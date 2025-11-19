Fotografías: Alejandro García-Cantarero
En la portada del octavo disco de Sidecars se aprecia la silueta de una persona ascendiendo, en plena escalada, en lo que parece ser una grieta que se abre en la montaña. La metáfora del ascenso lento y paciente es lo que sirvió a la banda madrileña para presentar Everest, su nuevo trabajo. Y aunque las canciones no hablen de esto, parece importante resaltar que Juancho, Gerbass y Ruly han llegado hasta aquí sin saltarse ninguna etapa, sin subir escalones de dos en dos, tropezando y volviendo a levantarse, aprendiendo de las caídas y valorando los éxitos que han ido cosechando. Así, más de 20 años después de que formaran la banda de su vida, han conseguido ver realizados muchos de los sueños que un día tuvieron.
Everest es un disco que, analizándolo y sumergiéndonos en él, habla fundamentalmente de relaciones de pareja y de las distintas fases por las que todas ellas pasan, desde el ilusionante comienzo hasta la decepción de la ruptura, transitando por numerosos altibajos emocionales que materializan dicha relación. Aunque el disco no lleva implícito un orden cronológico, hemos hecho el esfuerzo de reordenar todas las canciones para darle un sentido narrativo, como si todas las canciones tratasen de una misma relación y recorriéramos todas sus fases. Así hemos planteado el eje fundamental de una entrevista que trata de mucho más.
Hablar con Juancho, Gerbass y Ruly es siempre sinónimo de sinceridad y de intensidad. Su franqueza al abordar determinados temas es igual de importante que la poética que contienen sus composiciones. Así, nos juntamos con ellos una vez más y durante una hora diseccionamos el disco y la forma que han tenido de presentarlo y de llegar hasta aquí como banda de hermanos que son. Sus primeras palabras al preguntarles por las sensaciones que tienen con Everest no pueden ser más claras: «Estamos muy, muy ilusionados. Verdaderamente sentimos que hemos dado un pasito adelante y que tenemos entre manos el mejor puñado de canciones que hemos tenido nunca para juntar en un disco».
Quería empezar volviendo por un instante a la celebración que hicisteis de vuestros 18 años de carrera, con aquel memorable concierto a finales de 2024 en lo que ahora se llama Movistar Arena. Supongo que aquello colea todavía un poco.
Juancho: A ver, es que fue un sueño de estos que no te atrevías a tener. O sea, nunca nos atrevimos a soñar tan alto y fue una pasada ver tanta gente que nos ha ido siguiendo a lo largo de la carrera. Algunos que estuvieron al principio y luego se fueron y volvieron, otros que se sumaron a la mitad… pero había como una sensación muy bonita de orgullo en el público, de gente que sentía «hostia, esta es mi banda, les hemos visto desde que eran así y hoy estamos aquí todos celebrando». La verdad es que hubo una comunión espectacular.
Hablemos de esa manera tan original y bonita que habéis tenido de presentar las canciones de Everest, con los videos en acústico en distintas salas de Madrid. ¿Cómo surge la idea y cuánto tiene que ver con el espíritu de este álbum?
Juancho: Realmente, del espíritu del disco nada. Bueno… en realidad, si entendemos Everest como un camino que hemos ido haciendo y que seguimos continuando, sí, porque esas salas fueron nuestro centro de operaciones y los primeros lugares donde vimos conciertos, los primeros lugares que nos dejaron tocar. Las primeras giras -entre comillas- que hicimos, fueron esas salas, ida y vuelta. Esas y algunas otras que no hemos podido meter porque solo podían ser 13, pero bueno, sí que resume un poco nuestra trayectoria por Madrid y nuestros inicios.
Y la idea era un poco la necesidad que tenemos nosotros, y que realmente hay ahora mismo, de reivindicar las salas porque son el primer escalón. Nosotros decimos siempre que no te puedes saltar ningún escalón y ahora mismo, si no tienes salas para tocar y para empezar, estás jodido. Entonces, consideramos que deberían ser muchas de ellas patrimonio nacional, cultural o como queramos llamarlo, y que se debería ayudar para que no cierren, más que ponerles palos en las ruedas, que es lo que se hace. Este es nuestro granito de arena, es lo que les devolvemos, de alguna manera, por todo lo que nos han dado ellas. Queríamos visibilizarlas un poco y la excusa era perfecta, «vamos a mostrar las canciones, hagámoslo en cada sala y así también damos una pildorita de lo que ha significado esa sala para nosotros».
Yo creo que le ha gustado a la gente. Es una manera de mostrar las canciones como verdaderamente son, al desnudo, cuando las escribimos antes de vestirlas. Entonces, había una intención doble: mostrar las cosas en pelotas y de paso mostrar lo que ha sido nuestra casa y lo que nos ha dado la posibilidad de crecer.
«Las salas y la música en directo gozan de buena salud, lo que no goza de buena salud es el tratamiento que se les da desde las instituciones»
La idea me ha gustado mucho porque es una cosa que echo en falta últimamente. Hace años se puso quizá un poco de moda, con el auge del CD, de sacar versiones en acústico de discos, reediciones, o bueno, lo que son los bootlegs en el mundo anglosajón. Y esto es un poco así.
