Fotografías: Sara Cartas.
Hay algo especialmente magnético entre esos proyectos que avanzan y que, sin darte cuenta, ya han construido un imaginario propio. Pipiolas (Paula y Adriana) están ahí, en ese punto en el que la intuición inicial se convierte en discurso. Después de No hay un Dios, llegan con su segundo álbum homónimo para dejar claro que el pop sí es una cosa seria.
El dúo sigue explorando esa manera suya de moverse entre lo aparentemente ligero y lo emocionalmente afilado, sin dejar a un lado esa ironía tan característica que, lejos de enfriar, termina acercando. Pipiolas suena más colocado, más consciente y sin perder esa frescura que hace que todo parezca espontáneo y ecléctico.
Nos sentamos con Paula y Adriana para hablar justo en el momento en el que el proceso empieza a asentarse y a definirse con más precisión. Lo que nos deja este segundo álbum es la sensación de que ya no están probando cosas, sino que las están eligiendo con mucho criterio y eso, en un contexto donde todo va tan rápido, es casi como nadar a contracorriente.
Habéis decidido titular este segundo disco como Pipiolas. ¿Qué significa para vosotras poner vuestro nombre al frente justo en este momento de vuestra carrera?
Paula: Es una reafirmación de nosotras mismas. El primer disco fue una justificación a todas las canciones que salieron, por todas las cosas que necesitábamos decir en ese momento y de esa manera se le dio forma. Ahora, artísticamente sí ha habido una decisión de qué queríamos contar y qué nos apetecía hacer.
Adri: El otro día llegábamos a la conclusión de que el anterior disco fue un batiburrillo de cosas que no sabíamos bien dónde ubicar o de qué manera. Este disco, desde el primer momento en que empezamos a componer y escribir todo, ya tenía nombre propio desde muy pronto. Así que podemos decir que este disco sí era una cosa más pensada. Normalmente la gente lo hace un poco al revés, ¿no? El primer disco es el que se piensa mucho y les da el nombre… Supongo que hemos ido un poco al revés, pero como hacemos siempre.
Bueno, no hay una regla escrita que diga que hay que pensar el primer disco. Cada una marca su propio ritmo en base a lo que va sintiendo…
Adri: Por supuesto, esto nos nació así y fue así como ha ido cogiendo forma.
Han pasado dos años y medio desde No hay un Dios. Os habéis tomado ese tiempo para preguntaros quiénes sois y qué queríais contar, sobre todo para hacer las cosas bien. ¿Cómo fue ese proceso de duda y de reencuentro creativo? ¿Ha habido algún tipo de crisis de identidad como banda?
Adri: Sí que lo hubo, totalmente. Pero más que una crisis creativa, que parecía que Paula sí la tuvo porque es la que compone, fue más de pensar… «no tengo ese botón emocional para empezar a crear». Yo tenía confianza plena en que pronto íbamos a encontrar el lugar desde el que trabajar porque Paula es escritora y, por suerte, tiene muy interiorizada esa cosa de organizarse la manera de crear. Ya lo había hecho antes y sabía que no iba a ser un problema. Luego llegó una segunda crisis en la que teníamos el disco a punto de salir y solo tenemos un concierto programado. Hubo una duda muy grande de ver si todo este esfuerzo y ese trabajo no iba a tener la recompensa que merece, porque la parte final de todo siempre es el directo y el tú a tú con el público. Ha sido un proceso más complejo en ese sentido que con el primer disco.
Paula: Sobre todo, nos hemos encontrado en un proceso mucho más vulnerable, pero de una manera diferente. El primero fue vulnerable en cuanto a que estábamos trabajando desde las entrañas, y este ha sido desde la duda de preguntarnos quiénes somos, qué queremos hacer, si lo que hacemos merece la pena… Un poco existencialista, digamos.
Adri: Literalmente existencialistas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? [Risas].
Este disco habla de aceptar esa “deformación que conlleva la madurez”. ¿Cómo ha cambiado vuestra forma de escribir o de mirar el mundo respecto a vuestras primeras canciones después de esto que me contáis?
