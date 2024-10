Fotografías: Carla Bertomeu Castells

Cuando se conocieron Marta y Helena apenas siendo unas niñas, no sabían lo que se les venía encima. Pareciera que el destino les encomendase la misión de ser las hijas de las musas. En un panorama donde reina la inmediatez, el constante estímulo y lo nuevo… Tarta Relena nos propone siempre unos momentos de calma, reflexión y de conocimiento de artes antiguas: música, poesía y teatro de tradiciones mantenidas a lo largo del tiempo.

Tras compartir juntas prácticamente toda la vida y desde que formalizaron el proyecto allá por 2016, no han parado de trabajar. Dedicar una vida a la música no es fácil, pero siempre es mejor hacerlo acompañado. Ya con su primer álbum Fiat Lux (2021) nos dejaban bien claras sus intenciones y ahora vuelven a los escenarios con su nueva publicación És pregunta (2024) donde se embarcan en los temores más profundos del ser humano, su constante sed de conocimiento y el miedo a todas las futuras partes de él. Nos citamos con ellas para hablar un poco más de su último trabajo.

Bueno, Tarta Relena. Marta y Helena. Me han dicho por aquí que es un juego de palabras, ¿no? ¿Podríais presentaros un poco para quien todavía no os conozca?

Marta: Pues el nombre viene de juntar nuestros nombres con la primera letra de nuestro apellido. Y en su momento, cuando descubrimos que casi sale ‘Tarta Rellena’, pues nos hizo mucha gracia.

Helena: Yo soy Helena y bueno, me he criado en Barcelona toda la vida. Estudié con Marta en la escuela primaria. Así fue como nos conocimos, desde súper pequeñas, cuando teníamos seis años. Y, desde entonces, hemos compartido amistades, familia y aventuras; y luego también la parte musical, que evidentemente es muy importante para el momento que nos ocupa… Y nada… pues hicimos la iniciación musical juntas en la primaria hasta que cada una se fue investigando por su terreno.

Coincidimos también en un coro, que Marta me invitó a cantar cuando estaba estudiando en una escuela de música. Y entonces ahí fue donde descubrimos todo el mundo de la voz y el canto coral. A partir de ahí, yo exploré un poquito más la sonoridad del canto coral lírico y su técnica vocal, y también hice la carrera y máster de lingüística

¿Importante para el proyecto no?

Helena: Sí, muy importante para el proyecto, pero la vida me ha llevado más cerca de la música que de la lingüística (de momento).

O sea que habéis crecido juntas, ¿qué tal vuestra relación a lo largo de estos años? Porque para llegar a vivir tanto juntas y tener un proyecto como Tarta Relena habrá que tener mucho conocimiento la una de la otra, y mucha paciencia….

Marta: Sí… Es como una capa más del proyecto, la intensidad de nuestra relación y lo larga que es, le añade como un punto más de complicidad al hecho de cantar juntas y viceversa. Como ahora es nuestro trabajo, también hay una dimensión más en nuestra relación… lo decimos un poco en broma, pero nos llamamos socia la una a la otra. Es un plus tener un dúo porque te confronta mucho más con muchas cosas y te hace trabajar mucho temas de ego porque eres parte de un binomio.

Helena: Está claro que lo que no has hecho tú es porque lo ha hecho la otra, entonces no nutrimos ambas. También te digo, es difícil que todo el terreno laboral no se coma la parte de la amistad y de la relación que estaba antes que el trabajo.

Tendréis que ser muy cuidadosas a la hora de separar una cosa de la otra.

Helena: Claro que ha habido momentos complicados en los que lo laboral se lo come todo y lo arrebata, pero aprendemos y trabajamos sobre ello.

Esto a mi parecer se nota mucho en el trabajo vocal que realizáis, conoceros os ha tenido que ayudar mucho en la técnica vocal…

Marta: Efectivamente, conocemos muy bien la voz de la otra, su forma de trabajar y la manera en la que le interesa trabajar su propia voz.

Tenéis un recorrido espectacular, habéis viajado por España y Estados Unidos con vuestro anterior álbum Fiat Lux y habéis llegado incluso al Tiny Desk ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo recibisteis la noticia?

