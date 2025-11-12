Fotografías: Toby Burrows

Desde la formación de The Church a principios de los años 80, Steve Kilbey se ha consolidado como un verdadero ícono de la música alternativa y psicodélica, conocido por su maestría lírica y su voz inconfundible. Su talento ha tejido canciones atemporales como ‘Under the Milky Way‘ o ‘North, South, East and West’, además de dar forma a una discografía extensa y aclamada.

Más allá de su rol como frontman y bajista de The Church, Kilbey es un artista multifacético: productor musical, poeta, novelista y pintor, intereses que, como se verá en esta entrevista, se entrelazan íntimamente con su manera de crear música. Sus trabajos en solitario y en colaboración asi lo demuestran.

A lo largo de estas reflexiones, Kilbey nos abre las puertas a su mundo, detallando su singular proceso creativo —que él describe como una «necesidad personal de expresión»—. Su perspectiva sobre la tecnología (incluida la IA), su filosofía por «dejar que todo suceda por sí mismo» y el deseo de que su legado se resuma en «encontrar lo maravilloso en lo mundano», acreditan a este peculiar y honesto artista australiano.

Pero la influencia de Kilbey no se limita a su propia carrera: sus hijas gemelas, Elektra y Miranda Kilbey, han seguido también sus pasos conformando el dúo sueco-australiano de dream pop llamado Say Lou Lou. Aunque en un inicio contemplaron dedicarse a otros campos, siendo hijas de Steve Kilbey y de Karin Jansson, su ex novia, pareja de grabación de Kilbey y antes miembro de la banda sueca new wave Pink Champagne, la música terminó siendo inevitable en su vida, desarrollando una sensibilidad propia que refleja la herencia creativa de la familia.

Cabe recordar que Crazyminds ha reseñado los últimos trabajos como Steve Kilbey & Gareth Koch– Songs from Atlantis (2025), Kilbey & Kennedy – Premonition K (2024) y While Italy Dreamed… Through Summers of Haze (2025) con la banda Speed of the Stars.

Agradecemos profundamente a Steve Kilbey por tomarse el tiempo para compartir sus pensamientos con tanta honestidad e intimidad. Su franqueza no solo ofrece una visión única de un artista con décadas de carrera, sino que también enriquece nuestra comprensión sobre la perseverancia, la creatividad y la belleza de un proceso artístico guiado por el instinto, la sensibilidad y el buen gusto. Esta entrevista está concebida como un mapa de preguntas abiertas, para que Steve nos guíe a través de su viaje personal, artístico y filosófico, y así descubramos los paisajes invisibles que construye con su música.

¿Cómo comienza el proceso creativo para un nuevo álbum? ¿Comienza con una idea, una emoción o un sonido?

A decir verdad, cada disco empieza de una forma distinta. En los últimos álbumes de The Church, todos llegamos con las manos vacías y simplemente inventamos en el momento. Es como entrar en el estudio, coger los instrumentos y dejar que la música surja. Tocamos y tocamos, hasta que aparecen progresiones de acordes, melodías y estructuras. Cada proceso es diferente, aunque la mayoría parte de la nada. En cambio, cuando trabajo con alguien como Martin Kennedy, él ya llega con la música compuesta. En ese caso, el enfoque es completamente distinto.

Si nos centramos en trabajos recientes, ¿existe un concepto o hilo conductor que los conecta? ¿Cómo surgió esa conexión?

Si has escuchado los discos que hice con Martin Kennedy, notarás que hay un hilo conductor. Tuvimos tres álbumes, unidos por un hilo suelto, pero no se trataba de un concepto estricto o rígido. En The Church también hubo un par de conceptos en algunos discos, aunque no estoy seguro de que fueran conceptos estrictos; más bien se trataba de un hilo lírico o musical. Yo simplemente voy donde me lleva el viento. Cuando la música empieza a salir, la dejo fluir y sigo mi instinto. No intento ejercer mucho control; dejo que las cosas sucedan por sí mismas.

Mirando hacia atrás, ¿qué ha cambiado en tu enfoque de composición y en lo que buscas transmitir?

