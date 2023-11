Fotografías: Alejandro García-Cantarero

Por norma general no suelo escribir este tipo de contenidos en primera persona, quizás por cierto rubor, por intentar dejar el ego a un lado o por querer mostrar una visión algo más objetiva de lo que intento transmitir, pero en esta ocasión me voy a saltar mi propia regla a la hora de introducir las entrevistas que hago. Hay artistas que marcan a uno en ese tiempo/lugar idealizado que es la adolescencia, los inicios en tantas cosas que luego serán importantes para ti. El caso de Quique González es el más claro para mí. Es el único al que he seguido con la misma intensidad desde sus inicios hasta el día de hoy, sin desconectar un solo momento de lo que hace y transmite con sus canciones.

Preparar esta entrevista ha sido un fantástico viaje a través de los más de 25 años que llevo junto a su música, una amalgama de recuerdos y vivencias, de conciertos, discos, amistades y momentos compartidos. Un ataque de nostalgia, pero también de cierto orgullo por estar aún al pie del cañón y no haber faltado a ninguna de sus citas en todo este tiempo.

Descubrirlo por casualidad cuando, con 16 años, empezaba a frecuentar el circuito de cantautores de Madrid, siguiendo la estela que habían abierto otros compositores que también me marcaron de una u otra manera, vivir de cerca todos los altibajos de su carrera, los momentos clave, los conciertos marcados en rojo de cada una de sus giras… Mi vida está ligada irremediablemente a cada uno de sus discos, conectándolo con un momento determinado de la misma, con lugares y personas con las que compartí esas canciones. La música de Quique cambió mi vida y la hizo mejor desde que en el año 1997 le vi por primera vez sobre un escenario.

Aprovechando la celebración de sus 25 años de carrera discográfica, quería hablar con él y compartir algunas de esas cosas que he rescatado de mi memoria. Este encuentro, aunque tiene forma de entrevista y lo publico como tal, es un pequeño viaje por todos estos años, una conversación pendiente entre ambos desde hace tiempo y, sobre todo, es una manera de abrazar a lo que fuimos y a lo que seguramente seguiremos siendo. Esta charla también trata de mi vida y, con toda seguridad, de la de muchos seguidores de Quique González, da igual el momento en el que se hayan subido al tren de su música. Ciertas partes de la misma no se han publicado por ser conversaciones al margen o anécdotas esencialmente personales, pero espero que lo que aquí leáis os traslade, de alguna manera, a esa época en la que descubristeis las canciones de un artista único.

Me gustaría que esto fuera un recorrido cronológico por tu carrera e irnos parando en algunos momentos clave, hasta llegar al día de hoy.

Empecemos echando la vista atrás, pero más allá de esos 25 años de carrera. Quiero que visitemos a ese niño del barrio de San Juan Bautista y que me cuentes qué relación tienes con él. Cuando echas la vista atrás y le miras, ¿qué sentimientos te produce?

La verdad es que no me paro mucho a pensar en ese tipo de cosas. Pero yo sí que voy mucho al Flori, a mi barrio, a ver a mis amigos y tomar una caña con ellos. Ahí sí que, de alguna manera, te cruzas con tu infancia y te ves reflejado en la mirada de los viejos amigos, del tío del kiosco, de los camareros del bar San Juan… Claro, he vivido mucho allí cuando empecé a hacer canciones, muchas salían de ahí, de mi barrio. Así que no tengo un gran conflicto conmigo y con ese niño, hay algo de mí que sigue estando ahí, pero sí que vas perdiendo algunas cosas y realmente te da ternura la ingenuidad que tenía ese niño, la poca experiencia que tenía y lo rápido que ha pasado todo. Sobre todo pienso en esas cosas.

¿Recuerdas el primer momento en el que sentiste que la música te llamaba? No sé si para dedicarte a ello, pero sí al menos para intentarlo. ¿Fue una revelación al ver o escuchar algo concreto o fue algo más progresivo?

