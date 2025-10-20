Fotografías: Sara Irazábal

Hay cifras que adquieren un peso fundamental en nuestra vida, barreras psicológicas que no suponen un cambio real, pero sí una manera de enfrentarse a uno mismo, al presente y al futuro. Traspasar determinada edad afecta de una u otra manera. Nos ocurrió cuando cumplimos los 18 y ya por fin entramos en la edad adulta, cuando pasamos los 20 y ya nos considerábamos personas maduras (aunque quizá no lo fuésemos tanto), con los 30 la perspectiva empezó a cambiar y los 40 ya nos hicieron tomar consciencia de que esto pasa más rápido de lo que esperábamos. Rubén Pozo acaba de cumplir los 50 y en torno a ello gira su último álbum.

50town es una manera de mirarse en el espejo, de darse cuenta que todo es efímero, que la vida pasa muy rápido, pero que estamos aquí y el simple hecho de vivir ya es motivo de celebración. El quinto larga duración del músico madrileño recoge sus dos vertientes musicales y líricas: la más roquera y gamberra frente a la más intimista y emocional. Alejado de la solemnidad que podría suponerse en un disco de madurez, Rubén exprime al máximo la inmediatez que le da una nueva manera de componer, que le permite capturar instantáneas de momentos concretos de su vida, sin artificios ni giros imposibles, mirándonos a los ojos para mostrarnos todo lo que puede ofrecernos a día de hoy.

Por imposibilidad de agendas, esta vez no hemos podido tener esta conversación en persona, así que tuvimos que hacerlo cada uno desde nuestra casa, a través de la pantalla, si bien es cierto que al día siguiente pudimos de nuevo charlar de tú a tú en la pequeña presentación del disco que hizo para un reducido número de invitados. Pero vamos a lo importante, a hablar de 50town, de sus canciones y de todo lo que rodea una nueva etapa en la que Rubén se reinventa sin cambiar nada, manteniéndose fiel a sí mismo y a su personalidad artística.

Para este nuevo disco has dado un pequeño giro a tu banda, la producción, el sello, la comunicación, etc. Ha sido un poco como resetear todo, ¿no? Cuéntame cómo ha sido ese proceso.

Sí. Pero no por nada, simplemente quería andar por otro territorio, me apetecía cambiar. Empezó con Ricky Falkner a la producción. Yo tampoco le conocía personalmente y, echando la vista atrás, creo que acerté, en el sentido de que me ha venido bien un cambio en eso. También he cambiado en la composición, no he compuesto como lo hacía siempre. Hice muchas canciones, pero escribiendo más rápido de lo que venía haciendo. Generalmente, para los discos tenía 12 canciones que había estado trabajando mucho tiempo y esas eran las que iban luego al disco. En 50town he hecho como 30 o 40 canciones y las he hecho más rápido.

Considero que en el género que hago yo, en el pop y el rock, las canciones tienen que tener una frescura. Yo empiezo una canción porque siento algo, entonces, si empiezo a escribir y a hacer la música a la vez y me tiro un par de horas, tres, o una tarde con la canción, eso que estaba sintiendo al empezarla lo voy a tener en el momento, ¿sabes? Cuando ya dejas las cosas para el día siguiente, a veces corres el riesgo de olvidarte por qué empezaste a hacer esa canción.

Partiendo de esa base también, cambié el equipo de trabajo, pero no por nada, sigo siendo amigo de todo el mundo con el que he trabajado, pero estoy en mi derecho de probar otras cosas y me apetecía en este momento de mi vida. Así que en 50town, de alguna manera le doy la vuelta al jamón, he probado otras cosas y me ha sentado muy bien. Me ha gustado mucho hacerlo así.

Parece como si hubieras abierto las ventanas de casa para que entre aire fresco…



Con Vampiro hubo bastantes expectativas puestas. Al menos, recuerdo muy bien aquellos días y la ilusión que tenías con ese disco. ¿Crees que se cumplieron esas expectativas que tenías?

Claro, ahora lo veo con la distancia y, ya desde el propio nombre, Vampiro es un disco nocturno y, en consecuencia, también más oscuro. Bueno… yo creo que hizo su función. Eran unas canciones que en ese momento me salieron así y cumplió su labor, me dio para tocar por ahí y tal, pero sí que después de Vampiro, que es un ser que vive en la noche, se alimenta de ella y no ve nunca la luz del sol, con 50town he reseteado y he abierto las ventanas, entra la luz. Pero bueno, estoy muy contento de cómo salió Vampiro, aunque no lo podría haber hecho ahora otra vez, como un Vampiro 2. Ya tuve suficiente oscuridad y la plasmé en ese disco. Ahora me tocaba ventilar, que fueran las nueve de la mañana, cambiar las sábanas, prepararme un café y empezar un día nuevo bajo el sol.

