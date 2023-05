Fotografías: Jorge Herráez

Para Nuevo para Nadie (2023), Muro María (Alicante) nos prometieron un EP acerca del amor en sus distintas fases aunque lo cierto es que en sus letras encontramos sobre todo desamor y una buena dosis de relaciones tóxicas. También hay pop, rock, melodías potentes, una más que interesante evolución musical dentro del propio trabajo y la influencia y colaboraciones del círculo de artistas del que se rodean desde que llegaron a la capital.

Apenas dos años y un EP ha necesitado para pisar escenarios como los del Mad Cool y el Mallorca Live Festival, firmar con la discográfica BMG y telonear a Carolina Durante en diferentes fechas de su gira actual.

Nos encontramos con Rubén, guitarra, Claudia, voz, Andoni, batería y Jorge, bajista en Marilians Records. En pleno corazón de Malasaña, la tienda de música por excelencia, que muy pronto celebrará su cuarto aniversario, nos hace un hueco para hablar de este nuevo EP y conocer un poco mejor a la banda alicantina.

Antes de nada, contadnos un poco más acerca del proyecto.

Rubén: Muro María nace de una banda anterior que teníamos que se llamaba Afternoon Hound Dog que se disolvió y quisimos seguir tocando juntos porque la relación era muy buena, y para entonces ya teníamos canciones escritas de otro sonido diferente a ese proyecto anterior. Trabajamos en los temas, los grabamos en casa y, a partir de ahí, tratamos de profesionalizarlo un poco dentro de las posibilidades que teníamos. Así nace esta banda de Alicante, aunque ahora estamos casi todos en Madrid. Menos Clau, que está la pobre ya harta del tren.

Habéis comentado que lamentablemente en Alicante no hay escena musical actualmente. Sin embargo en ciudades cercanas como Murcia sí la hay. ¿Qué haría falta para que existiera?

Jorge: Al ser vecinos hemos estado mucho por Murcia, hemos tocado allí, hemos asistido a una gran cantidad de conciertos. No sé exactamente qué hacen allí, no sé si cuentan con más ayudas públicas, si los artistas de fuera tienen más acogida y apuestan más por esas ciudades… Lo que sí que es cierto es que en general las bandas siempre pasan por Murcia y Valencia y nos ha tocado movernos a una de esas dos ciudades para ir a sus conciertos. En cualquier caso, a pesar de que Murcia y Alicante sean ciudades más o menos igual de grandes, Murcia siempre ha tenido una mayor oferta cultural, y la diferencia aún se nota más si concretamos en la escena indie.

Rubén: Influyen mucho las salas, las ciudades con escena musical cuentan con un tejido de espacios donde tocar. En Alicante contamos con una única sala y tiene un aforo bastante grande, cualquier banda emergente no puede estar empezando y lanzarse a tocar en un espacio para 350 personas. Lo normal es empezar por algo más pequeño. Ciudades como Murcia cuentan con salas más pequeñas que te permiten cierto desarrollo gradual.

Claudia: No ha habido mucha inversión económica en nuestra ciudad en ese aspecto. Harían falta, por ejemplo, salas de ensayo. Tiene que haber una infraestructura que te invite un poco a hacerlo y eso en Alicante no existe. Cuando empiezas a hacer música lo haces sin ninguna expectativa porque no hay mucho soporte detrás.

Encontrarte con la propuesta en directo de primeras es súper interesante

Decimos que no hay escena pero de allí han salido Niña Polaca, Sandra Sabater, guitarrista de Ginebras, vosotros… ¿Es un comienzo?

Jorge: Lo que pasa es que en Alicante hay cantera pero no escena. De hecho, donde se han profesionalizado los músicos que mencionas ha sido aquí en Madrid.

Claudia: De hecho, te vas porque allí no lo ves claro.

Rubén: Al final estamos todos aquí. Aquí o en otras partes, vaya. De hecho, Futuro Terror, que es otra banda alicantina, creo que se han movido a Valencia, cosa que tiene sentido por su público.

