Fotografías: Jorge Herráez

Entrevista en colaboración con: Ana Elizalde Sanabria

Rodrigo Cuevas resalta por trasladarte con su música a espacios tan tradicionales y puros como llenos de vida y alegría. En sus discos ha podido trabajar con uno de los productores de renombre de este país, este es Raül Refree, para el debut de Manual de Cortejo (2019). En este segundo volumen, Manual de Romería (2023), lo ha querido producir junto al puertorriqueño Eduardo Cabra, alias Visitante, miembro de Calle 13 durante los 10 años de actividad de la banda, y actualmente productor musical donde firma composiciones con otros artistas que van desde Jorge Drexler hasta Guaynaa.

El asturiano ha formado parte de un movimiento sonoro de vanguardia que ha experimentado con el folclore y las tradiciones que han girado alrededor de la Península Ibérica. Podemos resaltar trabajos como el de Rosalía con Los Ángeles (2017), el de María Arnal i Marcel Bagés con CLAMOR (2021), el de Verde Prato con Kondaira Eder Hura (2021) o el de Baiuca con Embruxo (2021). Dentro de la lengua latina, desde Colombia lo ha hecho también Lido Pimienta con Miss Colombia (2020), y con sonido murciano pronto lo harán los Maestro Espada. Todos ellos han querido dar un homenaje a la tradición, pero con una visión de respeto y admiración.

Aprovechando su paso por Madrid para presentar su disco en The Music Station, quedamos con Rodrigo Cuevas a las 15:00 en una calurosa sala que contrapone este frío invierno. Esta entrevista puede ser un manual de preservación cultural y autogestión local. Aunque también hay tiempo para hablar sobre su reconocimiento, su sonido, sus influencias, el pasado y el presente.

Tras casi 4 meses desde que salió Manual de Romería, en paralelo, ganaste el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023. ¿Cómo viviste esa acogida?

Bastante frenesí todo. Generó mucho interés, muchas llamadas. Aquel día casi me vuelvo loco de llamadas, no me daba tiempo a contestar todo lo que tenía. Pero muy bien. Cuando me estaban llamando todos los periodistas, mogollón de ellos llevaban entrevistándome 3 o 4 años y estaban todos muy contentos de que me lo dieran. Noté mucho el cariño de ellos, que son gente que tienes a tu alrededor, pero tampoco los consideras tu equipo, y después de muchos años acabas teniendo relaciones personales. Me prestó mucho ver cómo se ponían tan contentos. Y también se traduce en mejor curro, que te llamen de sitios muy interesantes. Y 30.000 euros, de los cuales doné 20.000.

¿Qué debe tener una buena romería para ti?

Una buena romería puede terminar en verbena, pero no puede tener música amplificada. La diversión tiene que ser autogestionada. Tiene que ser que hagamos nuestra música y que bailemos y nos divirtamos sin que haya altavoces de por medio, porque eso al final lo acaba convirtiendo en una fiesta normal y corriente. Tiene que haber un aire libre, un sitio donde refrescarse, una fuente, aunque sea, para hacer una guerra de agua en cierto momento. Y tiene que haber buena gente pasándoselo bien.

Si se deja de cantar en las casas al final no sirve de nada que hagamos todas estas cosas de escenario

Hay un cambio significativo en cuanto al sonido de Manual de Cortejo. Parece que has ido de lo experimental a lo más popular. ¿Qué ha significado este cambio de producción en el que participaste con Raül Refree?

Es verdad que Manual de Cortejo es más experimental, pero quizás también toda esa experimentación la incorporé, y yo creo que también mucha gente la incorporó. Ahora también estamos en otro punto con el folclore y vemos las cosas más normales, cuando este disco quizás cuatro años antes también se vería más experimental que lo que se ve ahora. También muta la percepción. Yo creo que incorporamos cosas en estos últimos años que ya las vemos como normales, pero para mí también hay bastante experimentación en Manual de Romería. Sí que es verdad que es más fácil, más festivo, más rápido y popular.

¿Cómo llegas a conectar con el productor Eduardo Cabra para la grabación del disco?

Fue bastante fácil. Encontramos una persona en común, le escribimos, le envié Manual de Cortejo, hicimos una videollamada y me dijo: “Sí, sí, de una. Vamos para allá. Vamos a ver cómo hacemos esto, pero esto lo vamos a hacer”. O sea, en la primera videollamada fue todo super fluido.

