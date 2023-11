Fotografías: María Lai

A Surma la inspiración le pilla trabajando algunas veces. Pero otras, las más acertadas, le pilla en su salón con la guitarra y surgen canciones que tienen mucho de diario personal. Luego siempre hay más inspiración (y más guitarras), esta vez asamblearia y esta vez dentro del estudio de grabación.

Que Adoren tus Huesos (2023) es el segundo proyecto de larga duración de Niña Polaca. Un disco que habla de amor y desamor y que se presenta musicalmente vertebrado para contarnos una historia al completo. Y puesto que es un diario y puesto que la vida y las personas cambian, la música de la banda madrileño-alicantina también lo hace, volviéndose un poco más serena y un poco más madura, pero sin perder su esencia.

Apenas unos días después del lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio, Rubén (guitarra), Claudia (teclado y voces), Beto (bajo), Kobbe (batería) y Surma (voz) nos invitan a adentrarnos en el laberíntico local de ensayos donde preparan sus directos para contarnos más acerca de este recién estrenado álbum.

¿Qué tal ha ido la presentación del disco?

Surma: Está siendo muy loco. Llevamos como cuatro días para arriba y para abajo, no sé cuántos, conciertos, presentaciones, ensayos, está siendo muy loco.

¿Habéis notado mucha diferencia entre la presentación de este disco y la de Asumiré la Muerte de Mufasa (2021)?

Todos: Sí

Beto: Yo del otro disco no recuerdo una semana entera de verles la cara a estos todos los días, por la mañana y por la noche.

Rubén: Qué suerte.

[Risas]

Claudia: Chicos, ¿entonces cómo fue la otra?

Surma: Más cosas por teléfono, menos cosas en general. Menos televisión, definitivamente.

Rubén: Televisión Española ha estado en casa de Surma y en la mía en las últimas 24 horas.

Claudia: Y los de La 2 también.

Surma: Son situaciones surrealistas, yo acababa de terminar de trabajar, me estaba haciendo la comida mientras montaban el set en el salón…

Decís que os estáis viendo todos los días de la semana ahora con la presentación del nuevo álbum pero en realidad lleváis muchísimo tiempo sin parar de tocar cada fin de semana, ¿no?

Claudia: A principios de año, durante la grabación del disco no tocamos mucho. Lo estaba comentando justo hoy con mi madre.

Surma: Estábamos grabando y ya habíamos girado el disco anterior y paramos. Hubo dos meses más relajados. Y el año que viene por mayo también pararemos un mes o mes y medio.

Asumiré la muerte de Mufasa no fue un disco conceptual, pero este sí lo es.

Surma: Este es más conceptual, sí

Beto: Ha acabado siendo más conceptual.

Surma: Eso. Ha acabado siendo más conceptual.

¿No se planteó así desde el principio?

Surma: Bueno, sí que estaba planteado como un disco conceptual en el aspecto en el cual va todo de la mano, un poco la historia. Y luego acabó siendo tremendamente conceptual cuando ya hablamos con el productor y dijimos, «venga, vamos a hilar todo musicalmente también y que tenga un sentido, que sea sobre viajes y tal». Todo está hilado, las canciones están cohesionadas, mucho empalme. Y mola, pero digo yo que también habría que plantearse qué se considera un disco conceptual, ¿sabes? Pero bueno, este disco tiene un tema y además musicalmente tiene una cohesión. Entonces sí, estamos ante un disco conceptual. Pero creo que cuando empezamos a plantear el disco no lo planteamos como tal.

Beto: Claro, como que poco a poco ha ido evolucionando. Íbamos grabando, ensayando y poco a poco íbamos diciendo, «ah, pues, esta y esta pueden ir muy bien». Y ha ido cogiendo sentido. Incluso después de salir hemos descubierto a través de la gente nuevas conexiones entre las canciones.

Claudia: Yo creo que es el hecho de que estén unidas lo que hace que sea conceptual, normalmente, porque si no estuviesen hiladas, la gente diría que es simplemente un disco con canciones.

Rubén: Pero el disco te narra una historia de una.

Claudia: Yo creo que si no lo hubiésemos vendido como una historia la gente no vería tan claro lo del concepto.

nadie nos ha impuesto nada, hemos tenido libertad creativa

Veo opiniones divididas. Al menos las uniría, el tema, ¿no? Es un disco sobre el amor.

Claudia: Pero como cualquier disco, por regla general, que va de un tema.

