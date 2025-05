Fotografías: Marina Benítez

Un par de meses antes de que El bosque viera por fin la luz, recibí un mensaje del equipo de Merino. En él me preguntaban si me apetecería acompañarles y conducir el evento de presentación del disco que estaban preparando para los medios. Sin dudarlo ni un segundo, contesté que sí y me embarqué en un pequeño viaje que me ha llevado a conocer cada recoveco del disco. En ese momento empezaron las conversaciones con Sandra y Álex para ir preparando dicho evento y, al final, con la excusa de hacer mi propia entrevista para CrazyMinds, quedamos en un fabuloso restaurante que ellos eligieron y, con una exquisita comida de por medio, desarrollamos todo esto.

El hecho de que quisieran que fuera yo el presentador del evento, radica en nuestra buena relación y en que, según sus propias palabras, la entrevista que les hice hace dos años con motivo del lanzamiento de Himnos de guerra (día en el que conocí en persona a Álex y Sandra), les marcó de verdad. Su generosidad supone un pequeño reconocimiento y un enorme cariño hacia mí que realmente es difícil de explicar, pero también se trata de una responsabilidad por la confianza depositada. Finalmente, el resultado fue muy satisfactorio para todas las partes y el acto en sí fue muy bonito y emocionante. Todas las partes terminamos muy felices con la manera en la que se desarrolló el mismo.

Esta entrevista es el resultado de una conversación que se alargó durante más de dos horas, en las que nos adentramos en todas las canciones y rincones de El bosque y, por tanto, de la vida de Sandra. Estamos ante un disco en el que la autora de las letras se expone como nunca, trazando una especie de diario de su vida a través de unos cuantos años clave de la misma, desde su infancia hasta la actualidad. Se trata de un camino repleto de baches y caídas de las cuales Sandra ha sabido levantarse, recomponerse y tirar hacia adelante con otra mirada.

Hay mucho de intimidad y de recuerdos en esta conversación, algunas cosas se han omitido para preservar eso, pero también es verdad que posiblemente esta sea una de las entrevistas más a corazón abierto que hemos hecho nunca y esa sinceridad fue recíproca en todo momento. El bosque es un trabajo enormemente honesto y cargado de verdad, de dolor, de recuerdos y de esperanza. Un disco que hay que escuchar al completo, en su orden establecido, para así comprender mucho mejor este pequeño universo tan personal que ha creado Merino. Además, su edición física tiene un montón de textos y notas que ayudan a contextualizar aun mejor las canciones.

[Nota: Las fotos que acompañan la entrevista corresponden a la presentación que hicieron en su local para los medios, en la cual respondieron a algunas preguntas y tocaron en acústico varias canciones del disco]

En Himnos de guerra incluisteis las canciones que habíais ido sacando antes de que hubiera un disco como tal. Aunque al final el discurso que englobaba todos los temas tuvo coherencia, entiendo que en este caso ha sido algo diferente el proceso, porque los singles sí que los publicáis cuando tenéis un álbum ya hecho.

Sandra: De hecho, para este disco había cinco canciones compuestas que ya formaban el puzzle y yo ya hice el recorrido diciendo, «la tercera canción se va a llamar ‘El laberinto’, la cuarta canción se va a llamar ‘El escondite’ y va a hablar de esto…», la quinta canción se iba a llamar La terapia y al final se llama La brújula. Y en realidad, El escondite se iba a llamar El volcán. Bueno, como que le puse yo unos nombres sabiendo lo que quería contar.

Eso es muy curioso porque realmente es un poco como escribir por encargo, ¿no?

Sandra: O un libro, que ya sabes lo que vas a contar y luego te pones con los capítulos. La verdad es que nunca había compuesto así, ni nos habíamos enfrentado a hacer un disco que contara una historia más grande, pero era algo que nos apetecía.

Álex: De hecho, hasta tres días antes de acabar el disco, no había una canción.

