Fotografías: Darío Bravo
Abrazar la cotidianidad para conocerse mejor a sí mismas, para conectar de una manera más directa con quien las escucha, para sentirse menos solas y más comprendidas. Las composiciones de Repion, igual que musicalmente son muy directas, hablan de situaciones que cualquiera de nosotros vivimos en nuestro día a día, de sentimientos que todos llevamos dentro. Solo hay que encontrar la vía adecuada para sacar a la luz todo eso y compartirlo con los demás. 201, el nuevo álbum de las hermanas Iñesta tiene todas estas premisas y parte de lugares tan normales, frecuentes y cotidianos que las canciones hablan por sí solas, sin necesidad de explicaciones extra.
Marina y Teresa llevan un par de años en un constante ascenso a nivel cualitativo y cuantitativo. El alto ritmo de trabajo, sumado a las múltiples colaboraciones y material nuevo que han ido presentando, han conseguido que se hable de Repion en cada vez más foros, y siempre de manera muy positiva. El directo es su gran credencial y todo aquel que se acerca a uno de sus conciertos termina con la misma sensación, que esta banda está destinada a hacerse mucho más grande y que hay pocos grupos en este país con la fuerza y consistencia que tienen ellas sobre el escenario. Ya han dejado de ser una promesa, para pasar a ser una incuestionable realidad.
Una semana antes de que se publicara 201, nos citamos con Teresa y Marina Iñesta en su local de ensayo. Ahí, entre instrumentos, setlists, objetos personales y recuerdos, nos acercamos a un disco que supondrá la confirmación definitiva de Repion. Un trabajo que no esconde nada y que muestra todo el potencial que atesoran, a cara descubierta, sin artificios ni giros estilísticos enrevesados. Estas diez canciones hablan de ellas, pero lo hacen también de la mayoría de personas que se acerquen a escucharlas, y suenan a lo que pretenden sonar. El disco es un cañonazo en la sien, un golpe seco en la mesa que terminará por encumbrar a sus creadoras en la gira que ya ha comenzado y que les llevará a recorrer todo el país con su propuesta rock de guitarra, batería y bajo (Iris Banegas es la encargada de colgarse este instrumento en los conciertos).
Antes de empezar, tengo que deciros que ha sido difícil cerrar esta entrevista. Se nota que estáis en un momento en el que no paráis ni un segundo.
Marina: Lo sabemos y lo sentimos… Aparte, Teresa tiene a Aiko, que también está a tope y acaba de llegar de México. Y es que estamos todo el día de gira. Hemos estado componiendo a la vez que tocábamos, no ha habido como un momento de descanso.
Justamente eso os iba a comentar, que en estos dos últimos años desde que publicasteis vuestro anterior disco habéis sacado un EP en dos formatos diferentes, habéis reeditado el disco de 2023 en formato acústico y también habéis participado en un montón de canciones de compañeros vuestros. No os ha dado tiempo a parar un momento…
Marina: No nos ha dado tiempo a digerir bien.
Teresa: Yo creo que respiraremos cuando salga el disco y a la gente le guste [risas].
Marina: Yo tengo muchas ganas de que la gente lo escuche, que diga sus favoritas y todas esas cosas.
Al hilo de esto, ¿cómo percibís vosotras el ritmo que lleva la industria? ¿Estos tiempos que estáis llevando responden a ese ritmo marcado o responden más a que vosotras sois así?
Teresa: Responde a las dos cosas. Por un lado, estamos súper motivadas y ahora mismo estamos dedicándonos a full a la música. Entonces, como es lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta, lo que más nos llena, lo que queremos hacer y tampoco sabemos decir que no, todo se junta y al final no paramos quietas.
Marina: Es que antes éramos solo nosotras y todo se hacía un mundo, no podíamos grabar hasta que no tuviéramos dinero para pagar el estudio. Como ahora tenemos un equipo que nos apoya, que nos guía y nos pone todas las facilidades del mundo, intentamos aprovechar el tiempo porque también creemos que es el momento ahora, que la gente está empezando a conocernos y estamos haciendo mucho ruido. Al final, todas las colaboraciones nos han llevado a lugares diferentes y nos han abierto a un público nuevo. Lo de La M.O.D.A., por ejemplo, ha sido una pasada.
