Fotografías: Darío Bravo

De la vida de María de Juan saldría probablemente el guión para una buena película. Granadina nacida en Valencia, a sus 26 años ha vivido en Londres, Murcia y Granada, aunque actualmente reside en Cartagena, de donde le vienen unas raíces musicales y cinematográficas que han inspirado no un filme, pero sí un disco, Dramática (2023), íntimamente ligado al séptimo arte y al folclore.

La artista presentó a principios de este mes de abril el que es su segundo álbum de estudio. El primero, 24/7 (2020) lo estrenó en la sala Moby Dick de Madrid a pocos días de que estallara la pandemia en nuestro país. Tales circunstancias supusieron el inicio de una transformación artística que redunda ahora en la fusión de voz e instrumentos orgánicos propios de la copla española, con elementos pop y electrónicos.

Nos encontramos con María de Juan en un local del centro de Madrid para charlar sobre este nuevo disco. Cercana, satisfecha, sonriente y no sin cierto poderío, nos habla de una búsqueda que le acercó a sus orígenes -también a algunos de sus miedos- y del camino recorrido hasta poner en nuestras manos Dramática.

¿Existe un momento exacto en el cual comienza la metamorfosis de la María de Juan de 24/7 a la de Dramática?

Fue durante la pandemia, en el primer confinamiento, el más duro de llevar. Me reuní con el equipo y tuvimos que valorar la situación en la que estábamos y tomar decisiones acerca de los siguientes pasos. Ten en cuenta que acabábamos de lanzar 24/7. En aquel momento me animaron a pensar qué sería lo siguiente que haría, a aprovechar el tiempo del confinamiento para trabajar en un nuevo proyecto. En aquella reunión me preguntaron qué música solía cantar en la ducha [Risas], qué música me hacía vibrar. Ahí fue cuando pensé en toda la tradición musical que hay en mi familia, en lo que yo he querido hacer toda la vida, que era tirar por el folclore inspirada por mis tíos, que fueron grandes compositores de la historia del cine español. En ese momento, que todo el mundo estuviera patas arriba me pareció casi una señal para apostar por lo que realmente me gustaba, sin miedo, y ver qué pasaba.

¿Te sientes satisfecha de haber seguido esa señal?

Lo cierto es que siempre me había dado miedo acercarme a ese mundo, porque alrededor del folclore existe un halo de respeto, cierta obligación de ser muy técnico y demás. Pero sinceramente, no puedo estar más satisfecha.

Y ahora que ya han pasado varias semanas desde el lanzamiento del álbum, ¿han llegado las críticas que temías?

Cuando haces un trabajo arriesgado, inevitablemente, si lo has hecho bien, va a haber gente a la que no le guste, y si lo has hecho mal, también, es algo que va a suceder. Lo que sí que quiero que la gente tenga en cuenta es que le he dedicado a este disco dos años y medio, de los cuales uno lo he pasado estudiando. He estudiado copla y todas las reglas de las raíces en las que me he basado para componer Dramática. Una vez aprendidas, las he cogido y me he saltado todas aquellas que me ha dado la gana. Creo que para que nuestro folclore evolucione es necesario adaptarlo a la sociedad en la que vivimos. Considero que hay que saltarse las reglas y que los grandes artistas que han hecho evolucionar, por ejemplo, el flamenco se han saltado las reglas. Se me ocurren muchos ejemplos, pero discos como Omega (1996) están ahí porque hay gente que se ha saltado las normas y ha hecho evolucionar y crecer el género. Con la copla esto no había pasado hasta ahora.

Estoy aportando mi visión propia, y eso es suficiente

¿Qué expectativas tienes con este trabajo?

He lanzado este disco sin expectativas. Cualquier cosa buena que le suceda a este disco ya me parece maravillosa. Ha sido algo que he hecho de manera tan profunda y tan sentida que hasta ahora no me he dado cuenta de que ya el disco está afuera y de que la gente ya lo está escuchando. Además la gente está gratamente sorprendida y esto ya es mucho.

