Fotografías: Alejandro Famos

Tras un año frenético en el que no han parado de crecer, Puño Dragón se enfrenta a la decisión de publicar un tercer álbum que, en realidad, ellos casi sienten como el segundo, sobre todo porque ahora es cuando de verdad están metidos en esto al 100%, con un estilo de vida ligado por completo a la música. A palos surge entre viajes, carretera, conciertos, furgoneta, local… Es un trabajo en el que se percibe esa urgencia al ser grabado casi en movimiento, en medio de toda la vorágine. La banda asturiana está en un momento clave de su carrera y lo afronta con la seguridad de que, por fin, hay una base importante de gente esperando algo nuevo de ellos. Afirman que no hay presión, solo confianza e ilusión en lo que está por venir.

Rafa (voz y guitarra), Germán (voz y guitarra), Manu (bateria), Rubén (teclados) y Julián (bajo y reciente incoporación a la banda) han facturado un álbum incontestable, variado en estilo, afilado en las letras y muy adictivo para quien lo escucha. Canciones para sentir, para bailar, para dejarse llevar… Las canciones como parte fundamental de la vida de sus creadores y como excusa para mantenerse en pie, a pesar de los sinsabores del día a día. A palos es un disco de contrastes. Es curioso que, a pesar de estar viviendo su mejor momento como banda, a nivel personal haya pequeñas heridas y piedras en el camino que les han hecho tropezar y levantarse más de una vez. De eso tratan sus nuevos temas, de la vida misma, al fin y al cabo.

Nos reunimos con ellos en el espectacular espacio que nos prestan en Cupra City Garage Madrid para charlar de todo esto y para constatar que la imagen de la portada y de las fotos que acompañan el lanzamiento se traduce en la vida real. Son un grupo de amigos haciendo lo que más les gusta y disfrutando por completo del efervescente momento que están viviendo. Hacen piña, se abrazan y se sostienen. De esta forma es mucho más fácil soportar los palos que uno recibe.

Desde que se publicó Juegos violentos vuestro crecimiento ha sido constante y parece que este nuevo álbum llega en un momento ideal para vosotros como banda. ¿Sentís cierta presión o responsabilidad por lo que vais a ofrecer ahora a vuestros seguidores?

Rafa: Todo este último año ha sido una locura de tendencia ascendente todo el rato. Estamos en un momento en el que sentimos que la cosa no para de crecer.

Yo creo que no sentimos presión, pero tal vez porque somos un poco inconscientes. El otro día lo hablaba con Germán, que sentimos una especie de presión muy en positivo. Creo que, si hablamos de Ger y yo que llevamos asociados más años, es la primera vez en 15 años que se nos conoce por ahí, que tenemos un público que nos espera… y a mí eso, lejos de molestarme, me pone. Yo, personalmente, las canciones las he escrito con más confianza que nunca en mi vida. Sé que mis canciones le gustan a la gente. Y Ger creo que ha producido con más confianza que en toda su vida. La sensación en el estudio fue esa. No estábamos en plan «tíos, ¿qué hacemos para gustarle a la peña?», sino que quisimos ser más nosotros que nunca. Creo que eso se refleja en el disco.

Hasta llegar a este punto, como a todos los grupos les ocurre, habéis tenido que pasar por momento no tan buenos. ¿Recordáis algunas de esas situaciones en las que os visteis obligados a sentaros y replantearos algo del proyecto?

Germán: Yo siento que somos unos privilegiados porque creo que nunca hemos sentido la necesidad de tirar la toalla, a pesar de que de los 15 años que llevamos tocando 14 han sido en una precariedad máxima. Entonces, yo me siento un privilegiado y creo que seguiría haciendo música el resto de mi vida, aunque no estuviésemos viviendo lo que estamos viviendo. Por lo tanto, esto solo se puede disfrutar.

Rafa: Aunque con estos tres chicos de 2020 para atrás no tocaba, estoy seguro que estáis de acuerdo, yo creo que para ser músico hay que hacer un truco que es pensar que todo va bien, ser optimista por demás. Si das un concierto subido en una caja de sidra en un bar para diez borrachos, bajarte de la caja de sidra y decir «¡Dios, qué bolazo! ¡Fue la hostia!». Si no, te deprimes y lo dejas. Ahora que de verdad nos va bien, ya no hay que fingir [risas].