Teresa: Sí, todas en realidad nos han aportado algo.
Marina: Entonces, si creemos que eso nos va a sumar, de momento estamos diciendo que sí a todo lo que podamos.
Claro, que antes llevabais un ritmo más lento, pero porque no podíais hacerlo de otra manera.
Teresa: Eso es. Y Marina tenía tres trabajos, por ejemplo, así que era muy complicado.
«Siempre nos ha gratificado muchísimo la sensación de terminar una canción»
Antes de continuar, y ya que es la primera vez que os entrevisto, me gustaría que me hablaseis un poco de vuestros inicios, de vuestros primeros recuerdos musicales. Sé que empezasteis a tocar y componer desde pequeñas, pero me interesa saber cómo era vuestra relación con la música en casa y qué fue lo que os motivó a vosotras a dedicaros a esto.
Teresa: Es que teníamos muchas guitarras en casa porque nuestro padre es guitarrista (guitarrista aficionado, no profesional), entonces fue una cosa un poco de inercia. Yo reconozco que me intentaba copiar de mi hermana porque Marina sí que cantaba desde muy pequeña. Cantaba con mi padre y yo me intentaba sumar, pero yo cantaba muy mal [risas]. Entonces enseguida me puse a tocar la batería.
Marina: [lo cuenta dirigiéndose a su hermana] Yo recuerdo mucho las sesiones de improvisación en el cuarto de la música, cuando acabábamos de llegar a la casa, que él se ponía a tocar y yo me ponía a improvisar letra, melodía, hacía también english inventado…
Teresa: Yo tengo el recuerdo de que mi padre me enseñaba a tocar Mi Mayor y La Mayor en la guitarra. Y ya, como era lo que sabía, tocaba eso.
Marina: Yo creo que en cuanto las dos hemos empezado a manejarnos con los instrumentos, sobre todo con las guitarras, hemos tenido desde el principio la necesidad de crear canciones. No éramos tanto de hacer versiones, era como «vamos a inventar algo». Nos hacía mucha ilusión. Ya luego en el instituto es cuando empezamos a formar la primera pseudo banda.
Teresa: Claro, en el instituto ya empiezas como todo el mundo. Ya reniegas de los gustos de tus padres, entonces encuentras los tuyos propios, te abrazas a eso y ahí encontramos nuestro mundo y nuestro espacio, aparte de la música que había en casa.
Yo creo que nos pasa a todos, que de niños escuchamos la música de nuestros padres porque es la única que conocemos, luego en la adolescencia renegamos y ya de mayores nos damos cuenta de que aquello que escuchaban no estaba tan mal.
Marina: Porque necesitas también salir de esa zona de confort. En mi caso fue una amiga que me descubrió a Nirvana, Soundgarden y todo el grunge de los 90. Yo no tenía ni idea que eso existía. Antes escuchábamos Los 40 Principales y luego empezamos a escuchar Radio 3 porque nuestra madre lo escuchaba.
Teresa: Nuestra madre siempre fue indie.
Marina: Me acuerdo la primera vez que escuché a Lana del Rey, ‘Blue Jeans’… me explotó la cabeza.
Teresa: A mí en el indie me metió mamá, que me enseñó Un día en el mundo. Me lo ponía para ir a la playa y yo tenía 13-14 años.
Y los inicios en Cantabria, de manera completamente autogestionada, supongo que no serían fáciles para vosotras.
Marina: Es verdad que nadie nos tomaba muy en serio.
¿Qué es lo que realmente os impulsa a seguir y no tirar la toalla?
Marina: Nuestras familias nos apoyan mucho siempre.
Teresa: Y siempre que hemos hecho canciones nos ha gratificado muchísimo la sensación de terminar una canción y hemos pensado en lo siguiente. O sea, ha habido momentos de parón, de estar mucho tiempo sin sacar nada porque las circunstancias no lo permitían, pero realmente siempre hemos estado con canciones entre manos.
