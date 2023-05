Fotografías: Nerea Cierco

El grupo madrileño Pan presentó su nuevo disco Salva mil inviernos (2023) el pasado viernes 19 de mayo en Madrid, en la sala Moby Dick y nosotros estuvimos hablando unos días antes con Teresa Martínez, cantante, guitarrista, compositora y una de las creadoras originales del grupo. En este álbum, la banda formada por ella, Marcos Holgado (guitarra solista, teclados y coros), Juanma Padilla (batería) y Omar Rodríguez (bajo), muestra cómo, durante estos años apartados de los escenarios, Pan ha evolucionado a otros sonidos alejados un poco del rock alternativo del primer disco, para traernos sonidos que tocan la psicodelia, el dreampop y la electrónica, trayendo sonidos envolventes que se abrazan entre sí, confluyendo de una forma casi onírica como si de un abrazo se tratase.

En este nuevo disco han vuelto a contar con el productor Manuel Cabezalí, al igual que el primero, y también con Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly) que, según nos cuenta la propia Teresa «han sabido escuchar al grupo y entender perfectamente qué nuevos sonidos necesitaba y quería el grupo». El resultado se titula Salva mil inviernos y fue publicado el pasado 31 de marzo. Un disco lleno de sutilezas y letras profundas que traspasan más allá de la emoción.

Teresa, durante la creación del disco y este tiempo, ha estado lidiando con el duelo de una pérdida personal y eso, sin lugar a dudas, se nota en estos nuevos temas que, lejos de evocar oscuridad como estamos acostumbrados, sirven como un rayo de esperanza y luz a todas aquellas personas que estén dispuestas a dejarse llevar por este nuevo sonido envolvente, desgarrador y, sobre todo, sincero y natural. Tal como Teresa se muestra durante toda la entrevista y transmitiendo una calma a la que, en estos tiempos, no estamos ya casi acostumbrados…

Buenos días, Teresa. ¿Qué tal? He escuchado que le pusisteis Pan al grupo por Peter Pan, pero no sé si conocías que hubo una banda danesa a finales de los 60 y principios de los 70 que también se llamó así…

Buenos días, bien, muy contenta e ilusionada. En efecto, el nombre del grupo viene de Peter Pan, siempre me gustó la historia de no perder esa inocencia de niños, pero no tenía ni idea de ese grupo danés, la verdad.

Los que hemos escuchado ya el nuevo disco, nos hemos dado cuenta de un cambio en vuestro estilo musical, tu forma de cantar, letras, sonidos… ¿A qué crees que es debido este cambio de sonidos y letras de este nuevo disco?

Son cosas un poco difíciles de explicar porque no están planificadas, ya que vas haciendo lo que te va saliendo de dentro. Yo creo que lo que pasaba es que en el primer disco nuestras influencias musicales gobernaron la situación y composición, y en este segundo disco hemos encontrado nuestro propio lenguaje. Obviamente, se van a ver influencias de las que nos hemos nutrido, pero quizás antes las influencias llevaban el timón de nuestra música y ahora es nuestra música la que se nutre de ellas. Creo que en este disco se han entretejido más, pero llevando ellas menos el timón.

Había momentos en la creación de los temas de este nuevo disco en los que decía: «No sé qué es esto ni dónde va a acabar», pero me parecía muy bonito no tener ni idea, porque era muy distinto de lo que hicimos en el primer disco y decidimos explorarlo, empezamos a vestirlo y a dejarnos llevar por ese sonido que estaba saliendo de dentro… Me apetecía explorar esos nuevos sitios a los que me estaba llevando cada uno de los temas, lo que hizo que el nuevo disco se compusiera de un modo muy natural. Para mí, no tener ni idea de lo que estaba haciendo mientras componía, era lo que tenía que ser.

Ha sido un proceso de creación natural, dejándonos llevar por las emociones y no por la mente

Como la vida ¿no? que siempre da esos giros de guion inesperados…

Así es, y porque eran cosas que me estaban saliendo de manera natural desde muy adentro y simplemente, me dejaba llevar. Ha sido un proceso de creación natural, dejándonos llevar por las emociones y no por la mente. Además, hemos tenido la suerte de contar con unos productores que han sabido perfectamente entendernos.

Hablas de Manuel Cabezalí (también productor de vuestro primer disco) y Víctor Cabezuelo, ¿no?

Sí, ayudó mucho a darle forma a los temas de este nuevo disco encontrarnos con Manuel Cabezalí y con Víctor Cabezuelo, que saben leer hacia dónde estás yendo y potenciar lo que estás creando, dejándote explotar toda tu creatividad. Supieron leernos perfectamente, sabían casi antes que nosotros qué era lo que estábamos buscando, han sido una pieza fundamental en el proceso de creación del disco. Son gente que entiende lo que estás haciendo y lo respetan. No son el tipo de productores que lo que ellos tocan todo suena igual con el mismo fondo, sino que te dejan explotar tu creatividad y respetan la dirección a la que la banda quiere ir.

