Hace tiempo que queríamos entrevistar a The Lizards pero los lagartos no son fáciles de atrapar, son rápidos y escurridizos pero gracias a cierta estrategia pudimos dar con uno de ellos, Carla Santacreu, guitarra, vocalista principal y fundadora de la banda. Sin duda, una mujer de carácter fuerte, con marcado liderazgo, pero con los objetivos muy claros en lo que se refiere a su pertenencia como uno más del grupo. Para The Lizards la base esencial de su proyección y éxito estriba en la unidad como power trio. Como bien dice el dicho: la unión hace la fuerza.

Su concepto y la entrega musical arranca desde edad muy temprana, cuando los pilares anglosajones dejaron su huella inscrita en sus respectivos ADN. Es así como un día Carla Santacreu (voz principal y guitarra), Judith Jordan (bajo y coros) y Edgar Beltri (batería y coros), decidieron unir, tras varias experiencias en otras formaciones, sus respectivas pasiones por la música y formar una de las bandas españolas más potentes del panorama rockero nacional. La publicación de su más reciente disco, Fake Reality, cuarto en su discografía, refleja esa pasión y entrega, un álbum excelente que ya reseñamos hace poco. Ahora, cuando están en pleno apogeo de su gira, hemos querido aproximarnos a su lado más personal, conocer algo más de su música y, cómo no, extraer parte de los pensamientos, ideas y emociones que fluyen a través de su piel y esencia como banda.

Como bien sabes Carla, los lagartos son reptiles capaces de resistir y sobrevivir en espacios muy diversos; además, poseen capacidades regenerativas… ¿Por qué habéis elegido este nombre para denominar la banda? ¿Vuestra a identidad y esencia como tal tiene equivalencias con el atractivo mundo de los reptiles?

El nombre de la banda es un guiño a la teoría de los reptilianos/as, a la serie V… Como bien dices, los lagartos son animales muy resistentes y resilientes, y eso son grandes características. Por otro lado, el nombre hace referencia al adjetivo peyorativo que se usa para denominar a las mujeres de mala reputación, «las lagartas».

La mejor manera de entender algo es conociendo quién lo hace. De ahí que a los lectores de Crazyminds les gustaría saber ¿cuándo os conocisteis como banda y cuándo decidisteis formar The Lizards? ¿Cómo aparece vuestra necesidad de hacer música y por qué dedicarse a ella?

La banda la formé yo [Carla] hace más de diez años poniendo un anuncio en Internet. Después de varios cambios de formación, finalmente en 2015 entraron Judith y Edgar. Los tres éramos amigos antes de tocar juntos, por lo que ha sido todo muy fácil desde el principio. Además, siempre nos ha unido la música, el mismo sonido y todos hemos tocado en otras bandas con anterioridad.

Para muchas bandas no anglosajonas, entre ellas las españolas, la elección del idioma para cantar siempre ha sido una decisión complicada y muy personal. Siendo catalanes, de Barcelona, ¿por qué cantáis en inglés? ¿Fonética? ¿Vocalización? ¿Mercado? ¿Simpatía? ¿Identificación? ¿Creéis que el inglés, frente al castellano o el catalán, es el mejor idioma para cantar rock?

La mayoría de influencias musicales que he tenido desde que era pequeña siempre han sido en inglés y empecé a escuchar rock aprendiéndome las canciones de las bandas que me gustaban en ese idioma, así que no es ni mejor ni peor, simplemente es lo que me sale de forma natural.

De izquierda a derecha: Edgar, Carla y Judith

EL ‘ROCK’ SE PUEDE CANTAR EN DIVERSOS IDIOMAS, PERO LO MÁS IMPORTANTE ES HACERLO TAL COMO UNO LO SIENTE

Vuestras voces suenan muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que en España no es fácil encontrar buenos registros vocales, en comparación con la multitud de voces excelentes que encontramos en países como UK, Alemania, EE.UU., países nórdicos… Incluso, muchos actores de cine españoles son doblados porque no vocalizan correctamente. ¿Cómo habéis logrado alcanzar este buen nivel lírico?

Me gusta mucho trabajar en las melodías. A veces no se trata tanto del registro vocal sino de llegar a transmitir y eso es lo que siempre intento. Agradezco mucho el cumplido, pero personalmente creo que hay muchas grandes voces tanto en territorio nacional como fuera de él.