Marina: Y yo creo que influyó también cuando veíamos cómo recibía nuestros directos la gente que nos venía a ver… Todos salían emocionados y al final eso hace que te lo creas cada vez un poquito más. Y luego también surgieron los concursos. En 2012 ganamos uno en Cantabria y pudimos tocar por primera vez en un escenario grande. Luego eso nos llevó a poder telonear a Duncan Dhu y a La Unión.
Teresa: En Cantabria dimos todos los pasos que pudimos.
Marina: No nos rendimos porque realmente creíamos que lo que hacíamos estaba bien…
Teresa: Aunque a nadie le importase, para nosotras era la hostia.
Es que al final todos los artistas hacéis canciones, lo primero, para vosotros y si luego a la gente le gustan, pues mejor.
Marina: Claro. Es que es una cosa que siempre nos emocionó.
«A estas alturas nos hemos ganado el respeto de la gente»
Ya que hablamos un poco de esos inicios, ahora que estáis teniendo más repercusión y vuestro nombre aparece en más festivales, ciclos, salas, etc. ¿Os habéis sentido agraviadas simplemente por ser una banda de rock de mujeres jóvenes?
Teresa: A estas alturas no, porque nos hemos ganado el respeto de la gente. Ya no hace falta que te vean tocar para que te respeten, que es lo que nos ha pasado muchos años, que llegas a la sala y hay una sensación escéptica hasta que ya comprueban que sabemos tocar. Es entonces cuando te ganas su respeto y ya hay amabilidad. Pero hasta llegar a ese punto ha habido alguna situación tensa.
Marina: Pasa mucho en las pruebas de sonido, cuando no trabajas con un equipo propio o con tus técnicos y tienes que enfrentarte al técnico de la sala.
Teresa: Que te toca uno buenísimo o uno horrible, claro, que también hay muchos que son la hostia.
Marina: Y los hay que te tocan el ampli…
Teresa: Que te tocan el ampli o te agarran de la cadera…
Marina: Es que nos hemos enfrentado a todo tipo de situaciones.
Teresa: Pero hemos aprendido también. Tenemos callo y yo lo que hago es ponerme súper seria…
Marina: Pero da rabia tener que ponerse así.
Teresa: Yo no quiero. Yo quiero ser maja. Pero si veo que no me estás tomando en serio… Entonces ha habido mucho recorrido y hemos vivido muchas situaciones. Ya sabemos el sistema en que vivimos… Pero bueno, ya no pasa porque vamos con nuestro equipo y la gente ya nos conoce un poco.
A pesar de llevar dos años publicando cosas continuamente, bien sea material vuestro o colaboraciones, llama la atención que para 201 no habéis sacado muchos singles previos, algo que parece que a día de hoy es casi obligatorio.
Marina: Lo ha hecho Rosalía también. Ha lanzado un single y luego el disco. A mí me gusta eso.
Teresa: Pero, ¿sabes qué? Yo sí quería sacar más. Yo no estaba de acuerdo porque es tanto trabajo un disco que te da miedo que la gente no se detenga. Me habría gustado sacar un par de singles más, pero realmente creo que quizás haya sido un acierto. A veces tengo que dejarme aconsejar [risas].
Marina: Así todo es más sorpresa.
Teresa: Sí. Sobre todo después de ver la acogida que han tenido los dos primeros singles, creo que no hace falta ningún otro para demostrar nada.
«Las expectativas a veces te hacen sufrir»
Parece que 201 llega en el momento justo en el que podéis ir un paso más allá. ¿Tenéis también esa sensación de estar en un momento muy importante de vuestra carrera? ¿Sentís que con este disco pueden pasar cosas y tenéis ese gusanillo, ese nervio, esa responsabilidad incluso con vosotras mismas?