Fue muy interesante porque ya teníamos un punto de partida bastante distinto al primer disco, por lo que simplemente no miramos atrás y nos dejamos llevar. De ahí, una mayor presencia de sintes que, aunque en el primer disco estaban, en este disco se vuelve más evidente, hemos trabajado otros sonidos de guitarra también, de batería, de voz…

Sin duda, esa es la sensación que da al escuchar el disco, que todo fluye con un sentido de unión y hay un trasfondo de esperanza en todas las letras del disco, acompañadas perfectamente musicalmente. Como si todo el tiempo estuvierais dándoos un abrazo entre vosotros y también a quien se atreva a escuchar el disco.

¡Qué bonito lo que me estás diciendo! [sonríe]. La verdad, que el disco pueda llegarle a alguien de ese modo es muy especial. Cuando estás pasando un buen momento y te pones un disco que te flipa, es momento de disfrutarlo y ya está, que mola mucho, pero cuando estás jodido y te pones un disco que te ayuda, es como un salvavidas. Por eso para mí es muy bonito pensar que este disco pueda servir de ayuda aunque sea a una persona.

para mí es muy bonito pensar que este disco pueda servir de ayuda aunque sea a una persona

Estoy segura de que sí. La música, cuando nace de ese modo, siempre traspasa. No sé si lo habéis hecho adrede y hebéis pensado tanto el orden de canciones, pero en este nuevo disco todas las canciones están muy bien hiladas unas con otras. De hecho, Salvaje quizás sea más del mood del anterior disco, pero me ha parecido una canción muy reivindicativa en pro de la mujer, con un mensaje mucho más desde la libertad del ser porque, aunque no seas mujer, puedes sentirte perfectamente identificada con la letra de la canción.

¿Sabes lo que me ha pasado siempre? Que yo siempre he estado tocando con tíos porque hay muy pocas mujeres en mi estilo.

Hay algunas, pero llevo desde los 20 años tocando y en mis grupos nunca ha habido una chica que no sea yo porque no se ha dado, y se me hacía raro hablar en la letra de una canción como mujer, porque sentía que me tenía que fusionar un poco con el ambiente de solo hombres siempre y nunca me había atrevido a hablar de mujer a mujer. Así que dije: «¡Ya está bien!», y de ahí nacen Salvaje y Perfecta y singular. Es verdad que la letra de Salvaje está más enfocada a la tribu de mujeres, incluso la de Perfecta y singular, pero me parece aplicable a todos los géneros, incluso a los géneros fluidos, y ha sido bastante liberador para mí poder expresarme de esa manera para romper incluso esos propios tabúes que me ponía yo sola.

Además, los tíos están hablando siempre de sus movidas en sus canciones y parece que cuando somos las mujeres las que hablamos de las nuestras hay como una especie de tabú que, en parte, yo creo que nos hemos puesto nosotras mismas. Me apetecía poder hablar de mujer a mujer y ha sido hasta liberador para mí.

Hay otra pregunta que quería hacerte, Teresa. Contextualizando un poco, Pan nace y, después de la gira donde termináis con dos conciertos seguidos en la Sala Moby Dick, cosa que no es baladí, terminan saliendo del grupo dos integrantes, viene la pandemia, que también deja bastante tocada la industria musical y, además, hace un año y medio pierdes a tu madre. Y, finalmente, se forma este nuevo Pan. ¿Qué le diríais a esa gente que os escuchaba antes y quizás esperan reencontrarse con el antiguo Pan?

A la gente que era fan del antiguo sonido de Pan solo puedo decirles: «Lo siento, es lo que hay».

Cuando teníamos todas las maquetas terminadas y había que hacer la selección para el nuevo disco, nos encontramos con veinte temas de los que teníamos que elegir diez. Teníamos algunas con el anterior rollo de Pan, con esos riffs súper cañeros, que fueron compuestas justo antes de que pasara lo de mi madre y todo eso, que seguían por ahí, y recuerdo que Marcos me decía: «¡Jo, tía! Es que este tema mola muchísimo», y yo le decía: «Sí, pero es que yo ahora no puedo abordar eso». Estaba destrozada en ese momento. De esto hace ya casi año y medio, y yo le decía: «Es que no puedo abordar eso ahora mismo, no puedo cantar esto y que sea sincero».