Beto: Un disco conceptual así, que me parece muy conceptual, es Wish You Were Here (1975), de Pink Floyd, que tiene el Shine on You, Crazy Diamonds y tal, y que sí que se ve que el disco, desde el principio al fin, parece como que va en la misma tonalidad, los temas se van como apareciendo, evolucionan… y nuestro disco no es tan así.

Surma: Sí, claro. Haría molado también hacer lo que hacían ellos de empalmar, como cachitos, que haya un leitmotiv, en plan riff, ¿sabes?. Mira, pues ya tenemos una idea para el siguiente.

El hecho de que estén hiladas, ¿no supone un hándicap para que os incluyan en las playlist de las diferentes plataformas digitales?

Surma: Ahí podemos decir que, gracias a Dios, no somos un grupo que tenga la mayoría de escuchas por estar metido en playlist.

Kobbe: Y como vayas con esa idea, yo creo que es erróneo, ¿no? Creo que hacemos canciones una intención más allá de las reproducciones.

Surma: A nosotros nadie nos ha impuesto nada, hemos tenido libertad creativa. De hecho, cuando hablamos con Carlos Galán, de Subterfuge Records, para hacer el disco, me dijo que se fiaban completamente, que hiciésemos lo que quisiésemos… No ha habido ningún tipo de presión por parte de la discográfica. No nos han pedido un hit ni un estribillo de festival ni nada de eso.

Kobbe: De hecho, Pollo Frito era lo más parecido a una idea que teníamos al principio, que era: «Venga, cada uno saca una canción y las grabamos». Y al final de aquello sólo quedó Pollo Frito.

Surma: Sí, porque al principio iba a ser un EP y luego ya, cuando acabó siendo disco, cambió el concepto. Pollo Frito es, digamos, la que se queda un poco más fuera porque está fuera un poco del concepto, ¿no? Por eso metimos Interludio.

En este disco no Canta Beto, pero Claudia sí.

Claudia: Beto hace coros. En realidad Beto y yo cantamos lo mismo realmente, menos en Invierno. Y lo de Beto ha sido porque no ha metido canciones suyas, porque las que sí que ha cantado…

Beto: Es que tampoco ha sido mi intención meter canciones porque sí, ha sido siempre más orgánico, que los demás las quieran meter y que vayan bien con el resto.

Surma: O sea, yo quería meter y dijiste que no.

[Risas]

Beto: Claro, porque no me gustaba cómo estaba sonando.

Surma: Yo quería meter Vamos al bosque.

Beto: Para mí ha de ser algo más orgánico.

Surma: No ha salido, simplemente. Probablemente en el disco siguiente sí que haya, no sé.

Habéis comentado a otros medios que gracias a las redes podéis tener un feedback súper rápido. ¿Qué canción es la más comentada o que más está compartiendo la gente?

Beto: Los días malos.

Surma: Dolores Rayo también, eh.

Rubén: Desde que salió Los días malos ha habido un feedback buenísimo, desde el minuto cero. Y, ahora que ha salido el disco, a la gente le está llamando la atención Dolores Rayo o Te Vi En El Concierto, pero sigue entrando feedback de Los Días Malos. A pesar de que esa canción ya llevaba un mes fuera, sigue resonando. En Twitter a lo mejor nos mencionan en un directo de Los Días Malos y, de repente, ese vídeo tiene muchísimas reacciones. Se nota que esa canción ha hecho algo.

Pero de las nuevas ‘Te vi en el concierto‘, es de las que más tirón tiene, ¿verdad?

Surma: Porque es la que mandamos a playlist.

Rubén: Claro, al sacar un disco tienes que elegir una canción para que esa sea la candidata a playlist. En este caso ha entrado a un par, no a muchas. El 80% de nuestros oyentes no viene de playlist.

Mencionábais ‘Dolores Rayo’, pocas canciones habrá con nombre y apellido, ¿no?

Surma: Ya, pero es falso, ¿eh? [Risas]. No se llama Dolores Rayo. Pero sí, me apetecía, lo pensé y le cambié el nombre. Tiene las mismas sílabas y se parece un poco al nombre de verdad.

Menos mal porque a la pobre Carolina Durante le han dado bastante la turra.

[Risas]

Surma: No, no, me habría parecido muy violento llamarla con su nombre y apellidos reales, yo que sé.

Kobbe: Ahora que hablamos de nombres, ¿Y en Perdí los Galeones no era Perdí los Galones en realidad?