Madrid es una ciudad que quizás se lo pone un poco más fácil a las bandas emergentes.

Jorge: Sí, ese es el motivo por el que muchas bandas se mudan. En Madrid hay conciertos de lunes a lunes, y además haces amigos y contactos muy rápido. Es más fácil tocar.

Claudia: En esta ciudad puedes encontrar una red de personas jóvenes cuyo mayor hobbie son los conciertos. Son forofas al mismo nivel que otra gente lo es con el fútbol [risas]. Además amplían continuamente el número de grupos a los que siguen. Gente que seguía a Niña Polaca, de repente, se interesan también por nosotros, por Muro María. Son muy acogedores en ese sentido.

Hablando de redes de personas y contactos, en un medio os han denominado «grupo de culto» porque en vuestros shows siempre se puede ver a componentes de otras bandas. ¿Vosotros también sois asiduos de las salas?

[Risas]

Rubén: Vamos a muchísimos conciertos nosotros. Uno de los últimos que recuerdo ha sido Diamante Negro con Bernarda en la sala El Sol.

Jorge: Yo he visto hace nada a Grupo de Expertos Solynieve en la Plaza Mayor.

Claudia: También fuimos al de Shego.

Rubén: Es verdad que últimamente hemos estado un poco más liados, pero cuando llegamos aquí queríamos ir a todo.

Jorge: El año pasado estuve en 120 conciertos, iba a conciertos de jueves a domingo todas las semanas. Además fui a muchísimos conciertos de bandas que no conocía previamente.

Rubén: Encontrarte con la propuesta en directo de primeras es súper interesante.

¿Qué os aporta musicalmente esa red de artistas (Cora Yako, Nadie Patín, Niña Polaca) que os rodea?

Claudia: Aprendemos mucho de ellos, tenemos bastante más claros los pasos a seguir. Por ejemplo, Surma (Niña Polaca) es un poco nuestro padrino. Es muy amigo de Rubén desde hace muchísimo tiempo y siempre ha apoyado nuestro proyecto. Por eso quiso colaborar también en Tallín. Es genial que estén ahí, que les guste lo que haces y que con su contribución ganes un poco en visibilidad. La sensación de pertenencia a la escena también está muy bien, sobre todo porque además somos amigos y nos llevamos genial.

Rubén: Nosotros comenzamos un poco más tarde que el resto de bandas que mencionas, y nos ayudan mucho a no equivocarnos en errores que a lo mejor ellos sí cometieron previamente o a solventar otros. Ejercen un poco de hermanos mayores. Yo además convivo con los chicos de Nadie Patín y el salón muchas veces se convierte en una sala de ensayo. Te involucras y también aportas tu visión a sus proyectos, con lo que el producto final es más nutrido.

Hace unos meses dos de vosotros pasasteis a formar parte de Niña Polaca como músicos, ¿Cómo habéis llevado compaginar ambos proyectos hasta ahora?

Claudia: Los últimos meses han sido muy intensos. Entras en un grupo muy consolidado, con una forma de trabajar muy concreta, con un proyecto de disco encima de la mesa. La verdad es que se nos echó un poco el tiempo encima, tuvimos que sacar muchos temas muy rápido, yo además tenía que desplazarme desde Alicante… Ha supuesto mucha dedicación, la verdad, y luego hay que sumarle el ir a grabarlo. Afortunadamente ha coincidido con la preparación del lanzamiento del EP, no estábamos teniendo que componer o grabar a la vez para las dos bandas.

Rubén: Con lo que sí que ha coincidido ha sido con conciertos de Muro María. Había semanas en las que de lunes a viernes trabajábamos en el álbum con Niña Polaca y, de repente, el finde te tenías que ir con Muro María a tocar a Granada. Es estresante, pierdes vida social y energía, aunque también es estimulante el resultado y te sientes satisfecho con algo que has hecho. Desde luego, a pesar de todo el esfuerzo, el balance es positivo.

sería genial poder dejar algo oculto para los discos

Nos comentábais en la última entrevista que hay un consumo muy rápido con respecto a las canciones, ¿es por este motivo por el que habéis ido publicando prácticamente la totalidad de los temas de Nuevo Para Nadie?