Marta: Uf… quedamos muy impresionadas en su momento… llegó primero como un quizás

Helena: Yo no me lo creía…

Marta: ¡Buah! El simple saborcito de la posibilidad ya nos hizo mucha ilusión, y ya cuando se estaba materializando y se acercaba la fecha fue heavy. Y luego allí la experiencia fue suave y rápido. Suele trabajarse en una sola toma que requiere de mucha concentración, aunque hay un aura de paz que te atrapa un poco. Estás con la gente que trabaja allí en NPR y en su momento de descanso después de comer pasan allí el rato.

Habrá sido una ventana para abriros a lo internacional ¿Habéis notado alguna repercusión?

Marta: Aún no mucha, aunque saber que tiene tantas visualizaciones ya es una cosa importante y ahora que volveremos a los Estados Unidos, pues la gente que venga ya tendrá referencias de nosotras.

«nos encanta trabajar con gente, que encima suelen ser colegas a quienes admiramos. Es un match perfecto, poder pasar tiempo con ellos»

Habéis podido presentar ya És pregunta en Cracovia y Manresa ¿Cómo es volver a los escenarios?

Helena: Muy chulo.

Marta: Ahora llevábamos un tiempo sin estar en ellos y ya nacían las ganas. Llevábamos mucho tiempo haciendo el mismo repertorio… que no cansa, eh, porque aunque lleves dos años haciendo lo mismo siempre consigues ir vibrando y vivirlo diferente con el cambio de público y de sitio.

Helena: ¡Hacer música es fantástico! Pero el nuevo repertorio, nuevo directo… te da vidilla. Tienes la ilusión de haberlo ensayado y preparado para decir «ahora es cuando lo comparto y pasan cosas».

Lleváis un directo minimalista y evocativo, y contáis con un equipo detrás que os ayuda… ¿Cómo es coordinar esa parte artística?

Marta: Es una parte súper guay de nuestro trabajo. Nos encanta tener gente con quien dialogar las ideas, porque en el terreno musical tenemos claro lo que queremos, pero luego a la hora de escenificar y gestualizar no tenemos tantas herramientas ni referentes en nuestro campo y a la vez tantas ideas.

Helena: Es una simbiosis, estas personas se encargan de su departamento y traducen o amplifican cosas que nosotras ya llevamos. El verte reflejado en otras disciplinas, porque la persona que se encarga de la dirección de arte lo ha interpretado así, es muy bonito. Es entender la música que has hecho desde otra perspectiva y darle un significado más allá de lo que nosotras mismas nos habíamos imaginado. Es muy interesante.

Perdonad, pero me llama mucho la atención… Tenéis un ánfora que cuando la tocas suena a electrónica… Son siglos distintos ¿Cómo funciona?

Marta: La llevábamos en Fiat Lux, a veces era un cántaro y otras una olla rara… [risas], simplemente tiene un micrófono de contacto conectado al ordenador y este transforma el sonido a lo que nos interese. Cambiamos las configuraciones dependiendo de la canción. La gestión de lo electrónico también es todo un tema.

Hablemos del primer single del nuevo disco… ‘Si veriash a la rana’.

Marta: Es la canción más catchy, pop del disco… difícil de luchar con la discográfica.

Helena: Es que era carne de single…

Marta: Era una melodía que nos gustaba desde hace tiempo y que queríamos hacer. Ha sido un procedimiento distinto de las otras canciones porque ha sido divertido hacerle una letra nueva a esta canción, pero mantener el título y el primer verso de la canción tradicional. La melodía es sefardita y la letra la hemos escrito también en sefardita sobre la historia de Jefté. Aunque esta canción tiene ya su letra original, nosotras la hemos cambiado, pero hemos mantenido la lengua.

Helena: Así creamos también el vínculo para darle sentido al todo. Por mucho que hagamos cambios en las canciones, intentamos reorientar el camino hacia lo original y volver siempre a las raíces.

Con la grabación de este álbum, ¿qué queríais conseguir? ¿Qué objetivos habéis planteado con este nuevo material?

Helena: Pues, no sé si eran unos objetivos muy claros los que teníamos en mente, pero sí que nos ha gustado intentar conseguir otras texturas vocales y explorar otros rangos o colores que no habíamos explorado tanto. Hemos ido encontrando formas y retos para cantar un poco distinto de lo que habíamos hecho hasta ahora. Bueno, nos hemos puesto como unos hashtags y unos conceptos para intentar evocar vocalmente lo que quiere decir la letra o estos hashtags conceptuales, abstractos. Y bueno… ha sido un reto, no ha sido muy fácil de cantar. Hemos tenido nuestras frustraciones también.