Sí que fue progresivo y desde muy pequeño. Recuerdo a mi madre poner discos en casa y yo coger la raqueta, darle la vuelta y hacer como que tocaba la guitarra. Todo eso se fue incrementando poco a poco. Pero sí que recuerdo un instante en un concierto de Joaquín Sabina en Las Ventas. Yo estaba con mi amigo Juan Antonio, mi amigo del parque que empezó a tocar el bajo antes que yo, y recuerdo decirle: «Yo quiero estar ahí algún día». Sí que recuerdo ese momento muy bien, además lo hemos recordado un montón de veces juntos. Yo creo que ese es el único momento revelador y bueno… no me refería a estar en Las Ventas, me refería más al escenario [risas].

Mucha gente dice que te vio en tus inicios en el Rincón del Arte Nuevo, cosa que no sé si es verdad…

Si me hubieran visto todos los que lo dicen… [risas]

Yo no te vi ahí, pero sí en La Redacción, sala a la que era muy asiduo con 16-17 años. Ahí conocí a muchos de los cantautores de ese circuito y a ti también. Incluso tengo un cassette de un concierto tuyo con Carlos Chaouen allí. Háblame de esos años, de lo que se cocía en Madrid en esa época, en esa escena de cantautores que era casi una comunidad.

Yo realmente casi me relacionaba solo con Chaouen, porque habíamos coincidido una vez en el Rincón del Arte Nuevo y nos hicimos muy colegas al instante. Recuerdo que tocamos juntos los dos, un domingo, y el público eran nuestras novias, nadie más [risas]. Yo esa noche flipé muchísimo con Chaouen y, a partir de ahí, empezamos a hacer conciertos juntos. A él le empezó a ir mejor que a mí en esa época.

Es verdad, él era el gran reclamo y llenaba los bares bastante.

Bueno, es que Chaouen era el que tenía un universo propio de verdad y más personalidad que ninguno de los que tocábamos ahí. Pero yo, salvo en La Redacción, no estaba en el circuito de cantautores, había algo ahí que me tiraba un poquito para atrás. Chaouen no, pero había algo ahí con lo que no conectaba. Pero es que además, Julián, del Libertad 8, qué ahora es amigo y él no se acuerda, tampoco me daba mucha bola para tocar ahí. Yo creo que Chaouen y yo fuimos un poco a la cola del cometa del éxito que habían tenido Javier Álvarez, Pedro Guerra, Ismael Serrano, Paco Bello… Me acuerdo también de Antonio de Pinto, que era buenísimo, de los mejores.

En su día había algo del circuito de cantautores que me tiraba un poco para atrás. A mí me gustaba otra cosa

La primera grabación ‘oficial’ tuya que tuve (y sigo teniendo) fue el disco Cantautores. La nueva generación (1997). Ahí había dos canciones tuyas: ‘Romeo y Julieta’ y ‘Ardiendo a un clavo’, una canción con la que me dio muy fuerte en esa época. Después llegó Personal (1998) y recuerdo que mi CD tuvo muchos viajes a casas de amigos. En aquella época no paraban de compararte con Enrique Urquijo y tus canciones (y videoclips) salían en Los 40 principales. ¿Qué tal llevabas aquel intento un tanto forzado que tenían de convertirte en el nuevo ‘cantautor rock’ de moda?

Siempre que sale algo nuevo, tendemos a etiquetar un poco para colocarlo en nuestra cabeza. Yo sí que tenía un poco la intención de salir del espectro ese de cantautor, porque me gustaba tener una banda y me gustaba el rock. Lo que pasa es que, casi por necesidad, yo me había ido de la banda de la que formaba parte y me puse a tocar solo con la acústica, un poco por exigencias del guion. Luego ya, cuando conocí a Carlos Raya, intentamos que las canciones sonaran un poco fuera de lo que era la canción de autor tradicional y acercarnos a otras cosas. Pero es lo que te digo, fue más por necesidad nuestra que por una necesidad de la compañía de etiquetarme.

Con el libro de Arancha Moreno desbloqueé algunos recuerdos de todas tus épocas y en su día fue un viaje muy bonito a todo aquello que vivimos los que te seguíamos. Ella dice que te descubrió con Salitre 48 (2001) y yo recuerdo ir a comprar ese disco con una ilusión especial porque aún éramos pocos los que te conocíamos y teníamos casi la ‘responsabilidad’ de recomendar tu música a la gente que teníamos cerca. Puede que sea el disco que más he escuchado en mi vida.

