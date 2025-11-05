Fotografías: Darío Bravo
Últimamente parece que recurrir a la nostalgia conlleva ciertos réditos materiales y emocionales, incluso teniendo un nicho de mercado bastante amplio y creciente. Pero curiosamente, el último álbum de Quique González -que se titula como el año que le vio nacer-, se aleja de ello aunque, a tenor por ese 1973 que aparece en la portada del mismo, pudiera parecer lo contrario. El cantautor madrileño mira al pasado, es cierto, pero se despega por completo de esa nostalgia para ofrecernos un trabajo con el que poder mirar hacia adelante, sabiendo de dónde venimos y lo que somos a día de hoy. No se trata de mirar hacia atrás para regocijarse en tiempos pasados, sino que es simplemente un mecanismo de ubicación en el ahora para afrontar el mañana de la mejor manera.
En 1973 se ponen en valor muchas cuestiones de nuestro tiempo, de nuestro pasado y presente. Estamos en disposición de aceptar con deportividad que ya convivimos con las canas y las arrugas, abriendo una puerta a la ilusión de lo que está por venir y sin abandonar todo aquello en lo que creemos. El amor por los objetos con los que hemos crecido y que han formado nuestro espíritu, la mirada repleta de ternura hacia aquellas personas que crecen a nuestro amparo y en las que cada día nos reconocemos más, el sentido de aceptación (o conformismo) con el que vivimos de la forma más digna que sabemos, la pérdida y el dolor, el paso del tiempo… Las nuevas canciones de Quique González hablan de todo esto y de mucho más, pero sobre todo trazan un retrato enormemente fiel de sí mismo.
Hablar con Quique es siempre sinónimo de franqueza y profundidad. Conversaciones que podrían alargarse durante horas y que discurren por senderos más que interesantes, que nos hacen reflexionar y observarnos en nuestro propio espejo. En esta ocasión, la mirada está puesta en 1973, un disco repleto de belleza y poesía, de frases e imágenes evocadoras, que funciona casi como una banda sonora y que lleva a todo aquel que se adentra en él a paisajes conocidos o anhelados, a caminos recorridos y a otros que se pierden ante nuestra vista sin saber a ciencia cierta hacia dónde nos llevarán. Un trabajo redondo, con piezas muy diferentes entre sí, pero que forman un conjunto coherente que, sin temor a equivocarnos, afirmamos que está entre lo mejor de su carrera y eso, viniendo de donde viene su autor, son palabras mayores.
Tu último disco con canciones propias fue Sur en el valle y después has estado inmerso en la celebración de tus 25 años de carrera, la edición de Copas de yate, la gira y demás… Total, que han pasado exactamente 4 años desde que sacaste tu última colección de canciones propias. Es verdad que no has parado de hacer cosas, pero cuéntame un poco cómo te has ido marcando los tiempos con respecto a este nuevo disco.
Realmente, siempre mandan las canciones. Cuando ya tengo canciones que me gustan, pienso en el siguiente disco. Hay veces que he tardado un año, otras dos, otras tres… pero claro, cada vez me gusta mascarlas más, y en este disco además hice más canciones de las que hay. Pero empecé a escribir justo cuando estábamos mezclando Sur en el valle, ahí escribí la primera.
O sea, que ha ido todo enlazado. No ha habido un parón para tomarte este tiempo de celebración o de descanso…
No… Es que acuérdate que cuando grabamos el disco de versiones, ya te comenté que tenía cinco o seis canciones. Y aquello nos ayudó también. Pero eso, mandan las canciones. Yo no tengo estrategia alguna. Somos un pequeño sello del que formo parte, pero no hay nada de «dentro de dos años tenemos que sacar un disco». Eso está ya superado.
Cuando hablamos de Sur en el valle, me acuerdo que comentaste algunos momentos de dudas que habías tenido, y que cada vez te resultaba más difícil coger el pulso creativo para hacer cosas nuevas. ¿En qué punto has estado estos últimos años con respecto a aquello?