Tus seguidores en redes sociales han podido ver cómo en los últimos días acudías a una ingente cantidad de entrevistas para medios, ¿te esperabas esta acogida por esta parte?

Está feo que lo diga, pero sí lo esperaba [Risas]. Claudia Orellana, mi mánager, es una crack y sabía que haría un grandísimo trabajo. Al menos esperaba hablar, que me dieran el espacio. Lo que no esperaba era el buen feedback que he recibido y lo mucho que le está gustando también a los medios. Sabía que iba a haber una buena promo porque mi oficina, Son Buenos, es increíble, pero estoy gratamente sorprendida por el recibimiento.

Supongo que parte de ese feedback es relativo a esa evolución de estilos de la que hablábamos…

Sí, sí, yo creo que hay gente que al escucharme ha pensado que me había dado un aire [Risas]. No obstante, la gente que me conoce, y mucha de la que no, al escucharme se va a dar cuenta de que me he encontrado a mí misma y de que es un trabajo muy honesto. Lo primero que hice cuando tuve las maquetas fue enseñárselas a mi anterior productor, Manuel Cabezalí, y preguntarle si me había vuelto loca. Lo que él me dijo fue que había escuchado una voz mía que no había escuchado nunca. Eso es muy bonito. También me dijo que siempre que un trabajo sea veraz y salga del corazón, la gente lo va apreciar.

Después de todo ese año de investigación, ¿Hubo un tema que dio pie al resto o fue más un cambio orgánico de dónde fueron surgiendo las canciones?

El primer tema que surgió fue Me Enveneno. Salió en el 2020 y fue subiendo al Mulhacén, en Granada. Había grabado previamente la melodía en el móvil y la recuperé para Dramática. Lo que he hecho en el disco es algo que me ha salido de dentro y este tipo de melodías folclóricas y copleras siempre han estado conmigo, lo que pasa es que hasta ese momento no decidí aprovechar algo que era tan parte de mí. Pensaba quizás que no tenía nada que aportarle al género. Después me di cuenta de que simplemente siendo una mujer joven que canta copla en 2023 ya aportaba mi propia perspectiva. Decía Lola Flores: “Las hay que cantan mejor que yo, las hay que bailan mejor que yo, pero no las hay como yo”. Estoy aportando mi visión propia, y eso es suficiente, y aunque me ha costado darme cuenta de ello, aquí estamos.

Me gustaría algún día componer desde la luz, la ilusión, la alegría, la felicidad

Hablando de productores, en este ocasión has contado con Lalo Gómez Vizcaíno, ¿cómo ha surgido?

Lo conocía porque ha trabajado bastante para nuestra oficina, aunque lo cierto es que con él tuve una nueva intuición personal. Yo tenía claro que no quería contar con nadie del mundo de la copla o del flamenco para las labores de producción. Buscaba a alguien más vinculado a lo electrónico y lo urbano. A nivel personal sentí una conexión energética muy grande que me hacía pensar que íbamos a trabajar bien. Le invité a comer un día y le dije que podían pasar tres cosas al escuchar las maquetas: que me dijera que estaba como una cabra, que me dijera que estaba muy bonito y ya está o que comenzase a hacerme propuestas de mejora de los temas. Y esto último fue lo que ocurrió, porque conectó con los temas. A partir de ahí surgió el camino que emprendimos juntos y ha sido muy guay porque hemos estado un año encerrados en el estudio, cosa que normalmente no es posible hacer, y hemos estudiado juntos, investigado, fusionado y nos lo hemos pasado súper bien. La verdad es que nos hemos divertido mucho y nos hemos hecho amigos.

Imagino que para él, que ha estado haciendo trabajos más relacionados con el rock y lo urbano ha tenido que ser un gran reto…

Lo ha sido, pero se ha adaptado y además de una forma increíble. Él, al igual que yo, se ha tenido que poner a estudiar copla. Hemos encontrado el sonido del disco de una manera muy espontánea, ha sucedido muy rápido y, una vez que encuentras esa esencia y encuentras el cuerpo de lo que es el sonido, todo lo demás ha ido fluyendo solo.

