, pero desde que era híper pequeña, y me causaba muchísimo dolor cualquier cosa que pasara. Desde pequeña me rayaba por todo, una guerra era algo que me reventaba la cabeza, que no entendía. Eso es bueno para algunas cosas, pero también es muy malo, porque me he enfrentado a todo eso desde muy pequeña. Yo recuerdo que con 14 años me tiré un verano durmiendo 17 horas al día porque, de repente, no me sentía en el mundo. Fíjate que en realidad yo vengo de una familia súper privilegiada, con amor, pero siempre he sido muy sensible.

Este disco parte de que, cuando terminé la carrera, teníamos una pequeña girita, tenía ya fecha para empezar a grabar un disco y el día antes de confinarnos nos abrieron la furgoneta y me robaron el piano, pero dije: «Bueno, no hay drama, con el dinero del concierto del sábado compro el piano y ya iremos recuperando con esta pequeña girita». De repente nos confinaron, yo estaba de profesora de piano en una academia y me echaron un mes o dos después, y ese verano dije, «lo de la música no funciona, ¿qué hago? Bueno, he estudiado periodismo y nunca he probado irme a Madrid, así que me voy, estudio un máster y lo intento».

Así que no lo pensé, me vine de Andalucía, me vi encerrada en un piso que era un patio interior sin ventanas, yo que vivo en el campo, sin tener un puto duro… Gracias a Dios, mis padres me pagaban el máster. Pero claro, yo no les pedía nada para irme a tomar ni una cerveza, así que me vi encerrada y, de repente, fue como «¿qué he hecho?, ¿dónde estoy?, ¿y por qué estoy haciendo esto?» Realmente era como «tía, llevas toda tu vida haciendo cosas que no tienen ningún puto sentido». Es que la música era todo el rato lo que me iba empujando.

La primera canción que compuse fue Me extraño, y fue porque empecé a tocar en Rufus y, creo que en el primer o segundo concierto, llegué a mi casa malísima, con un ataque de ansiedad, y me puse a llorar porque me pareció tan triste que hubiera estado un fin de semana haciendo lo que se suponía que me gustaba y no había conseguido disfrutar ni un segundo. Pensé: «Algo está pasando porque esto no tiene ningún sentido. Ahora consigo lo que se supone que quiero y estoy aquí llorando como una gilipollas porque no he disfrutado de nada». Ahí empezó todo.

«Con la música nueva me cuesta mucho conectar»

El disco abre con una ‘Intro’ en la que das unas pequeñas pinceladas de lo que tú eres y del sonido que podremos encontrar en el álbum.

Sí, de hecho eso fue bastante intencionado. Ya que soy la chica de las baladas, voy a empezar con una balada para que pienses que esto va a ser así.

Después llega ‘Adicción’. Es una canción un tanto dura cuyo título es bastante explícito. Dices «mi mundo está en destrucción pero no quiero aceptarlo». Háblame de ella.

Es bastante curioso porque realmente, cuando hicimos el setlist y ordenamos cómo queríamos que fuera el disco, nos dimos cuenta que casi estaba compuesto cronológicamente. Adicción no estuvo compuesta cronológicamente, pero cuando la ordené dije, «tío, es que en realidad esto es un proceso». Adicción sí que la compuse siendo ya bastante consciente de que estaba haciendo un disco y me la planteé como «antes de darte cuenta de que estás hecha una mierda, ¿qué vas a hacer? pues agarrarte a lo que sea», en mi caso no son las drogas, pero estaba rodeada de gente que lo hacía. Entonces, cuando te sientes mal, muchas veces tú no hablas y lo que haces es observar o te quedas en un camerino aislada porque no tienes ganas de sociabilizar, y ahí te das cuenta de muchas cosas.

Creo que, aun no siendo una canción autobiográfica, sí que se puede asemejar un poco a mi adicción a la música, porque yo siempre digo que siento como que me dan sobredosis, como que tengo que dejar la música. Me ha pasado toda la vida. Esa frase de «mi mundo está en destrucción pero no quiero aceptarlo» habla de que yo misma me he intentado boicotear y autodestruir toda mi vida con respecto a la música. Luego me he dado cuenta de que eso pasa mucho, que antes de asumir que estás mal, hay mucha gente que prefiere obviarlo y usar lo que sea, drogas, alcohol… llámalo X.

Has dicho antes que ‘Me extraño’ es la primera canción que hiciste. En ella muestras algo de ti de manera muy sincera, dando a entender que te estás convirtiendo en una persona diferente a la que eras o a la que conocías hasta ahora. ¿Por qué no te reconoces?