Rubén: Desde el propio sistema de consumismo musical se te exige que estés sacando contenido todo el tiempo. Esto lo que hace es desbaratar un poco la posibilidad de lanzar algo más grande. Por otra parte, está bien porque el oyente tiene estímulos frecuentes, están acostumbrados a recibir la música así y es la forma que tenemos de llegar a ellos. Lo cierto es que sería genial poder dejar algo oculto para los discos. Es algo que se está perdiendo y que creo que en el pasado le daba bastante magia a sacar un disco, dar la oportunidad de escucharlo entero y comprender el concepto de otra forma.

El hecho de sacar temas de forma más frecuente, ¿reduce el lapso de tiempo entre la composición y la publicación?, ¿Representan mejor estas canciones el momento de la banda?

Claudia: Depende de los recursos que tengas, de tiempo y de dinero sobre todo. En nuestro caso, este EP se grabó hace más de un año y se compuso mucho antes incluso. Para nosotros sí que ha sido más lento el proceso: teníamos que asegurar muchas cosas y organizar bien el lanzamiento.

Andoni: Como dice Claudia, en la mayoría de casos no se da esa correlación de composición/grabación/publicación en lo inmediato. Se graba todo junto y después se va lanzando. A veces tienes la sensación de… ¿ahora estamos sacando esto que pensamos hace tantísimo tiempo?

¿Qué tal habéis trabajado con Carlos Hernández Nombela en la producción del disco?

Claudia: Con Carlos muy bien, como ya trabajamos con él para el anterior EP ya teníamos todos mucho más claro qué queríamos, a qué queríamos sonar. Como decíamos antes, se grabaron todos a la vez, pero es cierto que Tallín, para la que colaboraron Luis de Oleza y Carlos Sennacheribbo de Cora Yako, suena diferente. La parte de sonido, las melodías cambian mucho. Hay bastante diferencia con el resto de canciones porque ha pasado bastante tiempo desde que grabamos las anteriores, ha sido una experiencia muy guay.

Precisamente para Tallín habéis grabado el único videoclip con el que por el momento contáis.

Claudia: Sí, justo. No teníamos ningún videoclip y pensamos que ya era hora. Como Tallín fue la canción más reciente y con la que más conectábamos todos sónicamente, nos pareció que tenía sentido hacerle algo visual.

Para el formato físico de Nuevo para Nadie habéis optado por una opción bastante original, unir este nuevo EP con el anterior en un único vinilo, ¿cómo ha surgido la idea?

Rubén: Lo cierto es que fue idea de Javier Navarro de BMG, al que también podemos considerar nuestro padrino. Él nos ha acompañado durante todo el proceso y lo pensó así.

Jorge: Sí, él pensaba que tendría más tirón hacer un vinilo de 12 pulgadas en lugar del pequeño, y de paso reunir toda la música que tenemos hasta la fecha.

Rubén: También lo podríamos haber planteado en formato disco, pero no tenía mucho sentido mezclar temas antiguos con otros nuevos y que al final sólo quedase una canción que desvelar.

Jorge: Además el formato yo creo que ha quedado muy chulo con la doble portada y demás. Estamos satisfechos con la elección.

Rubén: Es muy bonito porque el EP es una fotografía de todo lo que ha sido la banda hasta hoy.

Adelantábais que el EP versaría sobre el amor en sus distintas fases, pero la verdad es que hay más desamor y relaciones tóxicas que amor en Nuevo para Nadie…

[Risas]

Rubén: Yo sólo escribo cuando estoy triste.

Claudia: La felicidad no ha durado tanto como para que nos diera tiempo a ponernos a escribir [risas].

Rubén: A lo mejor has estado tres años en una relación y no has escrito ni un sólo tema. Termina la relación y es entonces cuando salen tres temas.

