Fotografías: Eli Quevedo (@ellieatgigs)

Poder impredecible, necesidad de aventura, y mucha valentía. Según el horóscopo chino, estos son los tres grandes rasgos que caracterizan el Año del Tigre. Pero estos factores, se pueden aplicar también a las personas nacidas bajo este signo, e incluso, a las nuevas creaciones que beben de su influencia.

Es el caso del quinto álbum de estudio de Miss Caffeina, que precisamente nace bajo este nuevo Año del Tigre. Es más, este trabajo recibe el propio nombre del año en el que ve la luz. ¿El significado del símbolo? Anunciar un futuro que está más cerca que nunca, y que llega cargado de cambios. También, implica liberarse del miedo, recuperar la libertad, la osadía, y el valor. Esto mismo es lo que espera la banda del Año Nuevo chino en el que ya nos encontramos, especialmente tras la situación vivida estos últimos dos años.

Alberto (voz), Sergio (guitarra y coros), y Toni (bajo), son los Miss Caffeina que nos reciben. A tan solo un día del esperadísimo lanzamiento de El Año del Tigre (2022), nos encontramos en el glamouroso Hotel Riu Plaza España para hablar de su nuevo álbum, y de las próximas fechas de la gira. Viajamos acompañados de las once canciones que componen el disco hasta llegar al destino final: el barrio chino de Usera. Y es que es precisamente este lugar, el esqueleto de El Año del Tigre, donde se mezcla lo mundano y lo glamuroso para crear una combinación única y novedosa, maquillada con toques orientales.

El Año del Tigre. Así se llama vuestro nuevo trabajo. ¿Nos podéis contar en qué consiste?

Alberto: Una vez grabamos el disco, pensamos en qué estética le íbamos a dar, qué rollo… Para todo el tema de fotos, portada y la gira. Dando muchas vueltas a los temas de los que hablaban las canciones y el enfoque que queríamos darle, que era un contraste entre el glamour y algo más mundano, surgió llevar las pieles a un supermercado chino, y desde ahí jugar con lo oriental. Es una cultura donde puedes sacar muchas cosas. Desde vestuario, iconografía, estilismo… De todo.

Nuestra finalidad es que tanto el videoclip como nuestra gira tenga unión con este tipo de estética. De repente, cuando pusimos la fecha de salida del disco, nos dimos cuenta de que coincidía con el Año Nuevo chino. Entonces, preguntamos qué año era y nos dijeron que era el Año del Tigre. En ese momento nos dimos cuenta de que todo se había ordenado, todo había cobrado sentido, y ese debía ser el nombre del disco, porque implica muchas cosas y puede tener múltiples significados.

¿Y qué significado le habéis querido dar al disco?

Sergio: Más que significado, te diría que es un propósito. Pretendemos que la energía que lleva dentro este disco haga lo mismo que se supone que hace el Año del Tigre dentro del calendario chino. Esto se puede traducir en la valentía, y en la fuerza para salir adelante de estos años tan difíciles que hemos vivido todos. Nuestro objetivo es utilizar el disco como una fuente de energía para canalizar todo lo que venga en el futuro, y entenderlo como un nuevo comienzo.

Hablando de esta situación tan compleja… El proceso de elaboración se ve influenciado por la pandemia. ¿Qué supone esto en la creación del nuevo contenido?

Toni: Aunque ya había muchas canciones escritas antes de la pandemia, la parte de la grabación fue bastante más rara y complicada. En lugar de juntarnos todos en un estudio, tuvimos que hacer las reuniones pertinentes con nuestro productor, enviar cada uno lo que iba grabando, y así se graban Punto muerto y Me voy, las dos primeras canciones.

Posteriormente, pudimos juntarnos todos a la vez con el productor. El problema es que nos pilló en medio de una gira. Nunca habíamos trabajado de esta manera tan inusual y fue bastante cansado. Normalmente, nos gusta dar periodos a las cosas, y cuando estamos de gira… pues estamos de gira. Y cuando estamos grabando… pues estamos grabando. Pero este año se ha juntado todo. Al final, incluso yo creo que el disco también refleja un poco esta situación.

¿Consideráis entonces que la pandemia ha sido una oportunidad para crear un contenido diferente al que ya habéis realizado hasta ahora?