«Yo no he hecho planes para los cincuenta, así que lo que tenga que venir lo afronto, sobre todo, con curiosidad»

Que al final eso es un poco llegar a 50town. Entiendo que empezamos a llegar a unas edades en que ya la mañana se aprecia más que la noche. Y se disfruta incluso más la luz que la oscuridad.

Sí, puede ser… Yo la canción de 50town la hice con 48 años o así. Un día, mirando por la ventana una tarde, pensé «hostia, estoy a punto de convertirme en un cincuentón», y me empezó a dar aquí como una congoja… Es que ya la palabra suena fatal, ¿no? Ser un cincuentón [risas]. Y dije: «Un cincuentón… voy a llegar a «cincuentaun». Hostia, voy a llegar a la ciudad de los cincuentones».

Eso me hizo gracia, cogí el cuaderno, empecé a escribir con la guitarra a la vez y me salió bastante rápido la canción. A mí me gustó mucho y, de alguna manera, esa canción me quitó un poco la crisis de los cincuenta y me ayudó a acostumbrarme a la palabra cincuentón [risas]. La convertí en «cincuentaun» y me hizo gracia el juego de palabras. Luego yo la he escrito como 50town. En ninguno de mis títulos he puesto una cifra, pero esta vez me pareció bien hacerlo.

Esto simplemente habla de cincuenta años de vida, cincuenta años en el planeta Tierra. Si bien 50town no es un disco conceptual, la canción sí que habla de cumplir cincuenta años. A mí me gusta que me salga una canción así, donde la temática se sale un poco de lo que suelen hablar las canciones en general. El resto del disco no es que hable todo de cumplir cincuenta años, aunque sí que son canciones que he hecho en los dos últimos años. Pero bueno, he titulado así el disco porque creo que es mi canción favorita. Estoy enamorado de esa canción desde que me salió.

Y esa fue la primera canción que hiciste del disco, ¿no? El germen de todo.

Siempre me pasa eso. Yo hago muchas canciones y muchas las guardo, pero siempre hay una que me gusta especialmente y digo, «Aquí hay algo. Esta ya me gustaría meterla en un disco». Es entonces cuando empiezo a pensar en un disco, me empiezan a salir cosas y, si noto que están a la altura de esas, continúo por ahí. Pero siempre hay una que me pone el baremo y en este caso ha sido 50town.

Me parece una buena canción. Me parece un himno generacional, pero un himno generacional de la nueva generación, de los nuevos chavales. ¿Por qué no puede haber un himno generacional de los que ya tienen cincuenta años? En esta sociedad que se venera tanto la juventud, parece que si ya pasas de treinta años, estás obsoleto. Por eso quería hacer una reivindicación de la gente de mi edad. Cumplimos cincuenta y, joder, seguimos aquí, riendo, llorando y siendo parte de la sociedad.

¿De qué manera afrontas esta nueva década a nivel personal? ¿Eres más de resignarte o de ilusionarte con lo que está por venir?

Pues no lo sé… Yo solo sé que cincuenta es medio siglo y ya son unos años… ya hemos vivido muchas cosas y quedan muchas por vivir. No estaba en mis planes. Cuando era más joven nunca pensé qué pasaría cuando cumpliera cincuenta. Yo no tengo planes ya, no he hecho planes para los cincuenta, y eso es algo que me gusta un montón. Es un lienzo en blanco. La vida es alegre y jodida a la vez, y tú intentas tomarte las cosas con más filosofía, ¿no?

No sé qué he aprendido en todo este tiempo, qué he desaprendido, qué me falta por aprender, pero lo que sea y lo que tenga que venir lo afronto con alegría, con templanza y con curiosidad. Creo que principalmente tengo curiosidad. Cada mañana me levanto con curiosidad y con alegría de un nuevo día. Puede pasar de todo. Si es malo, ya lo capearemos, y si es bueno nos alegraremos, pero tampoco te flipes demasiado, que llega otro día e igual se va todo al carajo [risas]. Así es la vida, ¿no?

Igual que ocurría con Vampiro, 50town es un disco corto, directo, conciso, de media hora. Parece que cada vez te sientes más cómodo en este formato. Además, me has dicho antes que las canciones las has trabajado poco a la hora de escribirlas. Ya con Vampiro comentabas eso, así que parece que estás cambiando un poco tu manera de componer y ahora es más impulsiva.

