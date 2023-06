No es habitual que un disco se produzca, al mismo tiempo, en dos continentes distintos. En la actualidad y gracias a la tecnología se puede dar el caso, pero no es algo que pase todos los días. Aunque se produzcan cientos de discos, a diario, alrededor de todo el planeta. Normalmente, el artista/grupo, está in situ en todo ese proceso de producción y edición de su divino trabajo. Es lógico y entendible.

Aunque para Marc Jonson y Víctor Ramírez (aka Ramírez Exposure) no ha sido una regla que obligatoriamente tuvieran que seguir. Uno, Marc Jonson (Chicago, 1950), desde Estados Unidos. El otro, Víctor Ramírez (Valencia, 1991), desde España. Han unido sus conocimientos musicales y el buen gusto en hacer canciones para fabricar Turning On The Century, un disco compuesto por dos volúmenes con el que se puede disfrutar del más puro sunshine pop.

Y aprovecho la estancia del estadounidense en Valencia (España), para preguntarles cómo ha sido ese trabajo en la distancia y entender cómo se las han arreglado para consensuar sus ideas y pensamientos en la realización completa de este álbum doble.

Supongo que antes de acordar la realización de este disco ya os conocíais, ¿Cuándo fue esa primera vez?

Marc: Nuestra conexión inicial comenzó cuando produje el fenomenal disco de Víctor, Young Is The New World. Ya en el mes que estuvimos trabajando de lleno en este trabajo, nos dimos cuenta de que funcionábamos muy bien juntos, que todo surgía de una forma muy natural.

¿Y cómo fue ese acuerdo de colaboración?

Marc: Después de esa conexión inicial, Víctor determinó que era una buena idea hacer un disco juntos. Mitad y mitad. Un poco de cada uno en estos trabajos, es MUCHO. Ha hecho que la música tenga una identidad propia, difícilmente igualable.

Habéis producido este disco entre los dos, pero cada uno desde un continente diferente. No debe ser fácil, a la hora de decidir qué queda mejor aquí o allá, consensuar las opiniones o los gustos. Aunque después de escuchar el disco, puedo decir que habéis tenido muy buen gusto. ¿Cómo os lo habéis arreglado?

Marc: No ha sido un problema, en absoluto. Ambos entendemos a la perfección la música que hace el otro. Nos gustan las mismas películas, gran parte de la misma música… Nos sabemos descifrar el uno al otro. Además, ser de diferentes culturas y generaciones ha sido algo que representa toda una ventaja, hace que se amplíen los paisajes musicales y nuestras impresiones líricas se mezclan para acceder a un lenguaje universal.

Víctor: Sí, es tal cual lo que dice Marc. Creo que trabajar a distancia tiene una cosa muy importante: te estresas menos. No hay miradas a tu alrededor esperando a que claves una toma. A mí, particularmente, me gusta más grabar solo que hacerlo cuando hay gente a mi alrededor. Mis tomas son más naturales e íntimas de esta manera. Cada uno desde su casa… nos tomábamos nuestro tiempo y nunca nos decepcionamos. Si hay algo que había que mejorar, se hacía. Además, había sugerencias que terminaban por convertirse en el principal atractivo de una canción.

Entonces, ¿Teníais cada uno vuestro propio material?

Marc: Así es. Escribimos cada uno nuestras canciones. Luego nos mezclamos combinando nuestras ideas de arreglos y añadiendo interesantes armonías y teclados.

Víctor: Digámoslo así: Marc suma su estilo en las canciones que son mías y yo añado el mío en sus composiciones.

Por lo visto, os complementáis de maravilla, ¿Habéis compuesto alguna canción entre los dos?

Marc: Eso no ha sucedido todavía, pero tengo la sensación de que lo vamos a hacer, aprovechando mi estancia en España.

Víctor: Puede que así sea, sí. La gracia de los dos volúmenes está en que hay dos mundos musicales que se cruzan, dos formas de componer distintas, diferentes tipos de ejecución que casan bien. Todo logra complementarse a la perfección. Co-escribir con alguien es otra historia.

Todos somos conscientes que, hoy en día, tanto el pop como otros géneros musicales no pasan por su mejor momento. En este contexto, ¿Qué obstáculos o lamentaciones os habéis encontrado por el camino hasta la salida del disco?

Marc: Nos gustaría llegar a un público más amplio, esperamos, eso es todo… nada más.

Víctor: Me he encargado de muchas cosas desde que salió el primer volumen (prensa y booking, por ejemplo). He puesto en práctica todo lo que aprendí en otros años. Me hace gracia cuando algunos grupos/artistas muy hipócritas se dicen independientes, pero tienen una agencia potentísima detrás y siempre están en los horribles festivales de verano repitiendo tooodos los años. La verdadera independencia somos nosotros, que prácticamente nos lo hacemos todo. El mayor obstáculo siempre es el mismo; hay lugares a los que sencillamente no podemos acceder. Pero oye, es muy gratificante todo lo que hemos conseguido hasta la fecha. Si pudiera elegir, me gustaría no tener que ocuparme de todo, pero no concibo el no sacar adelante las cosas que más me importan.

Tal como cuentas, y siendo conscientes de todo el trabajo que conlleva la edición de un solo disco, ¿Cuál es el motivo de hacer un doble disco?