Es que esa época de la pandemia fue un poco durilla para todos y creo que no fue buena creativamente para mucha gente. A mí se me juntó también con ser padre y ubicarme un poco en la vida [risas]. Entonces, salió un disco que a mí me gusta mucho, pero creo que era como duro y áspero, con menos luz. Pero también a mí me gusta que sea así porque me gusta que mis discos me representen en el momento en el que estoy. Este me representa ahora y Sur en el valle me representaba en el momento que estaba viviendo.
«Últimamente me gusta mucho que haya imágenes flotando por mis canciones»
Aquel disco era bastante introspectivo y venía muy marcado por una manera concreta de escribir, en tu furgoneta, y de ser un poco más disciplinado con ello. ¿En esta ocasión has mantenido esta manera de trabajar o ha cambiado en algo?
Bueno, algunas cosas sí han cambiado porque la furgoneta lleva un año en el taller [risas]. Pero bueno, no sé… estoy en una etapa diferente a la que estaba en Sur en el valle y creo que estas canciones, aunque he estado durante más tiempo escribiéndolas, de alguna manera tengo la sensación de que han salido más fluidas. En Sur en el valle como que las tenía que sacar con un embudo. Es que lo personal se mezcla mucho con nuestro trabajo, con nuestro oficio, con el arte y con las canciones.
Me llama la atención que digas que la han salido como más fluidas, porque yo desde la primera escucha pienso que quizá aquí estén las letras más complejas o crípticas de tu carrera.
Pues mira, me lo decís algunos, y yo, sin embargo, tengo la sensación de que en este disco hay un buen equilibrio entre las canciones más narrativas y otras más crípticas o más abstractas. Creo que en Sur en el valle eran un poco más complicadas de entender. Pero también esto es lo que me gusta hacer ahora, estas son las cosas que me interesan y así me interesa contarlas. A mí me gusta que en la música haya un poco de misterio siempre. Me gusta también escribir canciones más narrativas y que estén más cerradas, pero últimamente me gusta mucho como que haya imágenes por ahí flotando. Supongo que a mí como oyente me interesa más eso también, pero hay otro tipo de oyentes que esperan entender la canción de arriba abajo e igual no conectan mucho con cosas un poco más abiertas.
Pero bueno, yo creo que tiene que haber un poco de todo. Los pintores también pasan por etapas distintas.
Claro, hay etapas más figurativas y otras más abstractas.
Eso es. Y muchos de los que hacen cosas abstractas parece que siempre han hecho eso, pero vienen de hacer algo un poco más académico y realista.
Hay otra cosa que desde el principio llama la atención en este disco, que hay un peso enorme de banda y se nota mucho al escucharlo, con desarrollos instrumentales más largos. Esto último sí que creo que es una novedad en este disco. Quería preguntarte cómo habéis concebido esas canciones en el estudio, porque a veces suena un poco como si vinieran casi de una jam session.
Sí, es que lo hacemos de una forma muy intuitiva. Salvo quizás Kamikazes y Salitre, que están hechos de otro forma, en mis discos siempre ha tenido mucho peso la banda. Y lo que te decía, funcionamos de una forma muy intuitiva. A veces te ves metido en algo, en una rueda de acordes, en una parte como instrumental… igual al principio habíamos pensado en hacer solo dos compases, pero alguien se ha metido a tocar una cosa chula y automáticamente todos decimos: «Vamos a hacer dos compases más». También me gusta pensar que esto no es gratuito, que cuando existe ese paisaje sonoro, y hay tanta letra en el disco, también me gusta que haya un espacio en el que yo no esté ahí soltando mi chapa [risas]. Y que de una forma instrumental también esté contando cosas, como si fuera un poco banda sonora también.
«Cuando empiezas en esto, sueñas que tu primera banda va a acompañarte siempre, pero la vida te enseña que eso es muy difícil»
Hablando de la banda y de los músicos, has vuelto a incorporar a Javi Pedreira, y también a Charly Arancegui para los directos, porque Edu Olmedo ha grabado el disco pero no estará en la gira. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con parte de La Aristocracia del Barrio? ¿Qué queda del espíritu de aquella época de Avería y redención?
Es que lo pasamos tan bien durante la grabación de Avería y durante la gira, que para mí sigue siendo una de las mejores giras que hicimos nunca. Hay mucha camaradería entre los tres y ha sido un reencuentro muy feliz con Javi y Charly. Yo creo que a los cuatro, uniendo a Jacob en esto también, nos gusta hacer las cosas de una manera que no sea estándar y ese espíritu de no tener miedo a improvisar.