Más impulsiva, eso es. Es que siempre he tardado mucho en componer. Hablo del primer borrador o boceto que me sale. Luego eso sí que lo trabajo, claro. Incluso hay versos que no me convencen del todo. Por ejemplo, hay una canción que se llama ‘La última canción’ y el estribillo dice: «Déjalo rodar, rodar, rodar. Ya está. Pim, pam, pim, pam». Eso es lo que puse según la estaba escribiendo y, para no atascarme con eso, pensé «ya lo cambiaré». Pero luego la voy cantando y lo que no me gusta al principio, luego me gusta un montón. O sea, es que «Pim, pam, pim, pam» dice lo que quiero.

Años atrás nunca habría dejado eso ahí, pero ahora creo que he hecho bien en dejarlo. Creo que expresa lo que quiero decir y de lo que está hablando la canción. Sobre todo, eso me permitió en el momento en que la estaba escribiendo seguir adelante y no atascarme.

Pero bueno, luego con la banda y con Ricky hemos trabajado mucho las canciones. Pero sin morir, no sé… Axl Rose tardó 17 años en sacar Chinese Democracy y yo pregunto, «¿de verdad hacen falta tantos años, tío?» Yo soy Axl y creo que a los tres años ya estaría haciendo otro disco. Creo que si le das muchas vueltas, acabo oliendo a «revenío». Creo que tiene que tener una frescura… No sé, creo que es mejor ir más al turrón, dentro de lo posible.

Hay canciones que se atascan más y que no salen de primeras, pero a mí lo que más me gusta es que me salgan en una tarde. Estoy tocando la guitarra, empiezo a tararear una melodía que me encaja con eso, digo una frase que me gusta y empiezo a escribir. No me doy cuenta ni de que estoy escribiendo una canción. Eso es lo que más me gusta. Es como entrar en un trance y de repente han pasado dos horas y tengo una letra escrita. Luego siempre pienso que si ha sido tan rápido será malo, pero lo hago como ejercicio. Al día siguiente lo toco y digo, «oye, esto está bien y esto que me parecía muy cutre, mira qué bien queda». A lo mejor limo un poco, un giro melódico, cambio alguna palabra, pero ya la he hecho, ¿sabes?

«Hay canciones que no entran en un momento dado, pero son como el vino, necesitan macerar o madurar un poco en barrica»

Me gusta eso que dices de que tiene que haber frescura porque en este disco eso se nota mucho y además se nota en canciones muy diferentes entre sí. Desde las canciones más enérgicas y roqueras, hasta las más acústicas e intimistas. Al final se transmite eso en las dos vertientes fundamentales que tiene tu música. Has soltado lo que tenías dentro y has ido directo a lo que querías decir.

Claro. Yo he hecho casi 40 canciones para este disco y siempre que hago alguna pienso si voy a convivir bien con ella. El repertorio lo confeccionamos Ricky Falkner, el productor, y yo. Tratamos de tener un disco equilibrado. Para Vampiro, aunque salieron 10 canciones, en realidad grabé 12, pero luego salieron las otras dos porque yo quería hacer un «singuelito».

Para este pensaba también en 12 porque para mí los discos tienen 12 canciones, o yo los he hecho así, de 12 o 13 incluso. Y bueno, cuando hablé con Ricky para hacer un disco, le dije: «Ya quedaremos, te enseño las maquetas y vemos las 12», y él me contestó: «No, yo hago discos de 10 canciones» [Nota: Como anécdota, al día siguiente de esta conversación con Rubén, me encontré con Ricky en la presentación del disco y él mismo me comentó que realmente no había sido así la conversación porque él ha hecho discos de muchas canciones]. Yo le dije que me iba a costar dejar 10, pero él me pidió que resumiera y cortara donde tuviera que cortar, pero que íbamos a hacer un disco de 10.

Así que, con todas las maquetas que yo le di, quedábamos en su casa, escuchábamos e íbamos confeccionando un repertorio. Tratamos que fuera equilibrado, que tuviera un medio tiempo, un rock duro, abrasivo y rápido, que tuviera una canción más pop, una más roquerilla, una muy seria y de bajón, otra más alegre y con más luz… Queríamos que, de alguna manera, estuviera compensado. En este sí que no me he guardado ninguna canción como hice en Vampiro.

¿Y las otras 30 están desechadas completamente?

Bueno, hay cosas que me gustan mucho. Están en un cajón. Pero no sé, luego pasan cosas, las canciones están vivas. Hay canciones que no entran en un momento dado, pero son como el vino, necesitan macerar o madurar un poco en barrica. A lo mejor no son para ese momento que están hechas y tiene que pasar un tiempo. Veremos… Yo no tiro nada.

Ya que hablamos de Ricky, ¿qué crees que ha aportado él a tu música?, ¿en qué te has enriquecido tú a nivel musical?

