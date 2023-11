Fotografías: Magna Dell’Angelo

Teo Lucadamo es un joven de 22 años que crea la música desde un ordenador. Hasta aquí como casi cualquier otro artista del siglo XXI. Sin embargo, él destaca por su característico humor, su rap casi hablado y su indiferente uso de las redes sociales.

En el directo que ha preparado para el viernes 27 de octubre en el BIME se presenta a las 20:45 en el escenario vestido con un gorro de dormir estilo Wally, una camiseta blanca de tirantes ceñida, un pantalón de pijama de cuadros Vichy blanco y rojo en el que deja ver la pretina del calzoncillo de Dolce & Gabanna. Para la parte de abajo lleva unas divertidas zapatillas que simulan un pie al desnudo como si fuese Nil Ojeda. Tiene buena voz, pero sobre todo buena presencia –donde se notan sus estudios y ascendencia familiar dramática– e interacciona mucho con el público que no se quiere perder un segundo, aunque no conozcan bien sus letras. Aunque esto será por poco tiempo.

Antes de este concierto quedamos con él a las 16:00, media hora antes de su prueba de sonido en la sala Crystal de Bilbo. Por delante de él Ralphie Choo comprueba que su voz, violonchelo, flauta travesera y teclado se oyen correctamente. Cuando entra Teo junto a TRISTÁN!, DJ que le acompaña, se saludan amistosamente y como compañeros de trabajo con Ralphie y su equipo.

Para tener tiempo y charlar tranquilamente optamos mejor por hacer la entrevista después de las pruebas. En esta conversación frente a la ría Nervión hablamos sobre la personalidad de un intérprete, el humor dentro de la música, el uso significativo de TikTok para crecer como artista y la escena musical actual que acompaña a esta generación de artistas a los que no les gusta estancarse en un único sonido.

Viviendo en un mundo tan lleno de etiquetas y de tener que encasillar a los artistas en algún espacio. ¿Cómo podrías definir a tu proyecto como artista?

Yo soy un artista musical. Me gusta que, si se me tiene que encasillar de algo, sea como artista musical, y dentro de eso hago hip-hop, produzco y hago una movida clásica y al mismo tiempo puedo producir música electrónica. Intento siempre salirme de lo típico a la hora de escribir y a la hora de sacar música también. Definiendo típico como las rimas que hemos escuchado mil veces. O el tema lo-fi o el tema boom bap o el tema house que hemos escuchado mil veces. Yo intento no caer ahí y romperme la cabeza. Hacer el esfuerzo extra para hacer algo distinto. Siempre tratando de sorprender al público. El proyecto anterior que saqué fue un álbum conceptual de rap Lucadamnson: Fuera de su jaula (2023), muy clásico, con un toque de comedia. Y lo siguiente que saqué fue una balada pop. Cambio constantemente.

Hablando de comedia. ¿Cómo se trabaja y se consigue unir el humor con música para sorprender al público de una manera divertida? No solo en la grabada sino también llevándolo al directo.

Hay que traer eso de casa. Si tienes la intención de hacer eso vas listo. Tienes que venir con ello. Es decir, tener unas ganas puras. Parte más de una necesidad que de unas ganas de hacerlo. A mí me sale así, natural. La comedia, el sentido del humor siempre ha jugado un papel muy fuerte en mi creación artística, aunque también puedo ser muy intenso.

¿En tu día a día el humor tiene un papel importante?

Sí, eso intento. En mi día a día es lo que me alegra la vida. Yo creo que eso forma un componente muy importante en mi día a día e inevitablemente se traslada a la música.

Hay pocos artistas que puedan ser graciosos en su vida personal y profesional, es decir, por muy alegres que sean en la música trasladan sus sentimientos más tristes y emotivos. ¿Qué papel importante crees que puede servir la comedia en la música?