Creo que desde que conseguí mi primera máquina de cuatro pistas, allá por 1977, he estado escribiendo canciones de la misma manera. Generalmente obtengo la música primero; casi siempre la música llega antes que la letra.

Durante mucho tiempo dejé de componer con guitarra acústica y solía grabar primero una pista de acompañamiento. Comenzaba con algo muy pequeño: encendía la grabadora y ponía la caja de ritmos, creando un patrón básico que marcaba el pulso de la canción. Sobre esa base añadía el bajo, reforzando el ritmo y la armonía. Luego incorporaba una guitarra, construyendo más textura y melodía, y después, quizá otra guitarra o un teclado. Poco a poco, capa tras capa, la canción empezaba a cobrar forma, y finalmente surgía la voz. Cada cosa sucede de manera muy pequeña y a su tiempo; cada cosa es solo un pequeño incremento del conjunto.

Normalmente no hay un destello enorme donde obtenga una canción completa. Las canciones vienen poco a poco, parte por parte. Creo que sigo intentando transmitir lo mismo de siempre: música y palabras en las que uno puede perderse. No hay mensaje que descifrar, solo un lugar donde dejarse llevar por el sonido y la letra.

La tecnología y la inteligencia artificial están transformando la música. ¿Qué papel juegan en tu proceso creativo?

La tecnología siempre ha jugado un papel importante para mí; utilizo cualquier herramienta que pueda conseguir. Cuando empecé a grabar, tenía una caja de ritmos y un sintetizador. Puedes escuchar los resultados de eso en Earthed, Slow Crack y Remindlessness. A medida que los sintetizadores y los samplers fueron mejorando, y las cajas de ritmos se hicieron más complejas, los fui incorporando a mi música. Pasé de grabar en cuatro pistas a ocho pistas, y más tarde, en el estudio, cuando grabamos Priest Equals Aura, de grabadoras de 24 pistas a 38 o incluso sincronizando dos de 24 pistas. Y ahora, con Pro Tools y Logic, puedo tener tantas pistas como quiera, con todos los instrumentos, aplicaciones, complementos, pedales o cualquier recurso disponible; si puedo usarlo, lo usaré.

He hecho algunos intentos con la inteligencia artificial, y no tanto personalmente, sino a través de amigos que la han utilizado para escribir canciones. Viendo los resultados, me sorprendió lo fácil que era generar composiciones con buenas letras, arreglos y melodías. Da un poco de miedo, la verdad. No creo que me involucre demasiado, porque ahí es donde puedes perder tu individualidad. Pero ciertamente vale la pena experimentar. Es como la afinación de voces: nada carece de valor. La IA tiene su lugar, la afinación tiene su lugar… todo tiene su lugar. Así que usaré cualquier herramienta cuando quiera, sin vergüenza ni prejuicios.

En una industria cada vez más impulsada por algoritmos y tendencias instantáneas, ¿crees que el público, especialmente tus oyentes más jóvenes, ha perdido interés en enfoques más artísticos?

Realmente no lo sé. Siempre habrá alguien que busque un enfoque más artístico, pero no estoy seguro de cuántos. Ahora soy lo suficientemente mayor como para no intentar cambiar nada; simplemente hago lo que hago. Probablemente tengas razón: algunos oyentes jóvenes se conectarían con ello de manera profunda y otros quizá solo digan: «Aquí hay algo auténtico, pero no me interesa». Los algoritmos y las tendencias rápidas han modificado la forma en que se consume música, y quizá han reducido la necesidad de un enfoque más artístico. Espero que no sea así, y si lo es, espero que haya un regreso hacia ello.

En tiempos en que la música parece ser más manufacturada que compuesta, ¿qué te impulsa a mantener tu identidad creativa? ¿Es un acto de resistencia o una necesidad personal de expresión?

Es una necesidad personal de expresión. Simplemente hago lo que hago: canalizo música y palabras. No sé de dónde viene; no pienso en nadie más mientras lo hago. No se trata de resistir nada ni de probar nada; simplemente, en el momento exacto en que estoy, dondequiera que esté, tengo una sensación y la sigo.