Claudia: Es más fácil componer cuando estás triste, yo creo que esto le pasa a todo el mundo.

Andoni: Inspiran más los momentos tristes, son más intensos.

Claudia: Ahora mismo estoy en un momento feliz y me noto menos inspirada. Por ejemplo, tengo una amiga a la que le cuento todo, pero siempre hablo mucho más largo y tendido con ella de las cosas negativas que de las positivas. Siento que no me inspira tanto el estar feliz. Hay mil canciones de felicidad, pero personalmente creo que el desamor y la tristeza te hace coger y querer soltarlo.

Rubén: El resumen es que somos mega intensos [risas].

¿Cómo definiríais musicalmente Nuevo para Nadie?

Jorge: Nuestra definición actual de lo que hacemos es pop duro, rock amigable 🙂

Rubén: Esto fue cosa de Clau, que tiene mucho gusto para estas cosas.

[Risas]

Claudia: ¿Lo dije yo?

¿Qué bandas os han inspirado para este EP?

Rubén: A título personal diría los Smashing Pumpkins porque los escucho mucho.

Claudia: Sí, pero yo creo que eso más para Tallín, no para el EP en conjunto, ¿no?

Rubén: Claro, es cierto, por la separación temporal entre los temas de la que hablábamos. Todos vamos cambiando de referentes. La idea era coger melodías pop envueltas en un embalaje más rockero, con un rock actual.

Tallín es la dirección musical en la que nos gustaría seguir avanzando

Vayamos entonces por partes y hagamos un repaso de los temas. Llegas Siempre Tarde.

Claudia: Llegas Siempre Tarde la escribió Rubén hace 7 años. No existía Muro María y, sin embargo, la hemos grabado sin ninguna evolución, está tal cual. Entonces está muy influenciada por la música que escuchaba Rubén en ese momento.

Cuéntame otra vez, la canción de Beto Rojo (Niña Polaca).

Claudia: Esta sí es una adaptación porque la suya era acústica.

Rubén: Para esta es verdad que en el estudio con Carlos utilizamos como referencia una canción de Weezer.

Claudia: Sí, de ahí surgieron un poco por ejemplo la suavidad en los versos y la intensidad en los estribillos.

Ese sentimiento.

Claudia: Ese Sentimiento y Lejos se hicieron más o menos en el mismo tiempo y suenan de una forma muy enérgica, muy guitarrera.

¿Y Tallín?

Claudia: Tallín también tiene guitarras pero se ha sacado y se ha producido hace nada. Es la más reciente y es la que suena más a lo que nos gustaría seguir haciendo. Esta es la que decía Rubén que está más inspirada en los Smashing Pumpkins. A mí me ha llevado a cantar y a hacer melodías de forma diferente, controlando mucho mejor la energía. Todas las canciones tienen una cohesión, decir lo contrario no tendría sentido, pero Tallín es la dirección musical en la que nos gustaría seguir avanzando. Despegarnos un poco de lo «ah-ah-ahhh» y ser más melódicos. Porfa, esto lo pones tal cual en la entrevista [risas].

Rubén: Precisamente fue al llegar a Madrid cuando hicimos Tallín con Surma y Luis y Carlos de Cora Yako. Queríamos añadir un tema para el EP y nos rodeamos súper bien para ello. Trabajar con amigos es siempre un placer.

¿Qué va a encontrar el público en vuestros shows?

Claudia: La gente nos comenta que tenemos mucha garra y energía. Es un show dinámico.

Jorge: Además tenemos un integrante del grupo, Rubén, que dice una serie de tonterías al micro que son bastante graciosas, sobre todo cuando algo falla.

Claudia: Nos suele fallar alguna cosa técnica, eso es verdad. Pero nos lo tomamos con buen humor.

Jorge: Mi recuerdo de los shows, además de ver a la gente bailar y pasárselo súper bien es escuchar muchas risas.

Consulta las fechas y toda la actualidad de la banda en sus perfiles de Instagram y Twitter.