Surma: No. O sea, sí y no. Sí, pero es que no cuadraba, entonces lo cambié a Galeones.

Pero hay temática náutica en esa canción, ¿no?

Beto: A mí me recuerda a ti jugando a… A Call of Duty.

Claudia: Surma, yo creo que ya puedes decir cualquier palabra inventada tuya que la gente la va a escuchar y va a decir que existe esa palabra.

Surma: Totalmente.

existía un poco el miedo de traer algo raro. Hay cosas bastante raras en este disco.

Se suele hablar mucho entre músicos de la presión del segundo disco. Pero en vuestro caso, decís que este es el segundo/tercer disco. ¿Ha habido presión?

Surma: Quizás nuestra propia de querer hacer algo nuevo, pero la verdad es que ha salido, bien, no sé.

Beto: También con los productores que hemos estado, como ha sido subir de nivel, ya era simplemente llevar canciones al menos a la altura de las anteriores o mejores. Yo por lo menos estaba muy tranquilo. De hecho, desde que las grabamos hasta que han salido han sido como tres meses. Y se ha hecho larga la espera, había ganas de que saliesen.

Rubén: Yo creo que también puede ser que si no hubiésemos estado convencidos con la canción antes de llevarla a grabar, sí que hubiésemos sentido esa presión. Pero la verdad es que a todos nos flipaba lo que hacíamos. Quizás sí pensábamos que al público le podría chocar un poco de primeras, porque hay cosas muy diferentes al anterior disco.

Surma: Y había un salto muy grande en el sonido y en más cosas de lo anterior a este. Sí existía un poco el miedo de traer algo raro. Hay cosas bastante raras en este disco.

¿Cuál es la mayor apuesta? La más rara.

Kobbe: Caballo.

Rubén: Caballo era un ritmo de jota que se sacó Surma de repente de la manga.

Surma: Ahí está la gente cantándola.

¿Os afecta de algún modo a la hora de componer el hecho de estar un poco desconectados de la vida ‘normal’ con tanto ajetreo de conciertos?

Surma: Fíjate que yo creo que eso con nosotros no pasa, porque creo que seguimos siendo peña súper normal.

Beto: Y los sentimientos son universales, al final.

Rubén: Con canciones como Te Vi en el Concierto, que pueden dar a entender que se cuentan desde determinado punto de vista, lo que ocurre es que la gente se lo lleva a su terreno, la hacen suya.

Surma: Es que nosotros en general nos movemos en el mismo contexto que el público, salimos afuera a hablar con la gente. No somos nada de faranduleo, básicamente, así que no perdemos el contacto con la realidad.

Nos decía Claudia cuando entrevistamos a Muro María esta pasada primavera que le era más fácil escribir sobre temas tristes, pero este disco tiene muchísima euforia romántica.

Surma: Es básicamente una relación, la parte de «estoy todo emocionado» y la parte de «joder, qué mal estoy, me quiero morir».

Claudia: Es que a mí no me sale escribir cuando estoy súper feliz. Estoy tranquila, entonces no quiero… no sé.

Rubén: Me parece un esfuerzo bastante heavy el estar contento e intentar hacer una canción. Yo creo que suelo escribir cuando estoy un poco triste.

Beto: Igual es porque cuando estás contento lo compartes con tus amigos cara a cara, y cuando estás triste prefieres guardártelo y que salga en forma de canción.

Claudia: Entonces, si estás más solo igual compones más.

Surma: No sé, yo es que en general estoy en casa con la guitarra. Cuando no estoy trabajando estoy con la guitarra, entonces si estoy contento ese día, pues me sale una canción. Y cuando estoy contento, estoy muy contento y cuando estoy triste, estoy muy triste. Siento mucho, creo. Pero no sé, sí que me sale escribir y me gustan mucho las canciones de «joder, cuánto te quiero».

En las canciones de Niña Polaca hay ciertos nexos en común que funcionan a modo de hilo conductor: lugares geográficos y luz.

Surma: Son las cosas que me pasan en los sitios donde me pasan. Son muy autobiográficas todas. Supongo que me suelo fijar en ciertas cosas. También me ocurre que me quedo con algunas palabras o conceptos que suelo meter en varias canciones. Esto es muy intenso y creo que me viene un poco de la lectura, pero creo que va surgiendo una especie de simbolismo, un imaginario. Ahora mismo se me viene el ejemplo de Miguel Hernández y «la piel de toro», que utilizaba mucho como símbolo de no recuerdo qué. Creo que ese simbolismo le da fuerza a las letras. En realidad es que ya estoy preparando mi carrera literaria.