Has mencionado a Carlos Raya y me gustaría que me hablaras de la relación que tenías con él. Cuéntame cómo llega a tu vida.

Pues mira, había una tienda de guitarras por Prosperidad (que aún sigue existiendo), que se llama Ardemadrid. Yo iba bastante allí. Patrick y Jose eran los dueños, un día les pregunté si conocían algún profesor de guitarra acústica y ellos me dijeron: «Carlos Raya, es tu hombre». Entonces Carlos estaba en Santa Eugenia, en su casa dando clases, fui allí, enseguida me puse a enseñarle canciones que tenía y empezamos a tocar juntos de una manera muy natural. Carlos se dio cuenta de que yo estaba más interesado en las canciones que en la escala pentatónica [risas], y casi de un día para otro me dijo: «Yo creo que podemos trabajar canciones juntos, ver adónde llegan, grabar alguna maqueta, etc.»

Salitre 48 al final son las maquetas que, tras dos años intentando que alguien confiara en ellas, por fin ven la luz. Y al año siguiente salió Pájaros mojados (2002). En este disco la producción ya es mucho más compleja y el sonido es muy diferente al anterior. ¿Te tomaste la grabación de Pájaros mojados como una especie de reválida?

Ya en Salitre habían empezado a pasar más cosas que en Personal. De hecho, yo recuerdo un concierto en Aqualung que empezamos a ver gente y fue como «esto va en serio». Eso me dio bastante confianza y precisamente porque Salitre, de esa forma accidentada, había sido una colección de maquetas, pensamos hacer una cosa diferente, con más instrumentación, algo un poco más sofisticado, supongo. También eran otro tipo de canciones. Yo muchas veces he pensado que si Salitre saliera ahora en lugar de hace 25 años, igual pasaba sin pena ni gloria, pero no se sabe por qué esas canciones en ese momento funcionaron así.

Yo creo que funcionó mucho el boca a boca. Recuerdo gente que no era muy afín a este tipo de música que me decía: «He escuchado una canción que me encanta, se llama ‘La ciudad del viento'». Creo que esa canción hizo que te conociera más gente.

Sí, creo que La ciudad del viento fue el primer single y con ella empezaron a pasar cosas bonitas.

Siempre pienso que mi vida y la música van un poco en paralelo, que me explico a través de las canciones

En la época de Pájaros mojados te acompañaba una banda formada por Toni Jurado, Basilio Martí, Jacob Reguilón… Creo que todos recordamos esa banda con un cariño especial y la gira como algo bastante importante ya. Pero después de esto llegó otra decepción con la discográfica y escribiste Peleando a la contra. Volviste a los orígenes, a hacer todo tú solo. ¿Sentiste decepción con todo lo que rodea a la música y la industria?

Había algo de eso, pero también creo que tuve la valentía de empoderarme por la fuerza que tenía de los seguidores que veníais en aquel momento. Igual era un poco ingenuo en ese sentido, pero a mí eso me dio mucha fuerza, seguridad, confianza, valentía y arrojo para decidir hacer todo de una forma independiente. Por un lado estaba el hastío, pero por otro lado yo sí que tenía la confianza de que iba a tocar solo y venían a verme 100 personas a La Puerta Falsa, en Murcia. Yo ahí ya sentí que, fuera de los grandes carteles, eso sí, podía ganarme la vida bastante dignamente. Eso, como te decía, fue lo que me dio el empujón para tomar esa decisión.

Al final yo creo que, sin tú pretenderlo, Peleando a la contra fue una buena promo para ti. Era algo que se comentaba bastante, que salió en muchos medios, etc.

Sí, yo también lo creo. Es que en esa época no lo hacía casi nadie, era casi un suicidio artístico y comercial. Ahora ya es casi lo más lógico, que alguien se haga sus propios discos y se autoedite, pero en aquel momento, salir del mundo multinacional se veía de esa manera. La mayoría de la gente me decía «estás acabado». Sin embargo, a mí no me lo parecía y de hecho, como tú bien has dicho, creo que me empezó a ir mejor a partir de esta decisión.