Sobre todo, trabajar con alguien con quien no había trabajado nunca y que tampoco conocía. Eso ha sido bueno.

¿Y eso cómo surgió?

A mí me lo sugirió la gente de mi equipo y yo dije: «Bueno, es que yo trabajo con José Nortes, en Black Betty. He hecho los dos últimos discos con él y estoy súper a gusto». Al principio no lo veía, pero me dije, «venga, voy a probar por ahí, voy a arriesgarme, voy a moverme de mi lugar». Hablé con José y se lo conté, por supuesto.

Y Ricky, en lo musical me parece un genio. Él, sobre todo, me ha ayudado a sintetizar. A través de Sergio Valdehita, que ha sido teclista de la grabación, ha metido algún sintetizador en algunas canciones que yo nunca había metido, y al principio lo veía con mucho miedo, pero la verdad es que lo escuché y me gustó. Ricky me ha quitado prejuicios que podía tener ese sentido. A nivel musical, me ha sugerido cosas en melodía, acordes, armonía… y le he hecho caso en todo, la verdad.

Yo también le he preguntado de letras, pero él en letras no se mete. Me decía: «Yo te digo si me gusta la canción o no, y te puedo ayudar musicalmente, pero las letras son algo muy personal». Pero yo aun así le preguntaba [risas].

Vamos a hablar de las canciones del disco. ’50town’ ya la has comentado un poco antes, pero quería resaltar una frase: «Todavía me soporto ante el espejo».

Yo por dentro me veo como siempre, claro. Ya cuando me miro en el espejo, me veo más mayor, pero me soporto… Me soporto la mirada. En la vida, a veces te hieren, a veces hieres tú, pero creo que en general todos queremos hacerlo bien, aunque también tenemos nuestras miserias, momentos en los que lo hemos hecho mal. Pero bueno, como no se puede rebobinar en esta vida, hay cosas con las que hay que convivir. Este «me soporto ante el espejo» yo lo veo como que me soporto incluso con las veces que lo he hecho mal. No tengo algo que haya hecho tan mal y que me haga bajar la mirada ante mí mismo, aunque hay cosas que me gustaría haber hecho de otra manera, pero bueno, hay que aceptar.

«Todo es efímero, solo es cuestión de tiempo»

El disco de Vampiro se había originado en un contexto social y personal muy concreto y había canciones como ‘Tras la tormenta’, que venían de un momento duro. Este disco parece que viene de otra cosa, como de una tranquilidad mayor a nivel personal.

Puede ser, pero yo vivo en la cuerda floja, ¿eh? Ahora sale este disco, que es el quinto de mi carrera, y ha costado, han pasado muchas cosas por el medio y han venido muchas curvas. Ha habido momentos de alegría, pero también momentos de frustración, y cuando ya me llegó el vinilo, dije: «Ya está aquí. Podría morir mañana, pero el disco ya está hecho» [risas].

Sí que es verdad que me están diciendo que es un disco luminoso, que tira por el optimismo. Yo creo que sí, que tiene sus momentitos, tiene sus oscuridades, sus miserias ahí, pero creo que en general es un disco positivo y, bueno, con 50 hay que meterle un poco de humor. Si te tomas muy a la tremenda todo, vas a sufrir mucho. Hay que saber reírse de uno mismo, relativizar y a veces decir, «tío, vete a la cama y mañana será otro día».

En ‘Efímero’ te destapas con una especie de rap que me parece muy interesante y con el que muestras otra cara interpretativa. Es otra manera de divertirte y no atarte a lo que ya sabes hacer.

Yo tenía un riff muy potente, muy como de rock stoner, de Queens of the Stone Age o Black Sabbath incluso. El caso es que tenía algo escrito, empecé a rapearlo encima y encajaba bien. Es la canción en la que canto en una tesitura más grave de todo lo que he hecho en mi vida. Esa cosa rapeada, pero con voz muy grave, como un Leonard Cohen rapeando, sobre un lecho de un riff muy pantanoso, me gustó mucho. Y efectivamente, es algo nuevo dentro de lo que yo suelo hacer.

El mensaje de esta canción es muy claro: que todo pasa volando y nada dura para siempre. Entiendo que ser consciente de eso es la mejor manera de disfrutar de lo que estamos haciendo.

Claro. Es que todo es efímero, incluso el planeta Tierra, solo es cuestión de tiempo. También los éxitos, los fracasos, y lo que he dicho antes, «vete a la cama, mañana será otro día». Una alegría muy grande dura dos días, pero un fracaso grande también dura dos días. Jode cuando una alegría muy grande se acaba, pero menos mal que un palo muy grande también se acaba. Qué bien que sea así. Al final todo pasa.