Paula: Totalmente, sí. Es justo lo que decía Adri. Todo este disco no parte de una pulsión, sino de una decisión. Adri lo definió muy bien: el primer disco sale con lo que necesitábamos decir y aquí hemos hecho un proceso de qué queríamos contar. Entonces, partiendo de ahí, ya el proceso es distinto y la manera de hacerlo y de tomar las decisiones también. Se han encontrado otros espacios y otros ha habido que buscarlos. Además, no es un tiempo tan largo el que hemos tomado para hacer este disco, solo que en los tiempos de la inmediatez, estos años parecen un mundo. Dos años y medio… no es tanto. ¿Cuánto se tardaba antes en sacar un disco?
No, total. Hay una cosa muy poco justa para artistas como vosotras y es que no se os permite ese tiempo. A una Rosalía o a una estrella que tiene un presupuesto ilimitado para trabajar… ahí no pasa nada.
Adri: Es que el dinero, por desgracia, mueve el puto mundo. No es que esté descubriendo yo nada nuevo, pero es que es verdad. El dinero te compra tiempo, te pongas como te pongas. Y con el dinero es lo más cerca que podemos estar de controlar todo a tu alrededor. Si hay mucho dinero puedes empujar canciones ya preexistentes mientras tú te tomas el tiempo de crear tu disco y hacerlo con todo el tiempo que necesitas.
La “deformación” de la que hablábamos antes la vemos muy presente en esas máscaras que os acompañan en todo el imaginario del disco. ¿Cómo surge esa idea?
Paula: Había una referencia muy clara que iba muy a favor de la música ochentera. Partimos también de los Spitting images, que son este programa de televisión que había en Gran Bretaña en los años ochenta y fue lo que inspiró más tarde a los guiñoles aquí en España. A partir de ahí, creamos nuestras propias máscaras. Nos las hizo Sara, que es la mejor. Además, fue un proceso súper guay porque ellas nunca se habían visto en esto. Es un estudio solo de mujeres súper creativas. El diseño de la máscara nos lo hizo Marina Hurtado para que ellas luego pudieran hacer el trabajo físico. Fue un proceso totalmente colaborativo. Marina Hurtado es nuestra bajista, pero también trabaja con nosotras la parte creativa. Entonces, una vez hecho eso quisimos traducirlo a lo físico también y crear ese vinilo especial.
Adri: Con el vinilo queríamos que hubiera una foto fija, de alguna manera, y hubo una idea inicial que era una cosa en 2D. Nos daba mucha pena que se quedara solamente así y ya salió la parte final tal como la habéis visto. Y bueno, la idea era que ese paradigma inicial del que partíamos, el dónde, cómo y qué queríamos contar, es exactamente la transformación y la deformación. Ahí entramos Paula y yo con las máscaras deformadas hasta el extremo. Como cuando te hacen una caricatura.
Rescatando lo que hemos comentado antes de que solo tenéis una fecha de gira ahora mismo… Entiendo, como es normal, que es una cosa que os preocupa. ¿De qué manera estáis afrontando esa situación ahora mismo? ¿Creéis que hay todavía tiempo de que sea empiecen a mover más cosas?
Adri: Nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, básicamente porque somos mujeres en una industria que es mayoritariamente masculina, tanto encima del escenario como detrás. Nos preocupa que tenga que ser siempre el doble de esfuerzo para que se escuche y se programe nuestro trabajo… Pero bueno, las dos confiamos mucho en que si algo va a cambiar, cambiará. Lo que sea que venga, vendrá, porque creo que merece bastante la pena todo lo que hemos creado. Nos ha costado mucho trabajo y está muy pulido. Creo que si algo ha funcionado tan bien en un principio [su proyecto], ahora que hay una idea mucho más pensada y trabajada, va a servir y se va a reconocer.
Paula: Solo nos queda tener la fe en la gente porque lo que teníamos en nuestra mano ya lo hemos hecho y es lo que hay. Estamos preocupadas, pero en paz porque ya lo que falta no depende de nosotras. Esperaremos a que la vida diga.
Yo tengo fe en que vendrá algo muy bueno. Y reconduciendo hacia el disco de nuevo, el álbum se abre con vuestra versión de “My Favorite Things”, un clásico de Broadway. ¿Qué os atrajo de esa canción y cómo encaja dentro del universo emocional del disco?