Pues amenizar y mantener a la gente atenta. Yo creo que para mí es uno de mis fuertes y es el factor que logra que mis conciertos sean entretenidos. Intento que eso esté ahí constantemente. Si te estás riendo significa que te gusta.

Se me hace difícil encontrar canciones en las que te rías mientras cantas. ¿Qué puedes recomendar de otra música que te haga reír?

Me río mucho con Original Juan, me descojono con Mucho Muchacho, me parece que también tiene una energía como muy cómica dentro de lo serio y de lo duro que va. Eminem es un cómico, o era en un momento dado. Así como canciones sueltas, Who Knew de Eminem, este tío utiliza el sentido del humor en sus letras, en sus primeros discos y es que te partes la polla. No es música comedia. El tío es un cómico y ya. Ben Yart también, es un tío gracioso de cojones y es un cómico en su vida público, eso mola.

Hablando de Ben Yart. Os he visto interactuar mucho en redes, quizás es porque estáis utilizando mucho y muy bien el shit-posting, esta tendencia de comunicar rozando lo absurdo. Parece que a veces os adueñáis del término de ser creadores de contenido más que artistas. ¿Os gusta que os lo definan así?

Para mí eso siempre es una excusa para promocionar mi música. Sí es verdad que mantengo un personaje en redes, y mantengo una forma de comunicar en redes que es característica y se podría desvincular a veces de la música. Pero a la vez, termina siendo un todo que cae en escuchar mi nuevo tema, venir a mi concierto, hacer pre-save del nuevo tema (blah blah blah blah). Todo tiene que ver con la música. Yo en el momento que deje de sacar música voy a dejar de hacer contenido. Lo tengo bastante claro. De hecho, cuando no tengo nada que promocionar me quito la aplicación de TikTok porque me ocupa espacio. Literal. No me gusta consumir TikTok. Instagram sí porque es más social para hablar con los colegas y tal. A ver, también es gracioso. Yo me hago vídeos de recetas de cocina para promocionar mis bolos, pero me la gozo haciendo el vídeo. Y como de puta madre.

Comentando lo de las redes sociales o más concretamente TikTok. Están saliendo muchos artistas, que quizás no tenían ni siquiera planteado serlo, pero sin querer se les ha viralizado una canción en plataformas digitales. ¿Cómo ves lo efimeridad que puede tener este fenómeno? Y, ¿cómo crees que se tiene que cuidar esta propuesta para que no se quede en un simple viral?

Si tú estás preparado ya, y tienes material y una preparación artística que respalde ese viral, pues vas que chutas. Para mí ha sido un paso muy grande. Me ha puesto en contacto con ciertas multinacionales que están empujando mi carrera y muchísimos medios que me están empujando en conciertos, etc. a raíz de que un tema se ha hecho viral. Yo ya traía algo preparado, saqué mi EP un mes después y ya tenía lo siguiente. La rueda venía rodando unos años. En mi caso yo estaba preparado. Una persona que no esté preparada y quiera seguir el carro tendrá que hacer un trabajo de mucha preparación mental y mucha caña. Yo creo que es una gran oportunidad, si estás dispuesto a continuar requiere también responsabilidad.

Intentamos hacer algo distinto. Esto sale de nuestra pasión y del amor. No sale de querer hacerlo y ya, sino que nos sale natural

Componer, producir, cantar… ahora incluso ser influencer como hemos comentado. ¿Cuál es la parte qué menos disfrutas del entorno de ser artista?

Yo lo que menos disfruto es pensar una campaña para TikTok. Bueno, depende qué campaña. Por ejemplo, para la campaña del concierto de Barcelona me lo pasé genial y sí que me es muy agotador. A su vez, tampoco disfruto mucho grabar una canción de otro artista que viene con un beat. Yo soy productor, y en mi estudio de grabación ofrezco estos servicios. No disfruto cuando no tengo implicación creativa, prefiero que venga una persona a producir y así hacer un tema desde cero, a que venga una persona con un tema ya producido que se quiere grabar solo las voces. Eso me aburre un poco, pero estoy acostumbrado y lo hago. Si es un cliente que viene de la nada, yo no sé quién es hasta que llega y me enseña el tema, y además, no conecto, se convierte así en un trabajo puramente técnico. Eso da dinero y al final es mi pasión, la música, el sonido, la grabación… Mi curro me gusta, ¿no? Y, por ejemplo, no he estado en campamentos de composición, pero tengo ganas.