Al contar con una importante figura en la producción como Eduardo Cabra, que es boricua. ¿Cómo se ha trabajado en la investigación y acercamiento de este folclore? ¿Cómo ha sido grabar con un productor y en un sitio lejano geográficamente para conseguir un sonido que parece tan local? ¿Fueron sonidos realmente desconocidos para Eduardo, o le eran de alguna manera conocidos?Quizás por el hecho de que Puerto Rico, Cuba y Filipinas fueran colonias españolas y haya habido una huella de intercambio cultural y de sonidos.

Ahora parece ya más lejano. Cuando yo nací, en el 85, pues hacía 87 años que Puerto Rico había dejado de ser española. Tampoco hace tanto. Para nuestros abuelos era algo super cercano. Entonces hay mucha conexión entre la música y la cultura de allí y la nuestra. Pero sí que es verdad que a mí me daba un poco de miedo. Un disco es un montón de pasta, un montón de energía y apostar todo a un número es un poco arriesgado. Lo que le propuse a Eduardo fue irme ahí y hacer una canción, y si fluía bien y nos apetecía nos lanzamos a hacer todo el disco. Y así sucedió.

Luego él se vino y repetí un poco lo que también había hecho con Raül, que es llevarlo a que conociera a gente que todavía canta y que todavía toca. Y allí nos fuimos a grabar a Sejas de Aliste con Josefa, a Robledo de Sanabria con Edelio, a Casares con Nieves… Y claro, para Eduardo fue un súper viaje. De repente, entendió muchas cosas de la tradición que yo le intentaba explicar y no acabábamos de entendernos. Y a partir de allí ya me fui para Puerto Rico a hacerme el disco entero.

Cuando grabas estas canciones, ¿piensas en cómo habrían sido grabadas cuando se cantaban más popularmente en casas, plazas o corrales o lo haces con una mirada actual teniendo en cuenta todo el proceso de producción?

Con una mirada de ahora. Yo creo que antaño hubiesen utilizado todos los recursos que tenían a mano, no tenían ese complejo de recrear un momento histórico en concreto. Yo creo que utilizaban todo lo que tenían y creo que es la forma tradicional de hacer las cosas: utilizar todo lo que tienes a mano. Es la forma que cualquier gente de antes hubiera hecho. La gente antes no renunciaba a algo que fuera práctico, todo lo contrario.

En la práctica antes se busca un solo objeto. Que ahora nosotros utilizamos un objeto solo para una cosa, y antes era lo que había, entonces se les daban uso de diferentes funciones.

Exacto, para todo. Para todo lo que sirva.

Y en cuanto a los cantos en cocinas y demás espacios, a mí me parece que está muy bien que nosotros hagamos estas propuestas de escenarios, pero si se deja de cantar donde se canta, que es en las cocinas, en las casas, en los patios y en las fiestas, al final no sirve de nada que hagamos todas estas cosas de escenario. Por eso quise dejar esos interludios, esas referencias, un poco para que la gente viese de dónde viene todo. Mucha gente que empieza en el mundo del folclore o de la tradición coge como referencias interpretaciones de grupos de música que escuchan en sus discos, y al final eso también es un error.

Este disco ha traído a artistas de otros lugares muy lejanos de tu tierra como Córcega (Francia) o San Juan (Puerto Rico). ¿Qué labor y valor pueden aportar otras culturas a la cultura local?

Es como una historia de enriquecimiento. Yo creo que antes no había el complejo que hay ahora de “esta canción es de no sé dónde y entonces tiene que ser así”, sino que antiguamente la novedad era muy bien bienvenida porque estaban, supongo, bastante hartos de escuchar todo el rato los mismos sones y toques. Y en las canciones, de hecho, puedes ver mucho la trayectoria que tienen, cómo viajaron por el espacio o por los territorios siguiendo las distintas versiones que hay. Yo creo que eso se puede seguir haciendo con las diferentes tradiciones.

Y para personas mayores, que han cantado toda su vida en su casa, en su pueblo… ¿Cómo influye en ellas que venga alguien de fuera a interesarse, a escucharlas y a grabarlas? ¿Cómo impacta en su autoestima, en su percepción de lo que para ellas es cotidiano?

Pues no lo sé muy bien. Yo creo que depende de cada persona. Hay gente que se lo toma como un halago o sí que es muy consciente de a dónde va a ir esa música, y que les hace más ilusión, pero también hay gente que le tira al pijo bastante, que se la suda.

Una de estas canciones ‘En el alto de la sierra’, vocalmente cantada por Josefa Diebra Faúndez, nativa del pueblo Sejas de Aliste, Zamora. Otra de la zona sanabresa y, obvio, también voces asturianas. En estos interludios de una toma, ¿has podido ir a grabar a estos pueblos para conocerlos? ¿Cómo llegas a ese pueblo? ¿Cómo das con esa persona? ¿Cómo te interpretan a ti?