Bueno, pero contáis con una gran técnica vocal…

Marta: Pero incluso así, después de estar cantando, haciendo gira, y de cantar un mismo repertorio que consigues perfeccionar muchísimo… luego, de pronto, te pones otra canción en la boca y ya no sabes cómo llegó hasta el nivel que tenía.

Helena: Y solo llegas con el tiempo. O sea… claro, solo al final de la gira podrías grabar el mejor disco del mundo.

Total… Vosotras creo que tenéis ya mucha práctica, muchas tablas sobre el escenario…

Helena: Pues imagínate de aquí dos años, es imparable. El efecto del tiempo y de la experiencia es grande

Marta: Claro, estaría muy guapo grabar el disco cuando acabas la gira. Y salen los juegos vocales, la frescura porque ya lo llevas dentro, hay cosas que ni las piensas, que salen solas.

Me habéis hablado de hashtags, de historias… Detrás de todo este disco habréis tenido que hacer un trabajo de investigación que no es musical, sino es más bien histórico, cultural… ¿Cómo os enfrentáis a ello? ¿Lo hacéis las dos? ¿Cómo es ese proceso?

Marta: No no, lo hace solo Elena y a mí me pasa unos hashtags y nada, ejecuto [bromea)].

Helena: El hecho de que yo sea lingüista tiene la gracia de que se incluye dentro del proyecto, pero a la hora de ponernos con el material es tan nuevo para mí como para ella. Entonces escarbar por aquí, escarbar por allá… Yo he encontrado esto, yo he encontrado lo otro.

«el trabajo de investigación tiene que hacerse desde cero. Lo que nos gusta al final es tener una hoja en blanco y decidir qué va a pasar aquí, cómo lo abordamos y cómo empezamos»

¿Cómo llegasteis al concepto de personajes que se enfrentan a su destino, a la sed de conocimiento, el hilo conceptual del álbum?

Marta: Pues nos encontramos interesándonos por este tema. Sí que después de haber escrito la canción Crit premonitori…

Que es la última del disco...

La última del disco, exacto. Teniendo esta canción fue como, «ah, ojo, esta idea está interesante a nivel conceptual». Y entonces buscamos… también en el proceso creativo más primigenio vas reuniendo materiales que te interesan y cuando haces un poco de zoom out ves que todo tiene un sentido, y entonces intentas trazar esta línea conceptual que lo abraza todo. Y nada… entonces sí que empiezas a rascar más por donde te interesa y a buscar estos textos que te ayudarán a explicar este tema desde diferentes perspectivas, y estos materiales musicales que también te dan herramientas para hablar de ello.

¿Tenéis alguna canción con la que os identifiquéis más o le tengáis especial cariño?

Marta: Uf, difícil… es que las quiero a todas iguales.

Helena: O sea, hay canciones que son súper disfrutonas en el directo y entonces ya te encariñas más porque cuando las tocas las disfrutas mucho. No sé…

Marta: Bueno, así como curiosidad, sí que la de Mille risposte es la primera que cantamos en italiano. O sea, yo noto que esta es como especial porque es la primera italiana.

Hablando de lenguas… ¿Cómo conseguís juntar y crear una buena conexión entre todas las lenguas? Porque cantáis en castellano, catalán, latín… ¿Ese trabajo de aprenderos las letras en distintos idiomas os resulta difícil? ¿Es un incentivo?

Marta: Es más un incentivo, sí. De hecho, cuando tenemos una visión un poco global del disco, también calculamos rollo, «vale, tenemos dos en latín, dos en catalán… vale, el público catalán está cubierto»… o sea, hay un poco este rollo.

También a nivel sonoro tendréis que ver cómo encajan, ¿no? Porque cada lengua suena distinto y tiene su sonoridad...

Marta: Sí, de hecho, este es el juego que nos da a la hora de hacer una canción, al elegir una lengua u otra, pues cambiará cómo suena esta canción. De manera inconsciente, cada lengua te remite como a un paisaje sonoro. Pensándolo ahora, las canciones en latín siempre nos remiten a algo un poco eclesiástico y tampoco muy bailongo, por ejemplo. De todos modos, lo hacemos de forma bastante intuitiva, lo que la canción nos pide… bueno, lo que la canción nos parece que está significando.