Teresa: Yo tengo que reconocer que me sentía nerviosa antes de terminar el disco. Ahora estoy expectante por ver qué opina la gente. Pero después de haber hecho el disco nos quedamos tan a gusto con todas las canciones y pensábamos que el disco estaba tan bien, que yo me quité esa espinita. Siento que lo nuestro ya está. Hay mucho por hacer en cuanto a tocar, defender el show y tal, pero lo que viene a ser el disco, nosotras estamos muy contentas con el resultado. Es lo que decimos siempre, que si sale y a nadie le gusta… pues mira, no lo podíamos haber hecho mejor. O sea, esto es lo que es, da un poco de vértigo, pero tampoco cambiaría nada.
Marina: Y yo no tengo mucho la vista puesta en lo que pueda ocurrir en el futuro, la verdad. Pasan tantas cosas al día, que yo prefiero ir semana a semana y disfrutar de lo que va ocurriendo con calma. Creo que así todo es más realista y no sufres.
Teresa: Es que las expectativas a veces te hacen sufrir y esto ya ha superado las nuestras.
Marina: Intentamos no alimentarnos de expectativas, porque si no… No sé, también llevamos tantos años que hemos aprendido a frustrarnos. Hemos recibido muchos noes, nos ha pasado de todo…
Teresa: No sería la primera vez que nos ocurre, aunque no va a ser así… Al principio cuando sacábamos las cosas a nadie le importaba, pero lo sacábamos con ilusión porque era nuestra movida y nos motivaba, y por lo menos lo escuchaba quien nos conocía.
Marina: Es que estoy acordándome de cuando llegamos a Madrid, que acabábamos de terminar el de Amapola Dueles. Ese disco lo intentamos mover por todos lados, llamamos a mogollón de oficinas y teníamos muchísima ilusión. Dijimos: «Esto no nos va a frenar ni a minar. Vamos a buscar salas donde tocar y ya está». Entonces, ahí asumimos que era lo que tocaba en ese momento.
Teresa: Es que es muy difícil que te haga caso la gente. Es muy, muy difícil.
Y yo creo que cada vez es peor. Por la parte que nos toca a los medios, cada semana nos llegan un montón de propuestas y es materialmente imposible atender todas.
Marina: Yo creo, o que de repente tienes una propuesta la mar de rara y ya solo por curiosidad la gente se para a escucharla o tienes que currártelo mucho.
Teresa: Que ha sido el caso.
Marina: Sí, porque hacemos rock y eso no está de moda.
Teresa: Bueno… [risas]
Marina: Ahora cada vez más, pero hace diez años no sé qué pasaba… [risas]
«Nuestro objetivo siempre es sonar bien y que nuestros discos sean lo más fieles a lo que somos»
Las canciones de este álbum habéis dicho que han ido saliendo a la par que la gira. ¿De dónde nacen a nivel personal o emocional?
Teresa: Pues de cosas que nos pasan.
Marina: Es muy sincero y muy reciente. Se compuso en diez meses. Y son las cosas que a Teresa y a mí nos han ido pasando. Hay canciones que son dos historias mezcladas. Es muy generacional, muy del ahora…
Teresa: Sí, pero es que no teníamos tampoco una pretensión exacta del concepto que tenía que tener el disco. Para nada. Porque nosotras vamos haciendo como canción a canción. Cada canción puede representar un momento, una sensación, una historia… y no necesariamente tienen que ver las unas con las otras, más allá del hecho de que forman parte de nuestra vida, de la suya o de la mía.
Marina: Son como capítulos de un libro.
¿Escribís juntas siempre?
Marina: Sí. Primero trae una idea una, luego trae una idea otra, y después se va encajando el puzzle con frases de una y frases de otra.
Teresa: O incluso a veces hay dos frases y aquí mismo en el local vamos escribiendo entre las dos, o vamos definiendo por lo menos de lo que queremos hablar.
Vuestro anterior EP Entre todas lo arreglamos era más luminoso o esperanzador de lo que acostumbrabais antes, ¿en qué punto estáis ahora?
Marina: Pues en ser realistas. La portada del EP era azul claro y esta es azul oscuro. Hay claros y sombras en este disco. A nivel musical intentamos seguir un poquito la línea que veníamos llevando. Hemos trabajado también con Santi García.