Yo ahí llegué porque entiendo la cultura asturleonesa como una misma, y entonces, la cultura de León, Zamora, Salamanca y Asturias tienen una cultura compartida. Y por eso siempre miro mucho para ahí, para la Asturias cismontana como decían los romanos. A esta gente yo no la conocía, a Nieves sí porque es del pueblo de al lado de mi abuela. Llegué a ellos a través de Guti, de José Luis Gutiérrez, que es un folclorista de Zamora que lleva años trabajando en el folclore, y él fue el que me llevó a conocerlos.

¿3 horas y media de viaje?, ¿qué es eso comparado con la inmensidad del mar?

¿Cómo crees que se pueden preservar y fomentar las etnografías culturales, tradicionales y folclóricas dentro de un mundo globalizado que aporta tantos inputs? ¿Crees que en España se cuida y se da valor a la cultura que crece y se crea aquí?

Creo que, a nivel de tradiciones, la forma de la que se mantengan y sigan vivas es un poco responsabilidad nuestra. Creo que ahí las administraciones no se deberían meter demasiado, aunque sí dar facilidades. Pero cuando las administraciones se meten en cosas tan domésticas, o tan del hábito de lo común del pueblo, al final se acaban estropeando mucho porque las acaban regulando, normativizando, apropiando, capitalizando…

Entonces yo creo que lo que debemos hacer es trabajar en nuestros pueblos y ayudar a los que trabajan, porque igual cada uno no tiene tanto ese espíritu impulsor de ponerse a organizar la fiesta del pueblo o recuperar una tradición, pero sin embargo hay alguien en el pueblo que lo hace tímidamente, pues hay que apoyarle. Esto es una cosa muy de comunidad de pueblo, porque si no se desfigura. Lo bonito de esas tradiciones: mascaradas, romerías… todo esto, es que es algo que viene muy de abajo y que cuando se intenta hacer desde arriba no funciona igual.

Existen vacíos culturales en invierno en pueblos de festividades que se trasladan en temporadas altas, las que no les corresponden. Muchos pueblos cambian sus festividades para cuando acuden más visitantes.

Cada uno tiene sus razones para hacer las cosas, pero yo creo que, en la medida que se puede, es mejor desestacionalizar las cosas. Porque además es más divertido cuando están los del pueblo que cuando están los turistas.

Además, sucede una cosa, que es que cuando todos los pueblos concentran en verano las celebraciones, de alguna manera, se compite por la atención de los visitantes fortuitos. No se piensa en programar cultura en clave de comarca, y los pueblos acaban solapando programación. ¿Se debe destinar la programación cultural más importante para cuando hay gente? ¿Hasta qué punto no es la cultura también una herramienta para atraer a gente cuando menos hay?

Yo creo que no, todo lo contrario. Hay que hacer cosas para la gente que vive ahí, no para los veraneantes. Está muy bien que vengan veraneantes y traen siempre mucha alegría, mucha novedad, muchos chicos guapos, muchas chicas guapas… Refrescan la visión a los que estamos ahí todo el año. Gastan les perres, gastan el dinero. Pero yo creo que mover una mascarada para el verano es quitarle todo el sentido a la mascarada. Y que luego, además, las fiestas importantes y las divertidas son en inviernos. Las mascaradas, los Antroxos, Carnavales, las Navidades… Las fiestas chulas, los bailes, eran principalmente en invierno. En verano había mucho que hacer.

¿Cómo se deben implicar los visitantes fortuitos y urbanitas del pueblo a su funcionamiento durante todo el año sin dañarlo?

Pues sumarse a lo que haya, está muy bien. Y contribuir y ayudar. Yo creo que hay mucha gente que viene solo en verano y que también ayuda a todo eso.

Hay un perfil de esos veraneantes, que se repite a menudo, que viven el pueblo con carácter extractivo, de consumir las fiestas, los recursos de la zona, pero que luego reniegan de toda implicación, cuidado y conservación de todo aquello. En este caso, ¿qué papel juega La Benéfica en arraigar y hacer partícipe a esa gente que viene por temporadas?

La Benéfica es otro caso. Donde yo estoy tampoco es tan estacional la población como imagino que puede ser en Aliste, o como puede ser en el pueblo de mi abuela de León, que en invierno hay muy poca gente y en verano hay mogollón de gente. Entonces, en Piloña, no está tan estacionalizada la gente. Hay más gente en verano, eso sí, y hay turistas, pero la población no cambia tanto. De todas formas, desde el principio sí que nos planteamos que la programación de La Benéfica tenía que ser principalmente para la gente que está allí todo el año. Y la mayor parte de la programación de La Benéfica la hacemos en invierno, eso es así. En verano hacemos algunas cosas porque por inercia salen. Hacemos un festival en verano porque el tiempo está más asegurado, y hacemos las fiestas del pueblo también.