No me reconozco porque me había inundado la infelicidad en ese momento. Es que además esa canción creo que la compuse después de llegar de los primeros conciertos de Rufus. Es que yo siempre he sido una tía súper alegre y me sigo considerando así…

¿Esa canción viene de la infelicidad de ese fin de semana, de no sentirte bien?

Es verdad que, desde que me vine a Madrid, de repente empecé a ser mucho más seria, no disfrutaba de las cosas, era como una apatía general que no era característica en mí porque, como te decía, siempre he sido muy alegre. Entonces me extrañaba esa parte de mí.

Para mí ‘1977’ es una canción llena de «peros». Habla de la certeza de que algo va a acabar mal.

Creo que la canción se define en la primera frase: «Hoy los focos no me alumbran y no sé cómo explicarte cuánto cuesta volver a empezar cuando no te oye nadie» porque sí que esa habla un poco de cómo me sentía yo con Rufus, que era una sensación súper agridulce. En realidad yo nunca había querido ser teclista, entonces, de repente me emocioné un día porque la gente empezó a cantar Nebulosa… y a mí me cuesta llorar, me cuesta emocionarme con la música

¿Te cuesta emocionarte? Fíjate que pensaba todo lo contrario.

Sí, tío. Me cuesta conectar con cosas nuevas. Mi placa base está ahí, pero con las cosas nuevas o con la música nueva me cuesta mucho conectar. Entonces, de repente me puse a llorar tocando Nebulosa porque vi a gente cantándola y fue una sensación súper agridulce, de «Hostia, espérate. Nunca he querido ser teclista de nadie y estoy llorando porque qué cosa más bonita es que alguien esté cantando una canción que no es mía. Me parece la cosa más bonita que me ha pasado en la vida». Y, a la vez, era como «qué idiota eres, tía, que esto es precioso y sigues queriendo que alguien cante una canción tuya, cuando eso no va a pasar».

O sea que tú siempre estabas pensando en ti, en tu música.

Exacto. Y era agridulce porque tienes la oportunidad que miles de músicos querrían tener y era como «qué guay está esto, pero ¿por qué yo no lo tengo?».

«Este disco es amor a la música y creo que quien lo escuche tiene que tener ese amor a la música y ese respeto»

En ‘Rota’ hablas de la necesidad de huir ante la incapacidad que tenemos muchas veces de sobreponernos a las cosas y a las situaciones que nos rompen.

Yo he cantado toda mi vida en inglés, he escuchado toda mi vida música clásica, he escuchado mil bandas sonoras… Entonces, es verdad que yo he llorado con miles de canciones que no entendía lo que decían. Para mí las melodías siempre han sido lo más importante. Por eso, cuando me propuse que quería componer y que lo haría en español porque no tengo el suficiente nivel de inglés, dije: «Tía, asume lo que eres. O sea, tú no eres una erudita, ni una filósofa, no eres nada. Así que cuenta lo que sientes de manera sencilla, accesible y que lo puedan entender». Y creo que es una buena forma de definirme, porque yo me considero una tía súper sincera y súper sencilla. Sobre todo soy sincera conmigo misma, o eso es lo que he intentado siempre.

Entonces, Rota literalmente define mil días haciendo lo que más me gusta, que es sentarme en el patio de mi casa, con un café, viendo los pájaros y decir, «¿qué estoy haciendo con mi vida?». Es que hoy en día el mundo es tan frenético que no paramos y hay veces que tenemos el piloto automático puesto y no te sientas a preguntarte cómo estás. Y en ese punto, que además es la mitad justo del disco, ya está ese planteamiento: «Estás rota. Asume tu dolor» Es que eso tampoco se asume muchas veces.

Claro, en ‘Rota’ dices que tienes que alejarte y en ‘Hoy por mí’ admites que no puedes. En realidad son como las dos caras de la misma moneda, es muy bonito eso.

Sí, porque también creo que hay un proceso que sucede cuando alguien está mal, que es como que muchas veces te sientes culpable por estar mal y compartirlo te parece que es ser pesado.

Están esas dos caras de la moneda. Cuando de repente está el periodo de negación de «estoy fatal, no se lo voy a contar nadie, me llaman y no lo cojo porque soy una pesada y no quiero cargar con mi movida a nadie». Ahí te quieres alejar, ya sea de tu pareja, de tus amigos, de tu familia, lo que sea. Y luego está ese momento en el que te sientes tan pequeñito, tan vulnerable, y dices, «es que en realidad me vendría genial hablar con alguien y decirle, no te vayas». Es como ese «vete» y a la vez decir, «no te vayas, espérate». En esos momentos en los que estás mal te contradices muchísimo, porque tu cabeza está con pensamientos intrusivos todo el rato.

