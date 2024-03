Fotografías: Alejandro García-Cantarero

Un presente es un obsequio, un regalo, pero también esa palabra hace referencia al tiempo que vivimos en este instante. En ambas acepciones se podría enmarcar el nuevo álbum de Shinova. Su título, El presente (2024), es bastante explícito y admite pocas dudas en cuanto a lo que pretende transmitir, aunque sí que está abierto a interpretaciones, como las canciones que forman parte de él.

El anterior trabajo de la banda formada por Gabriel, Erlantz, Dani, Ander y Frou se publicó en 2021, cuando estábamos aún inmersos en la pandemia que tanto cambió nuestras vidas durante esos meses. La buena suerte era un disco que parecía estar hecho a medida del tiempo que le vio nacer, aunque las canciones fueran compuestas anteriormente. Era una especie de presagio, y aquel disco fue terapéutico y una tabla de salvación para muchos de nosotros. Han pasado tres años y el mundo es completamente diferente a lo que era en aquella época, por eso las canciones de El presente reflejan esas dos acepciones de la palabra. Suponen tomar conciencia del tiempo que vivimos y estar agradecidos por ello, como si de un regalo se tratase. Es un disco que habla del hoy, con una mirada al pasado para afrontar lo que está por venir.

Unas semanas antes de que el nuevo trabajo de Shinova viera la luz, nos juntamos con Gabriel y Erlantz, recién llegados de Latinoamérica, para hablar de todo esto. Recorremos estos últimos años con ellos y nos detenemos en algunas de las canciones de un disco que supone un paso más en la carrera del grupo. Con una escritura aún más afinada por parte de Gabriel (quizá estemos ante las mejores letras de toda su carrera) y unos arreglos que demuestran que estamos ante una banda en estado de gracia, en el punto óptimo de madurez y con muchas cosas aún por decir.

Después de La buena suerte volvemos a encontrarnos. En aquella ocasión nos vimos de una manera muy diferente, con mascarillas, los conciertos que se hacían eran con el público sentado, etc. Aquel disco supuso muchas cosas para mucha gente, por venir de donde veníamos y por lo que algunas de las canciones llevaban implícitas en sus letras.

Me gustaría que empezáramos esta charla echando la vista atrás hacia esos días. Han pasado tres años, pero parece una eternidad. ¿Qué perspectiva tenéis ahora de aquellos días?

Gabriel: Efectivamente, parece que ha pasado toda una vida. En aquella época había una incertidumbre brutal, tanto en nuestra profesión, como en el resto de aspectos de la sociedad. Estábamos todos perdidísimos, sin saber qué es lo que nos venía. Yo recuerdo aquellos días de promoción, que simplemente el hecho de estar haciéndola era ya una alegría. La verdad es que no teníamos mucha expectativa más que ver día a día lo que iba sucediendo. Pudimos tocar en aquel formato que era, por un lado, una alegría porque estás en un escenario, pero muy triste por ver a la gente sentada. Era todo muy extraño.

Poco a poco todo se fue abriendo, hicimos una gira muy larga, con muchísimas alegrías y con momentos más oscuros, pero dentro de todo era un marco muy positivo. Estaban sucediendo cosas maravillosas, el disco y las canciones estaban funcionando, y cada vez venía más gente. Con todo eso nos plantamos aquí, sin parar demasiado.

Efectivamente, llegamos aquí, y la primera canción de El presente lo dice muy claro: «El tiempo que esperábamos es ahora». Esa frase de ‘Alas‘ es una clarísima declaración de intenciones de todo lo que supone el disco.

Gabriel: Lo es, sin duda.

Erlantz: Yo creo que resume muy bien, en un mensaje muy conciso, el concepto del disco. Luego, evidentemente, el disco tiene más matices y detalles, pero yo creo que ese «es ahora» fue, incluso para nosotros mismos, lo que nos hizo pensar que esa canción podía marcar el camino a seguir en gran parte de las canciones que todavía teníamos que componer para el disco.

¿Entonces fue una de las primeras canciones que compusisteis y en base a eso construisteis todo el concepto del álbum?

Erlantz: No fue la primera, pero sí que estuvo en la fase inicial de composición.

Hablamos de El presente y podríamos coger del título del disco las dos acepciones de la palabra: el ahora y el presente como sinónimo de regalo. Al menos yo, escuchando las canciones, lo entiendo así.

