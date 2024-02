Una de las cosas más interesantes que tienen las entrevistas a músicos es que a través de ellas descubres parte del perfil personal que existe tras sus creaciones. Desde el primer instante Paula Valls ha sido una mujer franca, llana, comprometida y tremendamente sensible. Eso dice mucho de un artista. Paula, sin lugar a dudas, merece muchas estrellas porque como persona ha sido capaz de encarar y superar una dolencia muy personal, y como artista la logrado cocinar un disco de máximo nivel: Començar de Nou (2023). Esta entrevista trata de conocer parte de la persona que hay detrás de este profundo proceso, una experiencia que eriza la piel y encoge el corazón, pero al mismo tiempo, demuestra que todo es posible cuando realmente se quiere. Conozcamos pues a Paula Valls…

Tras cinco años de silencio discográfico, acabas de publicar Començar de nou, un álbum que representa un renacimiento audio personal donde reconoces y reflexionas sobre tu transición por el oscuro túnel de una enfermedad muy actual y visible… la anorexia. Dado que este es el punto de partida de tu disco quería arrancar preguntándote… ¿Cuándo empezó la dolencia?

Realmente no lo sé. Perdí mucho peso durante la pandemia y cuando esta acabó. Durante el proceso de recuperación me di cuenta de que antes del confinamiento ya tenía una relación complicada con la comida.

¿Por qué crees que apareció la anorexia como «nueva compañera de piso» tal como comentaste en cierta ocasión?

La enfermedad me hizo sentir una falsa sensación de control cuando en realidad todo era un caos. Durante la pandemia todos mis planes se tumbaron, y me quedé sin conciertos y sin poder trabajar en el disco que estábamos cocinando. La enfermedad ha sido también una manera de comunicar que algo no estaba bien. No sabía cómo asumirla ni cómo hacerlo. Y si analizáramos mi vida se vería que había muchas otras cosas y situaciones que propiciaron que este daño apareciera.

Curiosamente esa misma dolencia que te impidió crear música durante 5 años, al mismo tiempo te ha permitido revertir su oscuridad y transformarla en una luz compuesta por nueve brillantes canciones, las cuales te han ayudado a superar el sufrimiento y a recuperar tus pérdidas… ¿En qué momento decidiste decir ‘basta’ y abrir la puerta de la superación? ¿Cómo lograste desarrollar una actitud más resiliente para sobreponerte a la situación que vivías?

La música vino después de dejarlo todo, de priorizar mi salud y centrarme en mi recuperación. Empecé a recuperarme cuando entendí que lo que me estaba pasando no era mi culpa ni me lo merecía. Enfadarme con la enfermedad me ayudó a ponerle cara y querer tumbarla. Nunca hablo de superación pues entendí que la enfermedad va a formar parte de mí. Sin embargo, ya no me da miedo volver a caer porque me he demostrado a mí misma que puedo volver a salir.

¿Cómo ha sido este proceso de creación desde tu punto cero? ¿Qué pasos seguiste para culminar tu renacimiento y acabar tu obra final?

Las canciones volvieron a mí cuando dejé de presionarme para que salieran. Intenté hacer música estando enferma pero no funcionó. Me hundía aún más. Cuando pude descargarme de esa obligación impuesta de crear, fue cuando pude acercarme a la música y hacer lo que realmente sentía y me apetecía.

Foto: Arnau Sales

Como ya sabes, hemos publicado una crítica sobre tu álbum ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que se ajusta a los parámetros que lo fundamentan? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la misma?

La crítica me ha dado nuevas formas de entender mi disco. Cuando estoy creando, lo hago sin filtrar y sin saber dónde me va a llevar lo que hago, es con el paso del tiempo cuando voy entendiendo el sentido de lo que escribo. También me alegra saber que esta sinceridad y desnudez que tanto cuidamos en el proceso de grabación, es tan potente que sacude a quien lo escucha.

¿Cuáles han sido tus fuentes de inspiración para crear el disco?

Escuchamos desde proyectos mainstream como James Blake, Angèle o Zahara, hasta Rhye, Son Lux o Fiona Apple. La mezcla es muy extensa y parece un sinsentido, pero al final, todo nos da herramientas.

Las letras de canciones forman parte del proceso creativo de todo músico, pero hay músicos que no les dan importancia. ¿Cómo te has sentido ante el hecho de escribir canciones tan íntimas, abrirte al público y contarles una experiencia que muchos no se atreverían a contar?

Cuando compongo no suelo pensar en cómo va a recibir el público lo que estoy haciendo, porque ni yo misma sé a dónde me va a llevar la idea que estoy trabajando. El hecho de decidir si lo quiero compartir o no viene después, cuando trabajamos las canciones pensando ya en un disco. En el caso de Començar de nou, decidí compartirlas porque creí que, al igual que a mí me habían ayudado a salir, también podrían ayudar a muchas otras personas. Tomé esta decisión sin saber cómo lo gestionaría una vez se publicaran.