Para mí esa canción empieza hablando de una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es darme un garbeo por ahí con los cascos puestos, que te haces tu peli. Fui escribiendo sobre eso y en el estribillo no sé muy bien porqué apareció lo de efímero. Al final, cada uno tiene su peli, y mi peli sobre una canción mía puede ser diferente a la tuya. Lo bonito de esto es que cualquier oyente la coja y la haga suya.

La siguiente canción es precisamente un homenaje al oficio de ‘Cantar’ y es una de mis favoritas del disco.

Qué guay. Para mí también. Y para Ricky también. Si hace coros Ricky… Él ha hecho coros en sus preferidas. Me dijo que le parecía un hit y está enfadado porque no la haya sacado de adelanto [risas].

En cuanto a lo que decías de que es un homenaje al oficio de cantar, te cuento… Yo para este disco fui a clases de canto. Empecé a tener paranoias con mi voz, empecé a pensar mucho mientras cantaba y algo empezó a no funcionar. Algo pasaba conmigo, tío… Y bueno, conocí a alguien que ahora es mi amiga, Marta Dávilas, que es una gran cantante de blues, de soul, de jazz, y da clases de voz. Fui ahí con ella y en la primera clase me dijo: «Búscate una canción que quieras cantar o la haces, para tratar de explicar lo que te ocurre porque no te termino de entender».

Así que estaba en casa y empecé… «Se me ha olvidado cantar. Por eso vengo aquí. Que me recuerdes cómo era ser feliz. Y cantar, cantar, cantar. Y no pensar en nada más. Cantar, cantar. Sha la, la, la, la, la» [lo dice cantando esa estrofa de la canción]. Me salió del tirón, sin escribir nada. Fue lo primero que me salió, sin pensar. [Canta de nuevo] «Esto no está escrito. Surge sobre la marcha”. Y ahí me paré, por eso dice: “Menos esto que ahora digo que salió en una segunda tanda». Así me salió, intentando explicar a mi profe lo que me pasaba. Fue automático, con tres acordes.

A la siguiente semana fui a clase con Marta, la toqué y dijo: «Qué temazo. Cómo me gusta. Lo entiendo perfectamente». El caso es que yo creía que me pasaba algo en mi forma de cantar y la realidad es que me pasaba algo en el cerebro, ¿sabes? Ya pensaba mucho cuando estaba cantando y ella me enseñó a retomar, a volver a cuando empezaba a cantar, que no pensaba tanto, que simplemente cantaba. Me dijo, «Tienes que volver a esto, como dice tu canción».

Esa canción me ha ayudado mucho a volver a reconectar con mi voz, que es la que es, no soy Pavarotti, no soy Freddy Mercury, pero me gusta. A mí me gustan los cantantes que no son los mejores cantantes del mundo. Me gustan los compositores que cantan lo que escriben y eso me importa más que una gran voz. Aun así, reconozco una gran voz y la disfruto, pero no sé, a mí me gustan los Lou Reed, los Bob Dylan… Esos que cantan a pesar de cómo canten. Es como que su voz ya te está diciendo, «Mira, no soy Pavarotti, pero soy el mejor que puede cantar esto que he escrito». Me gustaría ser uno de esos. Gracias a Marta reconecté con eso. Ella me decía: «Celebra tu voz, que es única en el mundo y muy reconocible».

«Con los años he ido aceptando mi voz y gustándome»

¿Entonces has cantado de manera diferente a la hora de grabar el disco? ¿Tú sientes que has cantado de otra manera?

He cantado sin pensar qué estoy haciendo, sin pensar en notas, pensando en lo que estoy diciendo, en la letra. He cantado sin papel porque si leo ya estoy pensando, mi cerebro ya empieza a hacer varias cosas a la vez. Entonces, yo he cantado con toda la música que estaba grabada, que lo grabamos toda a la vez en La Casamurada.

El disco está grabado en seis días. En los tres primeros días, toda la banda grabamos la música, tocando a la vez, y luego ya con eso canto encima, o los coros de Ricky, de Angie, de Leo… Ricky metió alguna percusión, algún recording de piano, etc. Pero bueno, yo cuando me puse los cascos para cantar, solo disfruté y lo hice lo más natural posible. Me ha ayudado Ricky con eso, él me hizo sentir muy cómodo en la pecera y no hicimos muchas tomas, ni al grabar la música ni al grabar las voces, en 3-4 tomas estaba hecho. No sé, me gusta, creo que va con el disco, y es el disco en el que más me gusto a mí mismo.