Teresa: Sí, lo que pasa que luego, a la hora de la verdad, nos ponemos a hacer canciones y nunca queremos repetir nada. Entonces, es como lo mismo, pero diferente, nada que ver… O sea, no sé cómo decirte…
Marina: A ver, nuestro objetivo siempre es sonar bien y que nuestros discos sean lo más fieles a lo que somos. Entonces, sigue por la línea de que es un sonido muy orgánico. No hemos introducido muchos elementos más allá de la guitarra, la batería y el bajo. Hay algún sinte, pero poco… Siempre buscamos un poco la fidelidad con el directo y con lo que la gente luego va a ver en las salas.
Teresa: Y porque es el territorio que controlamos en realidad, que es voz, guitarra y batería.
Marina: Es como nuestra zona de confort y no hemos salido todavía de ahí. A lo mejor dentro de dos años hacemos un disco de electrónica…
Está guay decir que seguís en vuestra zona de confort porque se lleva mucho lo contrario, el querer salir de ahí y reivindicarlo.
Teresa: Para eso tenemos las «colabos». En el disco no hay ninguna colaboración, por ejemplo.
Claro. Vosotras no vais a hacer una canción como hace La M.O.D.A, pero colaboráis con ellos.
Marina: Exacto, es justo eso. Es un buen punto de vista.
Hablando de colaboraciones, hay una alianza personal y musical muy bonita que habéis creado entre vosotras, Rufus T. Firefly y Bum Motion Club. Los tres grupos habéis sacado disco este año. Hay muchas conexiones personales, está claro, pero contadme en qué conectáis artísticamente o de manera de entender este oficio.
Marina: Creo que todos los grupos con los que hemos colaborado tienen verdadera pasión en lo que hacen y se implican al 200%.
Teresa: Tenemos mucho que ver con Bum y con Rufus.
Marina: Sí, nuestras carreras van un poco a la par. A Rufus al principio les costó un montón también.
Teresa: También nos une la perseverancia.
Marina: Sí, somos muy perseverantes. La M.O.D.A. también lo son, igual que vangoura que también curran muchísimo.
Teresa: Creo que las tres bandas sabemos lo que cuesta y encima nos encanta y no podemos hacer otra cosa. Entonces, también estamos subyugadas a lo que tenga que pasar. Si es éxito, genial, y si no, seguiremos haciendo canciones.
«Nosotras ya asumimos que tenemos que aceptar ciertas cosas en la vida»
En general, todas las canciones del disco hablan de cosas muy cotidianas. La primera de ellas es ‘Otro día será’, un tema en el que se percibe cierto desasosiego. Para abrir el álbum es un tema no demasiado optimista.
Teresa: La verdad es que es una canción un poco de rendición.
Marina: A ver, empezamos con esa, no por la letra. La verdad es que ni lo pensamos.
Teresa: Es verdad que ahora que lo dices, lo pienso y no sé si lo cambiaría o no…
Marina: Pensamos en ella por la musicalidad. Y también vamos a empezar los conciertos con esa canción. También te digo que es como sentar las bases de en qué punto estamos ahora, como que nosotras ya asumimos que tenemos que aceptar ciertas cosas en la vida, que tenemos que resignarnos, que no siempre tenemos que hacer las cosas cuando queremos, sino que si hace falta esperar, hay que esperar. Y un poco también habla de la frustración de tener a una persona que nos acompaña y que sabemos que nos quiere mucho y por eso nos espera, pero somos conscientes de que tenemos una vida súper loca y que… Bueno, sin más… [risas], que es sentar unas bases y que sepas que a partir de aquí va a ser un disco intensito.
El primer adelanto del álbum fue ‘El sueño dura una semana’ y creo que desde el primer momento el recibimiento de la gente ha sido muy bueno.
Teresa: Sí, sí, va muy bien.
Marina: Esa la empezamos a tocar antes de que saliera.
Es una de esas canciones que parecen destinadas a ser fijas en vuestro repertorio.
Teresa: Nos pasó nada más hacerla, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente que la hicimos en Cantabria.
Marina: Fue la primera que se compuso en el disco.