Sandra: El laberinto.

Álex: Y era como «Sandra, de verdad, déjala, no pasa nada, no es necesaria».

Sandra: Pero no podemos pasar de El árbol a El escondite. Necesitábamos la adolescencia, necesitábamos hablar del amor después de contar un poco de mi infancia, de por qué me cuesta tanto enfrentarme a las relaciones en esa etapa.

La hice en la última tanda, en la primera semana de septiembre, que además ya lanzábamos La niña, y era como… «Santos & Fluren ya no tienen más días, tenemos que entregar el disco en octubre y tienen que mezclarlo, o sea que no da tiempo…». Empecé El laberinto de tres o cuatro maneras diferentes, y no me gustaba nada porque es verdad que quizás es la canción más alejada de cómo me encuentro ahora. No sabía cómo ponerme en la piel de esa adolescente… Recuerdo que una amiga mía, Yoli, me hizo una recopilación de fotos que tenía de todo el grupo de amigos y mías. Gracias a ver esas fotos, y a volver a ciertos momentos y a cómo me encontraba ahí, empecé a desbloquear recuerdos. A raíz de eso, ya salió todo.

Últimamente me estoy enfrentando a entrevistas con artistas que publican discos muy personales, como me ha pasado este mismo año con Valeria Castro o Angie Sánchez, por ejemplo. Siempre que pregunto esto casi todo el mundo me responde lo mismo: que hacen las canciones y a partir de ahí se van dando cuenta de que hablan de algo concreto. Es curioso porque creo que esta es una de las pocas veces que me encuentro con la respuesta contraria, que el concepto del disco viene antes que las propias canciones.

Sandra: A mí es la primera vez que me pasa. Al principio nació La niña, Un clásico o El árbol, pero luego ya el resto del dibujo sí que lo planeé queriendo hacer un camino. Si no hubiera sido así, igual no me sale. Al final, son momentos clave de una evolución, pero como si cogieras un diario y arrancaras unas hojas al azar.

«En este disco teníamos un poco la necesidad de salir de alguna zona de confort»

Tras la etapa de Himnos de guerra, su gira y demás, ¿en qué momento os planteáis que tenéis que hacer ya otro disco?, ¿o fue algo natural que fue surgiendo según ibais teniendo canciones?

Álex: Empezó como algo muy natural, como la necesidad de decir, «vamos a volver al estudio con un poquito más de calma, a buscar con Santos & Fluren lugares musicales diferentes».

Sandra: De hecho, ya grabamos La niña y Un clásico antes de saber que íbamos a sacar un nuevo disco.

¿De cuándo estamos hablando?

Sandra: De febrero del año pasado. Ahí las grabamos.

Álex: Nos fuimos a La Casamurada con Santos & Fluren, y fue como, «vamos una semana, a lo que salga, sin ninguna presión ni tensión, a investigar». Intentamos salir un poco de la zona de confort y la primera que salió fue La niña. Al principio no había fecha ni intención de hacer un disco.

O sea que, en cierto modo, seguíais el mismo camino que con Himnos de guerra, de ir probando cosas y grabando alguna canción.

Sandra: Sí, más o menos era parecido.

Álex: Sí que teníamos un poco la necesidad de salir de alguna zona de confort, tanto en producción como incluso en composición. Es verdad que salieron cosas muy guays con Santos & Fluren, tanto en La niña como en Un clásico. En La niña fue la primera vez que hicimos un estribillo abajo, en el ritmo de batería yo tenía la inquietud de meter un jersey, que es un ritmo muy diferente, muy de música urbana -entre comillas-, y de repente funcionaba… Entonces, el estribillo es abajo, con un ritmo de música urbana, pero a la vez orgánico con todo lo que hacíamos con Santos & Fluren… Se convirtió en una semana muy bonita.

Pero vosotros, cuando vais allí a probar cosas nuevas, aparte de las canciones compuestas, ¿vais en blanco a nivel de producción y sonido?