Mucha gente en España escucha y canta canciones de artistas extranjeros aunque no entiendan lo que dicen… Contrariamente y por temas políticos, algunas personas podrían ser reacias a escuchar canciones en catalán. También es cierto que en tu disco anterior, I AM, cantas en inglés. Muchos artistas españoles o de otras comunidades nacionales cantan en inglés… ¿Por qué crees que lo hacen?

En mi caso fue un tema de influencias y referencias. Siempre he intentado escuchar de todo y la mayoría de la música viene de Estados Unidos o de Inglaterra. Cuando me puse a escribir es normal que fuera en esta lengua porque es la que siempre había escuchado.

¿Crees que hay idiomas que son más flexibles que otros para cantar?

Creo que todos los idiomas aportan cosas. Cambiando del inglés al catalán me he dado cuenta de que, por métrica y sonoridad, es más complicado escribir en catalán.

¿Podría el idioma limitar tu nuevo álbum a la audiencia catalana o crees que es una oportunidad para seguir creciendo y que tu música traspase fronteras e ideales?

Creo que la música no entiende demasiado de idiomas sino de emoción, y eso es lo que intento. Priorizo la sinceridad de lo que digo y, al final, el idioma es una herramienta más que uso para comunicar. Creo que es más fácil conectar con la gente cuando algo es sentido de verdad.

¿Tienes previsto sacar un disco en castellano?

Pues no lo sé. Veremos qué pasa y qué deseo hacer en un futuro.

La música es a menudo un medio para conectar emocionalmente con los demás ¿Cómo esperas que tu música impacte en tus oyentes y qué tipo de conexión emocional buscas establecer con ellos?

No espero nada del público y creo que por esto me sorprendo tanto cuando hay una reacción. Evidentemente, me gusta que la gente conecte con lo que hago, pero cuando estoy creando toda mi energía se centra en esto. Crear, para mí, significa un acto de desnudez que requiere toda mi atención para poder escoger la manera más sincera de decir lo que siento. Una vez que ya tengo una canción, la traduzco para acercarla a todo el mundo, pero cuando esta nace ni me lo planteo.

Cada persona es un mundo distinto y cada persona absorbe la información de manera diferente. ¿Qué mensaje crees que pueden llevarse las personas que escuchan tu disco?

Me ha sorprendido mucho cómo han conectado los oyentes con este disco. Me han hecho confesiones que no había previsto. Creo que esta vez me he acercado mucho a la intimidad más profunda de muchas personas. Han conectado con mi dolor y con la capacidad de supervivencia para superar mi mal.

Tu música incluye temas afectivos muy personales… ¿Cómo has logrado encontrar el equilibrio entre compartir tus propias experiencias, enlazar con la audiencia y mantener un espacio seguro en tu intimidad?

Sin pensarlo demasiado. Soy una persona bastante obsesiva y creo que, si a todo ello le hubiera dado muchas vueltas, el mensaje final no habría sido tan sincero, estaría mucho más procesado y regulado. Estoy siendo muy sincera con todo lo que hago, compartiendo mi bienestar o malestar o, si lo necesito, permitiéndome un espacio para descansar. Veo que la gente valora mucho esta naturalidad.

¿Cómo percibes la escena musical actual y cuál crees que es tu papel como artista en ese contexto?

A nivel musical siento que todo tiene cabida, aunque siempre predomine alguna tendencia. Creo que ahora es un buen momento para la música que estamos haciendo en España. Están pasando cosas muy interesantes con el folklore, y nuestra tradición se está exportando a nivel mundial, como, por ejemplo, el disco de El Madrileño, de C. Tangana.

¿Cómo ha evolucionado tu enfoque musical a lo largo de los años de profesión y qué lecciones has aprendido por el camino?

He perdido muchas manías. Antes me daba más miedo probar cosas, pensaba demasiado y era difícil que me permitiera soltarme. Siento que ahora filtro menos y hago más lo que me apetece.

Foto: Arnau Sales

En este álbum has colaborado con varios artistas. Son el envoltorio sónico que da cuerpo, forma y cobijo a tus letras y voz… ¿Cómo influyeron estas colaboraciones en tu proceso compositivo y qué aprendiste de trabajar con otros músicos?

Realmente es un disco que hemos cocinado entre tres personas: Dani Ferrer, Guillem Callejón y yo. Es la primera vez que Dani y Guillem trabajan juntos como productores y han hecho un tándem muy bonito. El proceso ha sido muy especial para los tres. Nos hemos pasado muchísimas horas en el estudio y hemos conectado con lo que queríamos decir. Todo el proceso ha sido muy orgánico, respetando por encima de todo lo que estábamos haciendo.

¿Cuáles fueron los momentos más gratificantes y los mayores desafíos a los que te enfrentaste durante la producción de Començar de nou?

Sacar este disco me ha ayudado a sanar muchas cosas. Hace un año no me habría imaginado abriéndome en canal de esta forma. Lo que antes era un desafío, hablar de la enfermedad y hacer música, es algo que ahora disfruto un montón.