A veces todo empieza con un ritmo de batería: boom, boom, boom, boom, boom. Luego entra el bajo: boom, boom, boom, boom. Y a partir de ahí, la canción empieza a construirse, a cambiar, a respirar. Algunos días nace de un bajo, otros de un piano, o de una caja de ritmos que me guía sin que sepa muy bien hacia dónde. De vez en cuando son las palabras las que llegan primero, o colaboro con alguien que ya tiene la música y busca letras. Supongo que hago lo que sea necesario para que la canción ocurra. Lo importante es expresarme, dejar salir lo que la musa tenga que decir ese día, porque cada día tiene su propio sonido, su propio impulso.

Tus canciones siempre funcionan como odas musicales. ¿Cómo interactúan tus letras con la música que las rodea?

Como mencioné antes, el 95% de la música viene primero. Ya sea que la escriba yo, que colabore con alguien que la compone, o que me la entreguen, la música siempre llega antes. Me siento, escucho la música, y a veces fumo un poco de María mientras lo hago. Saco mi bloc de notas y empiezo a escribir, o incluso a vocalizar con «ooh, ah, ah» hasta que las palabras y sonidos encuentran su forma. A veces las ideas simplemente llegan, rápidas y completas. Normalmente escribo todas mis palabras en cinco o diez minutos; rara vez trabajo más tiempo.

No puedo decir de dónde vienen exactamente; es como si accediera a un espacio del subconsciente, un lugar donde las palabras fluyen de manera casi accidental. No a todo el mundo le gustan mis letras, y eso está bien. Pero cuando alguien comprende de dónde provienen, y las combinas con la música adecuada, puedes crear algo que ciertos oyentes apreciarán profundamente: personas que valoran la poesía, que sienten un enfoque artístico y saben reconocer una escena o un ambiente en la música. La música que rodea a las palabras crea y requiere esa interacción, y siempre viene primero.

¿La música conduce a la letra, o la letra a la música?

Al principio pensaba que las letras debían venir primero; escribía palabras y trataba de ponerles música, aunque raramente funcionaba. Ahora prefiero lo contrario: la música me guía hacia letras que de otra manera nunca escribiría. La música genera el sentimiento que inspira las palabras. Es el motor creativo; la letra sigue al sonido.

En este momento de tu carrera, ¿hay alguna historia emocional personal que te gustaría explorar más profundamente en tu música?

No realmente. La música se cuida sola; no hago planes ni pienso en lo que debería explorar. Todo surge en el momento: cuando me siento en el estudio y alguien dice: «tienes que escribir letras», pongo el bolígrafo sobre el papel y empiezo a escuchar, a escribir. Lo que surja ese día será lo que ocurra; cada sesión es distinta y espontánea.

¿De dónde viene tu imaginación al componer? ¿Qué fuentes o rutinas te inspiran?

Mi imaginación simplemente surge, no puedo rastrearla hasta un origen concreto. Algunas veces surge de algo determinado, como ver una nube y escribir una canción sobre ella. Otras simplemente emergen del subconsciente. Fumar marihuana a veces ayuda, pero lo esencial es la música. Escribo la mayoría de mis letras cuando la música está lista para grabar, para capturar la melodía y la emoción antes de que se diluyan.

¿Cómo escribes tus letras? ¿A mano en cuadernos personales o por medios digitales?

A mano, en cuadernos personales. No quiero usar un ordenador mientras escribo; garabateo rápido para no perder nada. A veces, cuando estoy en el estudio, el ingeniero imprime mis letras para grabar voces o para verlas de manera más clara; eso les da un aspecto más serio y profesional. Escribir a mano no es mejor ni peor que a máquina; si las letras son buenas, lo son sin importar el método. Tener un papel impreso puede incluso dar más confianza a un cantante al interpretar la canción.

Escribirlas a máquina puede ayudarte a apreciar un poco tus letras, creo. Creo que es muy diferente si conoces a alguien y le dices: «mira este poema que he escrito» y está escrito en un cuaderno y tienen que leer tu letra. O si les dices: «mira esto» y les das un papel impreso. Bien podría darle a un cantante más confianza en su canción si lee la letra de un papel impreso. Creo que eso sería cierto.