La programación no es estacional. La intentamos hacer durante todo el año y, si viene menos gente, pues no pasa nada. Todo lo que hacemos por invierno, el amagüestu, que lo hacemos en noviembre, el carnaval, el Antroxus también… en estos eventos viene muchísima gente. Lo guay de programar en invierno es que al final acabas obligando a la gente a venir en esta temporada. Si ya les das la batalla por ganada y les trasladas estos eventos a la alta temporada de verano, no tiene nada que ver. Los eventos se terminan recreando y pierden su sentido. No cuesta nada ir un fin de semana al pueblo. ¿3 horas y media de viaje?, ¿qué es eso comparado con la inmensidad del mar?

Las asociaciones son una forma muy inteligente de cohesionar la sociedad y de hacer rendir el dinero

Para temas asociativos o movimientos de centros sociales autogestionados. ¿Cuánto son de necesarios para ti? ¿Cómo se debe beneficiar económicamente a los organizadores y artistas que trabajan para ello?

Cuando estaba en Barcelona yo estaba relacionado, sobre todo, con un espacio que se llamaba La Makabra, un centro social okupado. Era maravilloso, tenía mogollón de respaldo vecinal, y cuando fue desalojada todo el barrio fue consciente de que perdieron un espacio cultural y social tremendo. Yo creo que los ayuntamientos y concejos deberían ser muy conscientes de que el asociacionismo es importantísimo.

Creo que hay pocas cosas que multipliquen tanto el dinero como lo hace el asociacionismo. Un ayuntamiento con 15.000 euros no hace nada, en cambio, una asociación con 15.000 euros te hace una programación completa anual, porque lo multiplica a base del trabajo voluntario, del trabajo gratuito. Además, durante las actividades pueden intentar ganar más dinero cobrando entrada o gracias a la barra. 15.000 euros para una asociación vienen a ser como 150.000 para un ayuntamiento. Es una forma muy inteligente, aparte de cohesionar la sociedad a un nivel micro, también lo es de hacer rendir el dinero. La mejor forma de que el dinero de un ayuntamiento pequeño cunda.

Del asociacionismo, participación comunitaria y la autogestión se ha vivido siempre en los pueblos: Los concejos, hacenderas, auzonalak… Trabajos comunitarios en los que todo el pueblo trabajaba colectivamente para cuidar el común. Acciones que requerían trabajo duro, pero que a la vez han estado siempre ligadas a la celebración, al comer y al cántico. Trabaja, canta y come. ¿Qué papel ha jugado el folklore en estos escenarios?

El folclore y la cultura antes empapaba todo. Como ahora en otros sitios menos industrializados, que también lo empapa todo. Yo acabo de estar en Marruecos, en una aldea cerca del Atlas, ahí están todo el rato cantando, tocando… En cuanto te ponías a dar palmas ya estaban cantando, se montaba una juerga en cualquier momento. Antes aquí también era así, todo el rato se cantaba, era el entretenimiento que había. Las mismas horas que echamos ahora en el Instagram podríamos echarlas tocando la pandereta y cantando.

Ahora esa tradición de las celebraciones a canto se está perdiendo, ¿cómo se mantiene?

Las tradiciones no hay que recopilarlas. Hay que estar ahí con las señoras hasta aprenderlas de memoria. No vale de nada que esté en un papel o en una grabación. Eso de la grabación te quita el peso: “Ay, ya lo grabé, ya está. No paso más tiempo aquí”. Hay que ir sin grabadora ni móvil, estar ahí hasta que se aprenda de memoria.

El relato que se ha construido en torno a la despoblación, parece que está muy vinculado a evocar resignación y pesimismo. Quizás no está tan vaciada como se piensa y está llena de un montón de otras cosas. En tu música, en tu performance y estética evocas otro tipo de tono más humorístico y picaresco. ¿Se ha hecho intencionadamente?

Es lo que yo mamo allí. El tono de la gente del pueblo es más retranqueru y más humorístico, picardioso. No es “ay, ¡estamos aquí solos!”. Yo nunca veo a la gente quejarse así, eso es un relato construido desde la ciudad, como de colonia de interior. La gente del pueblo no lo describiría así, lo haría de una manera más humorística y picardiosa.