Alberto: Este disco va muy a la cara, por así decirlo. Esto, a lo mejor, viene por la situación en la que se ha grabado. Desde luego, es un aspecto positivo que hemos podido sacar de todo este caos.

Pretendemos que la energía que lleva dentro este disco, haga lo mismo que se supone que hace el Año del Tigre dentro del calendario chino

Dicen que las personas nacidas en el Año del Tigre son trabajadores, audaces, valientes, activos, amables, benevolentes y tienen un carácter líder. Apasionados y tienen un gran corazón. ¿Por qué habéis pensado en este símbolo?

Alberto: Al principio teníamos otra idea. Queríamos crear un contraste entre lo más glamuroso, y lo mundano. Barajábamos diferentes posibilidades. Pero Sergio le dio una vuelta y nos planteó la posibilidad de llevar la temática al mundo Usera, que es el barrio chino de Madrid. La verdad es que me pareció novedoso e interesante.

Sergio: Lo vi como dos contextos superpuestos. También hay mucho de esto en las canciones, y en el disco, cosas que no encajan, cosas que se encuentran, o dimensiones que se superponen una encima de otra. Usera en Madrid es una dimensión encima de otra muy particular. Nosotros entendemos el barrio madrileño de Usera como varias capas y nos parecía, sobre todo visualmente, muy interesante para desarrollarlo. Nos ha servido para todo el arte del disco.

Alberto: Sí, es metaverso [risas].

Barajabais diferentes opciones entonces. ¿Cuáles eran?

Alberto: Bueno… Es que, si no salieron, no eran buenas. Esto es como cuando te dicen «Enséñame la demo de esta canción» [risas].

Eran otros países, otros paisajes, otras ciudades y otras culturas, que sí que están más vistas. Pero China en Madrid está menos explorado. Igual se ha explorado mucho desde la cultura china, pero no tanto desde la música.

Tras haber escuchado El Año del Tigre repetidas veces, he visto que algo que destaca mucho en prácticamente todas las canciones, en mayor o menor medida, es un estilo pop más actual. Sin embargo, vuestro anterior álbum, Oh Long Johnson (2019), tiene un estilo más retro, parecido al de los años 90. ¿Por qué este cambio?

Toni: Desde el punto de vista de la producción, lo veo más orgánico, más de banda, más guitarras, baterías… Yo recuerdo que cuando comencé a grabar me decía a mí mismo «Acuérdate de cuando empezabas a tocar todos esos grupos, como Nirvana, Red Hot Chili Peppers…».

Alberto: Es cierto que yo veo el sonido prácticamente de los años 2000. De hecho, tuvimos un comentario que decía «Vaya caja más dormilera». Y es verdad, creo que puede sonar más a finales de los 90, e incluso entrados ya los años 2000. Oh Long Johnson era un disco que obviamente sonaba a los 90 puro y duros.

Pero en vuestro tercer disco, Detroit (2016), en cambio, había muchas referencias y sonidos de los 80.

Sergio: Sí. Pero esta evolución no ha sido premeditada, sino que las canciones han encontrado su hueco allí. Nunca pensamos «Este disco va a ser ochentero, este de los 90…». Entonces pasaría como en Cuéntame, que colapsa en el tiempo, y ahora nuestro siguiente disco tendría que ser parecido al de C Tangana [risas].

Alberto: Sí. Haríamos el quinto disco de C Tangana que todavía no ha salido [risas].

[Cuéntame es un colapso rotundo. En la anterior temporada habían llegado al presente, y reflejaban la realidad de las familias españolas bajo el dominio de la COVID-19. Sin embargo, ahora han vuelto de nuevo atrás]

Alberto: Sí. Pero la abuela resiste siempre, en todas las épocas y en todas las temporadas [risas].

El álbum arranca con Fuerte el aplauso, un canto al amor absoluto. Un tema que habla de esperar a la persona de la que estás enamorada, y de no rendirse nunca en la batalla. Decís «Y aunque me mates en este combate / Yo seguiré esperándote / Para todos los idiotas como yo / Fuerte el aplauso». ¿Es el amor lo que os ha inspirado en este disco?

Sergio: Hablamos de amor en el sentido de relaciones cotidianas: con nuestras parejas, con nuestro alrededor e incluso con personajes ficticios de películas. El amor para nosotros siempre ha sido un hilo conductor, en todas sus formas y maneras. En Fuerte el aplauso, el sentimiento es la abnegación. Es un punto donde tienes un pie dentro, y un pie fuera, porque no tienes claro si seguir apostando por una relación, o terminar con ella.