Yo he aprendido con los años a oírme cantar. Jimmy Hendrix o John Lennon odiaban oírse y a mí me pasaba algo así, pero poco a poco he ido aceptando mi voz y gustándome. 50town no sé si es el disco en el que mejor he cantado o en el que peor, pero sí que es en el que más me gusta mi voz y me oigo más tranquilo y más dentro de las canciones.

Claro, es un poco lo que dice la canción: «Hay cosas que las haces sin pensar. Si les das muchas vueltas ya no salen».

Total. Es un poco lo mismo que hago a la hora de escribir las canciones, que también lo he hecho al cantar.

En ‘Fuera de quicio’ dices: «Ya no soy yo». Supongo que una de las funciones de hacer canciones también es esa, la de conocerse mejor a uno mismo. Incluso para los que no hacemos canciones, las canciones de otros nos sirven muchas veces para conocernos mejor, porque decís cosas que sentimos nosotros también.

Ojalá sea así con canciones mías de este disco, porque es lo que siento yo con canciones de otros, que digo, «ostras, está hablando de mí». Supongo que eso se pretende con las canciones, ¿no? Tú haces una canción porque estás en una emoción, en un proceso, y a alguien le puede llegar porque igual está pasando por eso mismo y, de alguna manera, le acompaña y le dice, «oye, no estás solo, aquí hay otra persona que ha pasado por esto».

La verdad es que ‘Fuera de quicio’ no sé de dónde viene, tío. Mi teoría es que yo pongo la antena y me salen cosas. Yo creo que había un bardo del siglo XVII, en una aldea perdida, que empezó esta canción, no la supo terminar, se quedó por el aire y yo en el 2024, con la antena, conecté con eso. Habla de un rey, de un castillo, no sé… No dice nada que pueda dar a entender que es actual. Creo que, por las cosas que se dice, podía estar escrita hace dos siglos, pero por lo que sea, me pega todo bien.

En lo musical, Sergio Valdehita metió un armonio, que es un teclado antiguo que va a pedales, a los que tienes que darle mientras lo tocas para que eso hinche unos tubos. Es un instrumento antiguo, como un primer prototipo de órgano, que tienen ahí en La Casamurada, cubierto de polvo, y pensamos que quedaría bien con el ritmo de la canción. No sé explicarla muy bien, pero me funciona: «Ya no soy yo, estoy fuera de quicio. No he vuelto más a ser el mismo. Aquí estoy yo, todo vendido. Me sobran dentro Jesucristos». Me parece una canción que es un ramalazo oscuro del disco. Va después de ‘Cantar’, que tiene mucha luz y es muy juguetona. Y de repente esta cumplía lo que hablábamos con Ricky de hacer un disco compensado.

Y viene además justo antes de ‘Garabato’, que personalmente creo que es una de las canciones más sinceras y bonitas que has hecho nunca.

Qué guay lo que dices, Javi, muchas gracias. A mí me encanta. Es un garabato porque son cuatro acordes y no tiene estribillo. Es una canción a mi chica.

¿Con esta canción saldas alguna cuenta pendiente que tenías de escribirle una canción diciéndole esto o fue algo que te vino de repente?

Me vino. Ahora me doy cuenta de que yo hago una canción a mi chica en mis discos impares. En el primero era ‘Chavalita’, en Habrá que vivir era ‘De vena tonta’ y en este, ‘Garabato’. Me salió así y abro mi corazón. Me desnudo en ella y me da igual. Dice cosas que pienso: «¿Qué haces con uno como yo?». Una chica tan maja, tan guapa y tan guay, ¿qué hace con un desastre como yo? [risas].

Con cualquier canción mía, si alguien me llega y me dice, «Te voy a hablar con sinceridad. Esta canción me parece una mierda», me jode, yo quiero que gusten las canciones. Pero si alguien me dice eso de ‘Garabato’, me da igual, porque yo solo buscaba que le gustara a una persona y a esa persona le ha gustado. Ya he cobrado de esa canción.

Hay una cosa muy bonita que dices: «También es mami de Leo».

Sí, porque no es la mamá natural, pero ha convivido tanto con él… Se ha criado aquí también. Él, al igual que yo, viene de un hogar desestructurado. Su madre y yo hubo un momento en que nos separamos, aunque con el tiempo cogimos buen rollo. El caso es que Leo se ha criado entre dos casas y Lauri, sin ser su mami biológica, también lo ha sido en lo espiritual o estando aquí. Entonces, pues ella lo dice, que le quiere como a un hijo porque también le ha criado. Y menos mal que ha estado Lauri para cosas con Leo, menos mal.