También creaste Varsovia!! Records, tu sello discográfico, además de hacer los conciertos tú solo y cargar con todo el peso. Era un poco como volver a los inicios. ¿Te pesaba en esos momentos ver que hacía poco estabas en salas como Aqualung y ahora de nuevo estabas partiéndote el lomo en bares o veías todo eso como el germen de algo más?

Es que tampoco era volver a empezar, era seguir avanzando. Yo creía que de esa manera podía seguir avanzando con mis propias reglas, no sé si más rápido, pero sí más seguro que con las reglas de otros. Aparte que estaba muy encabronado y me suponía mucho esfuerzo mental pelearme con los tíos del negocio, con la gente de las compañías, etc. Pero en esa época tocaba mucho más que antes y, aunque lo hiciera solo, aprendí muchas cosas que todavía no sabía y que, si hubiera ido mucho más rápido con una multinacional, igual nunca lo hubiera aprendido. De alguna manera, creo que todo eso me curtió mucho. Empecé a tocar más y a hacerlo mejor, yo creo.

El reflejo de todo esto fue Kamikazes enamorados (2003), un disco crudo, desnudo, austero… A mí me sorprendió y quizás me costó un poco entrar en él, creo que como a mucha gente, aunque una vez dentro era imposible salir de él ¿Es este uno de los discos que mejor reflejan la época que estabas viviendo?

Yo es que no suelo separar mucho mi vida de la música y las canciones que hago. Siempre pienso que van un poco en paralelo, que me explico a través de las canciones. Casi cada dos años he grabado un disco de canciones nuevas y no hay ninguno en el que tenga un conflicto de no verme reflejado con lo que yo recuerdo que era en ese momento. También influyen mucho las circunstancias. Yo me metí en un pufo de dinero increíble con Pájaros, porque me la había jugado Universal dándome un dinero para el disco que no era a fondo perdido, sino que yo a día de hoy todavía estoy devolviéndolo con royalties. O sea, no vienen a buscarme a casa, pero me mandan una cartita de vez en cuando [risas].

Entonces claro, a la hora de hacer Kamikazes no me podía meter en una gran producción, tenía que ser algo así como acústico y austero, aunque creo que también las canciones lo pedían. Veníamos de un disco más «soulero» y sofisticado, y tanto a Carlos como a mí nos pareció buena idea tirar por este rollo, porque nos encantaban los discos de Johnny Cash y los discos acústicos de un montón de artistas. Así que el disco es así por el reflejo de tu movida personal, pero también por las circunstancias.

Mi casa de Cantabria seguramente es el lugar más importante. No quiero abandonarla nunca, pero me apetecería un cambio de vez en cuando

Después de Kamikazes llegó La noche americana (2005), que durante mucho tiempo fue mi disco favorito. Volviste al rock y no sé si fue así, pero el disco se percibió casi como una liberación, después de un momento más oscuro.

Queríamos hacer un disco con banda y es verdad que tampoco teníamos mucho presupuesto [risas], así que pensamos en hacer un disco más inmediato. Lo grabamos en muy pocos días y fue el primero que hicimos tocando todos a la vez. También entró Joserra Senperena que le dio un toque muy chulo a la banda. Lo intentamos hacer en muy pocos días, sin muchos recordings.

Yo siempre digo que otra cosa que condiciona el tipo de discos que haces es la fibra de las canciones. Hay canciones que, no se sabe por qué, te piden ser más acústicas y otras que te piden más instrumentación, más banda; unas te piden ser más roqueras y otras un poco más delicadas o dulces. En La noche americana habían salido unas canciones que tenían un poco más de «macarreo» que las de Kamikazes, como 73, Hotel Los Ángeles, Kid Chocolate… y pensamos que le iba bien ese sonido de banda inmediato, un poco urgente.

Hasta entonces, después de tantas idas y venidas, altibajos, decepciones con la industria y con las discográficas… ¿Te planteaste en algún momento seriamente tirar la toalla?

No, porque aunque tampoco tenía un éxito masivo, sí que cada vez había más público y mejores condiciones para hacer conciertos, podía llevar más gente en el equipo, etc. Si de repente hubiera salido tocar y hubieran venido tres a verme todas las noches, pues igual ahí sí que digo hasta luego. No sé qué hubiera hecho, pero creo que me hubiera puesto a tocar yo solo y ya está. La verdad es que nos empezaba a ir cada vez un poquito mejor con cada disco, así que nunca pensé en tirar la toalla.

