Hemos tenido el placer de charlar con The Crab Apples (Carla Gimeno, Laia Martí y Laia Alsina), tres chicas muy amables y con una frescura que te alegra el día; tres barcelonesas que alcanzarán lo que se propongan. Hablamos abiertamente sobre su recién estrenado tercer LP, Crap; de su nueva etapa con el sello DSK Pop y también nos ofrecieron su punto de vista, muy sincero, sobre el estado del panorama musical ante la crisis sanitaria. Un encuentro que, debido a las restricciones impuestas por el Covid-19, tuvo que ser a través de videollamada; algo muy común en los tiempos que corren y que, The Crab Apples, han inmortalizado en alguna canción del nuevo álbum.

Repasando su discografía, nos encontramos con su disco debut, Right Here (Discmedi, 2014); dos años más tarde, en 2016, y con el mismo sello discográfico sacan el EP Hello Stranger, y se embarcan en una gira que pasa por varios festivales, en los que figuran bandas tan emblemáticas como The Beach Boys. Su segundo trabajo de larga duración nos lo traen a través de Hidden Track, A Drastic Mistake, en el año 2018. Con una energía que parece no agotarse, Carla, Laia Alsina y Laia Martí, sacan en 2019, el EP More Mistakes, con el que vuelven a salir a la carretera, tocando en varios festivales, siendo el Sonorama el más importante.

Su trabajo más completo

Y llega su tercer trabajo de estudio, Crap (DSK Pop, 2021). Un álbum lleno de mensajes, atrevido, polifacético y actual; con un estilo diferente a los anteriores, sobre el que matizan: “El primer álbum lo consideramos más pop que este, el segundo sí que fue más rock, aunque hacemos un poco lo que nos sale natural, no queremos que se nos encasille”.

Este tercer álbum viene cargado de novedades y de retos que ellas mismas se fijaron. Uno de ellos, es el importante cambio en el idioma a la hora de componer sus canciones; con los dos primeros álbumes usaron el inglés y el catalán para escribir las letras de las canciones. Sin embargo, para este nuevo trabajo han elegido el castellano, algo que no parece ser impedimento para The Crab Apples a la hora de crear sus temas.

Aunque según ellas “la elección del idioma tenía que salir natural, no queríamos hacer nada forzado. Antes ya nos habían propuesto componer en castellano, por estar en la escena nacional… Hicimos una canción, nos gustó, y a partir de esa, salieron las otras”. Una elección que puede terminar, también, en otro idioma, porque, entre risas me comentan que “Carla también habla alemán, así que… nunca se sabe”. Estas chicas están repletas de “ases en la manga”, así que esperamos impacientes su próximo trabajo.

Crap es su tercer trabajo de estudio y, aunque su significado en inglés es “mierda”, para nada define la profesionalidad y el rigor que propone este LP. En él, The Crab Apples, reivindican varios temas de actualidad y dan “un golpe sobre la mesa” reafirmándose como banda, y reclamando más presencia en el panorama musical nacional e internacional.

Un disco en mitad de una pandemia

La mayoría de los temas los compusieron antes de la crisis sanitaria, sin embargo, algunas de sus canciones, como System Overload, abren un debate que ahora, y con las restricciones debido a la pandemia, no tiene cabida en la sociedad. “Justamente ahora, lo que hablamos en System Overload tiene más sentido todavía. En la cuarentena, el mundo, se ha dado cuenta de la importancia de la tecnología”. Con un estilo pop de los años ochenta y sintetizadores de por medio, System Overload, hace un reclamo sobre el tiempo que pasamos conectados a las redes sociales y a internet. Aunque ahora, y debido al estilo de vida que tenemos que adoptar por la crisis sanitaria, nos damos cuenta que no nos hubiéramos podido relacionar sin esa tecnología.

Otro tema por el que se manifiestan en este último disco es Me da igual, y se refiere a la dificultad, a veces, de poder componer las canciones libremente de cara a las discográficas. “En esta canción hablamos del propio disco, de lo que te quieren imponer musicalmente, para poder sacarlo a la venta. En la canción hablamos sobre alguna experiencia vivida en relación al “esto sí” o “esto no”, aunque a nosotras nos da igual”.

Tal como hemos apuntado más arriba, muchas de las canciones se compusieron antes de la crisis sanitaria, aunque una de ellas, 2020, ha nacido al calor de esta crisis. Esto les ha valido para sentir la diferencia del “antes” y el “ahora” en relación a la pandemia. Un “ahora” que ha cortado las alas para crear libremente en grupo. Aunque para ellas no haya sido un impedimento total “sí que ha sido un cambio importante a la hora de poder juntarnos para crear esta canción”. Una canción con un reconocible sonido lo-fi, en la que “hablamos de todo lo que está ocurriendo desde que empezó la pandemia, de que han cambiado muchas cosas y algunas no nos gustan”.