[Risas]

el hecho de meter estos temas más pausados también le da a la banda dinamismo

Hay una mayor presencia de temas más pausados y de alguna forma más íntimos, con menos capas.

Surma: Creo que sobre todo hay menos grito, la voz es más limpia. Aquí hay también una intención funcional porque estaba hasta los huevos de gritar en los conciertos, básicamente. Creo que antes éramos menos conscientes de cómo hacíamos las cosas que ahora.

Rubén: Ya tienes el titular: A Surma no le daba para el jarabe de la tos.

[Risas].

Surma: Tal cual, he bebido el jarabe este de los cantantes como si fuera Coca-Cola. Pensé que igual no me apetecía quedarme mudo a los 35.

Rubén: También creo que hemos hecho un esfuerzo de tocar menos. Nos propusimos no tocar todos a la vez todo el rato.

Kobbe: Chicos, oye, aquí permitidme que discrepe, porque Surma en teoría no iba a tocar la guitarra y me acuerdo de que decíais que no íbais a meter más guitarras y, de repente, aparecían dos guitarras más.

Surma: Pero sí, creo que es un sonido más limpio que con respecto al disco anterior. Y también como que las canciones lo pedían. Creo que son canciones más calmadas, menos rabiosas.

Kobbe: Más elaboradas, también.

Surma: Las que son rabiosas se siguen gritando. En Dolores Rayo me paso todo el estribillo berreando. Pero ahora había canciones que eran más chill. Creo que en el pasado hemos pecado de convertir canciones lentas en algo más punk.

Kobbe: Es que yo tiendo a darle más rock y Beto también.

Rubén: Pero el hecho de meter estos temas más pausados también le da a la banda dinamismo, si bajas y luego subes, la subida es más grande.

¿Ahí tampoco ha habido miedo? Creo que muchos de vuestros seguidores cuando piensan en vuestros directos piensan en el pogo.

Surma: Ayer en la presentación del disco estaban casi pegándose en el concierto, así que se mantiene el pogo.

Kobbe: Y sí que hay alguna canción cañera por ahí.

Surma: Es que además a nivel sonido no creo que puedas estar haciendo toda la vida lo mismo. Me parecería un coñazo, dejaría la música ya. Lo divertido de esto es ir evolucionando y el disco siguiente será otra movida distinta. También las referencias son distintas.

Rubén: También yo creo que nos desmarca un poco del sonido de pogo madrileño, que es lo que escuchas en cualquier sala que entras cualquier día de la semana. Y, por otro lado, tenemos un abanico más grande que hace que podamos llegar a más público. A lo mejor no te gusta Pdr Snchz, pero te gusta Madrid Sin Ti.

Hablando de referencias, hemos leído que os habéis inspirado en la música catalana para este disco.

Surma: Sí, un montón, todas las letras. Últimamente sólo escucho música catalana y en francés, lo juro. En Cataluña tiienen una escena súper guapa y mucho más interesante que lo que está pasando, yo creo, a nivel música en castellano. Hay un montón de grupos locos, como muy experimentales, pero pop.

Beto: Creo que es nueva la escena, como de los últimos 10 años.

Surma: No tengo muy claro si está cohesionada y tal, pero están haciendo música súper interesante. Meten mucha ironía, muchas cosas random, como en el caso de Manel. Veo el indie en castellano un poco encasillado.

Desde Subterfuge, vuestra discográfica, definían el disco como una apuesta por lo narrativo.

Rubén: Jo, qué bien lo explican ellos.

[Risas]

Surma: Sí que ha habido una intención seria de separarnos de las frases rápidas, del estribillo fácil de festival, de todo eso. Que igual luego nos comemos una mierda y no nos llama nadie, que puede pasar. Pero he estado escuchando música en castellano últimamente y me parecía todo bastante parecido: las estructuras, las letras, buscando como lemas que sean compartidos. Y bueno, pensé que la gente que me escuchaba me seguiría escuchando y si no llego más lejos, pues mira, qué le vamos a hacer.

¿Qué canción ha llamado más la atención de la gente de lo que esperábais en un principio?

Surma: A mí Arrebol, por ejemplo. Lo hemos visto bastantes veces, mucho más de lo que yo pensaba.