Has trabajado con muchos músicos y proyectos. ¿Hubo alguna colaboración reciente que te sorprendiera o te transformara creativamente de manera particular?

Diría que, aunque no fue reciente, mi colaboración más transformadora fue con Grant McLennan. Escribimos juntos dos álbumes bajo el nombre Jack Frost. En cierto modo, ese proyecto fue especial porque trabajé con alguien que era completamente mi igual: ambos éramos cantantes, compositores e instrumentistas.

Normalmente, cuando colaboro, suelo escribir las letras y cantar, mientras los demás se encargan de la música. Pero con Grant fue diferente: tocábamos todos los instrumentos, creábamos los acordes y las letras juntos, compartíamos todo el proceso. Fue una experiencia muy viva y espontánea. Nos reíamos mucho. Y si él decía: «No, Steve, eso no es muy bueno», yo lo escuchaba sin discutir. Su opinión me importaba, y ese intercambio fue una de las colaboraciones más enriquecedoras que he tenido.

Si pudieras invitar a cualquier artista de cualquier época a trabajar contigo, ¿quién sería? ¿Y qué crearían juntos?

No lo sé… me gustaría tener una banda realmente buena. Pondría a Mick Ronson en la guitarra, Jack Bruce en el bajo y Keith Moon en la batería. Yo escribiría las canciones para ellos. Sería un álbum de rock increíble con esos tres —sin duda—. Ronson, Bruce y Moon… eso sería pura energía.

¿Cómo incorporas influencias externas sin perder tu voz única?

No estoy seguro. A veces mi voz se disuelve un poco entre las influencias. Tal vez traigo demasiado de Bowie y me pierdo un poco ahí. Pero no me preocupa. Si eso hace que la música suene mejor, entonces está bien. La verdad, Carlos, es que dejo que todo suceda. Sigo el flujo. Aporto mi parte, luego dejo que las cosas sigan su curso. Y si al final no hay demasiado de Steve Kilbey en ello, tampoco pasa nada. Quizás ese sea precisamente el punto.

Después de tantos álbumes y décadas de creación, ¿en qué se diferencia tu trabajo hoy?

Es lo mismo, pero creo que he mejorado. De verdad. Cuando conseguí mi primera máquina de cuatro pistas en 1977 y grabé mi caja de ritmos, tocaba el bajo, añadía una guitarra, sintetizaba y cantaba; era exactamente lo mismo que hago ahora. La diferencia es que ahora sé cómo hacerlo mejor. Soy un mejor cantante, más consciente del proceso.

Hay cosas que solía hacer y que ya no puedo hacer. Leo que Dylan dice que a veces entras en una racha y nunca puedes recuperarla. A lo largo de mi carrera, he escrito muchas canciones que nunca escuchará nadie, incluso antes de las primeras canciones de The Church, entre 1977 y 1980. Siempre intento lo mismo: como dirían los Beatles, «I’m trying to turn you on» — intentar encenderte, inspirarte. Eso es todo.

¿Qué esperas que descubran los oyentes cuando se acercan a tu música más reciente?

Espero encenderlos, inspirarlos. Todo se reduce a eso. Sé moverme en un estudio, tocar algunos instrumentos, escribir palabras, combinar todo para generar una experiencia que conecte con la gente. Y eso es tan simple como eso.

Ya sea alguien que compra mi disco hoy, hace 40 años, o en el futuro, mientras esté vivo o después de mi muerte, espero que mi música los inspire y les haga sentir bien. El resto depende de ellos.

Si tu música pudiera dejar una marca en el mundo, ¿cómo la describirías?

Solo espero que alguien, en algún lugar, sea influenciado por ella y continúe mi trabajo. Sería bonito. Mozart no sabe que todo el mundo lo ama; Van Gogh tampoco. Y yo tampoco lo sabré. Solo espero que durante mi tiempo en la Tierra, haya hecho feliz a algunas personas con mi música.

Antes habría dado una respuesta más intelectual, pero ahora es simple: quiero que disfrutes lo que escuchas. El significado lo pones tú. Lo sabes porque lo escuchas y lo disfrutas, mientras que yo, como creador, nunca podré percibirlo de la misma manera. Es como comer un postre fabuloso: disfrutas cada bocado sin conocer todos los ingredientes. La persona que lo hizo sabe por qué está contenta, pero no puedes acercarte con la ingenuidad del que solo disfruta.