Gabriel: Tal cual. Esa es la idea.

Lo relaciono con todo lo que comentábamos al principio. Quizás podamos entender que el momento que estamos viviendo, el hecho de estar aquí, haciendo lo que nos gusta, es un regalo muy preciado.

Gabriel: Eso es. Es que no puedo poner ni una coma a lo que dices.

Supongo que para entender el presente hay que echar la vista atrás (como ocurre en canciones como ‘Gloria’) y también ser capaz de mirar hacia adelante (como en ‘Los días que vendrán’). Al final, yo este disco lo entiendo de esa manera. Contadme vosotros cómo armáis ese concepto de El Presente, qué pretendéis transmitir, qué esperáis que la gente perciba cuando escuche el disco completo, etc.

Gabriel: Sí que existe esa nostalgia, esa mirada retrospectiva, pero sobre todo para colocarme en este momento y seguir hacia adelante. Creo que Los días que vendrán es un ejemplo claro. Esa canción empieza con una parte, no sé si decir dramática pero sí melancólica, para abrirse al futuro. El estribillo lo deja claro, que esto es muy breve, y que lo que tenemos es todo aquello que pueda merecer la pena de aquí en adelante, que guardes con cariño los mejores recuerdos de tu vida, y que sirvan para eso y no para necesitar regresar, aunque sea de la única manera que tenemos, que es con el coco. Es simplemente enfocar la energía hacia adelante.

Un disco no deja de ser un retrato de la etapa previa a cuando se componen esas canciones

Todo ese concepto del disco, ¿es algo que te viene a ti cuando estás componiendo y tú se lo transmites al resto de la banda o es algo que venís hablando entre vosotros durante este tiempo de furgoneta, viajes, etc.?

Gabriel: En la furgoneta por supuesto que se habla mucho de música y de las canciones, pero sí es verdad que quizás soy yo el que da el primer paso en cuanto a la temática, porque no sé escribir de algo que no sienta, no puedo colocarme en un mood en el que yo no esté. A partir de ahí se pone en común, probando y tal… pero lo cierto es que al final vivimos cosas muy parecidas, cada cual desde su perspectiva. Los cinco pasamos muchísimo tiempo juntos, más que con nuestras familias, y por eso creo que las sensaciones y las emociones son parecidas.

Al final, un disco no deja de ser un retrato de la etapa previa a cuando se componen esas canciones y, como hemos vivido juntos cosas muy parecidas, el mensaje conecta. Las letras siempre se ponen en común y muchas veces sucede que alguien dice «esta frase a mí me saca de aquí», entonces yo la reescribo… Somos muy exigentes en todo, y en el mensaje y en cómo se cuentan las cosas también.

Me gustaría que, a grandes rasgos, me contarais qué novedades podemos encontrarnos en este nuevo disco a nivel musical. Si habéis intentado introducir elementos diferentes en estas canciones que no contuvieran las de vuestros anteriores trabajos. Se aprecian atmósferas diferentes en algunos temas, como en ‘No cambiaría nada’, incluso estructuras distintas en ciertas canciones, con toques electrónicos, como ‘Gato azul’.

Erlantz: Yo creo que hemos andado más en caminos que ya habíamos comenzado a andar. Como tú has dicho, por ejemplo, Gato azul podría ser una continuación más profunda de lo que en su día fueron canciones como Gigantes. Eran canciones que ya ponían un pie más o menos en ciertos elementos electrónicos, pero ahora los hemos utilizado más a fondo. No cambiaría nada quizás es un tema más tranquilo, pero con unas atmósferas más basadas en sonidos de música urbana, aunque la canción no lo sea.

Cuando afrontáis la grabación de un nuevo álbum, ¿pensáis en intentar no repetiros y ser novedosos? Al final, cuando una banda empieza a tener cierto éxito y la gente conecta más con sus canciones, no sé si es fácil coger perspectiva con todo eso.