Sandra: A nivel de producción, sí. Luego allí empezamos a probar y Santos & Fluren son vitales para esto, claro. Hay veces que quien tiene primero la idea empieza a tirar del hilo. A veces es por un patrón de batería, otras veces porque yo llevo una referencia, otras porque Santos la quiere llevar aquí y Fluren la quiere llevar allá… depende de cada canción. Cerca del invierno, por ejemplo, nació porque Santos nos pidió que cambiáramos…

Álex: Ella la llevaba a una velocidad un poquito más lenta y fue como «vamos a llevarla más arriba, vamos a hacerla los dos juntos». Al principio era un poco tropezada, pero a Santos le gustó y fue cuando se rescató. Otras veces aparece, como en La vida, el «oh, oh, oh…» [tararea el inicio de la canción] y de repente tiras de ahí para lo demás; o un arreglo de guitarra de Fluren, o una referencia de los años 30 que te dice: «¡Esto me recuerda a no sé qué!».

Y luego tenemos mil peleas. En las grabaciones, por ejemplo, cada uno de nosotros cuatro tenemos un comodín que podemos utilizar e invalida todas las decisiones de los demás. Pero solo tenemos uno.

O sea, que aunque Vitto también forme parte de Merino, cuando vais con Santos & Fluren a grabar y tomar decisiones lo hacéis vosotros dos.

Álex: Eso es. Luego vienen otros músicos a grabar y también es otra experiencia que alguien externo se enfrente a una canción y le dé su colorcito de pintura. Eso pasó con El árbol, por ejemplo, cuyas guitarras las hizo un chico que se llama Litus y lo llevó todo a un sitio más guay.

Sandra: Yo estoy muy agradecida de que a Santos se le ocurriera llamarle, de que Litus pudiera y dijera que sí… Y además que le salió en ese mismo momento, sin haberle pasado la canción antes, todo lo creó ahí. El tío es increíble.

Álex: De hecho, una pelea que tienen Santos & Fluren con Sandra es que intente ir al estudio con menos cosas preparadas.

Sandra: Es que a mí me da ansiedad ir sin nada. A mí no me va eso de «vamos y vemos qué sale«.

Álex: Por ejemplo, eso lo hemos hecho con El bosque. Esa canción nació primero instrumentalmente con Fluren y conmigo…

A mí me encanta. Es una de mis favoritas del disco y creo que tiene un estribillo increíble, muy redondo.

Álex: Es mi favorita. Esa frescura que quizá te llega a ti o a mí, a veces nace de dejar a Sandra en un lugar menos controlado.

Sandra: Es verdad que yo tenía claro que el final quería que fuera más festivo, como es El bosque, pero si lo hubiera empezado yo sola en mi casa, a guitarra y voz, no hubiera llegado a ello o hubiera hecho algo muy diferente. A mí no me suelen salir cosas tan animadas. Muchas veces es al revés y lo animamos luego con la producción, pero yo sola siempre tiro un poco más por lo melancólico y la nostalgia. Entonces, de repente, tener esa base que habíamos trabajado en el estudio y llevármelo yo a casa a componer la melodía y la letra, me ayudó mucho.

«Cuando de verdad lucho, pienso y trabajo una canción es porque me está gustando y al final se va a quedar»

O sea, que ‘El bosque’ partió de esos arreglos y de esa música…

Álex: De una energía que queríamos que fuera festivalera.

Sandra: Se metió Álex al estudio con la batería y Fluren fuera con el piano. Toda la armonía la hizo Fluren.

Álex: Esa fue otra pelea. Nosotros queríamos homenajear el indie y les dijimos: «Venimos de muchos años escuchando indie y estribillos increíbles, que muchos los habéis hecho vosotros, así que nosotros también queremos tener nuestra canción indie con bombo a negras». Y Fluren decía que no le gustaba, que eso ya lo había oído mil veces.