Es este sentido de seguir esperando a que esa persona cambie. Sin embargo, este cambio nunca ocurre, así que para todos los que lo han intentado, y que han puesto de su parte, pues Fuerte el aplauso.

¿Os sentís identificados con esta letra?

Sergio: Todo el mundo, alguna vez en su vida, ha tenido la oportunidad de montárselo mal en una relación, y de aprender de ello.

Ya conocemos algunos adelantos de vuestro nuevo trabajo como Por si, Autoayuda, o Me voy. ¿Por qué estas canciones, y no otras?

Alberto: El primer single, Punto Muerto, estaba claro porque surgió de la colaboración con Ana Torroja. Cuando supimos que podíamos hacer una colaboración con esta artista, le enviamos la canción porque nos pareció la indicada para ella y la que más le podía pegar e interesar. Es la que más encajaba.

Con Me voy, sí que se eligió entre unas cuantas más porque nos apetecía mucho mostrar ese registro más cercano a otros estilos que no habíamos probado o experimentado. Sí es verdad que los dos primeros sencillos los lanzamos como más independientes y, cuando ya supimos el concepto del disco y lo que queríamos hacer con los videoclips, sí escogimos estas tres canciones porque nos parecía que enseñaban tres partes del disco muy importantes.

Por ejemplo, consideramos que Por si era bastante novedosa. Autoayuda también, que es la única aproximación más clara que hemos hecho al R&B. Fuerte el aplauso siempre pensamos que era el hit del disco. La letra de festividad, junto a la sensación de energía del tema, iba muy bien a la salida del álbum.

Siempre pensamos que fuerte el aplauso era el hit del disco

¿Cuáles diríais que son estas tres partes del disco tan relevantes?

Toni: Conceptualmente es complicado de explicar. Quizás la parte más de búsqueda, de expansión de cosas nuevas que caracterizan a temas como Me voy o Autoayuda. Por si busca algo más especial en lo rítmico. Componer en castellano es muy difícil, componer cosas rítmicas es también todo un reto, y hay un par de canciones más que tienen esto dentro del disco.

Alberto: También estamos flipados con la serie de Luis Miguel y yo, cuando escuché la canción, pensé «Esto es Luis Miguel». Además, fue como «Tenemos que hacer un videoclip que sea como si Luis Miguel va a China en los años 90 a promocionar su disco. Y ahí surgió».

Ya que sacáis el tema de Punto Muerto, la colaboración con Ana Torroja, ¿Por qué esta artista?

Alberto: Yo recuerdo varias reuniones con nuestra compañía en diferentes momentos de nuestra carrera donde pensábamos en posibles colaboraciones. Muchas veces, alguno del grupo proponía a Ana Torroja, pero siempre pensábamos que no iba a saber ni quiénes éramos.

La influencia de Mecano en nuestra generación es muy fuerte. Yo he aprendido a escribir canciones con Mecano. Ese peculiar estilo de no respetar los acentos es muy característico del grupo. Unos más que otros, pero hemos sido muy fans de Mecano en diferentes momentos y épocas. Al final, es un grupo que ha puesto la banda sonora a este país, y han sido los que más han vendido durante mucho tiempo. Por lo tanto, han llegado a muchísimo público, entre ellos, a nosotros.

La carrera en solitario de Ana me encanta, concretamente. La colaboración con ella surge de una manera espontánea. Yo pedí unas entradas para el concierto de Ana Torroja y su equipo, de repente, me planteó la posibilidad de trabajar juntos. Fue una casualidad súper bonita e increíble. De hecho, para nosotros, la pregunta sería: «¿Con quién no, si no es con Ana Torroja?» Yo creo que en este país, si pensamos en una diva pop que se acerque a nuestro estilo, es Ana.

Toni: Encima la canción era para ella.

¿Cuál es la reacción de Ana Torroja cuando recibe la canción que le habéis enviado?

Alberto: A los dos días nos dice que le ha gustado mucho el tema, y que adelante con ello. Fue súper fácil todo. Además, un día casi me da un ataque al corazón porque vi que tenía un WhatsApp de Ana Torroja, y cuando leí «Hola, Alberto», casi me da algo [risas]. Ha sido súper fácil todo, la verdad. Ana nos lo ha puesto muy fácil.