Gabriel: Es algo tan simple como que nosotros presentamos unas 65-66 canciones y había muchos buenos temas. Se las íbamos presentando de diez en diez a Manuel Colmenero, nuestro productor, para ir trabajando en los descartes. Aun así, antes del repertorio final acabamos con un puñado de temas que fue dramático dejar fuera. El asunto era que en muchos buenos temas Manuel decía: «Tíos, esto es un temazo, pero hay un problema y es que ya lo habéis hecho», entonces ese se quedaba fuera. Por tanto, sí que ha estado muy presente lo de ir más allá, porque para escuchar un disco como La buena suerte, ya existe La buena suerte; quien quiera escuchar Volver, ya tiene Volver. Entonces ahora tiene que ser algo, no diferente porque seguimos siendo nosotros haciendo canciones, pero sí llegar a terrenos que quizá antes no habíamos explorador aún.

Estoy dando vueltas a que has dicho que teníais 66 temas para este disco…

Erlantz: 67 exactamente [risas].

Recuerdo que cuando hablamos de las canciones de La buena suerte me dijiste que ‘La sonrisa intacta’ podía representar el puente entre ese disco y el anterior, Cartas de navegación.

Gabriel: Lo cierto es que La sonrisa intacta era muy diferente.

Por eso en su día te pregunté por ella específicamente.

Gabriel: Es que en maqueta, el boceto, era muy diferente ya. Estaba más cercana a Cartas, quizá, que lo que después resultó en el disco. Sirvió para experimentar, para llevarla a otro lado. Ahí Manuel tuvo mucho que ver.

¿Hay en El presente alguna canción que cumpla esa función de puente y que una este disco con el anterior?

Erlantz: Pues no sabría decirte. La primera canción que salió para este disco fue Nuestra postal. Me acuerdo que fue la primera canción que le enviamos a Manuel y la primera que vio súper clara. Quizá podría ser esa…

¿La primera de las 67?

Erlantz: Eso es, la primera de las 67 fue Nuestra postal. Es verdad que se investigan cosas en esa primera estrofa que hasta ese momento no habíamos hecho nunca: esa base rítmica con los efectos de voz y demás.

Gabriel: En las voces, sobre todo. Hay un vocoder ahí que mola mucho… Hay más de lo que parece en esa estrofa. Se libera bastante después en el estribillo, que lo hacemos a la inversa, estando menos cargado. Son experimentos que íbamos haciendo junto a Manuel, que nos iban gustando y que las canciones lo pedían.

Lobos, por ejemplo, era una maqueta que tenía yo… Esa historia también es interesante.

Erlantz: Claro, es que la primera canción que sí que va para el disco definitivamente es Nuestra postal, pero Lobos sale de una canción que igual tenías hecha dos o tres años antes, que era totalmente diferente.

Gabriel: En general nunca revisamos atrás, la verdad. Recuerdo que estábamos en Córdoba y dije yo: «Igual tengo temas por ahí», y empecé a buscar en el móvil. Muchas veces no las comparto, pero esta vez sí que lo hice y les dije: «A ver si os gusta».

Erlantz: Ahí nos dio como doce ideas, y una de ellas era Lobos, que era bastante diferente, pero ya había elementos. De hecho, el pre-estribillo, el «hoy he vuelto al lugar…», eso sí que era igual y dije: «¡Esto está muy guapo!».

Artísticamente, en el pasado hay una fuente brutal de experiencias, de amores y desamores, que es tremendo para escribir

Entiendo que si teníais 67 canciones, tendrás cientos de bocetos como ese.

Gabriel: Pero no suele ser habitual. Yo soy muy desordenado, igual compongo algo, lo dejo ahí y nunca más lo vuelvo abrir hasta que me dicen «¿No tienes algo por ahí?», como pasó aquí.

O sea que eso fue un poco por necesidad de buscar si tenías algo por ahí.

Gabriel: Sí. Estábamos aburridos, habíamos terminado la prueba de sonido, teníamos un rato y nos pusimos a mirar. A veces pasan cosas de esas, pero no es lo habitual, no solemos revisar demasiado lo que hemos hecho, ni solemos mirar atrás. Si en su día no salió, sería por algo…

Dices que no soléis mirar atrás en cuanto a las canciones, pero antes has dicho una palabra que yo he apuntado varias veces mientras escuchaba el disco y preparaba esta entrevista, esa palabra es “nostalgia”. Al final eso es mirar atrás también. Por ejemplo, en canciones como ‘Gloria’ te das un poco la vuelta y miras hacia atrás. No sé si a ti también te pasa que, según pasan los años, disfrutas más de este tipo de sensaciones. Creo que a todos nos pasa que nos regocijamos bastante en la nostalgia según vamos creciendo.