Me viene bien una cosa que has comentado, que vivimos en una época de mucho ajetreo, con muchas cosas que hacer, de inmediatez, etc. Pero precisamente este disco es todo lo contrario, requiere de tiempo. Es cierto que no es un disco muy largo, pero requiere de ese ratito porque no es un disco para escuchar en cualquier situación. A mí me ha pasado que al ponérmelo las primeras veces tuve que dejar lo que estaba haciendo para escucharlo centrándome solo en eso.

Me parece súper bonito que me digas eso. Justo hoy se lo he dicho a Alex, que estoy súper contenta por todo lo que me están diciendo del disco, sobre todo por las cosas bonitas musicales, pero eso no tiene nada que ver con lo comercial. Es decir, comercialmente este disco no me va a cambiar en nada, yo lo sé. Pero creo que al final no habría hecho un trabajo sincero si lo hubiera hecho pensando en lo comercial o en vender. Y también te digo que yo, en momentos de frustración, sí he tenido esas frases de familiares diciendo: «Tía… eres muy guapita, preséntate a La Voz». Pero yo siempre he sido súper rebelde y nunca me ha gustado hacerle caso a nadie.

En realidad este disco no está pensado para que lo escuche cualquiera. Es amor a la música y también creo que quien lo escuche tiene que tener ese amor a la música y ese respeto. Si escuchas un single está guay, pero creo que también es un disco hecho de forma cronológica, para escucharlo entero, son 29 minutos, tampoco es tanto… Pero bueno, es difícil porque hoy en día la gente no se escucha ni un TikTok de un minuto.

Eso es verdad, pero bueno, yo soy de la vieja escuela, de los que escuchamos discos completos. Además tú misma lo has dicho antes, que estas canciones prácticamente siguen un orden cronológico y yo el disco lo entiendo de esa manera también: es como estar primero en la mierda, como has dicho antes, y cuando llega la última canción, ‘Fin’, es como que hay esa rendijita abierta. Eso solo se puede hacer si te sientas, si escuchas el disco de manera paciente y te metes en las canciones.

También creo que es verdad que la música sirve para todo. De hecho, yo antes era bastante talibán con los géneros y luego, cuando me adentré de manera profesional dije: «Quítate esa tontería de la cabeza, el reguetón está bien. Para irte de fiesta está de puta madre». Creo que también se debería valorar un poco más el trabajo que hay detrás. Este disco tiene muchísimo trabajo. Entonces, ese trabajo que hemos hecho también debería de recompensarse con un «me voy a sentar». Pero solo si quieres, si no quieres no pasa nada. Por eso te digo que yo he sacado este disco teniendo en mi cabeza que lo va a escuchar mi familia. Entonces, toda la gente que está escuchando el disco para mí es un regalo.

«En este proceso yo creo que hay mucho autoconocimiento y de sentarte para sacar conclusiones»

Las canciones que vienen de un momento concreto de tu vida y que hablan de cosas tan específicas, ¿ahora cuando las cantas sigues sintiendo que eres esa misma persona o ya de repente dices, «qué bien que lo he superado»?

Yo creo que no sería la misma persona sin este disco. No es que yo haya madurado de manera evolutiva por la edad, no, es que yo he cambiado con este disco. Ha sido mi guía…

Fue tu terapia, ¿no?

Claro, me ha ayudado a afrontar lo que me pasaba porque yo no era capaz de expresarlo. Ha sido la única manera que tenía de expresarlo. Ahora las canto con un amor inmenso a la que era, porque ya no lo soy. Es como cuando te pones a ver fotos antiguas y dices, «qué bien me lo pasaba», o «ese día con mi familia me enfadé con mi padre», pero lo ves como con un recuerdo bonito de ese niño que eras.

Pero en este caso las canciones no son tan bonitas en cuanto a la temática. ¿Tú te emocionas al cantarlas?, ¿se te sigue poniendo un nudo en la garganta al cantar estas canciones y recordar esos momentos que pasaste?

Es que este disco me ha dado tanta paz que realmente cuando las canto me siento feliz, no me puede producir ninguna sensación de pena porque me ha ayudado, como un amigo, como ese abrazo. Entonces, las canto y de repente es como, «joder, gracias. Gracias, canciones» [risas].