Pensábamos que no íbamos a poder hacer el videoclip porque, aparte de que ella vive en México y de la pandemia, nos pilló Filomena y fue un desastre todo. Pero al final pudimos grabar juntos, nos conocimos en la grabación del videoclip y ya nos hemos visto unas cuantas veces más. Siempre que estamos con ella nos sentimos muy bien recibidos, es una persona muy entrañable.

Toni: Es muy cercana. En el rodaje del videoclip, por ejemplo, el set estaba puesto para que no coincidiésemos por tema Covid, y ella estaba todo el rato pendiente de conocer a todos. A mí eso me pareció un detalle precioso.

Alberto: También nos invitó a su concierto en Madrid, al especial de Navidad. Fue curioso porque fuimos los únicos que no cantaron una canción de la propia Ana Torroja. No era de su repertorio, el tema era nuestro. Eso fue muy generoso por su parte.

¿Qué proceso seguís a la hora de elegir vuestras colaboraciones?

Alberto: Las últimas veces han sido más orgánicas. Ya habíamos experimentado la otra parte y, al final, acaba en una colaboración rápida y corta, que está muy bien. Pero sí es verdad que las últimas veces ha sido más orgánico todo. Con Rozalén, por ejemplo, la colaboración surgió porque cantamos juntos en un programa de televisión y quedó tan bonito que había que grabarlo en un estudio y hacer un videoclip.

Antes siempre nos preguntábamos qué canción pegaría más con qué artista, pero actualmente ya no seguimos este proceso.

Sergio: También porque hemos entendido las implicaciones que tiene cuando a ti mismo te piden una colaboración. Es un poco raro si no hay algo previo que te motive a hacerlo. A veces, el hecho de que te venga un artista que no conoces de nada y te proponga una colaboración está muy bien, pero últimamente ya no trabajamos así.

¿Cuál es la colaboración que más os ha marcado a lo largo de vuestra carrera artística?

Antonio: La que estamos llevando ahora a cabo con nuestros amigos de Varry Brava. Fue una idea que surgió de su oficina de management, que nos dijo «¿Qué os parece si os juntáis y hacéis una gira?». Al principio nos quedamos un poco fríos y luego, cuando nos conocimos, hubo tanta química que hicimos la gira. También surgió una canción, Dancetería, pero terminó la gira porque empezó la pandemia. Para ese año teníamos festivales cerrados que no se podían hacer y este año los retomamos.

Además, ahora Varry Brava vienen de vivir el Benidorm Fest, y estamos muy ilusionados de reencontrarnos. De hecho, incluso hay posibilidades de que lancemos otra canción juntos.

Hablando del Benidorm Fest, ¿Os llegasteis a plantear la posibilidad de participar en el concurso?

Alberto: Nos lo han propuesto varias veces, pero consideramos que no es para nosotros, no estaríamos cómodos compitiendo. Nos parece una muy buena idea el Benidorm Fest, le ha venido muy bien a muchos de los grupos y artistas que han participado. También, hemos ido a muerte con Varry Brava y lo hemos vivido muy intensamente. La verdad es que nos ha gustado mucho el programa, pero ir a Eurovisión ya es otra cosa.

Tiene muchas implicaciones que no nos terminan de gustar. Nosotros estamos muy a gustito sin competir con nadie y haciendo nuestro rollo, sin meternos en movidas [risas].

El disco cierra con una crítica. La letra de No entiendo nada dice frases como «Despiertan los fantasmas de un nuevo siglo / Se pudre la corona del rey del universo / A quienes lo dejaron claro se los llevaron presos / España es un país que mató a su mujer». En la canción, añadís que «Cuántos más veremos caer» y, sobre todo, repetís numerosas veces que «no entendéis nada».

Alberto: Esto es la vida.

Sergio: Es un golpe de realidad. Muchas veces hablamos de nuestros universos emocionales y personales, e incluso a veces le damos un poco de pomposidad innecesaria a algunas cosas que en realidad son sencillas, también porque jugamos con la estética de las palabras y de las canciones.