Juancho: Totalmente. De hecho, hay mucha gente preguntando si estas canciones las vamos a sacar o por qué no hacemos una gira así. Bueno… de momento es lo que es, pero nunca se sabe.
¿Creéis que las salas en general, y las salas de Madrid en particular, gozan de buena salud actualmente?
Ruly: A ver, las salas y la música en directo gozan de buena salud, lo que no goza de buena salud es el tratamiento que se les da desde las instituciones, que están puteándolas todo el santo día. De hecho, decíamos que muchas salas no están porque solo hay 13 canciones, pero también muchas no están porque ya no existen. Ahora mismo, aunque una sala vaya bien, te están dando de hostias por todas partes. Es más fácil montar un circuito de Fórmula 1 en toda la ciudad de Madrid que montar un concierto en una sala. Eso es descorazonador y encabrona.
Gerbass: Y genera una controversia también con los artistas. Se ve en muchos que están empezando, que dicen «joder, me piden 200 pavos por tocar en esta sala de 150 personas». Yo que lo he vivido en una sala como Costello currando desde el otro lado, y diría que no es mucha pasta que alguien te pueda ofrecer un sitio donde tocar con un equipo de la hostia, un backline, un técnico de sonido, por 200 pavos.
La sala no tiene la culpa. No tienes que enfadarte con ella, que en realidad está haciendo una labor de la hostia y participando en ese tejido musical y cultural, porque el problema viene de las instituciones. Si esa sala no estuviera ahogada de gastos, de vecinos quejándose, de policías poniendo multas por absurdeces que no ponen en otros lados, las salas quizás podrían permitirse favorecer un poco más al músico, sin la necesidad de cobrar. En realidad no es un precio caro porque al fin y al cabo, si sumas un backline, una PA, una mesa y un técnico de sonido que la opere, por 200 euros está muy bien. Si lo pillas por separado es mucho más…
Juancho: Pero ya no es tanto que esté bien o mal, es justo lo que acabas de decir, que si queremos conservar eso, que no deja de ser el primer paso para la carrera de muchos artistas que van a poder llegar a ser representantes de España o de Madrid más adelante y referencia para otros, si les quitas ese primer escalón lo van a tener muy difícil. Por tanto, no debería tener que hacer falta que te cobren 200 pavos. Todos sabemos que hay personas llenándose la boca con Madrid, Madrid, Madrid y lo libre y lo importante que es Madrid, y la realidad es que se hace poco.
Esto me lleva a vuestro nuevo disco Everest que, aunque es verdad que las canciones no tratan de eso directamente, hay un concepto detrás que simboliza el hecho de ascender sin prisa, sin saltarse etapas, sin subir los escalones de dos en dos. Es una metáfora muy bonita de cómo ha ido transcurriendo vuestra carrera hasta llegara a donde estáis. No sé si tenéis la sensación, vosotros que habéis picado mucha piedra, que a día de hoy hay muchas bandas que se saltan las etapas de manera muy rápida. O sea, hay bandas de las que apenas has oído hablar y que de repente llenan La Riviera.
Juancho: Tiene mucho que ver con el mundo nuevo -entre comillas- de las redes sociales. Antes tenías que irte con tu cubo a pegar carteles que habías fotocopiado tú mismo, para que la gente empezara a ver tu nombre y que les suene. Ahora mismo ese trabajo se hace antes de dar un concierto, la gente vende su movida y, quien tiene suerte -entre comillas, repito- llena una Riviera. ¿Por qué digo entre comillas? porque no vas a valorar lo que significa llenar una Riviera si no has hecho 25 garitos con tres personas, con seis, con nueve, con quince… Si te pierdes todo eso, te estás perdiendo una parte muy importante del proceso y el crecimiento nunca va a ser igual. Y el día que te pegues una hostia… agárrate. Entonces, tiene que ver con construir un suelo firme o construir un suelo con cerillas.
Ruly: Por un lado, es verdad que se ven esos casos de gente que aparece y tiene una proyección súper rápida, pero también hay casos cercanos que hemos visto que a lo mejor sacan su primer disco y de repente dicen «dentro de un año vamos a hacer una Riviera». Ves lo que han hecho entre medias y dices: «Lo primero, ¿por qué te pones esa presión?, y lo segundo, tendrías que hacer mucho más, ya no solo por lo que supone hacer una Riviera sino porque para disfrutar los escenarios grandes y para saber trabajar en ellos, tienes que haber hecho muchísimo trabajo antes».
Juancho: Estoy de acuerdo, pero también es verdad que nosotros tenemos esa perspectiva porque es lo que hemos vivido y estamos seguros de lo que te pierdes. Ahora, si hubiéramos tenido la suerte de arrancar en La Riviera, a lo mejor nos habría ido de puta madre también. Solo digo que la parte que te pierdes no es poca cosa, es una parte muy importante del trayecto.
«Con este disco hemos cambiado muchas cosas de nuestra manera de trabajar»
Que al final, supongo que eso es de lo que más se aprende. Vosotros seguro que habéis aprendido más de los golpes y de los fracasos que de los éxitos.