Sandra: Lo hizo un día y al día siguiente dijo: «No me gusta, es que me lo espero todo» [risas].

Álex: Y ahí usé mi comodín, porque si me descuido cambia la producción [risas].

Al final, también esa es la zona de confort de ellos, claro.

Álex: Lo que les sale de manera natural. Pero como el disco partió de intentar algo que no fuera tan natural o que nos llevara a otros sitios, tenía sentido que no les gustara. Pero nosotros queríamos nuestra canción indie [risas].

Volviendo a lo que hablábamos antes, es verdad que todo empezó así, yendo a grabar con ellos y a probar cosas, sin pensar en hacer un disco ni nada por el estilo, pero luego hablando con Manuel, el mánager, y con el equipo fue como «venimos de un verano con muchos festivales, con mucho alcance, con mucha gente que os ha descubierto… Creemos que es positivo que intentéis sacar el disco lo antes posible para poder continuar eso».

Sandra: Esto lo hablamos en mayo del 24 y claro, teníamos todo el verano guay porque acabábamos de sacar Himnos de guerra, pero ¿qué iba a pasar con el verano de 2025? No íbamos a poder estirar las canciones y nosotros lo que queremos y necesitamos es seguir tocando. Entonces, Manuel propuso sacar otro disco. Él quería en otoño, pero era imposible porque faltaba medio disco por componer y Santos & Fluren tienen la agenda como la tienen. Pero bueno, al final nos liamos la manta a la cabeza. No para octubre, pero al principio iba a ser en enero, y tampoco llegábamos…

Claro, es que el concierto que hicisteis en enero en el Circo Price iba a ser ya con el disco, ¿no?

Sandra: Ese concierto estaba cerrado desde hace mucho. Lo teníamos previsto así, pero luego vimos que no llegábamos porque se retrasaron las grabaciones, se retrasó la mezcla, se retrasó todo… Y yo además, también quería hacer diez canciones. Ellos me decían, «si hacemos ocho, Sandra, también se queda bien y llegamos», y yo, «ya, pero es que tienen que ser esas, porque yo ya tengo la historia en mi cabeza de lo que tiene que hablar cada canción y lo que me falta todavía». Todos me decían, «¡pero si no la tienes compuesta!» [risas]. Y yo, «ya, pero sé que la voy a sacar». Y al final, pues eso, dos días antes…

Álex: Ha habido que lidiar mucho con el cansancio. De hecho, este es un disco que se lo ha echado mucho a la espalda Sandra, porque yo venía agotado del anterior. Es que ha sido hacer gira, componer a la vez, meterse en el estudio y vivir…

Sandra: Yo, por ejemplo, Los 30 no la empecé, pero sí que la acabé de componer de camino a Sevilla, en la furgo, en el asiento de atrás, con el ordenador y un ukelele… Y recuerdo estar en una prueba de sonido, que se me ocurra una frase, y estar apuntando… Estábamos de gira y me forcé a cogerme unos días para estar sola y componer. Aunque luego, la realidad es que esos días no me salía nada, y cuando me salía era cuando estaba en movimiento [risas].

Por ejemplo, después de empezar El laberinto cuatro veces distintas en mi casa, al final salió en el estudio, después de un ensayo y antes de una reunión que teníamos con el chico de creatividad. Tenía como una hora ahí de por medio, Vitto estaba afinando la guitarra, yo empecé con los acordes del principio y dijo, «ay, che, eso me gusta». Y le contesté, «pero es que no sé muy bien cómo sacarlo de aquí para ir a otra parte distinta de armonía y demás». Así que me dijo, «ah, pues mira, con esa tonalidad, si haces estos acordes, te puede quedar bonito». Entonces, le pedí que se fuera un rato fuera a cambiar las cuerdas y que me dejara un poquito sola [risas]. Tardé diez minutos en hacer la primera estrofa, se la enseñé, y ahí ya fue cuando encaucé y dije «vale, este es ‘El laberinto'».