Cualquiera de las cosas que decimos en No entiendo nada, las podrás encontrar mañana en las noticias y a nadie le extrañaría. Está bien extrañarse de escuchar este tipo de letras en un álbum que comienza hablando sobre el amor pero, por otra parte, es lo mismo que puedes ver mañana cuando pongas las noticias. Que un señor español ha matado a su mujer, que una persona ha sido víctima de violencia a causa de la homofobia, que nos quemamos y nos bebemos el planeta como si tuviésemos 17 años… Cosas que te vas a encontrar cada día. Es como si quitas el disco y enciendes la radio. De hecho, hay narradas varias noticias en inglés que vienen directamente de los medios de comunicación.

Alberto: Sí es verdad que es la primera vez que es tan explícito.

Sergio: Si haces un collage de los últimos años y empiezas a recortar titulares, reproduces fácilmente la letra de esta canción.

Alberto: Esta situación se ha acentuado con la pandemia y también ha repercutido bastante en la música. De hecho, tuvimos que tener el disco terminado cuatro meses antes de su lanzamiento. Pero sinceramente, lo que más nos ha afectado ha sido el ponernos a grabar el disco y el cómo hacer la gira bajo esta situación. Ha habido conciertos que se han cancelado, cada comunidad autónoma tenía unas medidas diferentes, y por lo cual no sabíamos a lo que nos teníamos que adaptar cada fin de semana que salíamos a tocar… Ha sido un caos, la verdad. Todo esto afecta a tu cabeza, psicológicamente hablando, y también al sector más económico. Es agotador para todo el mundo y quien tenga un poquito de sensibilidad lo entenderá.

Sergio: Psicológicamente hablando, nos han plantado una semilla de ansiedad a todos. Hay cosas que a lo mejor antes no te afectaban tanto y ahora te hacen pasar el umbral. Yo lo detecto en mí, y también en la gente que está a mi alrededor. Ese umbral está ya muy afectado, y las situaciones que hace unos cuantos años habrías asimilado de otra manera, ahora te generan ansiedad y te sobrepasan. A veces pienso «Qué presión en el pecho».

Si haces un collage de los últimos años, y empiezas a recortar titulares, reproduces la letra de no entiendo nada

Metiéndonos ya en este terreno más íntimo, ¿Cuál diríais que es la canción más personal del álbum?

Sergio: Yo te diría Por si, porque habla de mi novia. No tiene más misterio [risas].

Alberto: Es que todas las canciones hablan de mí, entonces todos los temas son muy personales. Tal vez la que define más mi mood actual es Autoayuda, porque habla de que, además de estar jodido por la situación actual, todas las señales que recibimos es «Vamos a salir de esta, vamos a salir más fuertes, podemos con todo, esto va a pasar…». Y es como «Bueno, espérate que a mí esto me ha dejado un poco tocado». Considero que está bien parar y aceptar que no estoy bien, y pedir ayuda.

La canción es aplicable también a los casos de las personas que conviven mucho consigo mismos y se miran su propio ombligo, porque terminan agotados. La canción empieza diciendo «Estoy cansado de escucharme». Yo también estoy cansado de que todo actualmente sea tan difícil. En nuestra generación, además, pedir ayuda siempre era raro. Yo me acuerdo de que, cuando era pequeño, había un niño en mi clase que le llevaba su madre al psicólogo, y a todos nos extrañaba un montón. Cuando eres pequeño piensas que, quien va al psicólogo, es porque algo malo le pasa, como si tuviese algún déficit. Es lo que te meten en la cabeza.

Sergio: Todos tenemos alguna vivencia donde hemos tenido que pedir ayuda. Yo dije que no quería ir al psicólogo cuando mis padres se separaron porque en mi clase había un estigma muy fuerte con este tema. Hoy en día, me alegro mucho de que esta situación haya mejorado y de que un niño o una niña que tenga cualquier problemática o que no sepa cómo gestionar cualquier sentimiento, tenga la capacidad de hacerlo sin que los demás le miren como si fuera de otro planeta.

Toni: Por estas razones, Autoayuda también diría que es la canción que enseña mi lado más personal.

¿Cómo describiríais este nuevo trabajo? ¿Quiénes diríais que son los grandes protagonistas?

Alberto: Es un propósito de salir de ciertas mecánicas. Son propósitos de decir más «Te quiero». En otra situación, un propósito de buscar ayuda, en otras, de salir de unos roles de pareja que no ayudan a encontrar la felicidad. Es un propósito de salir de un sitio y buscar un lugar mejor. Igual en las letras habla más de este sitio del que salir, pero en la producción es mucho más optimista y mira más hacia delante.