Ruly: Claro. Por un lado, hay un aprendizaje emocional, que supone aprender que esto no es un camino de rosas, sino que esto es Vietnam y muchas veces tienes que meterte en el fango hasta aquí [señalándose el cuello]. Pero también hay un aprendizaje profesional, de aprender a dar un bolo de una hora sin escucharte, de aprender a hacer coros o a cantar un show entero sin escuchar, aprender a tocar para dos personas que han venido a verte y a lo mejor una de ellas es el camarero que te está poniendo la birra…
Juancho: Yo, sinceramente, en el concierto del Movistar Arena disfruté mucho, pero no aprendí nada. Disfruté de ver ahí una masa de gente y de valorar lo que ha costado eso, pero aprender yo he aprendido en Siroco, en Costello y en La Boca del Lobo. Ahí es donde hemos aprendido de verdad.
Vuestro anterior disco Trece tuvo su germen en una situación concreta que vivimos todos, como es la pandemia y, de alguna manera, en las canciones se filtraban mucho los sentimientos de aquella época. En este caso, Everest habla mucho de echar de menos, de añorar, de despedirse… ¿Qué se ha filtrado en ti a la hora de escribir las canciones de este disco? ¿Por qué sientes la necesidad de hablar de todo esto?
Juancho: Las experiencias que me ha tocado vivir desde Trece. Alguna despedida, alguna ruptura… He tenido la suerte o la desgracia de vivirlas y son las que me han inspirado a escribir este puñado de canciones. Experiencias que tenemos todos en el día a día y que en este lapsus de tiempo las he tenido yo y me ha tocado hablar sobre ellas.
Supongo que se escribe mejor desde el dolor que desde la felicidad…
Juancho: Me parece que era Keith Richards el que decía algo así: «Cuando estoy jodido, estoy en casa y escribo canciones; cuando estoy bien, estoy fuera pasándomelo bien». Esto es un poco lo que pasa. Hay varias canciones de amor en Everest, como ‘Sin conexión’ o ‘A mil metros de profundidad’, pero es un poco eso, que cuando estoy bien, estoy disfrutando de la vida y puedo tener un rato para mí y querer escribir «joder, qué bien estoy», pero cuando estás jodido dejas de hacer planes, te quedas un poco más metido hacia dentro y ahí, inevitablemente, pasas más tiempo y te desahogas un poco escribiendo.
A nivel instrumental creo que hay nuevos aires también. En Trece incluisteis cuerdas y los sintes empezaron a tener más presencia. En este nuevo disco parece que vais un poquito más allá en esto, cosa que se percibe nada más arrancar el álbum.
Juancho: Declaración de intenciones.
¿Qué intenciones teníais a la hora de grabar este disco, en cuanto a cómo queríais que sonara?
Ruly: Llevamos todo el día hablando entre nosotros que igual es un cambio que fuera no se nota tanto, pero para nosotros está siendo muy heavy. Tiene mucho que ver con buscar unos sonidos un poquito diferentes, aunque tampoco nos hemos ido a black metal de repente [risas]. Pero también tiene mucho que ver con que ha cambiado la manera de trabajar. Gran parte de nuestra carrera ha estado ligada a trabajar con Nigel [Walker] de una manera muy concreta en el estudio, o encerrándonos 3-4 semanas en un sitio. En esta ocasión, ha entrado Paco Salazar y también estaba Juancho a la producción.
Paco Salazar ha ayudado un poco a «guapear» los sonidos que teníamos en mente. El disco también se ha grabado poco a poco durante la gira anterior, o sea que no hemos tenido que parar, lo que hemos terminado de grabar fue nada más que el último round, que fueron como tres canciones. Todo eso nos da la sensación de que ha sido un cambio muy bestia, pero desde fuera imagino que lo que se nota es que hay alguna cosa diferente, pero en esencia sigue siendo Sidecars.
Juancho: Sí queríamos abrir un poquito la mente. Este cambio de etapa, al dejar de trabajar con Nigel y ponerme yo a producir con Paco, se trataba un poco de dar un pasito en otra dirección, de renovar la ilusión, de no sentir que se convierte en algo rutinario, de probar cosas nuevas, de meter un sinte y decir «hostia… esto suena muy ochentero y mola. Vamos pa’lante». Se trataba de perderle un poco el miedo, jugar, divertirnos, experimentar y dar un pequeño giro de volante en el camino recto que hemos llevado durante mucho tiempo.
«A la hora de escribir, antes me valían más cosas y ahora intento ser más fino y voy muy al detalle»
Estaba revisando la entrevista que os hice cuando publicasteis Trece y al preguntarte por las letras me dijiste: «El otro día coincidí con Quique González y, al lado de él, me siento un estafador». ¿Crees que con este disco tú también has notado que has dado un pasito más en cuanto a escritura? ¿Te ha ayudado a sentirte un poquito menos estafador?
Juancho: Un poquito. Sí que siento que cada vez lo hago mejor. Siento que el tiempo que le dedico a escribir textos o lo talibán que soy conmigo mismo, antes no lo era tanto. Antes me valían más cosas y ahora intento ser más fino y voy muy al detalle. Ahora, si me preguntas si me sigo sintiendo un estafador, sí, y si me pones al lado de Quique, más [risas]. Pero bueno, voy haciéndolo mejor cada vez y voy aprendiendo. Es verdad que en este disco me vienen muchos comentarios de mucha gente sobre los textos y eso me crece un poquito.