Musicalmente, España ha mejorado mucho su oferta en el mercado interior, sin embargo, todavía existe un gran abismo entre lo que es la oferta y trascendencia del rock nacional a otros países, frente al dominio de los mercados internacionales, sobre todo el anglosajón (UK, Irlanda, EE.UU., Australia y Canadá), sin olvidarse de Alemania y países nórdicos. ¿Cómo banda a qué creéis que se debe este fenómeno? ¿Qué falta en España para llegar a ese nivel de calidad, influencia y dimensión?

Creo que tiene a ver con un tema cultural. En otros países han vivido el rock desde siempre, han crecido con él porque el estilo ha nacido allí como parte de su cultura. En España no es así y además las generaciones más jóvenes escuchan otros estilos musicales. El rock es algo muy underground y tampoco hay muchas ayudas para las bandas emergentes y la música en directo en general.

En vuestros conciertos habéis logrado “tocar” junto a bandas internacionales y reconocidas como Nashville Pussy, Girlschool, Peter Pan Speedrock o Cavalera Conspiracy. ¿Cómo se logra esto desde el panorama español?

Tocando durante muchos años, currándote una trayectoria musical y gustándole a quien decide qué banda poner como telonera en el concierto en cuestión… No hay una fórmula, ¡es intentarlo a ver si sale!

Lleváis ya cuatro discos publicados, esto refleja que existe un buen reconocimiento de la industria musical del sector y del público hacia la banda. ¿Cuál ha sido vuestro secreto para alcanzar este hito, y qué les recomendáis a las bandas que empiezan?

Ser persistente, tener las cosas claras y estar dispuesto a sacrificar mucho tiempo y dinero en ello. No solo es grabar el disco, es lo que va antes, después y durante.

No es muy habitual encontrar hoy en día bandas de tres miembros. La vuestra lo es, decidme ¿por qué tres y no otro número?

A los tres nos gustan mucho los power tríos. Hay grandes ejemplos: Motörhead, Nirvana, Danko Jones, etc. Por un lado, es cierto que es difícil encontrar un sonido que sea potente siendo solo tres, pero esa es la gracia, poder hacer mucho con poco. ¡Además, a nivel logístico es muy cómodo!

HAY EXCEPCIONES, PERO LA MAYORIA DE JÓVENES DE HOY ESCUCHAN ‘TRAP’ Y ‘REGUETON’. EL ‘ROCK’ EN ESPAÑA ES MINORITARIO

El mundo de la música, conlleva mucha dedicación, inversión económica, sacrificios, exigencias… esto genera mucha presión y fatiga, a veces conflictos personales, tensión entre los miembros, alejamiento de los amigos, de la vida familiar, entendimiento con las discográficas… ¿Cómo lleváis todo esto a nivel personal y como grupo? Y más sabiendo que en España vivir de esto no es nada fácil… ¿La música os permite una dedicación completa a ella o combináis vuestra afición con otro tipo de trabajos?

Como bien dices, requiere mucho esfuerzo. Nosotros/as no vivimos de la música y compaginamos la banda y lo que conlleva con nuestros trabajos, familia, amigos/as … pero tenemos muy claro lo que queremos. Son muchas horas dedicadas, muchos kilómetros y mucho cansancio, pero también muchas risas y muchas experiencias gratificantes que nos recuerdan continuamente por qué hacemos lo que hacemos.

Tras escuchar vuestros cuatro discos, se observa una mezcla de punk, hard rock y garage rock y a su vez cierta evolución diferencial entre ellos. ¿Qué ha marcado esta diferencia? ¿Tenéis pensado mantener la misma naturaleza o pensáis introducir nuevos enfoques de cara a próximos trabajos?

Siempre hemos mezclado estilos en nuestra música porque es lo que nos gusta y no queremos ceñirnos a uno solo en concreto. La riqueza está en poder combinar todo lo que nos gusta para ofrecer un sonido con personalidad propia. Supongo que los discos han ido evolucionando con el paso de los años, porque el primero se compuso en 2011 y el último en 2020, así que es natural que esto pase, las personas también evolucionamos con el tiempo.

¿Qué opináis del negocio de la musica? ¿Creéis que el mainstream musical trata bien a los artistas o bien se beneficia de ellos? ¿Pensáis que en España se presta solo atención a ciertos estilos muy populares y a las ganancias que generan las grandes estrellas?