Así que, lo que le diría a la gente que espera esa continuidad es que si hubiera seguido por el mismo rollo del anterior disco, que eran más continuistas, no habría sido sincero. Prefiero ofrecer algo real y sincero, y que si hay gente que se tiene que bajar del carro, se baje, que no ser sincera. Pero lo mismo esas canciones las rescatamos más tarde, lo mismo me encuentro en otro estado de ánimo y necesito hacer esos riffs y sonidos de antes. Me gusta ser sincera con lo que hago porque es mi manera de hacer música y al final, la música también son estados de ánimo.

hay como un eco que resuena NORMALMENTE DICIENDO ‘hay un nuevo grupo que suena que se llama los veinteañeros no sé qué’ y yo he querido reivindicar eso

Quería traer algo a colación y perdona porque voy a mencionar tu edad. A tus 42 años, retomas tu propio grupo, tu propio estilo musical, yendo un poco a contracorriente, ¿no? Porque parece que está algo estereotipado que los grupos nuevos o emergentes tenga que tener una media de 20 años. ¿Cómo te enfrentas a eso?

No me molesta que saques a colación mi edad, todo lo contrario, porque es verdad que hay como un eco que resuena de que «hay un nuevo grupo que suena que se llama los veinteañeros no sé qué», y yo he querido reivindicar eso, quería darle valor, ¿sabes? ¡Ya está bien de que tengamos que jugar a que si no eres joven no vales nada! Yo tengo 42 años, pero la misma o más ilusión que cuando tenía 20 años.

Hay una presión invisible de la sociedad con el tema de la edad con la que nosotros mismos, al llegar a cierta edad, ya hemos interiorizado ciertos estereotipos y en realidad es un discurso interno que tú mismo te has montado: «No poder hacer música a partir de los 40 años». Yo he intentado desmontar eso porque yo creo que nos ayuda a todos y todas. Estoy segura que hay gente con 50 años haciendo música genial en su casa y nos la estamos perdiendo.

Obviamente, valoramos a los de 20 años que sacan discazos, pero estoy segura que alguien de 50 puede sacar otro discazo. Esa persona tiene un bagaje en la vida que nos puede enseñar y educar, nos puede contar cosas a las que aún no hemos llegado, y nos podemos apoyar en el saber que da la edad, ¿sabes? Las sociedades tribales antiguas valoraban más a sus mayores y ahora lo hacemos al revés, y nos estamos dejando sabiduría por el camino.

«Si es frágil no es real, es así de simple, nada es a la vez eterno y prescindible». Esta frase la he sacado de vuestro tema Soltar porque me ha parecido una frase genial. Encierra una gran lección que debería ser un mantra en general. ¿Te lo aplicas en la vida real?

Yo soy un poco intensita en general e idealista y, sobre todo a la hora de escribir letras, exagero un poco. Y, claro, a lo largo de la vida nos montamos unos dramas increíbles y nos da miedo romper con cosas que nos quitan la energía. Y hay que aprender a soltar y liberarnos de aquello que nos consume. Como digo en la canción, obviamente en la vida real es más difícil hacerlo y en mi vida no soy tan radical, pero sí que, gracias seguramente a lo que me han enseñado mis 42 años de vida, cada vez suelto más.

Abrís el nuevo disco con Espacio tiempo después de 4 años, al escuchar la letra me ha parecido precisamente una carta para la gente que os escuchaba antes, ¿ha sido fruto de la casualidad?

Pues mira, no lo hicimos a propósito, de hecho es bonito que lo veas como una carta, pero en realidad es como un resumen de lo que ha pasado en estos 4 años, efectivamente. De hecho, yo tenía mis dudas porque era un tema totalmente distinto al disco anterior y fue el resto del grupo, así como Manu y Víctor, los que hicieron hincapié en que fuera ese tema el que abriera este nuevo disco.

Esta nueva etapa la definiría con un camino con mucha incertidumbre ante el futuro pero en que que tengo que agarrarme a la confianza

¿Cómo definirías esta nueva etapa, no sólo de Pan sino también de Teresa?

[Suspira] Me parece una muy buena pregunta. Esta nueva etapa la definiría como un camino con mucha incertidumbre ante el futuro, pero en que que tengo que agarrarme a la confianza. No sé dónde me va a llevar esto y que por donde me vaya llevando la vida es hacia donde tengo que ir, ¿sabes? Dejarme llevar, aunque no tenga ni idea de hacia dónde voy [risas].

Pues parafraseándote en otro momento, cojamos los patines para deslizarnos por la vida y abrazarla con vosotros y con esta nueva perspectiva de Pan. Mirando el futuro con esa ilusión y juego que tenían los niños perdidos de Peter Pan.

[Risas] Te lo has estudiado, ¡eh! Da gusto charlar con gente que se toma tan en serio nuestro trabajo y que lo mira con esa mirada tan bonita.

Ha sido un placer, Teresa, mucha suerte con este nuevo disco.

Muchas gracias, Alma, e igualmente.