Y hablando de comparaciones, antes de entrar de lleno en el disco quería comentar el video que publicasteis hace unos días en el que aparecías con tu hermano cantando ‘Amasijo de huesos’. Una manera muy original de contestar a muchos comentarios que os han llegado últimamente. ¿Tras tantos años de carrera, tantos discos y canciones, aún tienes que cargar con la losa de ser «el hermano de» y con las comparaciones?
Juancho: Cada vez menos. Pero lo que ha pasado también es un cambio de target. En Instagram rara vez se cuela ya un comentario así porque llevamos ocho discos, hemos construido nuestro lugar y más o menos todo el mundo sabe quién es Sidecars y, te guste más o menos, nos hemos hecho un sitio.
Lo que ocurre es que hemos entrado en TikTok como banda y la gente a la que le llegan las cosas, en un porcentaje alto, es un target diferente, más joven, que no tiene ni idea de quién somos Sidecars. Entonces, ahí de repente ha vuelto a suceder otra vez, como una especie de regresión. Subimos algo y dicen cosas como «el Leiva este de palo». Yo ya no me lo tomo muy a pecho porque ya tengo el culo peladísimo con eso, pero sí que a estas alturas digo: «¿Cuántos discos tengo que hacer para que me tomes en serio?» [risas].
Fue Ana [Medina] la que me dijo, «si se te ocurriera algún chiste o algo que podamos hacer para decir algo…» Yo en realidad no quiero decir nada al respecto, así que lo dejé ahí, pero un día estaba con mi hermano tomándome algo, me vino la idea, se lo comenté y mi hermano dijo: «¡Esto es genial, hay que hacerlo ya!». Bueno, yo creo que ha quedado divertido y es una manera de darle el mensaje a la gente y de reírnos de nosotros mismos.
Como decíamos antes, este disco habla mucho de echar de menos, de despedirse, de valorar lo que se tiene… Lo veo como un recorrido por las distintas fases de una relación. No por orden cronológico, pero cualquiera puede verse reflejado en alguno de estos momentos por haber pasado por situaciones similares. Yo he hecho el ejercicio de reordenar las canciones como si hablaran todas de una misma relación en la que vas pasando por las distintas fases.
Juancho: ¡Qué guapo! Me gusta…
Así, en un primer grupo estarían las que hablan de los inicios de una relación: ‘A mil metros de profundidad’, ‘Ahora’, ‘Sin conexión’, ‘Everest’, ‘Eclipse’ y ‘El momento exacto’. En un segundo grupo estarían ‘La misma canción’, ‘A cámara lenta’ y ‘Diez segundos’, que son canciones que hablan de cuando ya se vislumbra un final; y en un tercer grupo, las que hablan de cuando se termina la relación, cuando echamos de menos a la otra persona, etc: ‘Hasta que cierro los ojos’, ‘Lo que queda’, ‘Un granito de arena’ y ‘Los reyes del caos’. Intentaré seguir este orden.
Juancho: ¡Qué bueno, tío! Me encanta, de verdad.
Sin querer entrar en detalles, ¿estas canciones hablan de una misma relación o has ido cogiendo experiencias de tu vida para plasmarlas en ellas? Antes has dicho que son canciones de hablan de tu vida desde Trece hasta ahora.
Juancho: Piensa que cuando digo que es desde Trece no es desde que la gente escucha Trece, es desde que yo escribo Trece. En el momento en el que tengo el disco escrito, yo sigo escribiendo, hay que grabarlo, prepararlo, sacarlo… En ese proceso yo ya estoy en otro disco, igual que ahora ya estoy en otro. Entonces, no es una sola historia, son varias historias entremezcladas. Unas hablan de los principios, otras hablan del final, a veces estoy hablando de un final que todavía no ha sucedido pero estoy viendo que va a venir…
Para mí la primera de todas es ‘A mil metros de profundidad’. En ella hablas de esperar a la otra persona el tiempo que haga falta, con el deseo de que eso que percibes llegue a hacerse realidad. La siguiente sería ‘Ahora’, que habla de los inicios de una relación y me gusta mucho el enfoque que le has dado porque en ella te quitas la primera capa y dejas ver cómo eres realmente. ¿Cuándo llega ese momento de mostrarte de esa manera?
Juancho: Mientras escribo. De repente, me vi con el primer verso: «Ahora que te debo mil besos, que he bebido en exceso y no tengo vergüenza», y ahí ya me di cuenta de la declaración que estaba haciendo. «Ahora que estoy un poco pedo y que tengo todo por delante, me voy a quitar ya la careta», esa careta que te pones cuando te estás ligando a alguien, que estás queriendo ser el tío más molón y que todo lo que digas mole. Pues hay un momento en el que ya dices, «va, ahora me tienes que conocer a mí, a ver si te mola» [risas]. Entonces, es un poco como desnudarse totalmente, pero muy al principio.
«Este disco habla mucho de disfrutar del trayecto, de transitar con gusto con lo que tienes a mano y no estar pensando en lo que puede pasar»
Entiendo que en las canciones también cuesta esto. Es decir, una banda como vosotros, que lleváis una trayectoria ya tan larga, supongo que desde el principio también queréis molar y que hay un momento en el que decís «venga, ya está, que tampoco queremos ser los Rolling Stones todos los días».
Juancho: Totalmente. Vas descubriendo tú mismo quién eres y poco a poco te vas quitando la vergüenza de que lo vean los demás.