Marc: Teníamos una cantidad enorme de material muy bueno. Lo hubiésemos sacado en uno solo, pero Víctor consideró dividirlo en dos volúmenes. Somos dos personas y si sumas las canciones del primero y las del segundo, es como si hubiésemos hecho un disco cada uno.

Víctor: Era un proyecto demasiado especial como para dejarlo recogido en un solo disco. Además, me gustan los discos cortos.

Es bonito ver como dejáis constancia de que, a pesar de la distancia y las barreras que tenéis que sortear, el optimismo no deja hueco para las lamentaciones, ¿Es Turning On The Century el primero de muchos entre vosotros?

Marc: Vamos fluyendo. En este momento, Víctor está dirigiendo la producción de un disco de mis canciones en Nueva York. Serán solo mis canciones, elegidas por él mismo. De esta manera, la selección es mucho más objetiva que si la hiciera yo mismo. Tiene todo el sentido del mundo. Es la persona que mejor entiende mi música.

Víctor: Es absolutamente increíble la cantidad de canciones de Marc que he tenido el privilegio de escuchar y que todavía no han visto la luz. Estoy eligiendo entre más de 60 canciones para que Marc pueda sacar nuevo material. Material que abarca temas inéditos desde 1979 hasta la primera década de los 2000. Una maravilla que encantará a los fans, pero también a nuevos oyentes.

Vídeo Oficial de Sour Lemonade Sour de Marc Jonson & Ramírez Exposure

Lo normal es que se empiece a escuchar el disco por el primer volumen, ¿Cuál es el germen del Vol.1?

Marc: Quizá la armonía. Voces mezcladas sobre melodías entretejidas. Canciones con aperturas muy atmosféricas. Voces de diferentes países y generaciones que casan a la perfección. Definitivamente, me atrevería a decir que es ÚNICO.

Víctor: Sí, eso es. Es un acercamiento pleno al mejor sunshine pop. Creo que hemos revivido ese género, pero con nuestro propio sello personal.

¿Qué particularidades tiene respecto al Vol.2?

Marc: El volumen 1 te seduce y te conduce con enorme gracia al volumen 2. Creo que el volumen 2 tiene una atmósfera más optimista. Por ejemplo, Happy Sparrow es una canción del todo inusual en estos tiempos, y precisamente por eso nos gustó. Luego de repente tienes cosas como Stricken Girls. Pero otra vez, las letras son muy optimistas.

Víctor: Los dos se complementan de maravilla. Puede que el Vol.1 sea más oscuro en temática, pero tampoco tanto.

Por lo tanto, si es más optimista, ¿Qué tipo de canciones nos podemos encontrar en el segundo volumen?

Marc: Canciones muy melódicas con mezcla de armonías. Letras únicas con giros y cambios que no esperas.

¿Y de qué hablan esas letras únicas?

Marc: Relaciones… cosas que nos importan como escritores… A veces componemos inspirados por dificultades emocionales y los resultados vienen de un lugar muy profundo. Es algo que puedes apreciar fácilmente.

Foto de Ana Hortolano en Café Berlín

Después de este laborioso camino, mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo, el resultado es un magnífico álbum doble, ¿Qué sabor os ha dejado la salida del disco?

Marc: Estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido. ¡No hay lamentos! Como decía Edith Piaf, la mayoría de la buena prensa está con nosotros.

Parece ser que ha habido algún contratiempo en el lanzamiento a plataformas del volumen uno, ya que en vuestras cuentas de Spotify solo aparece el volumen 2, ¿Es algo circunstancial o se va a quedar así por algo en particular?

Marc: Vol.1 estará disponible en Spotify pronto. Vol.2 ya está disponible. No sé por qué ha llevado tanto tiempo. Puede que también haya una edición en vinilo para el Vol.2.

Víctor: Lo del Vol.1 ya está en vías de solucionarse, gracias a Antonio de Hurrah! que se está ocupando de la distribución digital.

Aunque es algo que posiblemente no pueda ocurrir por el momento, sí es posible que ocurra en un futuro próximo por la fluidez musical entre los dos; también por la amistad y admiración que tenéis el uno por el otro, ¿Se podría convertir en un grupo esta colaboración entre dos artistas?

Marc: Después de un arduo trabajo y un montón de esfuerzo, que incluye muchísimas horas de trabajo, el resultado son dos discos magníficos. Como decía, fluimos y vamos viendo lo que queremos en cada momento.

En un disco con tantas canciones, seguro que hay alguna que se os ha quedado en la retina por algo en especial o por alguna anécdota digna de mencionar.

Marc: Tape Recorder es una canción sobre la música que abarca diferentes generaciones, desde finales de la década de 1950 hasta la actualidad. La música está en las calles… brota de los calurosos pavimentos de la ciudad en verano… sale volando por la ventanilla de los coches que pasan… está en las sonrisas de las personas que viven el hoy y el mañana…

Víctor: Mi canción favorita de todas es una de Marc que se llama Baby Gets Close. Me hace llorar. Si eso no es una anécdota hoy en día… no sé lo que es. Emocionarse es la mayor hazaña en estos tiempos tan fastuosos repletos de maldad y malas acciones. Me siento vivo y seguro gracias a lo que hemos logrado mi compañero y yo. Le aprecio mucho y le quiero. Creo que es un ser humano extraordinario. No vamos a dejar de celebrar la vida.