En general, a mí me gusta que los músicos tengan libertad para tocar. No he sido un tío que vaya con sus canciones y le diga a la gente «tú tienes que tocar esto y tú esto». Puedes sugerir cosas, lo que te gusta más, lo que no, pero a mí me gusta que la gente tenga su espacio en mi casa, que encuentre su sitio y que se expresen como ellos quieran. Javi vino a tocar unos conciertos en la gira de Daiquiri, pero tenerle en el estudio es otra cosa… Es un guitarrista tan especial… Tiene muchísima personalidad.
De hecho, fue Toni [Brunet] el que propuso llamarle. Qué raro que un guitarrista proponga a otro, porque normalmente los guitarristas están ahí pegándose codazos [risas]. Eso dice mucho de Toni. Yo creo que está muy bien la combinación de los dos porque Toni es casi minimalista, muy económico, y Javi es otro tipo de músico y con otro sonido, además. Me gustaba mucho la combinación.
En el concierto del Botánico de este verano, que ya ibais con esa nueva formación, se notaba que había una química especial.
Sí, es que también llevamos mucho tiempo todos en esto y claro, al principio sueñas que tu primera banda va a acompañarte durante toda la vida. Eso es lo que nos gustaría cuando empezamos, pero la vida te enseña que eso es muy difícil que pase porque también vivimos en un país muy pequeño y la gente no puede estar solo con un proyecto. No da para tanto, por lo menos en mi caso, así que hay que compatibilizarlo tocando con otra gente. Eso tiene que ver con la precariedad de los músicos, realmente. Entonces, mola volver a juntarse, como volver a encontrarte con un viejo amigo y tocar. Hay una cosa súper bonita en eso.
El álbum se titula 1973 y quería saber si estas canciones responden a un proceso vital concreto que te ha hecho mirar hacia atrás… Al final, durante este tiempo en el que has estado revisitando tu trayectoria con el aniversario y la gira, supongo que también te ha dado tiempo a echar la vista atrás y ser un poco consciente de dónde estás.
Es que realmente es una cosa más intuitiva que pensada. O sea, yo no estoy escribiendo una canción y pienso si con eso me estoy posicionando o no. Yo creo que no hay nostalgia en el disco y que sí que hay una mirada serena al presente y más al futuro. Pero no creo que esté ahí recreándome en el pasado. Es verdad que el paso del tiempo es un tema muy central en mis canciones, pero este disco yo creo que mira más al futuro que otros.
En la hoja de promo del disco escrita por Carlos Zanón, él habla de que este disco es más que ningún otro tu carnet de identidad, con el que dices «Este soy yo, aquí y ahora, y esto es lo que tengo».
Eso es. Mira, una cosa que se me ha olvidado, al hilo de lo que planteabas tú. La gira esta del 25 aniversario, al tener que repasar los discos -porque llegamos a tocar cinco discos enteros-, yo creo que también me ha dado como una visión un poco más panorámica de lo que he hecho y que esa conciencia sí que se ha colado en las canciones. Pero esto no ha estado muy premeditado, sino que al volverme a encontrar con viejos discos y con viejas canciones me he vuelto a colocar. Yo creo que eso sí se ha colado un poco en el disco, pero de una forma no intencionada.
1973 se abre con ‘La caja de herramientas’. Analizando la canción y esa metáfora que es el propio título de la canción, vemos que habla de una marcha, de algo inevitable que parecía anunciado, pero donde hay una posibilidad de arreglar las cosas. Personalmente, he notado que el dejar ir, la pérdida o la añoranza son conceptos que se cuelan en varias canciones disco.
Bueno, es que eso se cuela en todo, ¿no? O sea, que cantamos a lo que perdemos y los poetas escriben también a lo que se pierde, pero no hay un parte médico de eso ni me estoy ahí frotando en la pérdida.
Pero sí que hay una necesidad de expresarlo.
Sí, claro. Pero es más despedirte también de la persona que eras. Ahora estás en otro sitio y miras todo eso de otra forma, pero yo nunca pienso «ojalá tuviera 35 años». Nunca he dicho esa frase en mi vida.