Esta la relaciono con ‘Sin conexión’, canción en la que hablas de ti mismo y de dudar si eres lo suficientemente bueno para la otra persona. Es curioso porque entrevisté hace poco a Rubén por su último álbum y tiene un canción muy bonita que se llama ‘Garabato’ y habla un poco de lo mismo.
Juancho: Ahí hay algo de síndrome del impostor. Conoces a una persona que es un puto ángel y piensas: «Cuando vea el puto desastre que soy, esto no va a funcionar». Es que es una sensación que podemos llegar a tener todos.
Una de mis favoritas del disco es la propia ‘Everest’ en la que hablas de esa parte de la relación en la que parece que todo va a durar eternamente. Me encanta eso de «Si es verdad que no hay comienzo sin final, no me digas la verdad, miénteme desde el principio». Supongo que a veces es bonito estar un poco engañados con la vida real y en la música también ocurre.
Juancho: En la vida, en general. A ver cómo como digo esto… Tú sabes que todos nos vamos a morir, pero no puedes estar todo el puto día pensando en eso, quieres pensar en lo que tienes que vivir por delante.
Esto es un poco así en la música también, tú no puedes andar pensando «es que un día nos vamos a separar», «¿qué va a pasar si un día Gerbass y Ruly no quieren tocar conmigo?», tampoco pueden pensar ellos «¿qué va a pasar si Juancho un día se quiere pirar?». Hay que estar pensando en el presente y disfrutar de lo que tienes ahora mismo, y eso se podría decir que es vivir engañado, pero en el fondo es un engaño piadoso. Se trata de que prefiero disfrutar de lo que hay ahora y no pensar en esto. Prefiero que me digas que va a estar todo bien, aunque los dos sabemos que nunca se sabe.
¿Y como banda también estáis un poco en esas?
Gerbass: A veces sí. Es que yo creo que es extrapolable a cualquier ámbito vital, y más viendo cómo están las cosas y cómo va el mundo. Nuestra deriva a nivel humanidad está ya más que demostrado que ha alcanzado un tope y que ahora estamos en un descenso involutivo, que si nos paramos a pensarlo constantemente sería bastante jodido. Es estar todo el rato con nubes negras sobre la cabeza y, por supervivencia, tienes que agarrarte a las cosas bonitas y disfrutar de ellas.
También en este disco se habla mucho de eso, de disfrutar del trayecto, de transitar con gusto con lo que tienes a mano y no estar pensando en lo que puede pasar, porque todos sabemos que es inevitable también. Entonces, lo que no está bajo tu control, no intentes controlarlo antes de que pase; cuando llegue lo intentarás, pero ahora transita esto y disfrútalo de la mejor forma que puedas. Esa es la forma de alcanzar un poco la felicidad, si no te va a ser harto imposible llegar a ser feliz.
Juancho: Es el mantra de la canción ‘Everest’: «Va a estar todo bien». Es un poco decir que estás viendo el panorama en cualquier cosa de la vida y dices: «Venga, va a estar todo bien, vamos a arreglarlo».
¿En qué momento de vuestra trayectoria como banda os juntasteis y dijisteis eso de «va a estar todo bien«, a pesar de estar en un momento malo?
Ruly: Hemos tenido momentos profesionales delicados, pero por suerte han sido los menos porque estábamos los tres codo con codo. Entre Cremalleras y Fuego cruzado ha sido el más importante, quizás. Normalmente los discos salían cada dos años y justo ahí estuvimos casi cuatro sin sacar, que fue el impasse también de venir a Warner. Ese momento fue muy delicado también por muchas cosas personales…
Juancho: No vivíamos de la música…
Gerbass: También una crisis alucinante que sufría el país y que ponía muy negros todos los escenarios futuros, tanto si querías tirar por algún trabajo o estudio, como por la música. En ese momento veías muy negro cualquiera de los tres futuros posibles, sobre todo si no tienes las facilidades. Nosotros no somos nepo babies o gente que hayamos tenido una facilidad de la hostia y tengamos la vida arreglada desde un principio, sino que nos las hemos tenido que ingeniar para arreglárnosla nosotros y tomar ciertas decisiones para llegar a tener una vida solvente e independiente económicamente. Y eso es un esfuerzo que nos ha costado y que era muy difícil de asumir muchas veces, pero hemos tirado para adelante.
Ese momento de 2010 a 2014 era una diatriba constante con cualquiera de las partes de la vida. Y como esto que era nuestra vocación y sueño, y veíamos todo igual de difícil, decidimos seguir intentándolo. Por fortuna, ahí no nos bajamos. Es muy difícil, hay mucha gente que se baja antes, incluso gente a la que le va muy bien. Hay grupos que están más o menos establecidos, que no están perdiendo dinero, que no tienen que tener trabajos paralelos, pero que dicen: «Hostia, no me veo porque es todo muy difícil para la cabeza y un poco inestable. Nadie me asegura nada».
Pues nosotros ahí decidimos tirar para adelante. Al decidir quedarte en este entorno vital, intentas fijarte mucho y aprender para intentar hacer las cosas lo mejor posible y remar porque salgan bien. Eso también es bonito. Es un esfuerzo, una meta, un objetivo vital. Al fin y al cabo, no tener un objetivo vital es lo que te puede matar.