Gabriel: Sí. Como que tenemos que ir a un sitio que sintamos cálido y muchas veces es el pasado. Aunque quizá el pasado no es tan cálido como parece desde este punto de vista. Es un poco lo que hablamos antes, que es bonito volver al pasado cuando te aporta algo positivo, cuando sea un resguardo en determinados momentos. Y claro, artísticamente ahí hay una fuente brutal de experiencias, de amores y desamores, que es tremendo para escribir. Pero es mejor no llevarlo en la mochila si no es exclusivamente para eso, porque puede llegar a ser un sufrimiento.

A mí la verdad es que me sucede al contrario, que con los años intento huir de esa nostalgia más nociva o más pesada. Alguna vez mi madre me decía «es que tú naciste viejo», y es verdad, porque con 14 o 15 años yo escribía cosas que eran pura nostalgia. Estuve mucho tiempo enganchado a eso, a lo que sucedió y no a lo que podría suceder, pero ahora no es así, aunque sí que lo utilizo como recurso a la hora de escribir.

Es cierto que cuando escribes canciones, lo autobiográfico siempre está presente, pero muchas veces hablas de vivencias o de lo que observas, y me ha sorprendido que una canción como ‘Movimiento’ es muy personal. Hablas con mucha sinceridad de lo que eres, de lo que se puede esperar de ti… Dime por qué has sentido la necesidad de hacerlo esta vez.

Gabriel: Van por ahí los tiros, sí. Muchas veces, las expectativas de los demás no son las tuyas. Ya no te hablo del tema musical o de nuestra carrera, sino de algo tan simple como que tu padre, tu madre o tus abuelos quieren que seas arquitecto, por ejemplo. Son las expectativas de otras personas, por muy queridas que sean, y al final tu vida es tuya y, aunque sea un topicazo, llegas solo y te vas a ir solo. Entonces, lo que está en medio vívelo como te dé la gana, siempre que sea con respeto hacia los demás.

‘Lobos’ es otra canción un tanto nostálgica. «Hoy he vuelto al lugar donde crecimos tú y yo». Dices algo muy interesante, que he leído varias veces y a lo que le he dado vueltas estos días: «Es más la carga de la gravedad y el peso que ejerce el dolor, cuando la distancia y el tiempo te alejan de lo que jamás se curó».

Gabriel: ¿Quién ha escrito eso? [Risas]

Voy a relacionar esta frase con otras dos canciones del disco. ‘Nuestra postal’ habla de la dificultad de decir adiós y ‘Diciembre’ habla de sanar heridas, de la incertidumbre por saber cuándo se van a cerrar. Creo que esas tres canciones están muy ligadas entre sí. ¿Sois de los que piensan que el tiempo lo cura todo? ¿El olvido es la única opción para que las heridas cicatricen?

Erlantz: Yo creo que una de las canciones no está tan ligada quizás, aunque es verdad que todas se pueden interpretar de esa forma, porque claro, este señor escribe de tal manera que cada uno se lo lleva lo que ha vivido. En cuanto a lo que preguntas, creo que el tiempo es un factor que puede ayudar a que cure, pero no es el único. Creo que es una cosa que suma, a la vez que poder trabajar las cosas. En el ejemplo que pones de Lobos, hay cosas que se quedan ahí que, como no se hablen, pueden llevar a cosas muy chungas.

‘Berlín’, desde el momento en que salió, a la gente le ha gustado mucho…

Gabriel: Diego de Veintiuno, que somos muy amigos, me dijo el otro día que estuvimos no sé cuánto tiempo virales.

Erlantz: Eso es algo que nunca nos había pasado.

Desde luego es una canción que tiene pinta que va a marcar bastante. ¿Tenéis la misma sensación? Cuando estáis componiendo, arreglando o grabando una canción como esta, ¿sentís ese “nosequé” que indica que el tema puede hacerse grande?