Teresa: Y es la única canción de nuestra trayectoria que hemos dicho «vamos a hacer una canción sobre esto». Normalmente, empiezas a escribir, o sientes una cosa y la escribes, y es una frase que ni siquiera tú entiendes muy bien lo que significa. En esta ocasión Marina dijo que había soñado con alguien…
Marina: No me acuerdo de eso.
Teresa: Yo me acuerdo perfectamente, no te preocupes [risas].
Marina: Pero no sé con quién te dije que había soñado…
[En ese momento Teresa se acerca y susurra algo en el oído de su hermana]
Marina: ¡Lo sabía! Bueno, no lo vamos a decir [risas].
Teresa: Es tan exagerada esa sensación y es algo tan general, que yo creo que a todo el mundo le ha pasado, así que empezamos a hablar de ello y Mari dijo: «Me gustaría hacer una canción sobre esto». Estábamos en Camargo, en nuestra casa, en nuestro pueblo, bajamos y enseguida salió lo primero.
Marina: Se nota que era verano porque decimos «llego tarde y sudada». Hablábamos de cuando venimos aquí al local de ensayo, que estamos empapadas. Si hace calor ahora, imagínate los meses de verano.
«Vamos muy en automático y a veces hay que intentar pararse a preguntar a los demás»
En ‘Cerrar los ojos’ vuelve un poco esa frustración por el ritmo en el que andamos inmersos en nuestro día a día, algo que habéis comentado un poco antes. Supongo que no es fácil sentir que no llegamos a todo lo que deberíamos, ¿pero no creéis que nos auto exigimos demasiado?
Teresa: Sí, sí. Hay una obsesión bastante heavy por estar productiva. Yo lo evito, ¿eh?, aunque no me crean. Estoy dentrísimo de todo eso, pero evito sentirme culpable cuando necesito descansar o cuando tengo que decir que no puedo hacer algo. Evito sentirme culpable por eso y me siento muy culpable todo el rato, porque quiero hacer todo y me sabe mal. Queremos llegar a todo, queremos hacer todas las cosas e ir a todos los sitios…
Marina: También influye cómo nos han educado.
Teresa: Sí, venimos de una casa de lema «esfuerzo, sacrificio, trabajo…» Puse ayer en Mejores Amigos una captura que nos dijo nuestro padre, que yo ya lo digo desde hace tiempo en modo jocoso…
Marina: Que lo amamos, ¿eh?
Teresa: Sí, nuestro padres es el mejor, pero ayer mismo nos pone un WhatsApp que era «Con esfuerzo y trabajo todo se consigue. Sembrar y luego recoger». [Risas].
Marina: Imagínate así desde pequeñas… [risas].
El otro día entrevistando a Quique González hablábamos un poco de eso. Salió el tema y decíamos, «¿por qué está mal conformarse?» Es que parece que siempre hay que aspirar a más.
Marina: Y en los músicos hay una exigencia brutal. Si llenas una sala, ya la siguiente tiene que ser una más grande, y si la siguiente las llenas…
Teresa: Y ni siquiera es que nadie te lo diga, yo creo que es autoimpuesto muchas veces.
Habéis agotado las entradas para el concierto del Teatro Barceló ya habéis anunciado una Riviera para el año que viene.
Marina: Y esa lleva ya reservada desde febrero, cuando llenamos la Copérnico.
Teresa: Fíjate si confían en nosotras.
Pero es un poco lo que habláis, ¿no?
Marina: Sí, pero en nuestro caso es el curso natural porque yo creo que siempre nos marcamos objetivos realistas. Siento que todos los pasos que deciden dar nuestras managers son con cabeza. Es más, dijeron, «vais a llenar el Teatro Barceló».
Teresa: Somos nosotras las que necesitamos un poquito más de confianza.
En ‘Tus fotos’, al margen de la historia que contáis y que habla de echar de menos a alguien, entiendo un mensaje que también me ha gustado y es que parece que cada día nos cuesta más preguntar a los demás algo tan simple como un «¿qué tal?»
Marina: Total, total. A veces vomitamos información a la otra persona porque estamos hartas y se nos olvida que es una persona también, no una pared. Por eso es importante preguntar cómo está.