Si tuvieras que condensar tu legado en una sola frase, ¿cuál sería?

Sería… «Encontrar lo maravilloso en lo mundano». Ahí lo tienes.

Mirando hacia adelante, ¿qué nuevas direcciones artísticas te gustaría explorar?

Una vez más, lo que surja. No espero planear nada. Si alguien me diera un bajo de 12 cuerdas, tal vez haría un álbum explorando ese instrumento. Si conociera a un gran violinista y quisiera trabajar conmigo, tal vez eso sería lo que exploraría. Dejo que las cosas vengan a mí.

Cuando algo bueno llega, lo incorporo. Si nada nuevo surge para el próximo disco, simplemente haré más de lo que siempre hago y esperaré tropezar con algo diferente de esa manera. Mi nueva dirección artística consiste en mejorar continuamente, cada vez más.

¿Hay algún formato o proyecto que aún no hayas probado que te intrigue?

No me importaría formar parte de un pequeño supergrupo de compositores, un experimento donde cada miembro aporte canciones y letras. Si una joven diva me pidiera escribir toda la música de su próximo disco, lo haría. O si alguien me diera música sin palabras y me pidiera ponerles letra, también lo haría.

Lo intrigante es hacerlo con gente nueva, bajo nuevas circunstancias. Que alguien inesperado me llame mañana y diga: «Oye, escucha mi demo», y resulte increíble. Entonces diría: «Okay, trabajemos juntos».

¿Cómo visualizas tu música dentro de 10 años?

Bueno, tengo 71 años, Carlos. No lo sé. Con suerte, seguiré haciendo música, mejorando cada día: tocando el bajo mejor, la guitarra mejor, cantando mejor, produciendo mejor, con más conocimiento del estudio. Eso sería increíble.

Si sigo creando, imagino que será como ahora, solo que más de lo mismo: mi música, mi estilo, pero versiones más depuradas y mejores. Si estoy aquí dentro de 10 años, será la misma esencia, perfeccionada.

Ecos del pasado. Mirando atrás en tu carrera, ¿hay canciones o álbumes que reinterpretarías de manera diferente hoy? ¿Por qué?

Obviamente, preferiría que Seance no sonara como sonó. No voy a repasarlo todo de nuevo, pero un tipo mezcló el disco de una manera que no era la que yo quería. Creo que podría haber tenido una mezcla más comprensiva. Algunos discos, incluso, los descartaría por completo. Por ejemplo, Gold Afternoon Fix lo tiraría directamente por la puerta.

Pero, ¿sabes qué? No miro mucho hacia atrás y ciertamente no pienso en cómo habría hecho las cosas de manera diferente. La gente me ha preguntado sobre involucrarme en cosas como conseguir las cintas maestras de Seance y remezclarlo como creo que debería ser. Y sí… ¿quién quiere hacer eso? Prefiero seguir avanzando.

La conexión con el público. ¿Cómo describirías la relación entre tu música y tus oyentes hoy? ¿Ha cambiado con el tiempo?

En cierto modo, no tengo una relación directa con el público. Lanzo música y, aunque miles la escuchan, no conozco a la mayoría de ellos. Mi relación real surge cuando la gente se acerca a mí o cuando conozco a personas detrás del escenario. Y normalmente… debo decir que tengo una relación muy cálida y amorosa con mis fans. Aprecio lo que aportan, cómo entienden y valoran mi trabajo, y me permiten ganarme la vida con ello.

Hay personas en todo el mundo que realmente aprecian lo que hago y consideran que estoy haciendo algo importante. Eso me hace feliz. Hubo un tiempo en el que nadie pensaba que lo que hacía fuera siquiera bueno, y mucho menos relevante. Ahora tal vez hay miles de personas que entienden mi música de la manera en que yo la concibo. Tú eres uno de ellos, y probablemente haya otros que sienten lo mismo: saben que estoy haciendo algo único.