Claudia: Yo no veo. Creo que sólo vosotros os enteráis un poco.

Surma: Es que Kobbe y Claudia no juegan al juego de las redes.

Rubén: Arrebol fue de las últimas que sacamos para el disco, si no la última. Y nos quedamos un poco con la sensación de que a lo mejor no habíamos sacado todo el potencial que queríamos a la canción.

Kobbe: Eso pasa siempre porque hacemos media cosa y ya de repente nos ponen a grabar el disco, y era como, joder. Ya nos pasó en el disco anterior, que íbamos casi con ideas más que cosas formadas.

Surma: Sí, pero a mí me ha gustado bastante componerlo en el estudio. Las teníamos poco avanzadas y en el estudio estábamos todo el rato probando cosas, yo lo he disfrutado.

Claudia: Sí que llevábamos cosas, ha sido más de sonido.

Surma: Claro, es ponerte a jugar con los pianos, las líneas de guitarra, el bajo…

Pero tenéis un tiempo de grabación limitado, ¿no es algo que os preocupa en el momento?

Claudia: No, porque va saliendo, fluye. Además trabajar con Guille Mostaza ha sido súper fácil.

Kobbe: Tienes a alguien externo que te dice, «eso es una mierda» o «eso está muy guay, sigue por ahí».

Beto: Y Kobbe y yo nos quitamos los bajos y baterías en un día prácticamente. Eso nos dio margen para dedicarlo a las canciones.

Rubén: Yo tengo un vídeo en el que me estoy grabando a mí mismo para aprenderme el solo que acababa de sacar para Te vi en el concierto. Y al verlo te sorprendes de que algo así haya salido de forma casi improvisada en el estudio.

Claudia: O estás escuchando ahí y de repente se te ocurre un coro, te lo grabas y luego lo haces.

Surma: Pero sí que es verdad que tardamos más de lo esperado, tuvimos que volver dos días más.

Kobbe: El ambiente fue muy creativo. Nos dejábamos hacer un poco lo que queríamos cada uno, pero de una forma muy divertida.

Hablábamos de narrativa. Se dice de los escritores que dejan de modificar una historia cuando ya se ha publicado en papel.

Kobbe: Sí, y por eso voy y vamos cambiando cosas. Incluso cosas que voy aprendiendo las meto de repente en un directo.

Claudia: Claro, tenemos la suerte de contar con el directo. En los conciertos las canciones tienen otra vida. En mi caso meto también coros nuevos, por ejemplo.

Surma: A día de hoy las canciones del primer disco han cambiado tanto que parecen temas diferentes. Hay mucha gente que lo lleva muy a rajatabla eso, que lo toca todo como el disco, pero a mí me parece un coñazo.

Rubén: Hay muchas cosas que apenas reconozco porque las tocamos de forma totalmente diferente. Y es guay porque eso también premia a la gente que viene a vernos en directo.

También habrá influido en estos cambios vuestra incorporación a la banda, Rubén y Claudia.

Claudia: En mi caso tuve que estudiarme el álbum anterior, en el que había algún teclado, pero muy breve y meter cosas. Al principio fue bastante trabajo pero también he tenido total libertad, así que guay. Es cierto que había partes o canciones donde no sabía qué meter, pero al final ha sido bastante natural todo.

Kobbe: Yo te recuerdo en algún ensayo bastante atacada, queriendo meter cosas guapas.

[Risas]

Claudia: Sí, la presión viene de que tienes que añadir cosas a temas ya construidos, que a la gente le encantan.

Surma: Pero te han quedado unos teclados muy chulos.

Kobbe: Los te-Claus de Clau.

[Risas]

Además, el hecho de que haya un disco de por medio os afirma dentro de la banda

Rubén: Bueno, yo siempre me he notado uno más desde el principio. Nunca he notado que fuese como que estaba entrando, ¿sabes?

Kobbe: Con la primera fisura de costilla ya dijiste «estoy dentro».

[Risas]

Claudia: Yo sí sentí ese periodo de incorporación, ¿eh? Con todo el curro que hubo que hacer al principio, costó.

Habéis tocado en la gala de Eurovisión, en Sálvame, a Surma le han entrevistado para la Men’s Health, ¿Cuál es la siguiente cosa rara que os gustaría hacer?

Surma: Me encantaría que fuésemos a un programa tipo Supervivientes o algo así, pero los cinco.

Claudia: A mí me gustaría que metiesen algún tema nuestro en alguna serie o peli y salir, como La Plata, que salen en la serie La Ruta.