Paula: Pues es una respuesta a esa búsqueda de preguntas y dudas que nos han ido surgido en este proceso que te decíamos antes. Se decidió volver un poco a los inicios para encontrar esas respuestas. Y, en realidad, más que inicio, lo que nos ha hecho este proceso es amar más la música. Porque es curiosos que Adri y yo parecemos la misma persona, pero en la música nos encontramos muy poco.
Adri: Lo ecléctico que es Pipiolas creo que lo creamos porque su Spotify y el mío no tienen nada que ver. Ella está en el 0,01 de Amaia y yo en el de Sabrina Carpenter.
Lo interesante siempre es eso, por supuesto. Las referencias de cada una os han hecho llegar hasta aquí y eso es muy guay.
Paula: Claro, claro. Y en cuanto a los inicios que hablábamos antes, nosotras siempre hemos sido muy de musicales. Hemos sido niñas de coro… Entonces llegamos a ese punto en común y a ese punto de algo que nos ha movido desde la infancia que nos parecía que podía encajar muy bien para abrir este disco.
No es difícil darse cuenta de que una parte bastante característica de vuestra personalidad es ese punto de humor y de ironía, que demás se percibe en muchas de vuestra canciones. ¿Es el humor o la ironía una forma de protegerse cuando se escriben cosas tan personales?
Paula: Podríamos afirmar que sí. La ironía es algo innato en nosotras y en nuestra forma de conversar con el mundo. Es un salvavidas para nosotras.
Adri: Es prácticamente nuestro lenguaje. No hay una frase mejor que defina a Paula, que es que es tan graciosa que se nota que es depresiva [risas]. Muchos traumas… La ironía es una cosa que nos une también mucho porque somos muy afines en muchas cosas y también muy distinta en otras. Y que la ironía nos una es, al final, una perspectiva y una manera de entender la vida. Es un punto en el que te colocas para ver la vida y que todo sea un poco más llevadero.
Me encanta porque es súper poético y súper triste y alegre a la vez.
Paula: ¡Es exactamente tal cual somos nosotras!
Vuestro proyecto siempre ha tenido una tendencia muy pop y en este nuevo trabajo se percibe un diálogo muy claro con referencias de distintas épocas: desde Madonna hasta Mecano. ¿Cómo trabajáis esas influencias sin que se conviertan en un disco simplemente nostálgico?
Paula: Jo, que guay que lo veas así. Si lo hemos conseguido, me alegro mucho. Al final, que lo hayas percibido así es una opinión, pero nos ayuda a construir muchas cosas. En los ochenta había esa cosa de anhelar algo que no se tenía. Se reivindicaba a gritos las libertades en todos los aspectos.
Adri: Además, Paula es muy fan musicalmente de esa época y yo he aprendido a apreciarla con otros ojos. La nostalgia es una cosa cómoda y conocida, ¿no? Sin alejarnos de que vivimos en otra época, nos hemos acercado a ese anhelo desde otro punto.
Paula: Pero la nostalgia que se podía tener antes, ahora es muy peligrosa. En los ochenta se anhelaba algo que no se tenía y ahora se tiene miedo a que se traiga de vuelta algo… Para mí ese anhelo me lleva más al futuro. No queremos que revivan a nadie de sus tumbas, ¿me entiendes, verdad? [risas]. Si ahora mismo decimos que somos nostálgicas y se lleva a algo político, hay que tener cuidado.
Para este disco volvéis a contar para la producción con Vau Boy. ¿Qué aporta él al sonido del disco y cómo es el diálogo creativo en el estudio?
Paula: Pues como siempre, él es uno más del proyecto y es casa.
Adri: Paula descubrió qué sonido era el que quería en el disco de la mano de él porque nos entiende a la perfección. Ella tiene en la cabeza cómo quiere que suene algo y él tiene esa cosa de llegar a ello a la primera.
Una parte importante de vuestro proyecto siempre ha sido el directo. ¿Os influye eso a la hora de escribir y crear las canciones? ¿Ya componéis pensando en cómo va a sonar en directo?