¿Con este disco sentís ese gusanillo por dentro de pensar que llega en un momento clave en vuestra carrera, en un punto de inflexión, o simplemente es un pasito más en esta carrera? No sé si sentís que igual pueden pasar cosas más grandes.

Manu: Yo creo que no. No somos de esperar que llegase un momento culmen en ningún momento. Todo ha sido muy orgánico, muy pasito a pasito, y lo que sí que teníamos, como decía Rafa antes, era más confianza. Sabíamos que Juegos Violentos había ido guay y que tiráramos lo que tiráramos ya iba a caer sobre una camita de gente. Entonces, simplemente lo hemos hecho con más confianza y no esperando tampoco que de repente se vuelva a repetir una locura como pudo pasar con “Haré lo que pueda” y toda esa viralización. Simplemente saber que lo que hacemos va a llegar a la gente y va a gustar, y si encima continúa esa tendencia ascendente, pues genial.

«Lo que nos está pasando no es casualidad, viene de nuestro amor por la música»

Me gustaría preguntaros un poco por vuestros inicios musicales. Rafa y Germán llevan 15 años y quería preguntaros si cuando empezasteis ya visualizabais lo que ibais a hacer a nivel artístico a día de hoy.

Rafa: Yo creo que un poco sí. No tal vez el sonido o la canción exactos, pero creo que sí que tuvimos siempre como una ética de trabajo o una filosofía, que eso es lo que no se negocia. Teníamos un amor por la música y por las canciones. Luego conocimos a Manu y lo primero que nos dimos cuenta es que él comparte eso. Luego viene Rubén, luego viene Julián… Creo que, cada uno con sus gustos, sus filias o sus rollos raros, si no tienen eso que Ger y yo teníamos desde chavales en Asturias, no haría una banda con ellos. Entonces, no sé muy bien qué es, pero sí que creo que es gente que sabe que la música es la vida y que va a dedicarse a ser músico, gane un euro o mil.

Germán: Midiendo lo que digo, creo que esto no es casualidad. Podría no haber pasado porque la mayoría de la gente no consigue tener un proyecto que te dé para vivir, que gires por toda España, que miles de personas compartan tu música… pero no es casualidad, no es una cosa que te venga dada de «oh, qué suerte, de repente un día cogí una guitarra y me escucha mucha gente».

Esto es un proceso, cada uno el nuestro. Tú y yo lo tenemos compartido [dirigiéndose a Rafa], pero estos tres chicos también lo han vivido, de una carrera con tu instrumento, con tu música, con tu forma de componer, de arreglar, de hacer canciones, de tocar en directo… que al final tienes suerte, has llegado hasta aquí y tienes esta cuota de éxito. Pero repito que no es casualidad, es parte de un trabajo que compartimos todos, es amor por la música, algo de lo que hablamos muchas veces.

Y en cuanto al lenguaje musical o estilo, cuando empezáis, ¿tenéis más o menos claro por dónde queréis tirar o es todo cuestión también de evolución, de ir conociéndoos musicalmente, de ir tocando y ver dónde funcionáis mejor?

Manu: Yo creo que va más ligado a la evolución. Sí que puedes tener una idea más o menos clara de qué te gusta o cómo te imaginarías haciendo las cosas, pero todo va sumando y todos los pasos que vamos dando poquito a poco hacen que el sonido, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos comunicamos entre nosotros, al final se plasme en la música que hacemos. Entonces, al 100%, la evolución siempre como parte del proceso y de Puño Dragón.

Entiendo que cada uno tiene sus gustos, pero a nivel musical, ¿dónde confluís los cinco?

Manu: Es interesante eso…

Rafa: Si quieres que coincidamos los cinco, vas a encontrar pocas bandas.

Julián: Los Arctic Monkeys…

Rafa: No, porque Ger no. Hay bastantes que somos cuatro, pero cinco, yo creo que Oasis, si Rubén está en Oasis, que no lo sé.

Rubén: Sí, sí.

Manu: Yo ahí no tanto. Pero puedo estar… [risas].

Germán: Podría ser los Beatles.

Rafa: Yo no estoy tan en los Beatles. Los escucho porque sé que es obligatorio [risas]. ¿Radiohead? ¿Estamos en Radiohead? [Tras ponerse de acuerdo todos] ¡Dimos con uno!