Los Chicos de la Curva: Roberto Lozano «Loza» (batería), Ángel Herranz (bajo), Rubén Pozo y Charly Bastard (guitarra)

«A veces los días son largos, pero luego la vida pasa rapidísimo»

Y hablando de Leo, ya en Vampiro tocó la batería en ‘Gente’ y ahora ha participado en el disco haciendo coros.

Él vino a La Casamurada a acompañarme. Como le gusta la música le dije que se viniera para que viera cómo se graba un disco y tal. Tiene 19 años y ya controla más, por eso quería que viera todo eso. Entonces, una vez que terminamos la parte de la música, él vino para la parte de las voces y coros. Pasa lo mismo con Angie, que Ricky me dijo, «Va a venir Angie, ¿te importa?». Entonces, como hacían falta los coros y Angie y Leo estaban por ahí, se unieron.

Tengo una imagen, grabando ‘Estamos como queremos’, que están Ricky y Leo, los dos con cascos, en el mismo micro. Era la una de la mañana, ya a punto de terminar la sesión de ese día, y se pusieron los dos a cantar los coros en el mismo micro. A mí se me caía a la baba viendo eso.

Leo ha cantado en esa, en ‘Efímero’ también… en las más roqueras, ¿sabes? En ‘Cantar’, le dije «Leo, ¿te metes a hacer coro en esta?», y él, «Estoy un poco mal de la garganta», y todos insistiendo, pero él «Es que en esta no me veo mucho». Y ya dice Ricky, «¿Pero qué te pasa?», y contesta «que esta canción no me gusta» [risas]. Es un chaval muy roquero, muy heavy, y en esa no quería cantar, pero no quería decirlo, que le parecía un pastel [risas]. A mí, lejos de ofenderme, me encantó esa reacción y nos morimos de risa.

Háblame de ‘El puto amo’, una canción en la que dices que te copias a ti mismo y que me parece muy irónica.

Es un poco ese rollo del rapero de «Aquí estoy yo, soy el puto amo. Me vais a comer los cojones por detrás porque no me llegáis a la suela…» [risas]. Yo pensé en hacer una canción como los raperos, pero en vez de tener una base de MC, que sea un rock correoso, veloz, fuerte…

Son dos minutos y medio de chulería máxima, de ego puro, sin filtros. Son dos minutos en los que lo doy todo. Termina la canción y vuelvo a ser el tipo tímido y abandonado que soy en mi día a día, pero esos dos minutos y medio me sientan muy bien. Lo canto con la boca grande, grito, no me dejo nada en el tintero. Creo que ni siquiera es la primera toma de voz la que se quedó, es la toma de referencia, la que hice cuando grabamos todo a la vez para hacer de guía a los demás. Es una canción urgente, es un rock rápido, correoso, incendiario… y la toma de voz ya tenía todos esos elementos. Aparte, a mí ya me daba corte cantar eso más [risas].

En ‘Dispárame’ dices que «los días son largos y la vida corta». Una vez más hablas del paso del tiempo y de ser consciente a estas alturas del momento vital en el que estamos.

Me gustan esos dos versos, la verdad. A veces los días son largos, como que el reloj va despacio, pero luego la vida pasa rapidísimo. Parece un contrasentido, pero tiene todo el sentido del mundo. Es que la vida va a toda hostia.

En ‘Los que ya no están’ el propio título ya da una pista de lo que habla la canción. La soledad y la guitarra como vía de escape de ella.

La guitarra es el instrumento que a mí me ha dado un lugar en el mundo. Es mi tabla de náufrago. Cuando estás solo, no tienes con quién hablar… y aunque lo tuvieras, tampoco sabes muy bien explicar lo que pasa o no te atreves, una guitarra te ayuda. Hay veces que no estás haciendo una canción ni nada, pero tú a ti mismo te acunas con lo que estás tocando. A lo mejor solo estás improvisando, pero te está sentando muy bien.

Esa canción empezó por una cosa que le oí decir en una entrevista a Les Paul, que es el creador de la Gibson. Le preguntaron una vez «¿Qué es una guitarra para ti?». Y creía que iba a definirla en plan técnico, pero no, el tipo dijo: «Una guitarra es un amigo que te escucha cuando no tienes un amigo cerca, es el barman que te pone la última copa cuando ya el bar está vacío y tú estás llorando porque has tenido una movida muy fea con tu pareja y él te escucha. Eso es una guitarra».

Esta canción habla un poco de eso: cuando no tengo a quién contarle las cosas, cuando no tengo con quién hablar y estoy perdido, me agarro una guitarra, voy a surcar las olas del mar en tu espalda, construir un castillo sonoro de coral, ¿sabes? No sé… A mí es un instrumento que me ha dado todo, me ha dado un lugar en el mundo, y que me escucha cuando nadie más lo hace.