En ‘I’m Not Looking Back’ te muestras consciente de tus errores sin echar la vista atrás, sin arrepentirte, mirando siempre haca adelante. Y no sé si en esta canción se trata más de huir o de una manera de hacer frente a esos errores.

Pues mira, en este proceso yo creo que hay mucho autoconocimiento y de sentarte para sacar conclusiones. Es que, si no sacas conclusiones estás perdido. Pues una de las conclusiones era cómo yo me relacionaba porque, al ser tan sensible, siempre me han hecho mucho daño los comentarios de la gente. Es verdad que en I’m Not Looking Back creo que tomé la determinación de que cuando me quiera ir, me voy a ir. Y si alguien me dice, «quédate», le voy a contestar, «ha llegado mi hora». Y no me voy a preocupar por lo que digan de mí. Es verdad que siempre me he sentido muy diferente al resto y eso me ha hecho sentirme muy aislada, y de repente en esta canción era como, «tío, el mundo está roto, yo estoy rota, pero no tengo que centrarme en la gente».

Bueno, te voy a contar una cosilla que es un resumen muy rápido. Yo en el instituto lo pasé muy mal. Entonces eso había determinado cómo yo me relacionaba con la gente…

¿A qué te refieres con que lo pasaste mal?

Lo pasé muy mal a nivel de relaciones. Entonces yo me enfrentaba a un grupo nuevo y decía: «¿Qué pensarán?». Todo el rato en mi cabeza era como, «no te van a aceptar porque no eres como ellos. No haces lo que ellos hacen y por tanto te van a decir ¿de dónde viene esta señora?» Y entonces aquí, ya en ese proceso de conocerme y de sanar, fue como darme cuenta de que quien te quiera te va a querer siendo como eres. Y era como, «tía, no mires atrás, no mires al pasado, no mires cómo eras, no mires lo que te hicieron… Tú pa’lante y no mires pa’atrás».

A mí también me da la impresión de que en El sótano hablas mucho de la soledad, de sumirte en algunos lugares oscuros tú sola, pero siempre con una intención de salir de ahí, con la esperanza de poder hacerlo.

La última frase del disco es, «hay veces que un adiós no es la salida». Me parece una manera muy bonita de resumir el disco. Y en esa misma canción (‘Fin’) también dices, «cuando un adiós es capaz de cambiar el dolor a un lugar de esperanza».

Cuando compuse el disco ya no vivía fija en Madrid porque había terminado el máster, entonces estaba como de un lado a otro, entre Madrid, Toledo, Sevilla y Cádiz, y estaba todo el rato despidiéndome. Al principio eso me producía mucho dolor. Pero es súper curioso porque en la Intro hay una frase que se puede interpretar de dos maneras, cuando digo que «estoy llegando al fin», que puede ser «por fin estoy llegando» o «estoy llegando al final».

En Fin justamente digo, «un adiós no es la salida ni el fin», porque al final el lenguaje está bastante limitado y asociamos ideas, pero sí que es verdad que ese adiós siempre se ve como algo negativo y muchas veces no, muchas veces tienes que decir adiós al amor, a familia, a amigos o a partes de ti misma. Yo creo que con este disco también se fue una parte de mí, y agradezco que se fuera. Ese adiós fue maravilloso.

Antes me has comentado que fue Alex el que un poco te empujó a hacer lo que haces. Cuéntame un poco cómo ha sido eso, cómo ha sido su figura en tu carrera desde que empezaste y ahora hablaremos un poco de la producción del álbum.

Pues mira, hay una frase que le digo a muchas amigas cuando me cuentan una historia triste, cuando veo que tienen falta de autoestima, que es: «Ojalá te vieras como los demás te ven a ti«. Hay muchas veces que nos miramos al espejo y nos concebimos de una manera que es totalmente errónea. De eso puedes salir sola o que llegue alguien y te lo haga ver. Si estás ciego no lo vas a ver, pero de repente hay veces que llega alguien que ve tu esencia o ve lo que tú realmente eres y le haces caso.

En este caso yo ya admiraba a Alex musicalmente, entonces que una persona a la que admiras te diga «oye, yo te veo», eso sí que me hizo un click en la cabeza. También porque él ha sido una persona a la que nunca le ha dado vergüenza mostrar lo que es y a mí en ese momento musicalmente siempre me había dado mucha vergüenza. Yo siempre estaba escondida a nivel musical y en realidad creo que lo hizo muy bien porque no fue un proceso consciente de «vamos a crear un proyecto».

