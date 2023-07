Amber Bain, también conocida como The Japanese House, irrumpió en el panorama musical hace casi una década como una figura misteriosa envuelta en un concepto enigmático. Sin embargo, su estilo ha ido cambiado a lo largo de los años para convertirse en una música pop repleta de vulnerabilidad y pensamientos íntimos y así se ve reflejado en su último lanzamiento In the End It Always Does.

In the End It Always Does, título de su último disco que acaba de ver la luz, se construyó en un arrebato creativo a finales de 2021, tras un evento muy especial que ha marcado su vida. En esta ocasión Bain ha contado con la colaboración de varios artistas que han sido claves para la construcción de esta obra. Entre otros, ha contado con la ayuda de Matty Healy y George Daniel, de The 1975; Katie Gavin, de MUNA y Justin Vernon, de Bon Iver. Bain atribuye especialmente a Gavin el haberle inyectado energía creativa e inspiración a lo largo de todo el álbum.

Lo primero de todo, quería saber cómo te sientes en cuanto al lanzamiento de tu segundo disco.

Me siento muy bien al respecto. Obviamente no he lanzado nada en mucho tiempo, pero con este me siento un poco diferente porque generalmente soy bastante autocrítica con lo que publico, pero en este caso me siento muy feliz con este álbum. Siento que está muy cerca de mí y que es muy personal, y simplemente creo que es muy yo.

Escribiste este álbum hace dos años, ¿Sientes las canciones igual que entonces?

Algunas de las canciones que escribí hace dos años y otras las escribí más recientemente. Pero las interesantes para mí son las que escribí parcialmente hace dos años y luego volví a ellas. Por ejemplo, Sad to Breath fue una canción que escribí hace unos seis años y volví a ella unos años después. Me parece entrañable escucharme a mí misma cantando sobre algo como por lo que estuve triste cuando ya no siento tristeza… Hay una especie de dulce ingenuidad en ello. Creo que en esta canción puedes escuchar algo así como mi yo mayor abrazando a mi yo más joven. Es algo reconfortante saber que, aunque sientas dolor, hay una versión futura de ti que te está mirando y se está riendo.

Escribir Es un buen ejercicio para acercarte a tu subconsciente y darte cuenta de lo que realmente piensas

¿Dónde encuentras tu inspiración para escribir tu música?

La mayoría de mis canciones son sobre relaciones personales, como las relaciones románticas, aunque también escribí sobre mi perro en este disco, pero sí, generalmente se centra en las relaciones románticas. Para ser honesta, no escribo las canciones de forma consciente y activa, por lo general voy dibujando de algún tipo de pensamiento subconsciente… como decir las primeras palabras que me vienen a la mente. Por ejemplo, hace tiempo estaba escribiendo como un Morning Pages, que es cuando escribes tres páginas, creo que es cada mañana, y solo logré escribir una, pero estas palabras parecían salir de mí ese día y las convertí en la canción de Morning Pages. Así que sí, la inspiración suele ser como cosas aleatorias que entran en mi subconsciente, pero por lo general lo que está en mi mente es como lo que está sucediendo con las relaciones que me rodean.

¿Y crees que funciona como una terapia para ti el escribir canciones sobre tus experiencias?

Sí, creo que muchas veces me pongo a escribir una canción sin ser consciente de mi opinión sobre ete tema, y luego leo la letra y digo «Ah, vale, esto es lo que pienso». Es un buen ejercicio para acercarte a tu subconsciente y darte cuenta de lo que realmente piensas o quieres que suceda. Por ejemplo, los versos de Sunshine Baby los escribí cuando mi relación se acabó, mientras que los coros fueron escritos durante, y es gracioso porque al leer los coros me di cuenta que realmente no parecía hablar de una relación que fuese a durar. En este lado es como una canción feliz, pero en un contexto triste.

¿Cómo consigues encontrar el lado feliz de la triste situación como en Sunshine Baby?

Hablando, tanto musicalmente como en la vida real… realmente no sé cómo hago eso. La mayor parte del tiempo, simplemente me siento y dejo que la situación se asiente. Pero lo interesante de hacer este disco es que realmente estaba experimentando dos extremos diferentes. Estaba experimentando cómo es el final de una relación y obviamente eso es muy doloroso, pero al mismo tiempo, estaba experimentando una especie de euforia por la vida. Me había mudado con mi pareja a otra ciudad y al final esto se había convertido en una rutina doméstica. Pero cuando acabó volví a Londres, pase mucho tiempo con mis amigos y sentí un flujo creativo que no había tenido en mucho tiempo.