En la época de La noche americana ya vivías en Cantabria, ¿verdad?

Sí. De hecho, la primera canción que hice en Cantabria fue Vidas cruzadas.

Cuando decides irte a vivir allí, ¿a qué responde eso?, ¿a una huida, a una búsqueda artística…? Supongo que al principio no pensarías que ibas a estar tanto tiempo.

Bueno… realmente respondió a un impulso, aunque también los impulsos tienen sus razones detrás. Yo no estaba buscando una casa y menos en Cantabria, me pilló entre un concierto y otro, entre Bilbao y Oviedo creo que era. En esa época estaba con Rebeca [Jiménez] y ella venía conmigo a los conciertos. El caso es que tuve un impulso al ver una casa que se vendía y, ni miré otra ni creía que el tío del banco me iba a conceder la hipoteca. Entonces le gasté una especie de broma a Rebeca y acabamos yendo a ver la casa. Yo me enamoré del lugar, la verdad… el lunes estaba pidiendo una hipoteca en el banco y la broma lleva 20 años ya [risas].

En alguna ocasión has comentado últimamente que tienes en mente volver…

Sí… [se muestra dubitativo]. Sí, pero no quiero abandonar nunca esa casa, seguramente es el lugar más importante… bueno es que es la única casa que he tenido, realmente. Es donde más canciones de hecho y he vivido solo un montón de años, así que ya estoy muy apegado a La Tierruca. Me apetecería un cambio de vez en cuando, si mi hija y mi pareja quieren… no me importaría, la verdad, pero lo cierto es que tenemos una vida muy buena allí. Me gustaría cambiar si como poco fuera para una vida igual o mejor. Mi pareja es maestra de infantil, pidió un concurso de traslado y le dieron un destino que no le convenció mucho, así que seguimos allí… Y, de momento, el año que viene creo que seguiremos.

No me gusta considerarme un solista que va con músicos mercenarios o de acompañamiento, me gusta tener la sensación de banda

Después de La noche americana y antes de Ajuste de cuentas (2006), tuvo lugar aquel Laboratorio Ñ. No quería hablar mucho de eso porque creo que quedó casi como algo anecdótico porque nunca pudimos ver los resultados. Pero sí que me gustaría hablar del grupito que formasteis los que fuisteis. En esa época se os veía mucho juntos, en conciertos de otros, en los bares y salas de Madrid…

Igual que te pasó con Chaouen al principio o más recientemente te ha pasado con Toni Brunet, con César Pop o con Morgan, cada cierto tiempo surgen este tipo de relaciones.

Bueno, es que la música trae música. Creo que se lo leí a Montero Glez en uno de sus libros sobre el flamenco, que cuando hay una fusión de música, no es una fusión puramente de estilos sino de personas que se juntan. En realidad nos conocimos allí todos. Bueno, a Leiva y a Rubén ya les conocía un poco y habíamos coincidido más, pero a Xoel [López], a Iván [Ferreiro], a Amaro [Ferreiro] y a Lisandro [Aristimuño], que estaba allí también, los conocí allí.

Tuvimos un buen flechazo. Cada uno veníamos de una pedrada [risas]: uno separándose de su pareja, otro apunto de separarse, yo creo que Leiva y Rubén estaban empezando a pensar en hacer cada uno una cosa… Igual me adelanto, pero me parece que era así. El caso es que estábamos todos en un momento vital y artístico un poco cambiante. A mí la verdad que me gustó mucho compartir ese mes con ellos, y es algo que también surgió de casualidad.

Por desgracia, al final se quedó todo en el cajón.

Es que también hubo muchos líos ahí con un documental que se hizo, que vimos, pero no se llegó a estrenar porque pedían unos derechos de las canciones que yo me negué a firmar. Hubo un poco de jaleo, pero tampoco creo que yo lo ensuciara, creo que estaba protegiendo lo que hicimos allí.