Fíjate que has dicho antes que no hay tanto de esa mirada al pasado, pero parece que poco a poco sí que la hay, aunque quizás de una manera más inconsciente.
Se trata sobre todo de cómo encontrar los aprendizajes del pasado y cómo asimilar las cosas que te han ocurrido para lo que eres ahora y lo que viene por delante. Es más eso.
«Tenemos todo tan al alcance con el teléfono que nos cuesta cada vez más conectarnos con nosotros mismos»
‘Terciopelo azul’ fue la canción que elegiste como primer adelanto. De ella se ha hablado mucho por ese aire a The War on Drugs, pero quería preguntarte de qué otras bandas o artistas te has empapado a la hora de dar forma a las canciones de este disco.
Pues mira, Leif Vollebekk, The Paper Kites, que es un grupo australiano increíble, John Mellencamp, pero más la vertiente suya que no tiene que ver con el rock de estadio, Springsteen también se ha colado mucho… Te hablo también de los artistas de los que hemos hablado con Toni mientras estábamos haciendo el disco. Jero Romero, Gorka Urbizu, Adrianne Lenker, Joe Henry… Ya te he dado unos cuantos [risas].
Hablas de Gorka Urbizu y en ‘De verdad lo siento’ has contado con él. Aparte de que sé que su disco Hasiera Bat te encantó, ¿qué has buscado en él para que participara en esta canción?
Sobre todo por la verdad que tiene Gorka en la garganta y por pura admiración. ¿A quién me gustaba más invitar a cantar en mi disco? Pues a mis artistas favoritos, a la gente a la que admiro. Pues eso, Fabián, Gorka…
Se habla poco de lo de Fabián, eh. Él no sale haciendo un dúo por no repetir lo de Gorka, para que fuera algo un poco distinto, pero me parece que Fabián ha aportado una cosa súper chula a ‘Flashes’. De hecho, me la mandó cantando él una estrofa y es precioso, de verdad, es precioso lo que hizo. Pero eso, no quería que aparecieran dos colaboraciones del mismo pelo y con la misma estructura, ¿sabes? Sin embargo, no hace falta cantar una estrofa para que salga el arte que tiene Fabián. Es verdad que no está tan presente como Gorka y no se habla tanto, pero hizo una cosa súper bonita.
Y a ver si saca nuevo disco, por cierto, que muchos le estamos esperando con ganas.
Sí, ahí estamos empujándolo. Además tiene unas canciones increíbles. Me pasó la maqueta hace unos meses y… Es que me encanta. Ya sabes que Fabián es perfil bajo, pero es un artistazo. Es verdad que a todos nos gustaría que le fuera mejor y que la gente le conociera más.
Hay una frase muy bonita en ‘De verdad lo siento’, que es la de «las horas que estás por estar, sin llegar a estar nunca contigo». Es un poco echar en falta eso, el estar con uno mismo, que a día de hoy parece que cada vez cuesta más.
Claro… A mí el primero… En cuanto nos encontramos solos, tiramos del teléfono. Suena un poco hippie, pero nos cuesta darnos un paseo sin estar comunicándonos o viendo algo. Tenemos todo tan al alcance con el telefonito que nos cuesta cada vez más conectarnos con nosotros mismos. Y de eso habla un poco ese verso, y también no solo de estar preocupado por esto, sino que hace falta tener una hora simplemente para escuchar un disco o para leer.
Enlazo esto con ‘Coleccionistas’, que es un poco mirar a lo que teníamos antes. A cómo disfrutábamos de otras cosas.
Eso es. Antes cada objeto era distinto, pero ahora los discos están aquí [señalando el teléfono], los libros también, los podcasts… Y yo vengo de la generación que nos gusta manosear las cosas, tocar los discos, oler los libros, leer el periódico…
¿Tú sigues leyendo el periódico?
Sí, sí. Rara vez lo compro, muy de vez en cuando, pero me sigue gustando mucho desayunar leyendo El Diario Montañés, en este caso. Dejo a mi hija, voy a tomar un café y me lo leo.
Es un poco no perder de dónde venimos.
Los objetos en sí, que a mí me siguen gustando.