Y pasa mucho eso de que alguien te pregunta «¿qué tal?» y cuando le vas a responder, él o ella ya te sueltan lo suyo, sin escuchar lo que le ibas a contar tú.
Marina: Mira, yo tengo amigas que cuando ligan en Tinder, si el tío no les ha preguntado y solo ha hablado de él, directamente lo descartan. Lo sé todo de ti, pero tú no sabes nada de mí, entonces, bye bye.
Teresa: Hay que ser un poco consciente de esto, en general en la vida. Vamos muy en automático y a veces hay que intentar pararse a preguntar a los demás.
El disco precisamente es como muy de tener los pies en el suelo, de ser conscientes de dónde estamos y el tiempo en el que estamos viviendo.
Teresa: Sí, es un disco un poco de momentos observados. Por eso pensamos que la gente quizás se sienta identificada, porque son realmente problemáticas o situaciones muy comunes.
«Con las canciones siempre nos pasa que nos dan perspectiva de lo vivido»
¿Con ‘X’ no tuvisteis también esa sensación al hacerla de que podía ser una canción importante? Para mí, creo que es el gran hit del álbum. Un auténtico pelotazo en el que hay cabreo y rabia.
Teresa: Yo lo sentí cuando acabamos de componer el final, cuando Marina sube tantísimo. Dije, «esto está guapo». Pero, ¿sabes qué pasa? que nosotras, cada vez que hacemos una canción, esa canción tiene que ser nuestra favorita. Es que da igual la canción que sea. Entonces, por eso no descartamos casi nunca las canciones, o las descartamos antes de que sea siquiera un proyecto. Si tenemos diez, grabamos diez.
Marina: Hay una que nos encantaba una parte, pero luego no éramos capaces de continuarla. Entonces, se quedó ahí…
O sea, que no sois de hacer quince canciones y elegir diez para el disco o de tiraros dos meses dando vueltas a una canción.
Teresa: Si acabamos la canción, es que la canción está guay. Y si nos tiramos mucho tiempo con una, significa que la canción -por lo menos las que hacemos nosotras- no vale para nada.
Al final, esta manera de escribir de cosas que nos pueden ocurrir a cualquiera supone que todo lo que os suceda pueda servir como inspiración. ¿Sois de ese tipo de artistas que están con los cinco sentidos continuamente para captar cualquier cosa que pueda ser una futura canción?
Teresa: Mari es la que escribe más este tipo de canciones.
Marina: A veces. O nos quedamos con la copla y de repente estamos en el local y decimos: «Oye, quiero hablar de esto. El otro día iba caminando y entonces me acordé de esto». Somos de lanzar todo el rato tormentas de ideas.
Teresa: Por ejemplo, la de ‘Uñas de amarillo’ que escribiste al principio, lo de «Aire entre las piernas…»
Me gusta mucho esa canción también…
Marina: La gente que ha escuchado el disco dice que esa es la que más cuesta que te entre.
Justo me ha pasado eso a mí. En las primeras escuchas me pasó un poco más desapercibida y ahora es de mis favoritas.
Teresa: Mola, mola. Me alegra que digas eso.
Marina: Es un poema, una oda, un paseo bonito y que se lo quieres contar a la persona que quieres.
Teresa: Pero es lo que comentábamos, que todo empezó con el paseo, ¿no?
Marina: Total. Eso de «aire entre las piernas» es como cuando llevas una falda o un pantalón corto y te da…
Teresa: Yo la veo muy otoñal.
Marina: Las uñas de amarillo, que se las pintó nuestro padre una vez…
Teresa: Vas pensando en eso y es como una consecución de pensamientos.
En ‘Quiero más’ decís «he reído y he llorado» y también afirmáis «yo siempre quiero más». Llegados a este punto, me doy cuenta de que hay cierto dolor en estas canciones y quería saber si han servido de alguna manera para sanar algunas heridas que hayáis podido tener.