¿Ha habido drama durante la composición del disco?

Ha sido un drama absoluto, pero muy apasionante. Mi objetivo como compositora a medio o largo plazo sería aprender a componer desde la estabilidad emocional porque a día de hoy no soy capaz de hacerlo. Creo que con la edad conseguiré componer desde un lugar más estable de mi vida. Me gustaría algún día componer desde la luz, la ilusión, la alegría, la felicidad. Me encantaría transmitir algo de esto en mi próximo disco. El proceso de creación de Dramática ha sido muy bonito, muy apasionante, pero muy profundo porque ha sido un trabajo de conectar con mis raíces, con mis miedos, de luchar contra mi ego. Se puede decir que ha sido una batalla interna muy guay y muy terapéutica, pero también muy fuerte.

Eres una mujer de mundo, hemos leído en algún medio que te has mudado 21 veces a tus 24 años, ¿te ves instalada en esta etapa folclórica o crees que seguirás explorando territorios?

Creo que lo que he encontrado con este proyecto es bastante especial y me gustaría seguir ahondando en ello. Casi con total probabilidad mi próximo trabajo seguirá teniendo esa fusión de copla y folclore. Como te decía antes, siento que con este disco me he encontrado a mí misma y eso es muy valioso. Pero como músico, evidentemente, tengo más intereses. Yo siempre digo que mi pasión no es cantar, mi pasión es la música. Cantar es el medio que yo tengo para expresarme en la música. Y como músico pretendo seguir creciendo y evolucionando toda mi vida. A ver qué pasa, pero en algún momento, antes o después, se vendrán más cambios.

la copla siempre es cine

Hemos leído que con el disco quieres también homenajear a las folclóricas españolas, ¿Quién sería tu referente principal?

Tengo muchísimos, la verdad, aunque puedo decir claramente que en el disco aparece mucho Imperio Argentina, también Sara Montiel, que trabajó mucho con mis tíos abuelos, Paquita Rico, Lola Flores, Carmen Sevilla. Creo que tenemos una generación de mujeres olvidadas en España. Me parece bastante increíble que no les demos el crédito que se merecen, fueron pioneras en muchos aspectos, como en salir al extranjero. Hay vídeos de Carmen Sevilla actuando en el show de Ed Sullivan. Amo a Rosalía, pero es que hay mujeres que ya se dieron a conocer internacionalmente antes que ella y apenas las conocemos. En su día se les relacionó, erróneamente yo creo, a una corriente política y eso les perjudicó. Y digo erróneamente porque la copla era una reivindicación constante. Tampoco les ayudó el hecho de ser mujeres en su época. En cualquier caso, creo que han quedado ahí un poco en el olvido unas mujeres que eran actrices, cantantes, bailaoras, músicos… Me parece bastante importante reivindicar la figura de artistas tan completas.

Estamos hablando mucho de copla pero también te has atrevido con el tango. En Tatuajes te acompaña Antonio García, de Arde Bogotá, con quién ya te habías subido en alguna ocasión al escenario pero, ¿cómo surgió la colaboración para este tema?

La verdad es que Antonio siempre me ha inspirado muchísimo. Como bien dices ya cantamos juntos cuando presenté 24/7 en la Moby Dick y siempre le he considerado un buen compañero y un buen amigo. Ha coincidido además que nuestros procesos de composición han coincidido en el tiempo. Compartimos varias charlas en su momento al respecto y hablamos de nuestros respectivos dramas a la hora de componer. En un momento dado Claudia, nuestra mánager, le enseñó mis maquetas y a él le gustaron mucho. Insistió en que quería participar de alguna manera, aunque fuera tocando las castañuelas [Risas]. Como por lo que sea, no me lo imagino en esa tesitura, le estuve dando vueltas a esa futura colaboración. Lo que no me esperaba es que, después de una de estas charlas que tuvimos al teléfono después de esto, surgiera como surgió la letra de Tatuajes. Ahora es un tango pero empezó siendo un bolero y mi amigo Nazario Guerrero nos ayudó a darle forma y a componerla. Como bolero no me funcionaba porque era demasiado blandito y romanticón. Antonio y yo somos dos personas muy dramáticas y teatreras, y creo que el tango le daba el toque pasional y sexy que le faltaba al disco. La verdad es que surgió de una manera muy natural y estoy muy contenta de haberla incluido.