A pesar de renegar de los Beatles…

Germán: El único que reniega es él. Ponlo claro [risas de todos].

¿Qué diferencias fundamentales a nivel temático o de mensaje hay entre las canciones de Juegos violentos y A palos?

Manu: Famos lo definió muy bien. Pensando un poco toda la movida artística, la portada, e intentando generar una historia, comentó algo que es cierto: que todas las letras de Juegos violentos hablan desde esa rabia y locura, de hecho, los temas empiezan tranquilos, pero siempre acaban con Rafa gritando a lo loco. Y es verdad que en este disco creo que sigue estando ese sentimiento, pero está ya más madurado o pausado: «Nos pasa esto, ¿qué hacemos con ello?». Antes era más ese grito de desgarro, de dolor, de emoción… Ahora es “tengo este sentimiento, vivo con ello y tiro para adelante”.

Hay como más resignación. O aceptación, mejor dicho.

Rafa: Yo creo que sí, que aceptación es la palabra. La vida te da palos, pero no pasa nada.

Cierto. En este disco hay mucho de «esto es así, pero saldremos adelante».

Rafa: Eso es.

«Los discos o canciones son fotografías»

En cuanto a sonido, es verdad que el disco es bastante continuista con respecto al anterior y quería preguntaros si era una intención o si os pusisteis alguna premisa previa a la hora de enfrentaros a la gestación y grabación de este nuevo trabajo.

Germán: Nosotros siempre hablamos de música. Siempre estamos hablando de nuestra música, de lo que queremos, lo que vemos o lo que nos apetece. En este disco hay un poco de giro en algunos temas… es que somos una banda muy eclética y hablar de sonido es muy complicado. Yo creo que lo que unifica el disco es que lo tocamos estos señores de aquí, pero el estilo no se compromete. La canción pide un género y se toca.

Yo creo que hay un pequeño giro de volante hacia el indie, pero pienso más en el indie americano que en el español. Un guiño a la música de los 90, americana y británica. Creo que en el primer disco se insinuaba en algún tema, pero menos, y en este sí que hay 4 o 5 temas que van por esa onda. Y a nivel de sonido o de producción, todo tiene una envoltura con ese guiño. Yo creo que en todos nuestros discos es muy transversal el rock de los 70 (Led Zeppelin, Fleetwood Mac…), y el brilli-brilli de por encima es lo que le da el girito. En este disco hay un poco de música indie americana y británica y eso es bastante definitorio en el resultado.

No son muchas las bandas que cuentan con dos cantantes que tienen un peso similar en las canciones, por eso me gustaría preguntaros acerca de vuestro proceso creativo. ¿Cómo surgen las canciones de Puño Dragón y cómo les dais forma hasta la grabación final? Porque supongo que el hecho de interpretarlas de esa manera influye también en la composición.

Rafa: Normalmente soy yo el que empieza la canción en casa. Es tan importante lo que tú comentas que yo ahora trato de hacer solo media canción en casa. Nunca la segunda estrofa, nunca la variación… cuanto menos haga, mejor. Si tengo una estrofa y un “billo”, de puta madre, porque quiero que ellos propongan, quiero ver qué opina Ger, que grabamos en su estudio… De hecho, me pincha mucho: «¿Cómo va esa letra?», mientras vamos produciendo la canción y avanzando, y muchas letras las hemos acabado el día que tocaba grabar la voz. Yo la abro, pero no la cierro. La sigue Puño Dragón como banda, Ger como productor, y al final, cuando ya tenemos la dirección y el sonido, yo con una libreta sí que muchas veces remato lo que falta y le ponemos el cierre.

Es básicamente así: yo al principio y al final, y en el medio los chicos.

O sea que llegó un momento en que dijiste «no la voy a cerrar porque luego en el estudio sé que van a suceder otras cosas».

Rafa: Que me van a tocar los huevos, vamos [risas]. ¡Y ahora me meten caña porque las llevo poco hechas!

Entiendo que cuando ocurre lo que os ha ocurrido a vosotros en estos últimos meses de tocar tanto, estar tanto en la carretera y compartir vuestras canciones con tanta gente, cuando un disco se graba casi al mismo tiempo, esa energía del directo es inevitable que esté.