Teresa: Pues no sé si para sanar, pero con las canciones siempre nos pasa que nos dan perspectiva de lo vivido. Haces una canción y quizás en ese momento no estás siendo tan consciente de lo que va. Luego, cuando pasa el tiempo y la canción está acabada, ves con perspectiva en el momento en el que estabas y descubres cosas sobre ti misma. Es como si tu «yo» del pasado le estuviera hablando a tu «yo» del presente. Es que a veces escribes cosas y no sabes lo que estás sintiendo realmente.
Marina: ¿Y no te parece que es una manera también de validar nuestras emociones con las canciones? Es como que tú sentías eso, es muy bonito que lo sientas, lo inmortalizas y abrazas ese sentimiento, aunque sea de tristeza. Y muchas veces, cuando estamos cantando, si estamos en un momento flojo, hemos llorado mientras hemos tocado. Eso es tan guay…
«Este disco es tan literal que a veces no hace falta explicarlo»
En ‘Columnas’ decís: «Pongo en bucle dos canciones que describen exactamente lo que andaba yo pensando». A vosotras que os dedicáis a esto supongo que escribir canciones os ayuda mucho a expresaros, pero aún habrá canciones de otros que escuchéis y penséis «eso es justo lo que yo siento». ¿Os ayuda más a conoceros escuchar canciones de otros o escribir las vuestras?
Marina: Bueno, por ejemplo hay discos, como el de Kamikazes enamorados de Quique González, que si te acaban de dejar o lo acabas de dejar con tu pareja… Yo me lo he puesto para llorar, la verdad, porque es como un romance en Madrid. Nosotras llevamos 10 años aquí y hemos vivido tantas cosas… Así que sí, nos pasa, ponemos canciones que nos llevan a momentos para soltar, canalizar y a lo mejor no puedes llorar, te pones una canción y ya consigues desahogarte.
Teresa: Pero mismamente eso te puede llevar a escribir un par de frases en el móvil. A mí eso ya me hace sentir mejor, no tengo que ponerme ahí con la guitarra para hacer una canción entera. Escribo dos cosas, lo dejo ahí y ya me voy a escuchar música de otra gente. Y luego lo dejo completamente olvidado hasta que llego con Marina y ya me acuerdo de lo que era.
Marina: O pasa que nos juntamos y decimos «no sabemos qué poner aquí». Vemos de qué va esa canción y alguna dice «pues yo tengo una frase que a lo mejor encaja».
El álbum termina con ‘Atocha’. Una canción cortita, desnuda, en acústico. Una manera muy tranquila e intimista de cerrar un disco que en general es bastante enérgico. Es casi como un final de película, en una estación, cuando se despiden los protagonistas.
Marina: La escogimos para el final porque es una canción súper desnuda y sentíamos que cerraba bien. Pero eso que acabas de decir tú no lo habíamos pensado tampoco y me mola mucho.
Teresa: Para mí era como acabar con una imagen bonita.
Marina: ¿Sabes lo mágico? Cuando todo cobra sentido casi sin darte cuenta. Este disco es tan literal que a veces no hace falta explicarlo.
En la gira que vais a empezar ya, ¿vais a tocar el disco completo?
Teresa: Menos ‘Quiero más’, pero yo quiero tocarla. Es que la has nombrado antes y he pensado, «joder, ¿por qué no la tocamos?». Yo quiero tocarla, Mari…
Marina: Es que no se puede tocar todo. Pero las giras van evolucionando, se van transformando y a medida que vamos viendo las reacciones del público, vamos cambiando el orden de las canciones, vamos incluyendo algunas y quitando otras.
Y ahora que dices eso, ¿qué canción de vuestra carrera os ha sorprendido en el otro sentido? Una canción en la que no confiarais demasiado y que gracias a la reacción del público habéis pensado que tenía que ser una fija.
Marina: La de ‘Pronto’ yo no pensé que fuera a gustarle a tanta gente, la verdad. La gente la canta muchísimo y no era de nuestras favoritas.
Teresa: Es verdad…
Marina: Sin embargo, otras que eran nuestras favoritas no han tenido tanto impacto. Están ahí por si la gente las quiere escuchar. Las tocaré con mis amigos si algún día quieren que lo haga.