¿Qué esperáis de este Año del Tigre en el que estamos?

Alberto: Pues ventas billonarias, mucho dinero… [risas]. Joder, pues espero que a la gente le guste mucho, y que conecten con nuestros temas y les acompañen en los próximos años. Me gustaría que nuestro público siguiese allí, escuchando nuestra música y todo lo que tengamos que decir.

Toni: Ojalá que vuelvan a conectar con nuestra música. También, que en los conciertos volvamos a abrazarnos sin miedo.

¿Pensáis que habéis perdido cierta conexión con vuestros seguidores?

Sergio: Al continuar haciendo conciertos, sí que teníamos a la gente allí, de otra manera, pero estaban. Sí es verdad que, cuando sacamos las primeras canciones, notaba quizás un poco más de frialdad. No sabía exactamente lo que estaba pasando… Era una situación rara. Antes cuando sacábamos canciones recibíamos más feedback.

Alberto: Es la primera vez que lanzábamos singles sueltos durante un año, que hemos sacado cinco. Nosotros que somos muy de lanzar directamente el disco, el hecho de ir recibiendo feedback en pequeñas dosis, nos ha parecido a veces insuficiente.

¿Y por qué este cambio de chip a la hora de presentar y lanzar vuestros trabajos?

Alberto: Es una forma de publicar música que cada vez es más frecuente. Nosotros al principio éramos más reticentes a hacer esto porque creíamos mucho en el álbum, y lo seguimos haciendo. Pero nos pareció buena idea mantener a nuestros seguidores atentos e ir enseñándoles lo que hacíamos. También por la situación, era muy buena idea ir enseñando canciones hasta que pudiésemos grabar el disco.

Creo que ha salido bien, la verdad. El verano pasado teníamos dos canciones nuevas que la gente se sabía y cantaba, y eso nos motivaba también a nosotros.

Hablemos ahora de vuestra gira, que recibe el mismo nombre que el disco.

Toni: Sí. Tiene sentido porque es la gira de presentación del disco y vamos a incluir un montón de canciones nuevas en el directo. A nivel visual, imagen y por el show que tenemos montado, ya descubriréis que tiene también mucho sentido que se llame así.

Alberto: En cuanto a espectáculo, estamos decidiendo aún lo que podemos llevar y lo que no, porque luego es muy difícil llevar a festivales tu idea porque cada escenario tiene ciertas limitaciones. Nosotros estamos ahora decidiendo todo según qué recintos, pero la gira va a ser más visual que otras veces.

Toni: Hay sitios que tenemos que modular un poco. Hay algunas cosas del show que se quedarán fuera según qué recinto. Pero bueno, serán las mínimas y vamos a intentar que sea homogéneo en todos los escenarios.

Entre vuestros conciertos hay una fecha muy señalada. El 23 de abril tocáis en el Wizink Center de Madrid. Es vuestra primera vez en este emblemático recinto.

Alberto: Es muy guay. Ya teníamos planeada una actuación en el Wizink, pero por la pandemia lo tuvimos que cancelar y devolver las entradas. Además, era el momento perfecto para hacerla, pero se fue todo a la mierda. Nos apetece mucho quitarnos la espinita de actuar por primera vez en el Wizink, y de hacer un concierto grande de Madrid. Entiendo que lo siguiente es el Wanda, ¿no? [risas].

Nos hace muchísima ilusión. Además, aunque actualmente cada uno vive en un sitio, nuestra ciudad es Madrid.

¿Vais a invitar a algún artista a subir con vosotros al escenario?

Alberto: Nos encantaría, la verdad.

Toni: Todavía no hemos hablado este tema. Hay algún que otro nombre flotando, pero no lo podemos decir.

Alberto: Además, a ver si no coincide porque ahora estamos todos de gira. Es un sábado de abril y no sabemos aún quién podrá venir y quién no.

Sois un grupo que nace en 2006 en pleno movimiento indie. Sin embargo, en cada uno de vuestros cinco álbumes, tomáis un estilo diferente y os reinventáis. De hecho, actualmente se os relaciona incluso más con el género pop. ¿Pensáis que el escenario indie ha cambiado?

Alberto: Por suerte hay un mix.