Tengo muy buenos recuerdos de la grabación de Ajuste de cuentas. Hicisteis dos tomas y, por tanto, vimos dos veces el mismo concierto, el repertorio era infalible, los invitados… En ese momento fichabas por Warner y el lanzamiento fue algo importante. Recuerdo que teníamos la sensación de estar viviendo un momento clave en tu carrera, que podía pasar algo grande. ¿Tenías tú también ese gusanillo dentro que te decía que con ese disco podían pasar cosas importantes? A toro pasado, ¿crees que se cumplieron las expectativas?

Es que la expectativa que teníamos realmente era hacer un buen disco con invitados, acústico, con calidad y que se pareciera a los discos en directo que nos gustaban. La idea fue de David Bonilla y no creo que en su cabeza estuviera «vamos a vender un millón de discos» [risas].

No me refería tanto a vender mucho, pero al final es un disco que gustó mucho y gracias al cual mucha gente que no era seguidora tuya, se acercó a tu música.

Sí que es verdad que se acercó gente que no se había acercado todavía. Yo también tenía esa sensación. Los invitados además lo hicieron de maravilla y eso también hace que los fans de esos invitados se acerquen a tu música. Yo creo que nos ayudó mucho y, aunque hace mucho tiempo que no lo veo, preparando un repertorio vi un vídeo en YouTube de Ajuste de cuentas y me parece que ha envejecido muy bien.

Avería y redención #7 (2007) fue un disco muy diferente. Estabas de nuevo en una multinacional y sacaste el que creo que es el álbum más rupturista en cuanto a sonido de toda tu carrera. ¿Había una intención real de dar un giro y hacer algo diferente?

Bueno, es que era el primer disco donde no trabajaba con Carlos y tampoco hubo una persona que se encargara de la producción. Lo hicimos de una forma muy grupal, cada uno aportando un poco sus ideas. Yo estaba con Jacob, en Laboratorio Ñ habíamos conocido a Charly (Carlos Arancegui), también se vino Javi Pedreira y entre los cuatro, más Ángel Medina, que era el ingeniero de sonido de este disco, nos pusimos a jugar un poco.

Yo en ese momento hacía canciones continuamente y tiramos un poco por la vía de la experimentación y de hacer algo grupal que nos representara. De hecho, yo creo que luego en directo las canciones fueron a más. Dimos como 80 conciertos y creo que ahí nos empezó a ir bien de verdad. Ha sido una de las giras más felices que he tenido, fue todo muy fácil con ellos.

Estás hablando de la importancia de la banda en este disco. Ellos eran La Aristocracia del Barrio, tal y como aparece en la portada del álbum, igual que pasa con Los Detectives. Pero anteriormente tuviste a Los Conserjes de Noche o Los Taxidrivers. Siempre has reivindicado el papel de la banda aunque esta haya ido cambiando.

Yo he querido siempre formar parte de una banda y eso se ve reflejado en todos los nombres que he puesto a las mías. También te digo que, aunque la banda que formamos ahora no tenga nombre, puede que seamos más banda que muchas de las que he nombrado a lo largo de mi carrera. A mí es que no me gusta considerarme un solista que va con músicos mercenarios o de acompañamiento, me gusta tener la sensación de banda y que sea lo más horizontal posible.

Y siempre le has dado importancia a tu relación personal con ellos. Te has rodeado de amigos.

No puedo tocar con gente que me caiga mal. Cuando he tenido desencuentros con gente que tocaba conmigo, la verdad es que lo he pasado fatal.

A César Pop le he necesitado mucho a la hora de estructurar canciones y de ordenar mi caos

Tras esto, llegaron los discos que grabaste con Brad Jones en Nashville. En aquellos días de Daiquiri Blues (2009) creo que empezó tu relación con César Pop. Una relación de amistad y artística que dura hasta el día de hoy. ¿Cómo fue empezar a componer con él? No es algo que hubieras hecho mucho hasta entonces.

Bueno, sí que lo había hecho con Carlos, pero luego en el periodo de Avería no tenía una figura como la suya. Es verdad que Carlos igual es menos autor que César, es más técnico y su figura es más la de productor, aparte de musicazo, por supuesto. Pero César es más cancionista. De hecho, ya sabes que tiene unos discos fantásticos, con unas canciones increíbles. A mí César me ayudó muchísimo en esa época y bueno, me sigue ayudando a día de hoy. En Daiquiri, Delantera, Me mata si me necesitas y, por supuesto, en el disco de Luis [García Montero], ha sido una figura esencial para mí. Ha sido muchas veces un dúo de compositores, aunque no se metiera en las letras sí que opinaba, y a la hora de estructurar canciones y de ordenar mi caos, le he necesitado mucho.