Experimenté por primera vez el trabajar con otra mujer queer, fue liberador

La portada y el título son muy misteriosos y conceptuales. ¿Están relacionados entre ellos y con la idea de que todo va en circulo?

Sí, es algo cíclico, es como una oración interminable. In the End It Always Does [Al final, siempre se hace] es lo que inspiró el círculo. Hablo sobre la naturaleza cíclica de las cosas como en las canciones, especialmente en Sunshine Baby, porque me aferro a un sentimiento porque lo sentí durante mucho tiempo, lo voy posponiendo porque al final siempre ocurre.

Y creo que lo interesante de mis dos discos es que en ambos acabo una relación, y es interesante comparar a esas dos personas y ver lo diferente que me siento con las dos relaciones y cada vez que doy la vuelta al círculo. Algunas personas piensan que el título es algo positivo como que todo estará bien al final, mientras que otras lo interpretan como que al final todo acaba y nada dura para siempre. Creo que ambas son ciertas.

¿Cómo ha sido colaborar con otras personas en este disco?

Creo que la persona más importante de la que hablar es Chloe Kramer, porque ella es la nueva incorporación al equipo de producción. Se ha vuelto alguien imprescindible para mi música y nunca volvería a hacer nada sin ella. Estaba atrofiada creativamente y luego comencé a trabajar con ella y me gustó. Experimenté por primera vez el trabajar con otra mujer queer, fue liberador, compartíamos muchas experiencias y se notaba mucho, se reflejan de cierta manera. A día de hoy se ha convertido en una de mis mejores amigas.

¿Tienes algún artista con el que querrías trabajar en el futuro?

Sí… hay tantos con los que me encantaría trabajar. Tengo mucho respeto por tantos artistas como Charlie XCX, Caroline Polachek. Estoy realmente obsesionada con Charlie Puth en este momento. Creo que hay tantos… me encantaría trabajar en un nivel de producción de Dora Jarr.

me encanta lo que hace Rosalía, viene del flamenco y luego lo hizo más pop

¿De dónde vienen los diferentes géneros que hay en tu disco?

Creo que este disco se abre a muchos géneros diferentes. Definitivamente hay elementos de vibraciones country allí, pero también algo de celta. Y también hay toques pop, me gusta mucho usar géneros muy populares y mezclarlos con otros elementos. Por ejemplo, me encanta lo que hace Rosalía, viene del flamenco y luego lo hizo más pop, y es algo increíble.

Me parece maravilloso tomar referencias de muchas partes, de lo contrario, si el pop solo está influenciado por el pop, entonces se convierte en sí mismo y se vuelve más y más pequeño.

Tu canción Touching yourself es un poco ambigua … ¿Podrías aclararnos cómo ha evolucionado de canción sexy a canción triste?

Comenzó como una canción sexy sobre un sexting a larga distancia, pero se convirtió en la sensación de sentirse realmente muy lejos de alguien. También hay otras partes de la canción donde pido afecto, quiero atención, quiero morir y así es como me sentí al final de esa relación. Pensaba que no estaba recibiendo lo que necesitaba. Obviamente, cuando la escuchas por primera vez es un poco sexy, y luego en el segundo verso te vas dando cuenta de que trata de una relación tóxica donde los dos son capaces de destruirse completamente el uno al otro.

En cuanto a Sunshine Baby, dijiste que era una canción sobre tu perro…

No, no habla sobre de mi perro, aunque sí que lo he dicho en alguna ocasión. Realmente trata de una relación que llega a su fin y cómo con mi novia llamábamos a nuestro perro Sunshine Baby. Realmente habla de dolor y de renunciar a una relación y admitir que ha llegado a su fin, pero siempre con vibraciones positivas.

Dentro de unos meses vuelves de gira por Reino Unido, pero has estado en Asia, Australia, Estados Unidos… ¿Hubo algún tipo de amor a primera vista con algún país o su público?

Me encanta estar de gira por América porque cada día es una aventura diferente, pero también disfruté mucho en Australia porque hice muchas cosas muy diferentes. Creo que es lo que marca la diferencia en una gira, que los lugares permitan vivir experiencias nuevas.

¿Tienes algún deseo musical que cumplir?

Realmente no tengo una ambición u objetivo específico, tus objetivos cambian. Pero me gustaría seguir de gira, y creo que me gustaría tocar en algunos shows más grandes. Sí, me gustaría ver crecer mis shows, me gusta la idea.