Sergio: Mi percepción es como si fuesen épocas pictóricas. Como si alguien dijese «Se ha acabado el indie y mañana empezamos el cubismo» [risas]. Digamos que la escena indie envejece y la escena de la gente joven puja muy fuerte, con mucha calidad y con muy buenas canciones. Entonces, simplemente hay una música de artistas que llegan y de artistas que están acabando su carrera. En nuestro caso, Miss Caffeina se monta en la ola de los que llegan, sin duda. Diría que simplemente se han cruzado dos etapas.

Hay que tener en cuenta que se han cumplido ya diez años. El primer disco de Vetusta Morla, Un día en el mundo (2008), marcó un hito. Ya diez años después de ese disco, quizás sea hora de que artistas como C Tangana den comienzo a una segunda época y que pasemos de una etapa a otra… y tan contentos. Nosotros nos subimos a este tren porque el pop sobrevuela cualquier escena que esté sucediendo.

Alberto: Yo creo que siempre nos hemos considerado pop. Lo que pasa es que nos dimos cuenta de que, dentro de este género, nos veían muy indie o alternativos, incluso poco accesibles. Sí es verdad que cuando metes guitarra e instrumental, ya estás haciendo indie o rock. Pero nosotros siempre hemos estado muy a gusto en el pop. Nuestro sentimiento, nuestras canciones y nuestra forma de entender la música es mucho más pop. Dentro de este género, todo es mucho más permisivo, es muy amplio. De hecho, me siento mucho mejor cuando nos dicen que somos un grupo pop.

No somos un grupo independiente porque actualmente pertenecemos a una multinacional, por lo tanto, estrictamente indie no somos. Además, esa etiqueta se relaciona con grupos que hacen música diferente a la nuestra, incluso con canciones muy similares a las que hacíamos nosotros cuando comenzamos. Hoy en día el pop es todo, y es mucho más sano, además.

Me siento mucho mejor cuando nos dicen que somos un grupo pop

¿Por qué decidisteis llamar a la banda Miss Caffeina?

Antonio: Miss Caffeina es el nombre de una canción de un grupo que se llama Buenas Noches Rose, y Álvaro y Sergio eran muy seguidores de esta banda. De hecho, tenían hasta un foro [risas]. Entonces se conocieron allí y, buscando nombres, surgió Miss Caffeina.

Alberto: Dijeron «¿A que no hay huevos?», Y los hubo [risas]. Pero no nos gusta mucho.

Antonio: Habríamos elegido otro nombre, seguramente.

Alberto: Yo no sé qué nombre le pondría hoy en día, la verdad. Quizás una palabra solo. Pero sí es verdad que al final nosotros nos lo tomamos como nuestro nombre: nos puede gustar más o menos, pero al fin y al cabo es el que nos han puesto. Ya nos veríamos muy raros con otro, yo creo.

Sergio: Era muy típico de la época en la que surgió, del estilo de La Sonrisa de Julia, la Oreja de Van Gogh, el Sueño de Morfeo, El Canto del Loco… [risas].

¿Y cuándo se cruzaron vuestros caminos?

Alberto: Yo puse un anuncio en internet diciendo que buscaba banda. Les escribí a ellos y me hicieron una especie de prueba. Tenía que cantar algunos temas y, finalmente, me dijeron que sí que encajaba con ellos. Antes teníamos otro bajista que acabó yéndose porque decía que yo había pervertido musicalmente el grupo [risas].

Nos pusimos a buscar bajista. Entonces, llegó Antonio… ¡Y llegó Miss Caffeina! [risas]

Para finalizar, me gustaría hacer con vosotros un pequeño juego. Es parecido al juego de las palabras encadenadas, pero con la música. Necesito que juntéis títulos de vuestras canciones para formar una frase con sentido. Valen canciones de todos vuestros discos.

[Empiezo yo: en Las Vegas Nadie bebe por el sabor]

Alberto: Fuerte el aplauso para Marzo [risas].

Sergio: No entiendo nada, necesito Autoayuda

Toni: ¿Alguien tiene el disco por ahí? [risas]

Alberto: ¡No se sabe las canciones! [risas]

Toni: Ya lo tengo. Los replicantes nos vamos.

Alberto: Será Me voy con Los replicantes, ¿no? [risas].

Toni: ¡Exacto! [risas].