Inspiraciones más allá de la música. Aparte de la música, ¿qué formas de arte o experiencias alimentan actualmente tu imaginación o tu inspiración?

Me gusta pintar. Obviamente, has visto mis pinturas. Pinto mientras escucho música, y eso me inspira. También escribí la novela Erosita y el Hynagogo y estoy trabajando en otra novela, aunque lentamente. Tengo un cómic que pronto saldrá; he escrito la historia, aunque no los dibujos. Me gusta hacer de todo: música, poesía, novelas. Si alguien me pide actuar o escribir música para un guion de cine, estoy dispuesto sin dudarlo.

Si tu música fuera un color o una estación, ¿cuál sería y por qué?

Diría que sería otoño. Una tarde de otoño que se convierte en noche en una ciudad. Puede suceder algo realmente hermoso, como volver a casa y encontrar a una mujer esperándote con una botella de vino, o llegar vacío y solo. Y aun así, no es solo depresión; hay una especie de tristeza hermosa en ello. Así que mi música es definitivamente otoño

Si tu carrera fuera una constelación, ¿qué nombre le pondrías y qué historia contaría?

No puedo responder a esa pregunta. Es buena, pero demasiado inteligente para mí. Simplemente no puedo; no hay respuesta.

¿Cómo es un día típico para ti cuando no estás componiendo o de gira?

Me gusta nadar, salir a caminar, recibir un masaje, comer comida vegetariana, reunirme con amigos, pasar tiempo al aire libre, ver a mis hijas, leer un poco y ver televisión. Más o menos cosas así.

¿Tienes alguna rutina diaria esencial para tu bienestar o inspiración?

Solía hacer yoga y Qigong todas las mañanas. Tristemente, he dejado de hacerlo. Voy a intentar retomarlo, porque me aporta bienestar e inspiración.

¿Qué libros o películas han moldeado tu forma de pensar o crear?

Tolkien (El Señor de los Anillos), C.S. Lewis, el Mahabharata, el Bhagavad Gita y supongo que la Biblia. Montones de libros de ciencia ficción y montones de películas. Cada película que me gusta entra en la mezcla: El Planeta de los Simios cuando tenía 12 años, las epopeyas bíblicas que veía con mis padres… todo eso se asimila y queda ahí hasta que lo necesito.

¿Hay pasatiempos o pasiones fuera de la música que te hayan acompañado durante años?

En realidad, no. Soy un vegetariano apasionado. Algunos podrían decir que pintar es mi pasatiempo, pero aparte de eso, no.

¿Cuál es tu forma favorita de relajarte después de un intenso período creativo?

Volver a casa y probablemente ver televisión.

¿Qué consejo le darías a tu yo más joven sobre la vida y la música?

Sé más amable contigo mismo. Sé más amable con los músicos que te rodean. No te esfuerces tanto. No pelees con todo el mundo. Deja que las cosas lleguen.

¿Hay algún lugar en el mundo donde tu creatividad fluya libremente, de manera más libre?

No hay un lugar específico. Bajo las circunstancias adecuadas, podría crear en Groenlandia o en Sudamérica: no habría diferencia. Algunos lugares podrían ser más inspiradores que otros, pero Austin, Texas, Los Ángeles, Sídney, Estocolmo… todo es igual una vez que estoy en el estudio.

¿Quiénes fueron tus íconos musicales más influyentes?

Marc Bolan, David Bowie, The Beatles y Bob Dylan.

¿Qué tres álbumes consideras esenciales en tu vida?

Diamond Dogs, Blood on the Tracks y Magical Mystery Tour.

¿Cuál ha sido el momento más surrealista de tu carrera?

Lo he vivido todo. Supongo que el primer sabor de la fama: después de un exitoso programa de televisión, la noche siguiente salí al escenario y la gente vitoreaba y gritaba. Eso fue surrealista, y ha seguido siéndolo desde entonces.

¿Qué pregunta te gustaría que alguien te hiciera que nunca te han hecho?

No hay ninguna. No hay respuesta para eso. Gracias por esto, Carlos, y por tu amable reconocimiento. Espero que todo esto te funcione. Con mucho cariño, Steve.