Y ¿cuál es la parte que más disfrutas?

Lo que más disfruto es grabar y componer mi propia música, y trabajar para los artistas que me gustan, mis amigos. Trabajar con TRISTÁN!, por ejemplo, me encanta. Sin ir más lejos, Ralphie me dijo hace nada de currar juntos. Fue como: «¡Wow! ¡claro tío! ¿Cómo no?». Aunque sea un tema de colaboración o si puedo aportar algo de letra para Ralphie, yo me doy con un canto en los dientes.

Ahora se está viendo el movimiento musical de estos artistas emergentes, en el que te incluyo, que no están definidos en un género musical y están aportando sonidos interesantes, innovadores y disruptivos. La bomba que ha conseguido crear Ralphie Choo con Supernova (2023), ha sido respaldada por muchos medios especialistas en música que no paran de galardonarlo. Con diferentes agentes y artistas que he compartido unos minutos aquí nadie puede no mencionar a Ralphie. ¿Cómo es la relación y vínculo de artistas que hay actualmente en cuanto a lo personal y profesional? Rusowsky, Judeline, mori, TRISTÁN!, Barry B, Gara Durán, Ben Yart, e incluso tú…

Yo con Ralphie he tenido trato porque es amigo de TRISTÁN! y él es muy amigo mío. Yo soy su DJ en sus bolos, y él es mi DJ. Hemos coincidido millones de veces con Rusowsky, con mori, con toda esta gente. Son muy amigos de TRISTÁN!. Hay muy buen rollo, la verdad. Me parece una escena acojonante, tío, me parece una escena que, aunque el sonido entre nosotros muchas veces no tiene nada que ver, lo que compartimos es que intentamos hacer algo distinto. Algo fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar, por lo menos en España. Me parece necesario. Al final sale de nuestra pasión y del amor. No sale del querer hacerlo y ya, sino que nos sale natural.

Y así, ¿cuál es tú objetivo como artista?

Yo quiero causar revuelo. Me gustaría sacar un tema y que la peña flipe en colores. Como decir: «Wow, esto en España no se ha escuchado». Es como un personaje distinto, con una sazón distinta. Me gusta diferenciarme, que se reconozca. Yo creo que soy distinto, como todos, que creemos que somos únicos y todos somos distintos. A nivel de rap creo que tengo una propuesta muy interesante y me gustaría que eso se reconozca y lo pete.

Estoy respaldado por una escena emergente autosuficiente. Somos muy colaborativos entre nosotros. es un equipazo.

Eres un artista con más lanzamientos en sencillos que en un formato largo, como un mixtape o un álbum. ¿Cuánta importancia das a elegir bien las canciones que sacas?, y ¿cuánta importancia das al formato LP?, ¿crees que se puede crecer como artista sin un elepé?

Estoy muy interesado en el largo formato. Todavía no he construido una propuesta lo suficientemente sólida para sacar un debut elepé. Pero me interesa un montón, la verdad. Casi todo lo que he sacado son recopilatorios. Tengo 4 mixtapes, 4 epés y singles. Pero sí, me interesa un montón sacarlo en un futuro. Ya estoy empezando a apuntar ideas para hacer un álbum.

Pasando a otro tema. Las Inteligencias Artificiales se usan a menudo, diseñadas para facilitar el trabajo. A nivel creativo, ¿la has usado para algún proyecto?