Gabriel: Es posterior, cuando tienes margen suficiente para coger un poco de aire y volver a escucharla después de tantos meses de trabajar sobre ella. Es que llega un momento en el que ya no sabes, incluso le decimos a Manuel: «¿Esto es bueno?, ¿Tú lo ves bien?». Por ejemplo, a mí eso me pasaba con Berlín. Al principio me costaba la estrofa, que no sabía si estábamos en el camino y todo el mundo lo veía menos yo. Y todo el mundo tenía razón, menos yo [risas]. Ahora yo escucho esa canción y digo: «Claro, era así». Entonces esas cosas se ven a posteriori, cuando has tenido tiempo para relajar la cabeza, para centrar la atención en otros lados, y cuando vuelves te das cuenta de lo que es y del potencial que tiene.

Está bien que aparezca gente que opine de una manera honesta y sincera, más allá de la hipocresía que rodea toda esta cultura de la cancelación

Es muy interesante eso que dices porque muchas bandas o artistas con los que hablo dicen que lo sienten en el momento. Y luego se cumple o no, esa es otra historia. ¿A vosotros también os ha pasado que no?

Erlantz: Sí, nos ha pasado con descartes de este disco. Y luego no te pasa con otras. Fíjate, me acuerdo que cuando estábamos componiendo La buena suerte una idea que salió medianamente rápido fue La sonrisa intacta, que era una buena canción, sin más. Luego hemos visto la acogida que ha tenido entre el público y es algo increíble, no nos lo esperábamos para nada.

Gabriel: De hecho, nos han dado un disco de oro ahora por esa canción.

Erlantz: A nosotros nos pasa también que, como estamos dentro y vivimos todo el proceso, sabemos que aquí donde está esa frase igual antes hubo otras cinco o seis frases, y esa es la que salió por votación, pero a lo mejor no es lo que más me gusta a mí, etc. Al final, en todos esos rollos podemos perder un poco la perspectiva de lo que es la canción. Por eso, cuando ya está terminada, la dejas reposar un poco y pasa el tiempo, te das cuenta de lo que realmente es, sin ver todo el esquema de cosas que podrían haber sido, cosas que has descartado, cosas de las que has dudado…

‘No cambiaría nada’ probablemente es una de las canciones que más hablan del presente como concepto…

Gabriel: La sensación que decías antes, yo la tenía por ejemplo con No cambiaría nada.

Erlantz: Es verdad. Me acuerdo que cuando mandaste la primera idea nos dijiste: «Yo a esta le veo algo».

‘Gato azul’ ha sido una gran sorpresa por la colaboración con Iván Ferreiro. Me gusta mucho lo que trata de transmitir esta canción. Y me ha resultado curioso al escucharla en la voz de Iván porque hace unas semanas él habló de cierto programa de televisión…

Erlantz: Yo mismo pensé en la canción cuando vi que decía todo aquello, y dije: «Joder, llega a haber salido antes…» Por eso esa canción le sienta a él tan bien.

Gabriel: Con Iván hay una relación buenísima y fue todo súper natural. Es muy fácil colaborar con él porque hay una conexión humana muy potente. Creo que todo aquel que conoce Iván de cerca la tiene, porque él es así. Él es uno entre un millón. Es un tío capaz de dar una opinión completamente sincera y honesta delante de quien sea, porque él va con su verdad a muerte. Y yo, generalmente, voy también con su verdad a muerte, porque estoy de acuerdo con la gran mayoría de sus opiniones. Me gusta mucho como piensa. Por eso Gato azul es un tema que ha encajado a la perfección con su voz y con él.

¿La pensasteis para él?

Erlantz: No explícitamente.

Gabriel: Pero haciéndola nos fuimos dando cuenta que le podía ir muy bien. Después ya le dijimos: «Si quieres pilla esta o pilla lo que te dé la gana, porque confiamos al 100%». Pero le gustó y fuimos adelante con Gato azul.

Es verdad, lo que dices de él. Yo lo he entrevistado varias veces, la última con Trinchera pop, y es que podrías estar hablando con él un día entero, escuchándole, porque además estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dice y le da igual lo que piensen los demás.

Gabriel: Y es difícil en los tiempos que corren, cuando sabes que por una opinión que puede ser incluso objetiva, te pueden caer palos de todos lados. Cada cual tiene su opinión y piensa que te puede atizar simplemente por el mero hecho de tener un móvil con redes sociales. Entonces está bien que aparezca gente como él, que opine de una manera honesta y sincera, más allá de la hipocresía que rodea toda esta cultura de la cancelación.