Alex y Fran tenían un grupo que se llamaba Bittersweet y tenían un local, así que fue como «oye, esas canciones que me enseñaste ¿por qué no vamos al local y las producimos? Vamos a ver qué tal». Y claro, yo sin presión alguna fue como, «ah, pues venga, vamos al local a ver cómo se producen las cositas». Fue como muy ingenuo todo. Y entonces, a raíz de ahí sí que me fui quitando venditas porque yo toda mi vida me había llenado de vendas que no quería ver.

«Yo compongo sin pensar en ninguna referencia porque no las quiero, pero en la producción sí que lo hago»

Cuando tú compones las canciones, se las vas enseñando a Alex y ya vais a grabar y producir el disco, ¿qué idea tenéis en la cabeza?, ¿cómo queréis que suene ese disco?

Cuando yo empecé a crear las canciones no me planteaba nada. Entonces Alex muchas veces me decía: «Tía, escucha más música conscientemente, que te va a venir bien para crear». Y como a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, siempre decía: «Alejandro, yo jamás voy a escuchar un tema para componer una canción mía. Jamás. Lo voy a escuchar cuando me dé la gana, pero nunca voy a hacer eso porque yo quiero que me salga lo que me salga».

[En este momento interviene Alex]

Alex: De hecho, yo contigo aprendí que es quizá más tarea mía que tuya hacer todo ese trabajo de búsqueda de referencias. Es como que tú, por tu propia esencia y bajo tu propio criterio, me estás dando una cosa valiosísima y, ya que mi trabajo es poder facilitarte el llevar a término eso, seré yo el que me preocupe de qué disco copio el sonido de la batería. Entonces, es verdad que al principio le decía que hiciera lo mismo que yo y ella me decía que no. Creo que es positivo, sinceramente. Obviamente, ella tiene sus referencias, pero ella compone desde la nada.

¿Desde la nada y luego tú ya le metes el resto de elementos?

Alex: Eso es. Y el hecho de que haya soul por un lado, disco por otro, ciertos ramalazos más españoles, ciertos ramalazos más jazz… todo eso viene determinado desde la propia composición del tema. Ya luego es «oye, pues lo vestimos más setentero».

O sea que tú ya cuando compones los temas los ves de una manera u otra.

Es verdad que este disco sí que es lo que te decía, que Rufus me ha ayudado en ese aspecto de que yo había canciones que las empecé a hacer ya poniendo un loop de batería. Porque si yo compongo a piano me va a salir una balada. Yo te puedo hacer tres baladas ahora mismo si me das un piano. Entonces, ahí sí que hice ese esfuerzo. Yo compongo sin pensar en ninguna referencia porque no las quiero, pero en la producción sí que lo hago. Entonces, una vez que está compuesto el tema ya ahí sí que me vienen cosas porque obviamente la canción la he creado yo. O sea, ahí al sentarme con Alex le digo, «tío, me gustaría que esto fuera así».

Hablando un día con Alex me dijo me dijo estabais preparando un nuevo material. ¿El camino que sigues es el mismo o va a variar?

Fíjate, la última semana de octubre tenía fecha para grabar en La Mina el segundo disco. Lo que pasa es que hace dos semanas le dije a Raúl [Pérez]: «Queda un mes para ir a La Mina y no quiero ir porque me he dado cuenta que llevo un verano tan frenético que va a salir el disco dentro de dos semanas y no soy consciente de nada, no estoy disfrutando de nada del proceso porque no me da tiempo a pensarlo». Entonces sí que es verdad que iremos en febrero y tengo ahora mismo nueve o diez temas. Es que yo hago muchas canciones [risas].

¿Y descartas muchas?

No. De hecho, este disco iba a tener diez temas y es que no hay ningún descarte. O sea, descarté una, pero que se grabó dos veces en La Mina, contraté dos veces vientos…

¿Entonces ya tienes todas las canciones del próximo disco?

Quiero seguir porque nunca descarto.

¿Y van en la misma línea que estas?

No. A ver, he de decirte que el lado orgánico setentero no lo voy a dejar porque es lo que soy, pero sí que es verdad que como ahora estoy en un momento quizás más feliz de mi vida, estoy buscando más groove. De hecho, te diré que tengo bastantes baladas compuestas porque no paro, y eso lo voy a dejar para hacer un 2.0 del EP que saqué que se llama Ballad is the new punk, para no meterlo en el disco porque no quiero renunciar a eso, pero tampoco quiero que esté en el disco. Entonces, bueno… habrá un poco más de ritmito [risas].