La verdad es que no. TRISTÁN! Trabaja mucho con ella, creo que les pega más a ellos que a mí. A mí me gustan más las movidas orgánicas. Los últimos vídeos que he sacado son muy caseros, en la naturaleza y con un montaje muy del día a día, una cosa muy cotidiana. De momento no tengo nada que haya dicho: «¡Hostia! ¡Esto con IA lo puedo apañar!». De hecho, todo lo contrario. Todo lo que tengo ahora, de momento, tiene mucho más sentido si lo grabo con una Handycam y lo edito yo. Si le pongo a una IA no sería por mi parte. Además, me gusta trabajar con peña, si luego viene alguien y le mete una IA pues cojonudo, pero que sea él.

Madrid ha sido históricamente una ciudad donde vive gente de la farándula. En la actualidad, ¿es una metrópoli beneficiosa a nivel creativo?

Yo la verdad que me la gozo en Madrid como un cabrón, o sea, me la vivo. Ahí está todo mi equipo, es mi casa. Barcelona me gusta mucho también, en Valencia he descubierto que tengo unos cuantos fans y eso es increíble, pero en Madrid el ruido me la suda. Me abro el hueco en el ruido si hace falta, me da igual, tengo todo mi maldito equipo. Estoy respaldado por una escena emergente autosuficiente y eso me parece la hostia. Somos muy colaborativos entre nosotros. Es un equipazo la verdad.

Hace poco más de un mes sacabas tu último single Luisa. ¿Qué significa para ti?, ¿es alguien especial en tu entorno cercano?

No. Es un amor platónico real. Lo importante de Luisa fue el momento de componer con Roy Borland y con Teo Planell. Eso sí que fue más bonito que la historia de amor. La historia de amor fue un flechazo fugaz y ya, lo guapo estuvo componerla nosotros tres y poner nuestras cabezas a funcionar. Un tema muy sencillito que ha quedado resultón. Pero vamos, lo que voy a sacar después no tiene nada que ver.

Cuéntanos. ¿Qué se viene esta temporada?

Se viene un tema de techno house con rap super club, súper guapo. Es como LA TOSTADA (Tony G Tapes), pero más serio, más agresivo y mucho más pinchable. Mi repertorio de música electrónica me mola, pero creo que le falta un ingrediente agresivo y mi puto swag lo tiene. Y funciona muy bien, y en el directo también. Es en colaboración con Juan Cuestas, que es el productor con el que lo he hecho y quiero trabajar mucho con él porque es un fuera de serie y hace la música electrónica que a mí me flipa.

¿Qué referentes tienes de música electrónica nacional?

Casi no tengo. Yo empecé a hacer música electrónica sin tener ni puta idea de música electrónica. Escuché en su momento PMP, los temas que tiene de techno house con DAPS y me moló bastante. SLATIN, por ejemplo, tanto como productor como mixer, es una máquina. El que era antes Nueve Flores ahora es X-VECINO, tenía movidas de música electrónica tochísimas. En realidad, la pasión por la música electrónica me viene de cuando escuchaba David Guetta de pequeño. Eso y Skrillex, por supuesto, sin duda. Actualmente no sigo escuchando eso, pero debería escuchar más Skrillex. No tiene sentido, es bárbaro. La movida es la fusión por el rap, como los ingleses, que lo hacen muy bien con el grime, y con el garage y tal. Están muy acostumbrados a rapear sobre esos ritmos y creo que el resto del planeta tiene que espabilar porque eso es lo que mola. Tampoco hay tanta cultura de grime en España, y lo que hay de grime es más tirando al drill, a mí no me interesa. Movidas rap pinchable faltan. Aún así, mi carrera quiero que vaya por muchos sonidos y ahora estoy muy enganchado con el techno house.

Y, para terminar, ¿qué conciertos esperamos de ti?

En Madrid el 15 de febrero en la sala El Sol [entradas aquí]. De todos modos, hay más fechas por confirmar.