The Crab Apples y su equipo

También, para este disco, han contado con un productor de mucho recorrido, el barcelonés Víctor Valiente, guitarrista de bandas como Sidonie o Mucho, entre otras. Aunque es la primera vez que colabora abiertamente con ellas, les precede una relación musical de varios años ya que “Víctor era el profesor de bajo y guitarra de Laia y Carla, respectivamente, así que nos conoce desde nuestros inicios como banda. Siempre hemos estado en contacto, y en este disco hemos tenido la suerte de poder contar con él. Es muy fácil trabajar con él porque nos conocemos bastante y nos entendemos a la perfección”.

Respecto a la puesta en escena de los clips de video, han contado con una colaboración con mucha experiencia y nivel. La artista multidisciplinar Lyona, la cual ha realizado trabajos para Lori Meyers, Love of Lesbian, Sidonie o Leiva, entre otros. Para ellas, “ha sido muy cómodo trabajar con Lyona, nos pilló la idea rápidamente y eso ha facilitado los procesos”. Para el vestuario de los videos han contado con varios diseñadores, como el ganador del FAD-2018, el barcelonés Víctor Von Schwarz; o con las diseñadoras emergentes María Adrián o Judith Gómez.

Con todas estas aportaciones de lujo a su tercer trabajo de estudio, The Crab Apples no quieren dejarse a nadie sin nombrar, ya que “mucha gente nos ha apoyado en este proyecto sin cobrarnos nada. Nos han ayudado solo por colaborar con nosotras” y para ello, han dejado impresos todos sus nombres en el reverso del disco. Aunque aseguran que “ha colaborado tanta gente que seguro nos hemos dejado a alguien sin nombrar. Que nos disculpe si hay alguien que no aparece”.

Un álbum que se ha hecho esperar

Tampoco dejamos escarpar la oportunidad de debatir sobre los problemas que acarrea la actual crisis sanitaria que atravesamos; una crisis que les impidió mostrar su trabajo en la fecha elegida inicialmente. Así lo ven ellas: “El álbum se iba a lanzar en 2020, pero debido a la crisis sanitaria, lo hemos tenido que retrasar ya que no podíamos hacer promo ni presentarlo. Así que, ahora, aunque tampoco se pueden hacer muchas cosas, ya tocaba sacarlo”. Todos estos impedimentos han hecho esperar a un público fiel, y aunque la mayoría de las canciones ya se habían estrenado, sus seguidores no han tardado en reaccionar en redes, pero ellas lo atribuyen a la novedad. “Al principio es un subidón y la gente te dice que guay y tal, pero luego se estabiliza esa reacción”.

Todo ello nos abrió un debate que afecta de pleno a la industria musical. El deteriorado estado en la economía del sector y todos sus componentes; y la falta de opciones para revertir esa escasez económica. Pusimos sobre la mesa algunas de las opciones que se están llevando a cabo, aunque ellas comentan que “la mayoría de acciones que se están llevando a cabo solo tienen cabida para los grandes, ya que, en el punto en que nos encontramos, sólo ellos pueden reportarles beneficios”. Y no les falta razón. Por todo ello, el trío apuesta más por un modo más tradicional para vender su trabajo. “Físicamente, sacaremos el disco en vinilo ya que nos gusta ese formato y en CD, aunque también está en formato digital”.

De la mano de DSK Pop

Una nueva etapa se abre para The Crab Apples en el sello discográfico DSK Pop Records; una etapa que abren con Crap, el primer trabajo con ellos.

El sello fue presentado en 2018 por la agencia DSKonnect, fundada en 2003 por Dani Koala y Marc Barceló y se creó para reivindicarse como “marca”. Así, llevan casi dos décadas activos en la industria musical, lo que les otorga un conocimiento muy amplio del sector. Y eso lo notan The Crab Apples, sintiéndose muy arropadas por su nueva apuesta. “Estamos muy contentas con ellos porque nos tratan muy bien, están pendientes de nosotras y en nuestra misma onda, eso ha hecho que todo salga de maravilla, todo ha fluido muy bien”.

Con todo ese buen hacer y la tierna amistad que les une, The Crab Apples llevan una década haciendo lo que más les gusta, y la prueba de ello es su tercer trabajo de estudio, Crap. Un álbum que marca un antes y un después en la carrera del joven trio barcelonés, y que abre una etapa que se prevé próspera y llena de éxitos.