«Me muero de ganas de salir a tocar este disco y el resto de mis canciones»

‘Estamos como queremos’ fue el primer single de adelanto y me pareció en su momento una manera de decir «estoy aquí y no me puedo quejar». ¿Era esa la intención de esta canción y del hecho de que fuera el primer adelanto de este disco?

Es una canción que escribí como para el directo, sobre todo por la energía que tiene, porque creo que tiene un estribillo «quedón» y la pensaba muy para directo, como para presentar a una banda, a Los Chicos de La Curva, y anunciar una gira muy roquera, de garitos. Pero bueno, mi niña bonita es ’50town’, ya lo sabes, lo que pasa es que yo la quería sacar en mi cumpleaños y todavía faltaba para ese día, por eso ‘Estamos como queremos’ fue la primera.

La hice bastante rápido y yo pensaba en el sentimiento que se tiene cuando estás en un concierto de una banda, de un artista que te gusta un montón y toca esa canción cañera, que hermana a todo el mundo, y 20.000 personas levantan el puño a la vez y cantan esos cuatro versos: «Todos estamos guapos, la vida es un ensueño. Estamos como estamos, estamos como queremos» [lo dice cantando ese estribillo].

En los pocos conciertos que he hecho, solo hemos tocado nuevas ’50town’ y ‘Estamos como queremos’, y la peña sin sabérsela levanta el puño. Y cuando hemos tocado ’50town’, me dice mi mánager: «Tío, miro al público y no se conoce la canción, pero veo a los talluditos y talluditas mirándote con brillo en los ojos». Es que, claro, es una canción que les habla a ellos. Viven en un mundo de canciones de chavalada, de hit y pogo, y les tocas ’50town’ y sienten que les está hablando a ellos, cuando ya parece que no hay canciones que les hablen.

El disco se cierra con ‘La última canción’. En la hoja de promo dice que esta canción surgió a partir de un comentario cruel en redes. Háblame un poco de eso y de por qué te ha parecido adecuada para cerrar el álbum.

Bueno… siempre hay algún hater por ahí que te dice una cosa horrible. Por supuesto, siempre anónimo, con un avatar distinto y tal. Fue hace un par de años o así, que anuncié un concierto y alguien me puso: «Si eres un matao… ¿Qué haces todavía en la música? Deja de hacerte daño». Me dijo «deja de hacerte daño» y me pareció buenísima la frase, pero la verdad es que me jodió.

Esa noche, empecé con eso de «Esto va a ser la última canción, la última que te hago. Desde el fondo de mi corazón voy a dejar de hacerme daño» [una vez más, me cuenta esto cantando esa estrofa]. La hice muy rápido, con la acústica, por la noche, cuando ya estaba solo en casa y grabé una nota de voz. Luego la canción no habla de un hater, realmente habla del fin de una relación o de una era, y de aprender a soltar: «Déjalo rodar, rodar, rodar. Ya está, pim, pam, pim, pam».

El caso es que yo grabé la nota de voz, la dejé ahí y me olvidé de la canción. Un año después, cuando estaba con Ricky en su casa con mis maquetas viendo las 10 titulares para 50town, teníamos 9. Ricky decía: «Falta la última canción. Me imagino una canción medio solemne, un medio tiempo que se sostenga con el piano». Así que eso de ‘La última canción’ me hizo acordarme de aquella que había escrito. Como me acordaba de la letra, le dije a Ricky que tocara los acordes mientras yo me ponía a cantar.

Nos salió del tirón, sin ensayarla ni nada, y cuando terminamos fue como, «¿Qué ha pasado? Esto es buenísimo». Estaba Angie en el salón, y Ricky dijo, «vamos a tocársela a Angie, a ver si es que nos estamos flipando mucho». Terminó la canción y dijo que le había encantado. Salió así. Él dice que la habría puesto más arriba en el disco, pero a mí me molaba que estuviera ahí, ya que se llama ‘La última canción’.

Quería terminar preguntándote por la gira de presentación de 50town, que has anunciado un montón de ciudades. Es una gira ambiciosa.

Hemos puesto toda la carne en el asador. Es una gira garitera. Somos un cuarteto, Los Chicos de la Curva. Empezamos ya y vamos a estar hasta marzo del 2026 presentando 50town. Yo, sin parar del todo porque en 2024 he hecho tres cosas, estoy que me muero de ganas de salir a tocar este disco y el resto de mis canciones. El 50 también es un poco celebración de todas las canciones que he hecho a lo largo de mi vida, que han significado mucho para la gente y para mí. Tengo una banda muy guay. Los Chicos de La Curva están sonando como un tiro. Hay mucha ilusión.