Germán: Yo vine hoy caminando hasta aquí desde muy lejos. Estuve dos horas caminando y escuché el disco como para prepararme un poco las entrevistas, y me di cuenta de que hay un no sé qué de directo en ese disco. En las mezclas también hay algo de eso, de cómo suenan los bajos y los graves, que me recuerdan a la energía de un directo. Creo que está muy influenciado porque en Juegos violentos no habíamos tocado tanto juntos como ahora. Ahora sí que tengo una idea de cómo suena Puño Dragón encima de un escenario y es algo que me gusta intentar replicar en el disco. Esa sensación de energía, de movimiento, de barullo que hay en un directo.

Rafa: El otro día dijiste una cosa súper interesante que es que tú, por los viajes, la falta de tiempo o lo que fuera, produjiste bastante estresado y que eso se refleja un poco en que está más chillón y más afilado todavía.

Sin duda. Suena como más urgente todo.

Rafa: Eso de urgente me gusta…

Germán: Este es un disco en el que yo hice de ingeniero de grabación y de productor -o por lo menos de organizador de todos los pequeños productores que hay en la banda-. De repente, estás de gira y tienes que meterte a un proceso como el de mezcla, que es muy introspectivo, muy de estar tú solo y de volver otra vez al estudio, de irte a casa, coger los cascos y escuchar la canción otra vez volviéndote loco, mientras no paras de dar vueltas… y luego además tienes que vivir. Yo me volví completamente loco, estuve muy estresado.

Rafa: Procuraremos que estés igual de estresado en el próximo disco [risas de todos].

¿Cómo te sientes una vez que ves el resultado?

Germán: Una vez lo termino, para mí, terminado está. Obviamente, hay cosas que haría diferentes, pero una de las filosofías mías como productor es que los discos o las canciones son una fotografía. Son una fotografía en todos los aspectos. Una vez le das al clic, ya no hay marcha atrás. Entonces, tienes que ir con tus primeros instintos, hacerlo de estómago y con corazón.

Este disco, como todos los que hemos hecho en nuestra vida, tiene mucho de eso. Entonces, no me preocupan nada las decisiones que tomé en su momento, aunque ahora las hiciese diferente. Estoy seguro de que a ti también te pasa cuando compones, que piensas que un verso igual lo hubieses escrito de otra manera, pero es que es el Rafa de aquel día y es el Germán de aquel día, el Rubens de aquel día, el Manu de aquel día y el Julián de aquel día. Las notas pueden cambiar, pero están bien tocadas.

«En la vida también hay que abrazar la mierda porque eso es lo que luego da pie a lo bueno»

La imagen de la portada y de las fotos promocionales representan mucho el concepto de “piña”, de banda de amigos, de unidad… ¿Es este uno de los mensajes claros del disco?

Manu: 100%. Antes nos preguntaron la clásica de «¿Qué es Puño Dragón?» y creo que la respuesta fue: «Colegones haciendo música». Para nosotros, lo primero es que nos queremos, que hacemos esto que nos gusta tanto a todos y tenemos el privilegio de poder hacerlo juntos. Lo que venga después no lo controlamos, pero que la base sea esa siempre.

“De to se sale” es la canción que abre el álbum. Es un tema cargado de frases muy lúcidas y que dan pie a la reflexión. Hay una que me interesa mucho y es esa de que «no se le pueden poner parches al dolor». Al final, no es lo mismo la herida que el dolor.

Rafa: Totalmente, tío. Nos dimos cuenta de que funcionaba muy bien de intro, sin que fuera una cosa pensada. Para mí no es el capítulo 1 del libro, es el capítulo 0, el prólogo. Entonces, tiene todos los ingredientes que creo que tiene este disco: carretera, un punto de partida de estar jodidos, amistad y un «vamos a salir adelante, vamos a cantar, ahora estoy un poco mejor y esto se levanta». Creo que la canción va de eso.

Esos versos de las estrofas quieren decir exactamente esto que acabas de comentar tú, que no se pueden parchear las cosas, que cuando estoy en la mierda no se puede fingir que no lo estoy. Esto no tiene un apaño de un día, pero sí que este proceso de que llegue el viernes, que llegue el bolo y esta montaña rusa en la que a veces los lunes son un asco y los viernes son Dios. Pues, a base de eso, de tirar para adelante, de hacer kilómetros, de hacer música y de estar con tus amigos, todo eso es curativo y vamos a llegar a puerto. “De to se sale”, incluso de la muerte, se atreve a decir la letra.