Paula: Sí, sí. El directo para nosotras siempre es el fin de la pieza. Llevarlo al escenario y levantarlo. Por eso nos da tanta pena que, de momento, solo se vaya a hacer una vez. Estamos preparando un pedazo de show… para un día. Ya está, es lo que hay.
Porque, ¿con qué margen se cierran fechas de directos antes de la salida de un disco?
Paula: Pues antes de que salga el disco. Muchos meses antes porque hay que tener en cuenta cuándo cierran festivales, etc. Son muchas logísticas que… bueno, según cada grupo, cada situación… será diferente. Si hay algo que va muy apretado, pues tardará un poco más o se tendrá que montar algo mucho más rápido. Pero por lo general es un proceso bastante largo, casi el de montar un disco.
Adri: Es que es literalmente montar un cosa que depende también de muchos factores. Por mucho que las canciones ya sean preexistentes y te las sepas, hay que tener una estrategia preparada. Y nada, ahí estamos… A veces nos obsesionamos un poco con los tiempos.
También hay veces que la gente gira un disco durante dos años y lo quema. Creo que, aunque sea “tarde”, todavía hay margen para que podáis presentar el disco como merece…
Paula: Estamos ahí con esa esperanza de que se van a mover cosas. Como siempre hacemos las cosas al revés, pues esto no iba a ser menos. Disco homónimo el segundo y gira al año siguiente, ¿por qué no? Nacimos de culo y no pasa nada.
El cierre con “Feria Cañete” deja un mensaje casi de manifiesto: seguir, quedarse, luchar… que incluso va un poco de la mano con lo que estábamos hablando ahora. ¿Queríais que el álbum terminara con esa sensación de esperanza?
Adri: Esa canción fue una de las primeras que compuso Paula y teníamos clarísimo que fuera uno de los singles desde que se compuso. Era también muy evidente que era como el final porque es literalmente un cierre. Es la única que Paula dice que ha escrito desde otro punto. Sin duda, es una canción de amor a un momento, a una sensación concreta. Es la única que se escribe desde el querer permanecer y estar en un sitio al que sabes que luego vas a querer volver. Esto será de lo que nos acordemos cuanto tengamos 50 años. Es lo que queremos recordar, pensar «joder, qué bien nos lo pasábamos con la banda, con Vau en el estudio y con todo». Queremos vivir y recordar este momento tal cual y ser conscientes en presente.
Paula: Es que a veces se hace difícil vivir en presente lo que está pasando cuando todo va tan rápido. Ahora estamos aquí juntas haciendo una entrevista, luego nos vamos a ver unos carteles, luego a ensayar… y cuando tengamos 55 años, que seremos jóvenes todavía, ya no vamos a estar haciendo esto y probablemente lo vamos a añorar. A mí pensar esto me da un subidón de serotonina al pensar que estamos en el momento exacto al que querremos volver cuando seamos mayores. Eso es muy bonito y es una oda a reconocer eso, a ser consciente y estar viviendo.
Totalmente, incluso visto así me lleva hasta la juventud y esa metáfora que habéis construido con esas máscaras. El saber desprenderte de ella, ¿no?
Paula: Sí, por supuesto. Es tan bonito que lo veas así y que se le puedan dar varias interpretaciones… todas son correctas.
Pues, al hilo de lo que decíamos y para cerrar esta conversación, ¿cómo os gustaría que se os recordara a vosotras como Pipiolas en diez años?
Adri: Yo creo que a mí me gustaría que, a pesar de que somos muy irónicas y bailables y tal, también somos muy serias y nos tomamos muy en serio de lo que hablamos y para quién y por qué lo hacemos. Hay una parte en la que, como somos chicas que hacen pop, parece que se le quita un poco de peso a todo nuestro trabajo. La responsabilidad de lo que estamos haciendo y todo… Se puede ser súper divertida, súper irónica, muy graciosa y muy guay, pero joder, estamos hablando de cosas que tienen una profundidad.
Paula: Me encantaría que en un futuro se dijera que, a partir de nosotras, se empezó a tomar más en serio el pop. El pop es una cosa muy seria. Titular [risas].