«Pedir ayuda debería ser lo más importante del mundo, pero es lo que más cuesta»
Ahora para mí vendrían ‘Eclipse’ y ‘El momento exacto’. La primera habla, con una metáfora muy visual como es la de una Dana, de cómo la otra persona te ayuda a salir adelante, a sacarte una sonrisa; mientras que en ‘El momento exacto’ hablas desde el otro punto de vista, en el que eres tú el que ayudas y acompañas a la otra persona en situaciones de ansiedad, de saber estar cuando te necesita. Ambas canciones hablan de demonios y de lo necesario que es el apoyo externo para superarlos. ¿Qué es más difícil, ofrecer ayuda o pedirla, acompañar o dejarse acompañar?
Juancho: Sin duda, dejarse acompañar. O sea, siempre es duro, en cualquiera de las dos circunstancias, porque ver sufrir a alguien que quieres es una putada y es casi igual de doloroso que ser tú el que lo sufre, pero creo que es más difícil dejarse ayudar. Cuando tú ves el mundo de una manera, muchas veces lo que te digan los demás no sirve porque piensas «no tenéis ni puta idea». A todos nos ha pasado. Me parece que es más difícil ese lado.
Ruly: Yo creo que sale más de manera natural el intentar echar una mano a alguien y a veces, si te dejas ayudar, más allá de que lo necesites o no, te ves vulnerable. Aceptar ayuda supone que estás diciendo «sí, tienes toda la razón, estoy hecho una mierda» y eso a veces es una putada verbalizarlo.
Juancho: Pedir ayuda debería ser lo más importante del mundo, pero es lo que más cuesta.
En ‘La misma canción’ se percibe ya que algo se acaba. Es una canción triste, que muestra una dolorosa certeza y hablas de estar en bucle con la misma canción. ¿Por qué será que tenemos esa querencia a torturarnos a nosotros mismos escuchando canciones (o viendo películas) que sabemos que nos hacen daño?
Juancho: Yo creo que ayuda a soltar lo que tienes dentro y a profundizar, en lugar de pasar las cosas por encima.
¿Qué canciones son las que a vosotros os sirven para eso?
Juancho: Yo lo tengo clarísimo y ligará dentro de poco con algo que supongo que vas a preguntar. Obviamente, para mí ‘El pensamiento circular’. Es una canción eterna, en el sentido de que en mi caso no es que tenga la cara de una persona, es que a medida que me despido de gente en la vida, escucho esa canción y cambia de cara. Es una canción que mantiene la vigencia aunque pasen los años. Increíble. Es muy triste, pero a la vez, está contada de una manera tan preciosa que, dentro de la tristeza, es capaz de sacarte una sonrisa.
Gerbass: Yo recurro mucho últimamente para transitar esos momentos más nostálgicos o más introvertidos a un artista que se llama Richmond Fontaine, que me vuelve loco y que ya no saca discos, aunque sí escribe novelas. Hay una canción que se llama ‘Four Walls’, que me parece que conecta mucho con esa nostalgia. Igual que a Juancho le pasa con ‘El pensamiento circular’, a mí me pasa con este artista en concreto, que me sostiene en momentos tristes, pero a la vez me entristece. Entonces, no es tampoco un suicidio, es un acompañamiento de ese sufrimiento o esa tristeza, para poder transitarla y superarla.
Ruly: Yo tuve hace muchos años un enganche muy duro con ‘Crímenes perfectos’, pero tío, me pasa una cosa con este disco y es con ‘Eclipse’. Me rompe cada vez que la escucho. Se lo dije a Juancho: «Creo que para mí es top 3 de las canciones que has escrito nunca».
Juancho: Me da pena que ninguno de los tres hayamos dicho una canción de Rosalía, no vaya a ser que pase esta entrevista y sea la primera en la que no nos preguntan por ella [risas]. Pero conociéndote sabía que no iba a caer y no sabes cuánto te lo agradezco. Es que es la noticia del momento y parece que todo el mundo quiere saber qué opinas de eso.
‘A cámara lenta’ habla de la importancia de saber despedirse. Es la canción que abre el disco y, como hemos comentado al principio, es una declaración de intenciones a nivel musical. Pero no sé si en cuanto a la letra también es una declaración de intenciones de lo que está por venir.
Juancho: Yo creo que no. En este caso ha sido más querer empezar el disco con algo diferente a nivel musical, como decías antes. Por ejemplo, nunca habría empezado el disco con ‘Sin conexión’, que es una canción que me encanta, pero su sonido y concepto es muy Sidecars o con ‘Ahora’, que es lo que la gente está esperando de nosotros. Cuando yo me pongo un disco nuevo de alguien, me gusta que cuando arranca pueda decir, «ah, va por aquí». Es como decir, «escucha esto, que no es lo mismo que has escuchado en otros discos». Es una manera de decirte que esto va hacia otro sitio.
«Nosotros entendimos desde el primer momento que esto era una carrera de fondo y nunca hemos tenido prisa por nada»
‘Diez segundos’ es la que yo he colocado después porque habla con cierta melancolía de la persona que dejas atrás y lo haces con esa canción que has nombrado antes, ‘El pensamiento circular’, como eje fundamental. Háblame de la participación de Iván en este tema.