La portada del disco tiene una simbología, tono visual y mensaje emocional únicos. ¿Cómo y por qué escogiste esta imagen y qué emociones querías asociar entre ésta y el álbum?

Todo el universo audiovisual del álbum, la imagen y los videoclips, son obra de Bostak (la productora). La portada es idea de Albert Murillo, quien dirigió la imagen del proyecto. Con Albert hablamos muchísimo de todo lo que he pasado y conectó perfectamente con lo que significa este disco para mí. Él supo plasmar a la perfección y plasmarlo con un abrazo que cierra un duelo y, a la vez, desea buena suerte en el futuro que me espera.

¿Cómo equilibras el hecho de cuidar tu bienestar emocional mientras te sumerges en la intensidad creativa del proceso musical? ¿Existen rituales o prácticas que encuentras especialmente útiles para mantener tu salud psicológica y física?

Me escucho mucho a mí misma, cómo me siento y qué necesito. El proceso de recuperación y toda la terapia me han dado herramientas que uso en mi día a día, aunque soy consciente de que este autoconocimiento no es finito. He aprendido que, a veces, está bien parar o cogerse las cosas con más calma. Para mí, lo más importante es que haya mucha comunicación con el equipo.

Los artistas suelen rodearse de estímulos para que las ideas surjan. Otros crean de manera más espontánea, en cualquier parte y situación… Tus canciones reflejan momentos difíciles de tu vida… ¿Cómo te inspiras para escribir? ¿Cómo surgen las letras de tus canciones?

Realmente no lo sé, hay momentos en los que simplemente me apetece sentarme delante del piano. Lo único que he descubierto con el tiempo es que no puedo forzarme a crear.

¿Qué papel han desempeñado tu familia, pareja y amigos mientras estabas sumida en el sufrimiento y en superar el mismo?

Me han acompañado en el proceso de recuperación, que no ha sido para nada fácil. Creo que hemos aprendido juntos a escucharnos y a cuidarnos más.

Hay mensajes que van directos a la yugular, como el que dijiste no hace mucho…. «La música está para darle una sacudida a la gente». Así es, mucha gente camina por la vida dormida e insensible, cerrada en sus cosas sin importarles lo que ocurre en los demás… ¿Cómo te sientes cuando “sacudes” a la gente con tus melodías? ¿Crees que es consciente de lo que transmites?

Algunas personas son muy directas con lo que les ha generado mi música y me lo cuentan sin tapujos. Sé que este disco ha hecho saltar, cantar y llorar. No deja de sorprenderme que lo que hago pueda generar algo así. Valoro muchísimo cuando estoy en el otro lado. Es muy fuerte el poder que tiene el arte.

La música y sus estilos tienen sus momentos y dependen de los estados de ánimo de cada persona…. ¿Qué música sueles escuchar para relajarte, motivarte y evadirte?

Siempre voy variando porque me gusta escuchar de todo. Hay estilos a los que siempre vuelvo, y estos son el jazz más clásico, el soul, el funk o el rock. Siempre apetece dar unos buenos bailoteos con un Let The Music Take Your Mind de Grant Green.

¿Qué tipo de libros sueles leer? ¿Cuáles te han ayudado a superar tu problemática y cuáles lees como cultura y distracción?

Con la literatura, al igual que en la música, intento leer de todo. Por lo general me atraen pequeñas historias, aparentemente de vidas normales, pero con personajes con un mundo interior muy complejo. También me gusta mucho la poesía (Joan Vinyoli es de mis autores top) y literatura de mujeres que, en su momento, rompieron estereotipos como Sylvia Plath, Marguerite Duras, Virginia Woolf… También autoras catalanas como Mercè Rodoreda, María Mercè Marçal, Montserrat Roig…

¿Por qué crees que la fotografía te ha ayudado a canalizar tu experiencia con la anorexia? ¿Qué te aportado? ¿Qué tipo de fotografías haces y cuáles te gustan?

La fotografía me ha ayudado a ver la enfermedad y enfrentarme a ella de una forma muy directa. En su momento, cuando no podía mirarme al espejo, decidí retratar mi recuperación y dejar constancia de mis avances. Fue un proceso duro y, a la vez, muy empoderador.

Como bien reza tu álbum has empezado de nuevo… A partir de ahora… ¿Qué planes personales tienes y qué proyectos profesionales rondan dentro de ti de cara a un futuro no lejano?

Quiero disfrutar de este disco y disfrutar de los frutos que me está dando: de cada entrevista, de cada comentario que recibo, de cada ensayo y de cada concierto. Esto también me da mucha energía para seguir haciendo música y, a la vez, romper límites con todo lo que venía haciendo. Y no solo eso, cada vez me estoy vinculando más con el mundo de la literatura y la fotografía… tengo ganas de saber dónde me va a llevar todo esto. ¡Ya veremos!