«Conformarte con lo que tienes significa estar a gusto con eso y no necesitar más»
Precisamente, en ‘Coleccionistas’ dices que «resistir es la única opción». Luego en ‘Cheques falsos’ que «solo se trata de sobrevivir con lo que llevas dentro». Son dos frases que pueden tener un significado similar. ¿Hay resignación en las canciones de este disco o es más una manera de conformarte?
Bueno, es que conformarse se suele utilizar de una forma peyorativa.
Tienes razón, quizás estaría mejor hablar de aceptarlo…
No, no, si es que tendría que ser conformarse. En la vida hay unas necesidades y unos mínimos, no sé cómo decirlo… privilegios, y parece que está mal visto conformarse y no ser ambicioso. Parece que si no eres ambicioso, eres un gilipollas, y yo estoy en contra de eso.
Conformarte con lo que tienes significa estar a gusto con eso y no necesitar más. Lo digo, por supuesto, desde el privilegio que supone dedicarte a lo que más te gusta, que te paguen por ello y que te vaya razonablemente bien. Pero claro, como siempre hay algo más que puedes conseguir… pero, ¿dónde está el techo? Por eso, en la medida que tú estás a gusto con tu vida, que tu familia está bien, que puedas invitar a comer a tus amigos de vez en cuando y… no sé… comprarte una guitarra que te guste… Pues para mí eso está bien. Pero está mal visto y a mí me jode eso [risas].
Estoy completamente de acuerdo contigo. Es un poco agotador ese discurso de que siempre hay que superarse y ser ambicioso, cuando igual tú eres feliz estando como estás.
También nos metemos en el tema de las redes sociales, pero eso ha significado que nos estemos comparando siempre con la gente. Ya no solo te comparas con la gente que tienes a tu alrededor, como antes, ya te comparas con un millón de personas. Y siempre vas a salir mal parado, porque siempre va a haber alguien que está mejor que tú [risas].
‘Preguntas sencillas’ es una de mis favoritas del disco y es una canción que, desde la primera vez que la escuché, me emociona muchísimo, como que me supera a veces. Cuando tú compones, ¿hay canciones que se te hacen un nudo y con las que te cuesta seguir?, ¿hay canciones que te cueste tocar o cantar porque te supere la emoción?
La verdad es que a mí solo me ha pasado con ‘La casa de mis padres’ y ya he aprendido a cogerle distancia. Al principio me costaba cantarla sin emocionarme, pero yo creo que ya la tengo ahí bien colocada en la cabeza. Me gusta mucho que digas eso de ‘Preguntas sencillas’ porque también es de mis favoritas del disco.
«Le pasa a un montón de gente eso de grabar discos y tener que grabarlos de nuevo, pero luego eso, afortunadamente, no tiene que ver con que el disco sea bueno o malo»
De este disco me gusta mucho que parece que hay un poco de cada una de las etapas de tu carrera, como si toda tu trayectoria estuviera condensada en estas canciones. Y hay una cosa que me llamó la atención durante las primeras escuchas, que parecía que el disco se dividía claramente en una cara A y una cara B. Aunque también es verdad que, tras muchas escuchas, ya me parece todo mucho más natural, con un sentido claro. No sé si había una intención en todo esto.
La verdad es que ha sido accidental, también porque la mitad del disco está grabado en un sitio, de una forma y con una persona… y además justamente son las canciones así como más aéreas y más pausadas. Y la otra, que es la primera parte del disco, ha sido así como más enérgica.
Y luego pasa una cosa, que yo hice… no sé, 50 órdenes distintos del disco, hasta que me perdí y ya no sabía muy bien por dónde tirar. Entonces llamé a David Bonilla, de Warner, porque no había escuchado el disco salvo alguna canción y, como le gusta tanto hacer órdenes y venía con la mirada y el oído más limpios, le pedí que me hiciera un orden él. Entonces me lo mandó y, salvo una por otra que cambié yo, el orden lo hizo David, sin saber las que habíamos grabado en un sitio o en otro. El cambio que yo hice era una tontería, porque me gustaba que ‘Cheques falsos’ y ‘Preguntas sencillas’, que tienen el coro góspel, no estuvieran separadas, que fuera como un momento del disco en el que aparecen esas cantantes increíbles.