Juancho: Es que estaba escribiendo una canción hablando de lo que habla ‘El pensamiento circular’, de ese momento en el que extrañas a alguien y lo ves en todas partes, pones la tele y ves el título de una cosa que te recuerda a ella, vas al Mercadona y suena una canción y dices, «joder, cómo me acuerdo de esta persona». Ese momento en el que lo tienes tan a flor de piel que todo te recuerda.
Estaba escribiendo sobre esto e inevitablemente pensaba que tenía que nombrar ‘El pensamiento circular’ porque cuando yo estoy así, escucho esa canción. Entonces, lo introduje en un estribillo y cuando llegué a desarrollar el resto de la canción, después del segundo estribillo, de repente visualicé «¿te imaginas como un eco de repente de ‘El pensamiento circular’? Y ya de paso, que lo haga Iván». Fue como una idea de ese momento y no es una colaboración, es un cameo. Son dos canciones que hablan de lo mismo desde distintas perspectivas, y en un momento se entremezcla lo que yo digo con lo que dice Iván y forman algo nuevo.
‘Hasta que cierro los ojos’ habla de echar de menos. Supongo que echar de menos conlleva siempre el hecho de pasarlo mal. Es una nostalgia mal llevada, por así decirlo. ¿Creéis que cuanto más mayores nos hacemos más nostálgicos nos volvemos? Parece que incluso ahí hay un nicho comercial y económico que sale rentable explotar.
Ruly: La verdad es que es heavy eso, sí… Yo creo que también, cuanto más mayor eres más pesa. Las cosas que recuerdas con nostalgia, si son buenas las recuerdas más intensas y si son malas te hacen más polvo. Por ejemplo, últimamente me pasa que me acuerdo de cosas que antes ni me acordaba o me daban igual y ahora me están partiendo por la mitad. Yo creo que es cosa de ir haciéndose mayor, que por otro lado es maravilloso.
Juancho: Lo que dice esa canción es justo ese apunte que has hecho tú de echar de menos de una manera mala o buena. Tú puedes echar de menos algo o a alguien que te ponga muy triste, pero creo que se puede echar de menos a alguien con una sonrisa.
Gerbass: Es casi como sentir agradecimiento…
Juancho: Echar de menos siempre implica cierta nostalgia, pero no necesariamente tristeza. Es echar de menos y ponerte contento pensando «qué bonito fue».
En ‘Lo que queda’ hablas un poco de lo mismo, pero yo le veo una lectura quizá más positiva, de aprendizaje. Entiendo que debe ser difícil conseguir sacar siempre la lectura positiva de las cosas y quería relacionar esto con vuestra carrera. A lo largo de vuestra trayectoria, ¿qué lecciones o aprendizajes se os han grabado a fuego?
Ruly: Yo creo que la perseverancia, por encima de todo. Si hay una palabra que defina nuestra carrera ahora mismo es la perseverancia y eso es algo que lo aprendes en los momentos buenos y en los momentos malos. Esto no siempre va acompañado de tener suerte, en nuestro caso ha sido así y obviamente si no hubiéramos perseverado no estaríamos aquí hablando de nuestro octavo disco.
Juancho: Lo primero que nos dijeron nuestros managers Paco, Dani y Cris, que llevan con nosotros desde que estábamos en esos garitos que hablábamos, es algo que hemos dicho muchas veces porque para nosotros se quedó como un mantra: «Esto es una carrera de fondo». Por las cosas que me cuentan mis colegas de las discográficas que trabajan con bandas nuevas, con chicos y chicas jóvenes que empiezan, ahora nadie les explica eso y hay un error muy grande porque la gente quiere fama y éxito ya, y nadie les dice «un momento, ¿tú quieres dedicarte a esto? eso significa que quieres tener una carrera larga, así que tienes que empezar aquí y pasar por aquí, por aquí y por aquí».
Yo creo que nosotros entendimos desde el primer momento que esto era una carrera de fondo y nunca hemos tenido prisa por nada. Y el día que llega el WiZink después de 20 años juntos, nos pilla por sorpresa. O sea, quiero decir que sé de primera mano que hay muchos chavales que empiezan y ya están pensando en el WiZink, en plan «¿qué tengo que hacer para llegar aquí pronto?». Yo creo que esa es una filosofía de vida muy mala. Qué pena que no hayas tenido a alguien que te haya sentado y te haya dicho «tranquilidad».
Gerbass: Es que a día de hoy está muy en boga el éxito, el rentabilizar todo. Pero, ¿qué es rentabilizar?, ¿rentabilizar económicamente o desarrollarte a nivel saludable para que disfrutes, aprendas y eso te lleve a ser alguien de verdad, no un ente con el bolsillo lleno que no sabes ni quién eres? Yo creo que eso también es algo que aprendimos desde el primer momento. Para nosotros, esa rentabilización no era económica, era conseguir un sueño y lo que queríamos llegar a ser, pero sabíamos que íbamos a tener que ir muy poco a poco.
Juancho: Y el sueño nunca fue hacernos famosos, el sueño era trabajar en la música. Lo hablábamos y se nos llenaba la boca diciendo «¿te imaginas no tener que trabajar, irnos a un local y grabar, irnos a tocar y tener nuestro dinerito al final del mes para sobrevivir?». Ese era el sueño que teníamos.