La primera estrofa siempre es la clave, ¿no?

Sandra: Para mí, sí. Yo no suelo empezar por el estribillo, suelo empezar por la estrofa y la primera frase es la que me tiene que dar las ganas de seguir.

O sea, que tú desechas las canciones rápido.

Sandra: Sí. De hecho, hay canciones que a lo mejor hago una estrofa solo, no me motiva y ahí se queda. Tengo muchas a medias. Pero cuando de verdad la lucho, la pienso y la trabajo es porque me está gustando y al final se va a quedar. O sea, no suelo hacer 50 canciones y luego elegir.

Álex: En este caso han sido 11 y hemos quitado una.

Sandra: Sí, hemos quitado una que sí que me gustaría tener como concepto para el siguiente disco.

¿De qué año era esta? ¿Qué año tenía entre paréntesis?

Sandra: Esta era sin año. De hecho, era la única que iba a ser 20XX, porque era para todas las etapas. Era muy diferente al resto y molaba también en ese sentido, pero no pegaba, no tenía por qué estar en el disco.

«Hasta que no pasa el tiempo, no puedes ver con perspectiva todo lo que has vivido»

Antes de meternos de lleno en la historia de El bosque, quiero que me cuentes cómo y cuándo surge la necesidad o ganas de hablar de lo que vas a hablar en este disco. Al final, es como un diario muy personal y no sé si todas esas vivencias querías sacarlas de esta manera desde hace tiempo.

Sandra: Fue por La niña. Compuse la canción, que antes se llamaba Estaré ahí, y me gustó volver a visitar a esa Sandra pequeña. Además también estaba Un clásico, que puede hablar de muchas cosas, pero se la escribí a mi hermano. Entonces, yo veía ya el disco muy familiar. Además, me recordó al tercero de Rozalén, el que habla del matrimonio de sus padres y de muchas cosas personales. Así que pensé que quizá este era el disco en el que podía hablar un poco más de mi vida personal. Me lo imaginé así y se iba a llamar La Odisea. Al principio fui por ahí.

A mí La niña se me ocurrió estando en terapia y hablando de la diferencia que yo veía con otra gente de mi edad que quizá tenía otras herramientas, y cuestionándome yo muchas cosas de mi manera de afrontar las cosas. Empiezo a escarbar en mi infancia, en mi pasado y veo las razones por las que yo no tengo esa seguridad o no confío tanto en los demás. Fue ahí cuando vi que hay mucha diferencia entre crecer en un bosque frondoso, donde tienes una familia o unos árboles que te dan sombra, que puedes poner un columpio para pasártelo bien, que puedes subirte a la copa o encontrar refugio. En lugar de eso, yo sentía que había nacido en un sitio más derruido, más descampado.

Hay muchas cosas que no aprendes o que no tienes de niña y que luego, en tu vida adulta, te das cuenta de que te faltan y tienes que ir aprendiéndolas de otra manera, creando tu propio bosque con tus amigos, tu pareja, la familia que sí que es buena y te hace bien… Y en mi caso, la profesión que tenemos es un bosque increíble porque yo soy muy feliz haciendo canciones, somos muy felices grabándolas, yéndonos de gira… poder expresar tantas cosas a través de una canción y dedicarte a cantarlas, a hablar de ellas, a viajar… De pequeña era mi sueño, pero un sueño de estos que sabes que no se va a cumplir en la vida. No me veía dedicándome a la música, por mucho que me gustara.

Al final, en este camino me han pasado muchas cosas feas, pero también muchas bonitas. He conocido a personas que me han ayudado mucho. Por ejemplo, una persona muy importante para mí fue mi amigo Rober, que justo apareció el mismo año que murió mi hermano y para mí fue como ese árbol que me dio la seguridad, el cobijo y la confianza que necesitaba. Él me enseñó a tocar la guitarra, a preparar un setlist, componíamos juntos, grabábamos canciones… Yo tenía 16 años y gracias a él hoy me dedico a la música. Bueno, a él y a un profe de canto que tuve a los 12 años y que también me formó.