Has dicho que todo eso es curativo. Es verdad que en estas canciones se percibe que hay mucho de curativo o de terapéutico quizás. Y escuchándote ahora, da la impresión de que vienen de un lugar un poco profundo, algo oscuro o pesimista, para luego remontar.

Rafa: No tanto oscuro, no es un disco que venga de la depresión, pero sí que hemos hablado de que el año pasado ha sido, con diferencia, el mejor de nuestra vida a nivel laboral y, a la vez, por putas casualidades de la vida, cada uno tuvo un episodio jodido en su vida personal, con una pareja, con la familia, lo que sea. Es como que nunca llegamos a estar perfectos. Todo parte de ahí, de que es muy bonito lo que estamos viviendo este año, que era 2025. Mira que hay años en tu vida que se te van a olvidar, pero ese no se nos va a olvidar nunca. De esos palos salen estos 12 palos que son las canciones. Yo creo que la vida es eso, que hay que abrazar la mierda también porque eso es lo que luego da pie a lo bueno.

“De to se sale” tiene una lectura muy esperanzadora y positiva, desde el mismo título hasta cuando cantáis «estamos bien, mucho mejor que bien» y decís que estáis «sacándole rédito a la pena». ¿Es este es el mensaje fundamental del disco?

Rafa: Totalmente. Si de estar tranquilo, con las pulsaciones bajas y chill en tu sofá salieran temazos, lo haríamos, pero no es así, salen de todo esto. Entonces, ya que nos pasa esto, vamos a ver si ganamos unas perras [risas].

Eso es algo en lo que coinciden la mayoría de los escritores de canciones.

Germán: Hay que vivir. Cuando vives también puedes escribir de cosas buenas, pero hace falta el contraste.

Rafa: Voy a vivir hasta que me dé otra hostia. Y cuando me la dé, saldrá otro tema [risas].

“Todos los charcos” fue el primer adelanto del disco y es una canción que tiene un gran peso emocional en el conjunto. ¿Con qué intención la elegisteis como primer single?

Manu: Yo creo que “Todos los charcos” fue la que más nos gustó siempre a todos o con la que más pudimos conectar. Luego es verdad que Ger se metió una caña tremenda e hizo algo muy orgánico con la mezcla y el máster. Creo que desde la primera escucha ya sabíamos que este tema representaba lo que era Puño, pero que sonóricamente ya nos está llevando a otro sitio. Entonces, la verdad es que no tuvimos mucha pelea, sabíamos que ese tema podía representar guay. Aparte, la letra mantiene esa profundidad emocional de nuestro Rafa. Tiene mi verso favorito del disco.

Rafa: ¿Cuál es? Dímelo ya.

Manu: Me gusta mucho «A qué sabría ahora besarte, despertar contigo un martes».

Rafa: Eso es bueno, la verdad [risas].

Manu: Es que, si te levantas bien un martes, ya está hecho.

Rafa: Levantarte con alguien un sábado es fácil, pero el martes es el peor día de la semana.

«Si te puedes reír de algo, es el primer paso para que cure»

“Fogonazo rápido” es una de esas canciones en las que la historia la contáis con cierto humor e ironía. ¿Confiáis en este tipo de lenguaje como algo efectivo a la hora de hablar de cosas más profundas?

Rafa: Yo no estoy en contra de tomarse demasiado en serio las cosas, pero no es nuestro rollo. Creo que somos así, sin más. Si pasas un finde con nosotros verás que ante cualquier tema serio llega uno y dice «oye, tengo este problema de pareja» y hacemos tres bromas y dos referencias a los Simpson. Si te puedes reír de algo, es el primer paso para que cure. Por eso creo que esto no es forzado, es que a nosotros nos gustan mucho las polladas y el sentido del humor.

“Suaave” es quizá la canción con más energía del disco. Es directa y suena como un disparo certero. Hablábamos antes de la urgencia que tiene el disco y en este tema eso se transmite muy bien.

Germán: Es que además la grabamos la última y salió como un tiro.