Surma: Sí, El Buen Hijo salen en la serie La Mesías.

Rubén: A mí me encantaría que acabásemos de tertulianos los cinco, con nuestro propio programa.

Beto: Sacar productos, como la Esteban. Casi sacamos nuestra línea de CBD, ojo.

Kobbe: Que nos patrocine una empresa de furgonetas, por favor.

Hace ya mucho que agotasteis la primera Riviera y habéis sacado segunda fecha, ¿Cómo lo lleváis?

Surma: Aún no me he puesto a pensarlo, la verdad.

Rubén: Yo lo pienso todas las noches antes de dormir, la verdad. Creo que todos hemos ido alguna vez a La Riviera a ver algún grupo que admiramos. Yo, por ejemplo, he visto a Noel Gallagher ahí, con The High Flying Birds, y pienso «qué guapo estar ahí».

Surma: La semana de antes nos empezaremos a poner nerviosos.

Kobbe: Yo sería fan de hacer una y fin, la verdad

[Risas]

Pero es que tenéis vuestro núcleo duro aquí en la capital.

Beto: De hecho, nos estamos planteando hacer un concierto al mes en Madrid. Nos va a salir más rentable.

[Risas]

Porque hay zonas donde cuesta más atraer al público, ¿no?

Surma: Yo diría que Bilbao y País Vasco en general. El norte un poco, salvo Galicia. Aunque tocamos en Oviedo, por ejemplo y vendimos un montón de entradas, me sorprendió mucho.

¿Cómo gestionáis esa diferencias en la afluencia de públicos de un día para otro en función del sitio en el que tocáis?

Beto: En todos nuestros conciertos siempre, siempre, siempre, hay un grupo más grande o más pequeño que está motivadísimo. Así que en los bolos pequeños siempre vas a tener ahí un apoyo. No recuerdo ningún concierto bajona, la verdad.

Surma: Exacto. Bueno… una vez tocamos para un grupo de abuelos en Extremadura. Fue un festival muy random, había 47 grados y sólo había un grupo de señores. Pero fue un viaje muy divertido y nos pagaron un súper hotel.

Rubén: Desde que Claudia y yo empezamos a hacer sustituciones a Sandra yo no he visto ningún concierto con poca gente.

Surma: Claro, es que habéis venido a mesa puesta. La mili buena nos la hicimos nosotros en 2021.

[Risas]

Kobbe: Tocamos en un camping encima de un pallet. La batería se movía y se iba lejísimos.

Este tipo de experiencias supongo que curten mucho de cara a hacer buenos directos.

Surma: Sí, además como que se dan momentos muy especiales. En ese concierto el camping acabamos tomando cervezas con la peña. El concierto fue casi como una conversación. En ese viaje fuimos a una playa súper bonita donde le grabamos un vídeo a Beto tocando Titanic con la flauta.

[Risas]

Hablando de Titanic y de conciertos extraños, esta primavera, con la cancelación del Warm Up por inundaciones acabásteis tocando en el parking de un supermercado.

Surma: Ese día fue muy divertido, la verdad.

Rubén: Fue muy orgánico porque estábamos súper jodidos.

Surma: Yo estaba cabreadísimo.

Rubén: Pero teníamos acceso a un grifo de cerveza y empezamos a beber y Beto sacó la acústica.

Beto: Y como tenemos el grupo de Telegram… Empezamos a escribir de broma y al final…

Rubén: Esperábamos encontrarnos a tres personas, pero había un montón de gente.

Beto: Sí, había varios grupos de gente pequeños pero empezamos a tocar y empezó a llegar más gente…

Surma: Fue un momento súper bonito. Ni siquiera se escuchaba la guitarra, era la gente cantando, como un coro comunal.

Kobbe: La gente estaba agradecidísima de que lo hiciéramos.

Beto: De las cosas random más guays que nos han pasado últimamente.

La última vez que hablamos decíais que queríais pisar la Riviera y la sala But. Ambas cosas han pasado o van a pasar en el futuro cercano. Por si acaso os traemos suerte desde Crazyminds, ¿Cuál sería el siguiente hito?

Beto: A mí me encantaría que teloneásemos a alguna banda en el Wanda Metropolitano. Creo que mi padre sería la persona más feliz del mundo si me viese tocar en el Wanda. Es algo más futbolístico que artístico, pero bueno, ahí queda.

[Risas]