En el libreto hay un texto que sirve como introducción al disco, en el que tú misma te diriges a esa niña que un día fuiste. Y el disco además se abre con esa canción que fue el germen de todo esto, ‘La niña’. ¿Se trata de una conversación pendiente que tenías contigo misma?

Sandra: Sí. Como darme ese apoyo que me hubiera gustado tener y dar un mensaje de que siempre puedes contar contigo misma, que al final eres tú misma la que tienes que avanzar y alentarte un poco.

Hay veces que con el tiempo perdemos la perspectiva y tendemos a idealizar o demonizar nuestro propio pasado. Creíamos que éramos felices y nos damos cuenta que no lo éramos o al revés, estábamos atormentados por algo y ahora caemos en la cuenta de que aquello no era para tanto.

Sandra: Porque hay veces que va más allá. A lo mejor tienes unos padres que te cuidan, tienes un techo, comida, la oportunidad de estudiar, amigos… pero hay veces que te puedes encontrar mal por muchas cosas que a priori no se ven. Pero es cierto lo que dices: tú vives algo, pero hasta que no pasa tiempo, no lo puedes ver con perspectiva.

En ese texto introductorio del libreto, hablas de refugiarte en cintas de VHS y pelis de dibujos. Ya que este disco empieza hablando de la infancia, contadme cuáles eran vuestros refugios cuando erais pequeños, dónde os sentíais seguros, a salvo o simplemente sentíais que erais vosotros mismos. Esos lugares a los que volveríais ahora aunque sea solo por un rato.

Sandra: Para mí, jugar con los Pinypon e inventarme mis historias. Me encantaba jugar sola, no necesitaba a nadie. Yo era feliz en un cuarto con los juguetes. Por esa época, con siete años o así, ya escribía canciones, pero lo más cutre de todo es que tenía una grabadora chiquitita, pero solo tenía una cinta… entonces, grababa encima y muchas cosas que se perdían. Hablaba de cualquier tontería, me valía con que rimara. Luego ya le ponía una melodía y me inventaba una coreografía. A veces las cantaba en mi habitación y miraba por la ventana para comprobar que no hubiera nadie y me la robara [risas]. Yo me grababa mucho en el patio cantando y una vez me hice hasta mi propio programa de radio, donde me entrevistaba, contestaba, cantaba, y decía a los oyentes que no se podían perder Los Serrano, que empezaban en septiembre [risas].

Entiendo que todo ese mundo imaginario a ti te servía para evadirte de tu realidad.

Sandra: Sí, pero es verdad que escribía sobre tonterías. No puedo escuchar esas canciones y decir «ay, mira, me encontraba así». Eran tonterías, pero sí que eso me servía para jugar y aislarme un poco.

Y para ti, Álex, ¿cuáles eran esos refugios cuando eras niño?

Álex: A mí me pasaba igual que a Sandra, en cuanto a que siempre me ha gustado jugar solo. Yo era de jugar con los coches. Me encantaba hacerme mis carreteras, mis parkings… tenía mis cochecitos ordenados… Mi refugio siempre ha sido ese.

«Cuando te pasan cosas fuertes, necesitas un tiempo para hablar de ellas»

A mí ‘La niña’ me emociona mucho porque también he asumido el mensaje como padre. Veo todos esos miedos y consejos en lo que yo intento transmitir a mi hija. Ese «yo estaré ahí» que va más allá de la protección, sino que también se basa en que se sienta segura y tenga confianza en nosotros.

Álex: Eso está pasando mucho, por lo que nos dice la gente.

Sandra: Es muy bonito lo que dices porque es verdad que es un sentimiento de proteger a alguien, de cuidarla y de quererla. Puede ser una hija, puede ser una sobrina…

Álex: Es lo que dice Sandra, que es lo que le hubiera gustado que le dijeran de pequeña. De ahí viene también ese vínculo con toda la gente que sois padres y que os sucede.