En la canción ‘Pura ironía’ dices que «será una opción echar un buen vistazo alrededor». Muchas veces el artista quizás peca un poco de eso, de no mirar alrededor y no mojarse demasiado. Cada vez hay menos artistas que lo hacen, cuando debería ser algo normal.

Gabriel: Completamente. ¿Sabes el videoclip de Black Hole Sun, de Soundgarden, con toda la gente sonriendo y tal? Siempre me ha parecido que ese videoclip es muy actual, en cuanto a la imagen, en cuanto a ese mundo que parece perfecto, con sonrisas forzadas, aunque todo el mundo sea infeliz porque no pueden soltar lo que quieren soltar.

Al final esas dos canciones hablan un poco de eso…

Erlantz: Igual son las canciones que tienen más mala hostia del disco.

Gabriel: Sí. Y están muy enlazadas también.

Puedo escribir sobre la tristeza, pero no desde la tristeza

Quería detenerme ahora en ‘Los días que vendrán’. Es la que más me ha emocionado de todo el disco y estoy seguro de que va a ser una de esas joyas que la gente va a descubrir poco a poco y se va a convertir en la favorita de muchos. Habladme de ella.

Gabriel: Es una canción muy emotiva, que estuvo a punto de ser single y seguro que hubiera funcionado muy bien. Yo creo que simplemente hay que escucharla. Canta la mia mamma…

Erlantz: Que es la mía también, claro. Hay una frase en la que hace el coro nuestra madre.

Gabriel: Eso hace que la canción sea más emotiva aún. Como anécdota, te cuento que recuerdo que estaba escribiendo la primera parte y la estrofa salió súper rápido, con unos acordes de piano. Escribí esa primera estrofa, el pre y el comienzo del estribillo y lo corté ahí. Te estoy hablando de cuestión de 15 minutos. Yo me emocioné muchísimo y por eso paré. Es de esas cosas que te llegan y que realmente piensas «quería sentir esto escribiendo», porque llevaba un par de semanas que no conseguía que nada se me clavara dentro. Vale que no siempre hay que llegar ahí, pero en esta ocasión sí quería hacerlo.

El caso es que estaba mi pareja por casa, le puse los cascos, le di al play, y cuando llegó al pre le cayó una lágrima, así que le quite los cascos y le dije: «Nada, eso era» [risas]. Ahí fue cuando dije: «Esta canción hay que desarrollarla».

¿Y cuando os la enseñó a vosotros?

Erlantz: Me acuerdo que estábamos currando en las canciones en mi estudio, planteamos una sucesión de acordes, pero no hubo letra. Y a la mañana siguiente, cuando volvimos a quedar, viene y dice: «Tíos, escuchad esto». Nos la cantó del tirón y pensé: «Esto es lo mejor que he oído en mucho tiempo».

A mí me parece una de las canciones más emocionantes que habéis hecho nunca.

Gabriel: Me alegra muchísimo que digas eso.

Erlantz: Es que encima nos pilló a todos con la guardia baja

Gabriel: A mí también me pilló así. [Risas]

Bueno, pero querías llegar hasta ahí…

Gabriel: Quería llegar ahí, pero a veces el camino no es tan fácil. Cuando la emoción tiene que aparecer, aparece, y ese día sucedió.

¿La emoción se busca?

Gabriel: Sí, yo la busco muchas veces, pero también depende de cómo te encuentres. Hay gente que puede escribir desde la tristeza y yo no. Yo puedo escribir sobre la tristeza, pero no desde la tristeza. No… porque puedo hundir a mucha peña [risas].

Valoramos mucho lo que tenemos y estamos felices con la opción de vida que hemos elegido

Ahora que veo aquí a Sabina [hay un libro suyo sobre la mesa en torno a la que estamos sentados], él decía que desde que estaba enamorado y feliz no le salían buenas canciones.

Erlantz: Eso le pasó también a Robe. En todo ese tiempo de venir de la parte más cañera de Extremoduro, que era pura reivindicación, de repente estás bien y dices «¿De qué me quejo yo ahora?». De hecho, el disco que sale después de eso es La ley innata, que la frase con la que empieza es «¿Cómo quieres que escriba una canción si a tu lado no hay reivindicación?». Joder… es que estoy enganchadísimo a ese disco.