De vuestras referencias, habéis crecido en cantón lírico pero habréis escuchado muchísima música y os habréis tenido que llenar de referencias a nivel también electrónico para llegar a lo que es hoy en día Tarta relena. ¿Qué soléis escuchar en el día a día?

Marta: Pues, yo últimamente estoy escuchando muchísimo Arooj Aftab, que no es nada de electrónica, pero bueno, me encanta lo que hace. Es del mundo del jazz y canción de autor, pero también es afgana y tiene mucho de su raíz en la música, en cómo canta. Y también estaba escuchando mucho a Kali Malone.

Helena: Yo me dejo llevar mucho por las referencias que propone Marta. Tenemos una playlist de referentes de producción, que hay una mezcla de sonoridades, algunas difíciles de imitar. James Blake, había cosas de James Blake también.

Desde hace un tiempo hacia aquí hay muchos grupos en toda España que están haciendo una labor de difusión, tanto por su cultura, de sus zonas, de sus lenguas. Podemos hablar de Fillas de Cassandra, en Galicia. Aquí en Cataluña tenemos a Marala… ¿Sentís que habéis sentado un precedente aquí en Cataluña y en España, podríamos decir, de este nuevo estilo de música?

Helena: No. Nos sentimos más como que ha pasado y somos parte de esto. Pero sí que nosotras, por ejemplo, habíamos escuchado bastante el primer disco de Maria Arnal i Marcel Bagés, que ya era este estilo. También Silvia Pérez Cruz ha hecho bastante esto aquí. O sea, creo que nos sentimos más como parte de la ola. Somos contemporáneos también a Marala, a Anna Ferrer… Creo que empezamos a sacar discos bastante a la par con Rodrigo Cuevas también.

«Todo ha ido bastante a la par. Y es esta escena neofolclórica, en la que estamos sacando material de la tradición»

Vale. Sois mujeres, cantáis en muchos idiomas y tenéis un estilo, digamos un poco fuera de lo estándar. ¿Habéis notado que esto os haya afectado de alguna forma en el modo de directo y de sitios en los que podéis dar conciertos?

Helena: La verdad es que no. O sea, las puertas que se han ido abriendo… también es verdad que cuando empiezas un proyecto de música es como que todas las oportunidades que te dan son un regalo. Entonces las vamos aprovechando a medida que van llegando. Y agradecidas de que van llegando y que se están abriendo más puertas todavía.

Marta: En general nos sentimos muy afortunadas de todo lo que nos va sucediendo. Y también nos sentimos bastante acorde con los sitios donde nos llaman. Nos identificamos con lo que proponen.

Por último y un poco en la misma onda. ¿Cómo veis la industria hoy en día de los festivales, de los conciertos y ciclos de salas? ¿Preferís tocar en festivales, en sitios pequeños?

Marta: Muy buena pregunta. A ver, lo que nos gusta es cantar en salas donde la gente está tranquila y dispuesta a escuchar, no que esté pendiente de irse a buscar una birra y que empiece otro concierto en diez minutos. O sea, claramente este tipo de consumo musical tan masivo y exprés no es muy favorable para nuestra propuesta porque sí que requiere estar atento. Y para nosotras, sentir que el público está allí es importante, y lo sentimos a través del silencio y la concentración. Los festivales, pues claro, tiene la euforia del evento y que también se relaciona mucho con el verano y una explosión de vitalidad por todo el mundo…

Helena: Hay como una especie de oportunismo que puedes rascar de los festivales porque hay más gente. Hay una mayor exposición aunque tampoco tiene por qué ser así.

Marta: Aunque bueno, estamos hablando de los festivales aquí, pero luego cuando vas por Europa hay otros tipos de eventos más pequeños, que invitan a una escucha un poco más atenta y tranquila.

¿Dónde os veis de aquí a un año?

Marta: Pues espero que de gira y…

Helena: De gira y tranquilas, ¿qué te parece? De gira y tranquilas.

Marta: Ya vamos pillando el rollo, pero hay que tener cuidado porque se puede perder la estabilidad. Es un gran reto empezar la gira, no parar de viajar y no tener una cama fija por meses.