Sandra: Lo que tú dices de que tu hija se sienta en confianza de poder contar algo, que se sienta segura o reforzar su autoestima.

Álex: Mira, a mí hay una frase que me gusta mucho y que siempre me ha roto…

Sandra: Te la digo yo [risas]. Es el deseo de querer convertirte en el adulto que necesitabas de pequeño. De hecho, no se nos ha ocurrido a ninguno de los dos, se le ocurrió a una psicóloga que fue quien la puso compartiendo la canción.

Álex: A mí me resuena mucho esa frase. Me parece muy certera.

Antes de continuar, a modo de curiosidad, ¿los años de las canciones están ubicados en la época de la que habla esa canción?

Sandra: Sí, aunque hay algunos que son más significativos por otras cosas. Por ejemplo, El árbol fue el año en el que me despedí ya de esa persona de la que habla la canción o La habitación de enfrente fue cuando mi hermano falleció. Esa canción la compuse en 2020, justo después de La brújula, que es 2018. Creo que necesité La brújula, que al final es terapia, para poder enfrentarme a escribir a mi hermano desde ese lugar.

O sea que la ubicas ahí porque es cuando la compusiste.

Sandra: Claro, es que yo al principio pensé llamarla 2010-2020, pero es que al final el 2010 es muy importante porque es el año que se fue mi hermano. No quería poner 2020 porque sí, es cuando la compuse, pero el año importante es cuando se fue. También pensé ponerla la tercera, pero tampoco tenía sentido porque yo en ese año no estaba preparada para hablar de eso. Cuando te pasan cosas fuertes, necesitas un tiempo para hablar de ellas y yo necesité diez años para hacer esta canción.

El resumen es que necesité La brújula, conocerme y ahondar un poco en mí, para escribir La habitación de enfrente.

Álex: El hecho de poner los años ha sido algo en lo que hemos insistido porque era la forma fácil de que alguien, cuando vaya a entrar en el disco, se dé cuenta de que está hablando de un camino, de que esto es una cronología.

Sandra: También sirve para, por lo menos, crear un poco de curiosidad a la hora de que se escuchen el disco. Porque ahora mismo lo normal es que salga una canción, se meta en una playlist y ya.

Álex: Ahí yo discrepo un poco. Creo que la gente sí escucha los discos y se les hace más caso que a los singles. Al menos a nosotros nos ha pasado con los dos discos que hemos sacado hasta ahora.

Sandra: Nuestro público y los medios, sí, pero no el gran público. La gente que no es nuestro público fiel, y a lo mejor ni le vamos ni le venimos, sí que se suele fijar solo en los singles, pero si les ponemos los años a lo mejor eso les anima a escuchar el disco de principio a fin, que es lo que nos gustaría.

Álex: Como anécdota, también quería contarte que La habitación de enfrente estuvo a punto de quedarse fuera.

Sandra: Ahí usé yo mi comodín [risas]. Santos y yo sí queríamos que estuviera, pero Fluren y Álex no.

Álex: Queríamos que fuera solo para los directos.

Sandra: Si tienes un buen día, esta canción igual la pasas, pero si la necesitas está bien que la tengas.

Álex: No sé si era Iván Ferreiro quien decía o retuiteaba algo como que «en el momento que estamos perdiendo las canciones tristes, estamos perdiendo la capacidad de dedicarnos tiempo a sentir, y nos estamos yendo al fracaso».

Yo entiendo eso de que la canción esté solo para los directos y crear esa magia con el público que vaya a veros, pero tengo que decir que menos mal que usaste tu comodín, Sandra.

Sandra: Es que yo pensaba que si no la metía en este disco, no creo que la fuera a meter ya en ninguno.

[La entrevista continúa en la siguiente página]