Así que, salvo eso, lo que me trajo David me pareció que estaba muy bien y para mí tenía sentido que hubiera como una cara A y una cara B. Entiendo perfectamente eso que dices de que parecen dos partes, aunque yo lo veo todo como un disco completo, por eso me alegra que digas que cada vez lo ves más así tú también. Es que están grabadas de una forma muy distinta…
Aunque ya lo has contado en alguna ocasión, ¿cómo fue esa mala experiencia con Mark Howard? Llegaste a grabar canciones con él y llegó un momento que dijiste «hasta aquí», ¿no?
Bueno, grabamos catorce canciones con él, eh. Pero es que su forma de grabar es muy particular. Grabábamos todos juntos… ¡pero muy juntos! O sea, muy pegados. Entonces, teníamos que tocar muy flojito todos. Eso para las canciones más acústicas y más lentas iba de maravilla, pero para las que había que zurrar ahí con la batería, se quedaba como débil. No empujaba la batería y se escuchaba que estábamos todos como incómodos, encorsetados. Creo que su sistema vale para algunas cosas, pero para otras del disco no. No sé, era todo muy raro y llegué a pensar que no era él, que había venido su cuñado [risas]. Creo que también pecamos de pardillos, porque los discos que nos gustan y que grabó él, los grabó hace 30 años, ¿sabes?
Pero mira, te voy a contar cuándo supe que me había equivocado. Fue el primer día antes de entrar en el estudio. Teníamos una comida con él, tuvo un comentario machista y otro xenófobo y ya dije «no me voy a entender con este tipo». Entonces, al día siguiente empezaba la grabación -estábamos en un pueblo de Granada- y me pidió que le llevara al supermercado para conseguir sirope de arce [risas]. Yo fui con él, claro, sin ningún tipo de esperanza de encontrar sirope de arce en el ultramarinos del pueblo. Me daba hasta vergüenza preguntarle a la cajera si tenía sirope de arce. Ahí ya dije… «puffff».
Pero bueno, es que estas cosas pasan, lo que pasa es que nunca me había ocurrido a mí. Le pasa a un montón de gente eso de grabar discos y tener que grabarlos de nuevo, pero luego eso, afortunadamente, no tiene que ver con que el disco sea bueno o malo. Es que hay discos que se cuecen de una forma y otros de otra.
‘S.T.U.O.P.E.T.’ está dedicada a tu hija, ¿verdad? ¿Es la canción que decías al principio de esta charla que compusiste en la época de Sur en el valle?
Eso es. Esta es la primera canción que escribí para el disco, cuando estábamos ya mezclando Sur en el valle. De hecho, estuve a punto de grabarla para ese disco. Pero siempre me gusta que haya una canción suelta porque ya no tengo en la cabeza que tengo que empezar de cero para el siguiente disco, ¿sabes?
Eso ya lo has hecho en más ocasiones.
Sí, sí. ‘Reloj de plata’ y ‘La luna debajo del brazo’ me salieron en medio de dos discos, bueno… cuando estaba terminando, realmente. Yo creo que ahí, como no tienes presión porque el disco ya lo has hecho, de repente son canciones que vienen de otro lado.
‘Oro líquido’ viene justo después y parece también tener cierta conexión con la anterior.
Efectivamente, esa es la segunda canción de paternidad del disco. Pero es una historia de uno de mis mejores amigos. Me llamó y me contó un viaje que hizo con su hijo. Él ya había cumplido 19 años, creo, se fue a vivir de Málaga a Granada y claro, era la primera vez que se iba de casa. Lo llevó mi amigo en el coche y tuvieron una despedida. Él me contó que ese viaje fue muy duro porque ya le dices adiós a tu hijo. Y otro de mis amigos, cuando nos estaba contando la historia, dijo: «Ese abrazo que os habéis dado es oro líquido». Me quedé con eso e intenté hacer una canción que hablara de esa despedida.
Entonces, la primera canción del disco que hice es ‘S.T.U.O.P.E.T.’ y la última que escribí es ‘Oro líquido’. Por eso también están juntas, porque hablan un poco de la paternidad desde dos sitios diferentes.