Ruly: Pagar las facturas y encima con tus hermanos. Para mí eso es la definición de éxito. Así que, mientras podamos seguir haciendo esto con 15.000, con 1.000 o con 700 personas, yo dormiré a gusto.
«Enseñar una canción nueva siempre me da pudor, aunque esté ilusionado con lo que cuento»
Las dos últimas canciones que yo he situado en mi orden particular son ‘Un granito de arena’ y ‘Los reyes del caos’, dos temas que hablan claramente de echar de menos a alguien. Además ambas están escritas lejos de casa. La soledad y la distancia son dos ingredientes que se juntan y hacen que la añoranza se evidencie más. Supongo que es el último estado de toda relación antes del olvido o de sanar todas las posibles heridas.
Juancho: Creo que en todo el orden que tú has hecho, la única errata es ‘Los reyes del caos’ [risas]. Es verdad que habla de distancia y de echar de menos, pero habla de darte cuenta que estás echando de menos a alguien que no te esperabas. No va de separarte de alguien y echarle de menos, sino que va de conocer a alguien, irte de viaje y de repente decir «hostia puta, echo de menos a esta persona».
Yo creo que la pusimos la última del disco porque esa canción tiene una profundidad que, cuando hacemos el orden y empezamos a hacer el puzzle, me daba cuenta que no me encajaba entre medias, pensaba que esa canción tenía que cerrar. No sé por qué el cuerpo nos pedía eso. La escribí en Buenos Aires, el día de las elecciones que ganó el puto loco de Milei. Me levanté por la mañana, me senté en la terraza y había una chica ahí desnuda en el balcón de enfrente. Cogí la guitarra y dije: «Hay una chica desnuda…» [lo dice cantando la estrofa]. Esa chica, sin saberlo, me regaló una canción.
Me da la impresión de que estas canciones, por alguna razón, las tenías siempre dentro y necesitabas sacarlas en algún momento. Imagino que hablar de todas estas cosas te habrá servido casi como terapia. ¿Te ayuda más escribirlas o compartirlas con la gente?
Juancho: Escribirlas, porque en el momento en el que pasan a la gente ya empiezan a hablar de muchas cosas. En estas canciones se puede entender, a grosso modo, lo que trato de decir, pero mi historia solo la sé yo; en el momento en el que la canción llega a la gente pasa a contar muchas cosas y ya no me da pudor. Pudor me da el día que se lo enseño a alguien.
¿Aún te da pudor enseñar canciones nuevas?
Juancho: Mucho. Es increíble. Llevamos toda la vida, pero enseñarle una canción nueva a alguien es una cosa que no se puede explicar.
¿Pero es por este tipo de canciones o siempre?
Juancho: Siempre, porque hay algo de haber hecho una cosa tú solo, para ti, y de repente mostrarlo al mundo. Ahí eso cobra otro significado o a lo mejor en este caso, que se lo enseño a gente cercana que me conoce, sí que estoy abriendo un ventanal a lo que siento muy profundamente. Enseñar una canción nueva a ellos, a mi hermano, a mi chica… siempre me da pudor, aunque esté ilusionado con lo que cuento. A lo mejor le he escrito una canción a mi chica y sé que le va a encantar, pero arranco a cantar y me tiembla la voz. Eso es muy emocionante.
Ruly: Bueno, es por intimidad también. Es algo que estás haciendo tú solo y en el momento de enseñarlo es una cosa tan íntima que te da un poco de cosa.
Juancho: Y estás cantándola pensando «esto es una mierda…» [risas].
Bueno, chicos, ha sido un placer una vez más hablar con vosotros tan en profundidad.
Juancho: Qué buen desglose, tío. Me ha encantado. Con esto me has dado info para el resto de entrevistas. Me has hecho pensar mucho en las canciones. Está molando que esta promo sea antes de salir el disco porque los primeros feedbacks del disco, aparte de mi chica, de mi hermano y de un colega, los estáis dando vosotros. Las primeras personas fuera de mi entorno familiar que me dicen algo del disco, estáis siendo vosotros, y es guay porque me doy cuenta que coincidís en cosas que yo no sabía.
En diciembre veremos estas canciones en directo en la presentación que haréis del disco, que además lo tocaréis íntegramente.
Gerbass: Mola hacer eso por la importancia que sentimos que tiene este disco. No queríamos dejarlo pasar. Creemos que es un conjunto tan bueno de canciones que, aunque sea ese día, queríamos que sonaran todas, porque sabemos perfectamente que vamos a hacer el repertorio para salir de gira y no van a caber todas.
Amaral están tocando su último disco al completo y son 14 canciones.
Gerbass: Pero para eso necesitamos ser un poco más grandes… [risas]
Ruly: Y son dos horas y media de show. A mí me encantaría, pero ya últimamente estamos hablando de que pasarnos de dos horas nos cuesta.
Juancho: Hay una cosa que quería comentar. Nos están insistiendo mucho hoy en que digamos que vamos a anunciar que hacemos la presentación en Madrid en enero del 27, otro Movistar Arena. Vamos a anunciar esa fecha y otra en México.
Gerbass: Lo de que sea enero del 27 es porque no hay fechas disponibles.
Ruly: Y de milagro… porque nos daban para marzo. Es algo muy loco.