La gira de Daiquiri Blues fue larga y creo que una de las mejores que has hecho. Y cuando terminó volviste de nuevo al formato intimista y acústico con la gira Desbandados (2011), con Jacob. Una vez más regresaste al punto de partida en cuanto a formato se refiere. Eso ocurriría también con Carta blanca (2015), la gira que hiciste en solitario en la que el repertorio iba variando según lo que te pedía el público en cada concierto. Al final siempre tienes la necesidad de volver a estos formatos y conectar de esta manera con la gente.

A mí es que, aunque me gusta formar parte de una banda, también me gusta mucho tocar en acústico. Me gusta como público y también como ejecutante, porque tienes más libertad, como pasaba en esa gira de Carta blanca en la que os preguntaba qué queríais que tocara.

Los que no te hubieran visto así antes, flipaban, pero para los que sí lo habíamos hecho en tus inicios, aquella gira fue muy especial por volverte a ver en sitios como Galileo.

Claro, si es que yo vengo de eso, de tocar en el Rincón del Arte Nuevo, en La Redacción, etc. y me sigue gustando mucho. De hecho, hay una cosa que digo siempre que es que para mí el éxito a día de hoy es saber que, por muy mal que me vayan las cosas, puedo coger mi guitarra acústica, irme a un bar a tocar y muy mal se tiene que dar para que no haya 50 personas. Con eso me podría ganar la vida y para mí el éxito es eso, lo digo honestamente.

Hablando de giras especiales, unos años después hiciste una gira con Lapido, que se llamó Soltad a los perros (2014). Ese tipo de giras conjuntas sí que son una rareza…

Pero antes que eso, ya que estamos hablando de todo, no quiero que nos saltemos Delantera mítica (2013). Después de hacer la gira acústica con Jacob, rehíce toda la banda y tuve un periodo un poco de crisis. Entonces entró Edu Olmedo, que sigue tocando conmigo la batería, también entró Boli tocando el bajo, Pepo López tocando la guitarra y Edu Ortega. Esa fue la gira pre-Detectives, volviendo a ser una banda. La verdad es que esa gira estuvo muy chula también, volver después de lo acústico y de la crisis que tuve después de la gira de Daiquiri.

¿Crisis creativa?

Más bien personal. Esa gira me impulsó y fue el germen para hacer lo de Los Detectives, ya con Chuches y con Nina.

Seguimos… Nos habíamos quedado en lo de Lapido…

Si a día de hoy te volvieras a embarcar en una gira como la que hiciste con él, ¿con quién la harías?

Pues con Lapido otra vez [risas]. Hombre, lo haría con mucha gente, pero es que para mí esa gira fue una de las mejores experiencias que he tenido con músico, compartiendo las canciones y no teniendo que estar por primera vez todo el tiempo delante defendiéndolas, poder echarte atrás con la acústica y simplemente tocar y hacer coros… Para mí eso estuvo muy chulo y tocar esas cancionazas de Jose… Yo diría que repetiría con él porque puedo pensar en hacer una gira con alguien, pero ya sé que con Jose iría bien, entonces no me quiero arriesgar [risas].

La intención es que, entre disco y disco con mis canciones, nos podamos juntar tres o cuatro días como hemos hecho en esta ocasión, tocar canciones que nos gustan y grabarlas

Después de Los Detectives empieza tu alianza con Toni Brunet. Primero con Las palabras vividas (2019) el disco junto a Luis García Montero, después con Sur en el valle (2021) y hasta hoy. Después de hacer la gira que hiciste con ellos, que es seguramente de las mejores de toda tu carrera, vuelves a sonidos más acústicos y austeros. Cuando hablé contigo de Sur en el valle, me dijiste que son las canciones que te salían ahora, componiendo en tu furgoneta, de manera más reposada.