Rafa: Es tan urgente que no tiene ni puente. Es que la grabamos jugando, casi. Fue un día que teníamos como un riff pentatónico que no es nuestro rollo…

Germán: Era algo raro. Mola porque es como un punto de inflexión el disco y entra muy bien. Después de ese comienzo, como más de medio tempo, de repente te atraviesa como un rayo. Es una canción sencilla, que se entiende a la primera y va de lo que va, aunque no diga la palabra. Me encanta porque es como cuando pasas la página de un libro y de repente pone “Capítulo 2”.

“Cuchillo de rayo de luna” es una de mis favoritas del disco y es una canción que tiene un mensaje de cierta resignación. Cantáis: «Tengo las manos vacías, desnudas, no tengo línea de la fortuna, con un cuchillo de rayo de luna me haré una». Al final, ante esa resignación hay un “pero”, una intención de buscar soluciones.

Germán: Es también mi canción preferida del disco.

Rafa: ¡Olé! ¡Muchas gracias! Eso es así, totalmente. A veces partimos de un punto de vista más triste o jodido, pero no nos mola quedarnos ahí. El optimismo ese obligado del que te hablaba antes, que creo que así hay que enfocar toda la vida. Habla también de este lifestyle del que estamos hablando. Yo ahí pienso mucho en Rubens o en Manu, por ejemplo, que igual un mes no tenéis un duro, pero cogéis los tres bolos que se os planten por delante, tenéis vuestras manos y tocáis como cabrones, y lo que está claro es que no vais a estudiar ADE porque la cosa vaya peor.

“Si ves que no respondo” es un ejemplo de canción en la que hay una mayor seriedad y profundidad. A mí me parece una canción muy bella, que habla de pedir y ofrecer ayuda, de la necesidad de sentirse arropado… Habladme de ella.

Germán: Yo creo que un disco es un viaje. Todos los discos buenos lo son. Y en todos los viajes hay un momento de bajón. En todos los grandes libros de aventura siempre hay un momento en el que el héroe pierde la esperanza o llega a su punto más oscuro, y yo creo que “Si ves que no respondo”, a pesar de que es una canción bastante luminosa de evolución y tal, sí que la letra te coge por el pecho. Es maravilloso porque todo el que haya estado en un momento así jodido en su vida siempre ha querido que alguien le dé una mano y le saque de ahí.

Rafa: Es que habla justo de eso que decías, de pedir ayuda. Ese es el quid de la cuestión. El que más jodido está no es el que necesita ayuda, es el que la necesita y no la pide, o no la sabe pedir. Todos hemos tenido un amigo o una persona cercana así, que está jodido pero no lo está ni diciendo. No es solo “sálvame” cuando te diga “sálvame”, sino “sálvame” aunque no te diga “sálvame”.

En “Solía hacerlo mejor” hay un tono de autocrítica o al menos de asumir errores. Con una frase clave como es «Para qué sirve el rencor». Esta es otra de esas canciones con las que mucha gente se puede sentir identificada. Al hilo de esto, ¿qué sentís cuando vosotros escribís, arregláis, tocáis una canción y, de repente, veis que realmente llega a la gente y la hace importante en su vida?

Manu: Yo creo que la sensación general es maravillosa. Es lo que decían ellos, llevamos toda la vida haciendo música y ahora es increíble sentir que lo que haces de verdad llega a la gente y lo hacen suyo, incluso cuando igual ni tú mismo todavía lo has hecho tan tuyo o le ponías tanta confianza como pensabas. Esto es revelador de que lo que estamos haciendo parece que funciona y que puede seguir funcionando bien. También genera esa tranquilidad de la que hablábamos antes, que no tenemos nada que demostrar, sino que parece que ser nosotros mismos es razón suficiente. Eso mola porque no está muy en alza. Parece que siempre tienes que intentar parecerte a o sonar a, y diría que eso es una gran cosa que tenemos en Puño, que siempre intentamos parecernos lo máximo a nosotros.

Germán: Todos somos oyentes de música y todos tenemos una canción que para nosotros es muy importante o que te recuerda a algo, y mola mucho que una canción nuestra sea la canción de alguien. Eso siempre me ha parecido mind-blowing.

«Confiamos mucho en el espíritu primitivo de la música»

Hay una cosa que me ha llamado la atención del disco. En varios temas decís la palabra “canción”. Os posicionáis en determinadas situaciones y habláis de cantar una canción, de escribir una canción, de arreglar cosas mediante una canción, etc…Creo que estas ideas salen en un total de 5 canciones.