24/7 lo compusiste en su día inspirándote en la poesía, pero en esta canción, Tatuajes, también hay una especie de epílogo poético que además es una pista diferenciada del disco, ¿no?

Pues mira, es algo que se está haciendo ahora mucho, sacar fragmentos fuera de las canciones. En este caso se ha hecho así porque la copla siempre es cine. Si buscas cualquier canción de copla en Internet, te darás cuenta de que tienes que pasar por algún diálogo, siempre hay alguna escena que las rodea. En este disco he querido hacer ese guiño con momentos sonoros para que te trasladen un poco a esa película. Porque hay más, ¿eh? Está el principio de Hartita, está Alboroto al comienzo del disco…

Si mi disco fuese un género cinematográfico creo que sería una tragicomedia

Ya que está surgiendo tanto el tema del cine, si tu disco fuese una película, ¿qué género sería?

Si mi disco fuese un género cinematográfico creo que sería una tragicomedia. Hace poco me preguntaron qué director la dirigiría y respondí que Almodóvar o Tarantino porque sería algo dramático pero a la vez violento [Risas]. Así que sí, me quedo con la tragicomedia.

Cuéntanos cómo vas a trasladar todos los elementos que componen el disco al directo. A priori parece un trabajo complicado.

Para mí a la hora de crear el disco era importante que existiera un equilibrio entre instrumentos reales e instrumentos electrónico. Por eso en el disco todas las cuerdas y los vientos que suenan son de verdad, hay una mezcla de baterías reales y baterías electrónicas. Aunque hay mucho trabajo para que todos los sonidos queden bien empacados, hay mucha humanidad detrás. Gracias a esto es posible llevarlo a lo orgánico en el directo. Por otro lado, para nosotros ha sido muy importante respetar el concepto cinematográfico del disco para que, sin ser demasiado teatral, tampoco sea un concierto de música al uso. Hemos trabajado para crear el concepto con Pablo Novoa que es uno de los grandes. Además me he rodeado de tres músicos cartageneros que son espectaculares: Alejandro Solá, Cristina Sánchez y Juanito Rubio. Así que en el directo llevamos trompetas, bajo electrónico, teclados y percusión y batería. Hemos trabajado para darle más importancia a esos sonidos en el directo, acompañándolos de la electrónica. Por último, en la parte vocal, hay bastante fidelidad con respecto al disco.

Tienes raíces repartidas entre Cartagena y Granada, ¿Dónde vas a estrenar antes Dramática?

Será en Granada y me hace especial ilusión. Yo vivía allí hasta hace unos meses y me hace especial ilusión coger este proyecto de vida recién estrenado y llevarlo a la ciudad. Voy a presentar mi nueva vida a mi antigua vida. Va a cerrar el círculo y me parece mágico. Ahora vivo en Cartagena y esta ciudad también ha sido muy importante para mí durante el proceso de composición de Dramática porque he bebido de la figura de mis tíos compositores. Por si fuera poco, he creado una banda de cero y son todos cartageneros, así cuando toquemos en Cartagena también será especial, porque los músicos son de allí y porque las raíces familiares y artísticas del proyecto vienen de allí.

María de Juan estará presentando Dramática en directo en:

Granada. Momentos Alhambra Distrito Sonoro (28 de abril)

Laujar de Andarax, Almería. Festival Murmura (20 de mayo)

Bueu. Festival SonRías Baixas (3, 4 y 5 de agosto 2023)

Alcalá de Henares. Festival Gigante (31 de agosto, 1 y 2 de septiembre)