Yo soy muy poco estratégico y muy poco calculador. Voy haciendo las cosas por impulso, por intuición, según lo que veo, la gente que conozco, los músicos con los que me gusta tocar, la música que escucho y las circunstancias. Después de la gira de Detectives, que estuvo increíble, pasan cosas: Boli vuelve a tocar con Fito, Morgan despegan… Luego hay cosas personales que pasan: dejé de trabajar con mi oficina… Bueno, Cultura Rock sigue sacando mis discos, pero mi mánager dejó de ser Polako. Cambiaron muchas cosas, yo estuve cierto tiempo parado y me enfrenté al disco de Luis casi porque me empujó César. A mí me encanta ese disco, pero entiendo también que puede ser uno de los discos más difíciles de mi carrera, aunque a mí me parece de los más valiosos.

La primera canción que yo le puse a mi hija al llegar a casa cuando nació fue Bienvenida…

Es verdad, me lo dijiste en su día.

A mí me llamó la atención que la canción que dedicas a tu hija Nora no tenga una letra tuya.

A mí me habría salido mucho más moñas [risas]. Es que fue un regalo de Luis cuando se enteró de que mi pareja estaba embarazada. Antes de venir a este mundo, él ya le había hecho una canción preciosa.

Quiero terminar con alguna pregunta acerca de Copas de yate, que al final me dirás que no te pregunto por esto.

No te preocupes. Si es que tampoco es mi nuevo disco, ha sido algo que hemos hecho para jugar un poco.

El disco se llama Copas de yate Vol. 1 (2023). Con ese título, supongo que habrá otro volumen.

La intención es que, entre disco y disco con mis canciones, nos podamos juntar tres o cuatro días como hemos hecho en esta ocasión, tocar canciones que nos gustan y grabarlas. Esto lo hemos grabado en tres días, está muy cuidado y pensado, pero ha sido algo con una intención y un carácter puramente lúdico. De hecho, nosotros pensábamos que íbamos a grabar cinco canciones y al final grabamos ocho. Lo hemos pasado muy bien y además con esto ganamos horas de vuelo en el estudio, que creo que me servirán para cuando me meta a grabar el año que viene.

Me gusta mucho que, salvo un par de canciones, no has tirado por canciones demasiado conocidas de sus autores.

Lo previsible habría sido que hubiéramos hecho versiones de Joaquín, de Enrique, de Antonio, de Serrat…

¿Cuál te ha costado más versionar?

[Coge el CD y se toma su tiempo observando el tracklist del disco]. Pues es que no nos ha costado mucho ninguna, la verdad [risas]. Igual nos costó encontrar el camino de la de Carlos Cano, ¿Qué es lo que será?, porque descubrí la canción dos días antes.

¿O sea que no todas son canciones que te hayan gustado siempre?

Algunas sí. Hemos hecho Tócala, Uli porque me encanta de toda la vida, Herida y cicatriz, porque somos muy fans de Fabián, La casa cuartel es la única que he tocado en directo y estuvimos a punto de grabarla, soy muy fan de Charly [García], Jacques sí que la hice como homenaje a Aute, Fractales y A la media luna me encantan, aunque no las había tocado nunca… Pero ¿Qué es lo que será? no la conocía.

Dos o tres días antes de ir al estudio le mandé un whatsapp a un amigo que se llama a Fernando Navarro, pero no es el Fer que tú conoces, este es guionista y escritor. Él es muy melómano y le dije: «¿Se te ocurre alguna canción que igual se me ha escapado de la que podemos hacer una versión?», y me mandó esta canción de Carlos Cano que yo no conocía. Llegué a casa, la saqué, se la enseñé a estos y tardamos igual un ratito más en encontrarle el camino, pero ya decidimos pasarla por el tamiz de Tom Waits. La verdad es que era un reto pasar una copla a ese rollo Tom Waits.

Acabas de arrancar la gira del 25 aniversario. ¿Qué tal las sensaciones?

Pues estos dos primeros conciertos, han estado muy bien y las sensaciones no pueden ser mejores. En los ensayos hemos revisado todos los discos y vamos a tocar uno completo en cada ciudad. Lo vamos a ir anunciando. Este fin de semana hemos tocado Salitre. Así que está siendo muy bonito reencontrarnos con tantas canciones que hacía mucho que no tocábamos.