Rafa: Guau… no sabía eso.

Manu: Primera noticia…

Pues, aunque no hayáis caído en eso, me parece muy bonito que ocurra porque deja patente la importancia que le dais a las canciones en sí mismas, del poder que tienen. Justo Germán ha hecho mención a esto antes y quería preguntaros qué poder veis vosotros a las canciones de otros cuando vosotros las escucháis.

Rubén: A mí personalmente, la música me sana. También es verdad que me gusta escuchar mucha música triste, pero creo que cada música tiene una función en el cuerpo. Creo que sí que pasa que cada uno se queda encasillado en un estilo y creo que cada estilo, cada canción, te puede teletransportar a un lado emocional, desde la alegría, desde el baile, desde lo primitivo, desde la tierra…

Germán: Eso lo hablamos mucho cuando nos preguntan cómo hacemos música nosotros, que somos tan Mowgli todos y no llevamos in-ear, ni usamos claqueta, ni lanzamos nada. Confiamos mucho en ese espíritu primitivo de la música que te hace sentir cosas aunque no entiendas la letra. Yo siempre pienso en mi padre, que le flipa Bob Dylan, y hasta que se compró el primer libro de traducciones de letras de Bob Dylan no sabía qué cojones decía aquello, pero aun así le emocionaba muchísimo. Es que la música tiene un algo… La forma de interpretar a veces, cómo suenan las cosas, las melodías…

Rafa: Es inexplicable. Muy básico. Tiene que ver con el mono que somos. Yo no lo sé explicar mejor, pero te diría que las canciones son importantísimas. Por algún puto motivo, el ser humano se vuelve loco, físicamente se te pone la piel de gallina con alguna canción, te cae una lágrima… Aunque no seas músico, ni sepas de música, ni entiendas de qué está hecho eso, hay algo mágico.

Germán: Intangible, maravilloso. Es lo mejor.

El disco se cierra con “Subir por el puerto” y en ella hay una frase que me ha encantado: «Madrid cuánto te quise porque antes había un corazón donde hoy sólo late el asfalto cuando lo funde el calor». ¿Quiénes vivís en Madrid?

Manu: Yo sí. Y Rubén y Julián también.

¿Y qué relación tenéis con la ciudad?

Manu: Uf… Es complicada esa pregunta.

Julián: A mí me gusta un montón.

Manu: ¿Cuánto llevas aquí?

Julián: Dos añitos ya

Manu: Cuando lleves 12 me cuentas [risas].

Julián: Comparado con Coruña, que para mí era una jungla… [risas]

Manu: A mí Madrid me ha gustado siempre y quiero pensar que me seguirá gustando, pero es verdad que este septiembre, que creo que afronto ya el 12º año aquí, como que… las cosas se empiezan a poner duras. Al menos, hace doce años seguramente imaginaba que estaría viviendo en esta ciudad de otra manera. Entiendo mucho todo ese sentimiento asturiano tan increíble que tienen estos dos [refiriéndose a Rafa y Germán] porque ciertamente, si a lo que tú llamas tu casa es aquello, es mucho más fácil.

Germán: Es una ciudad de contrastes, como es Puño Dragón, que te permite escribir esos versos. Una ciudad como Madrid, igual que les pasa a los compositores americanos con Nueva York o con Los Ángeles, te agita como una coctelera y hace que vivas cosas. Probablemente, si vives toda la vida en San Lázaro, en Oviedo, como yo, no puedes escribir esas cosas. No se puede decir en mayúsculas que Madrid es una ciudad increíble porque en Madrid pasan tragedias también. Pero quizás esa es la maravilla de la ciudad, los contrastes.

El tema y el disco se cierran con unos versos de “Asturias, patria querida”. Es una manera muy bonita de cerrar el círculo, como de volver a casa.

Rafa: Totalmente. Hablábamos de que “De to se sale” era un buen prólogo, pues esto es el epílogo. Recogiendo la pregunta de antes, cuando yo escribí el disco anterior vivía en Madrid, y tiene mucho de aquí porque es donde se hicieron las canciones. Y este disco tiene mucho de carretera, por supuesto, de este nuevo lifestyle que estamos viviendo, pero de volver a casa y de «que te jodan Madrid, ahí te quedas que yo me vuelvo a Asturias».