Afrontáis una nueva gira de la que hay confirmadas ya un montón de fechas en salas y festivales. Viendo lo bien que os ha ido en los últimos años en ese aspecto, ¿tenéis alguna cuenta pendiente que saldar? ¿Esperáis algo concreto de esta gira?

Gabriel: No lo sé… [se queda pensando un rato]. Simplemente tengo ganas de tocar. Hay una escenografía nueva súper potente, vamos con un equipo de gente increíble, con nuestras oficinas El Planeta Sonoro, Hontza, Emerge, Warner… Yo creo que vamos a ir un poco más allá con el directo.

Erlantz: Tenemos muchas ganas de arrancar la gira. Además creo que el disco se presta para el directo.

Sacáis una fecha en La Riviera y la agotáis con muchos meses de antelación, y sin el disco fuera.

Gabriel: Y la segunda está ya cerca también.

Quería terminar preguntándoos por algo que sobrevuela muchas veces la opinión de alguna gente y se comenta en redes sociales. Me refiero a la sobreexposición, al hecho de que las mismas bandas estén año tras año en todos los festivales. Vosotros sois un grupo que en la temporada de festivales no paráis y estáis en la mayoría de ellos. ¿No tenéis cierto miedo a que llegue un momento en el que os queméis o lo hagáis con el piloto automático puesto?

Gabriel: Entiendo lo que dices. Intentamos que esto no pase y creo que la manera de hacerlo es renovándonos, tanto a nivel de discos y canciones, como en el directo. Después hay algo muy bueno que es que cuando nosotros entramos en nuestro primer festival, que fue Sonorama, llevábamos ocho años tocando y recorriéndonos la carretera para muy poquito público.

Cuando hicimos la Plaza del Trigo, que es lo que cambió todo, llevábamos nueve años. En ese momento, aun así hubo gente diciendo que qué pintábamos nosotros ahí, que acabamos de llegar. Y no, tú no nos conocías, pero llevamos nueve años recorriéndonos todo el país de arriba abajo, simplemente intentando no palmar, y aun así palmamos de nuestro bolsillo, así que déjanos disfrutar un poquito y deja de dar por saco. Resulta que funcionó y que la Plaza del Trigo al final fue el mejor escaparate para poder construir, ya no una carrera, que ya la traíamos, sino que fuera nuestra profesión y partir de ahí.

Entonces, como estuvimos tantísimo tiempo sin ser el foco y hemos seguido durante muchísimo tiempo sin serlo, porque aún no lo somos, simplemente es la gente que se ha ido sumando, que ha ido comprando entradas y discos, y que, sin ser ninguna explosión, de repente estamos muy bien situados, después de muchos años y de mucho esfuerzo. Como sabemos lo que cuesta, y sabemos dónde estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos, no hay otra que valorar lo que tenemos y seguir disfrutando, sin olvidar por lo que empezamos en esto. Por qué agarramos un instrumento o por qué yo me piraba de clase y me iba a hacer canciones. Al final eso era lo que me movía y lo que me hacía sentir, igual que todos los demás. También yo era peor estudiante [risas]

Erlantz: Es que yo acabé la carrera [risas]. Eso fue una locura… Yo me examinaba a distancia y lo hacía eligiendo las sedes en base a los conciertos que teníamos. Entonces, igual tocábamos en Elda y yo me examinaba en Murcia. Hubo una que fue terrible, porque fui de empalmada. Tocamos a las 6 de la mañana porque hubo un diluvio con granizo y se inundó todo. Se cambió el concierto a las 4 de la mañana y luego se retrasó…

Gabriel: Lo recuerdo. Eso fue en Elda, en el Emdiv.

Erlantz: Acabamos el concierto y estaba amaneciendo… y yo con el examen a las 9 en Murcia. Pero bueno, aprobé esa [risas].

Es verdad que es muy fácil encontraros en los escenarios porque tocáis muchísimo, pero también lo es que yo al menos nunca he percibido (y en otras bandas sí) ese cansancio típico del final de una gira eterna que se alarga con algunos conciertos más y festivales.

Gabriel: Es que nosotros nos sentimos así. Nos ha costado tantísimo que disfrutamos cada momento. Por supuesto que hay momentos en los que uno se encuentra más optimista y días más oscuros, pero por lo general, valoramos mucho lo que tenemos y estamos felices con la opción de vida que hemos elegido. Al final esto no deja de ser una filosofía vital.