Es evidente que si hablamos de rock la atención en España es nula. El mainstream se fija en el dinero y, si actualmente lo que vende es el trap o el reguetón, la atención va ir ahí … Actualmente todo es extremadamente volátil. Hay sobreinformación en Internet, la gente puede acceder a todos los contenidos sin esfuerzo y hay un culto a la imagen muy exagerado. Es la época del fast food musical, las discográficas cada vez ofrecen menos recursos a los artistas a no ser que seas un producto vendible a gran escala porque ya no se venden discos.

‘FAKE REALITY’ HACE REFERENCIA A LA MONTAÑA RUSA EMOCIONAL QUE VIVIMOS EN LOS TIEMPOS DE LA PANDEMIA

La música es arte, no tiene fronteras, pero sí audiencias. Al mismo tiempo, es un negocio… y como tal, muchas veces se resiente a los cambios. Por ejemplo, la caída de ventas de los soportes físicos a favor de las alternativas streaming ha supuesto un hándicap para la industria y los artistas. Muchos se quejan de que los nuevos escenarios online son escasamente rentables para los músicos… sin embargo, vosotros, como muchos, tenéis alojada vuestra discografía en ellos. ¿Qué opinión os merece este asunto? ¿Dónde reside vuestro mercado más fuerte? ¿En España o en otros países? ¿Creéis que la música en vivo es el futuro del negocio musical? ¿Dónde tenéis vuestro público más mayoritario?

Nosotros/as tenemos nuestra música en las plataformas digitales por un motivo de promoción y distribución. Actualmente, si no estás en Internet no existes, nos guste o no. Si queremos llegar a la gente tenemos que estar ahí. Lo mismo es aplicable a las redes sociales, hoy en día, nuestro medio de divulgación para conectar con la gente día a día y anunciar nuestros conciertos, es a través de estas plataformas. Una banda como la nuestra tiene que tocar todo lo que pueda, vender discos en los conciertos, estar presente en la red. Nuestro público mayoritario es en España porque tocamos más aquí que fuera, pero también tenemos seguidores en otros países como Francia o Alemania ya que hemos tocado allí en bastantes ocasiones.

Dicen que en los directos se demuestra la calidad y fuerza de una banda y más teniendo en cuenta que, hoy en día, se usan muchos filtros para mejorar el sonido y las voces desde los estudios de grabación. No he tenido la oportunidad de oíros en vivo, aún, me encantaría, pero me da la sensación que sonáis de perlas. ¿Qué decís sobre este asunto?

Esto quizás debería responderlo alguien que nos haya visto en directo, pero lo que sí te puedo decir es que estamos muy cómodos/as cuando tocamos juntos/as e intentamos sonar lo más compacto posible, queremos transmitir energía y buen rollo en todos nuestros conciertos.

Sobre el nuevo álbum… ¿Por qué Fake Reality? ¿Tratáis de exponer dobles realidades, como la realidad interior y exterior de las personas? ¿Sobre los conflictos y amenazas sociales que vivimos como sociedad falsamente guionizada? ¿Creéis que vuestro disco denuncia esa doble realidad y a su vez trata de incentivar la conciencia de la gente para que reaccione?

Este álbum fue concebido durante el confinamiento, así que el título viene a referirse más a la situación surrealista que nos ha tocado vivir como tal y a la montaña rusa emocional que hemos sentido durante la pandemia.

Me ha gustado mucho el concepto que define la portada de Fake Reality, refleja ese doble juego sobre la realidad que nos envuelve, ese mundo conocido como real y ese mundo falsamente percibido como real, como lo plantea la película Matrix ¿Por qué en el album hay esta gráfica vintage y ducromo en amarillo y negro? ¿Por qué dos jóvenes felices y amorosos, ajenos al amenazante y monstruoso mundo que se cuece tras ellos?

Fake Reality enmarca la realidad confusa que hemos vivido estos dos años, más propia de una película de ficción que de la vida real. El artwork es un collage (algo que siempre ha estado muy presente en la cultura punk) y juega con elementos que recuerdan a una película de serie B. Los colores amarillo y negro le dan un toque dramático y nostálgico y también evocan el ambiente tóxico de una situación postapocalíptica.

Nuestras letras hablan de temas sociales y de las emociones humanas, como la rabia, la crítica, la autosuperación, pero también abordamos el humor

El punk y el rock siempre se han manifestado como reflejo y crítica de la sociedad y del individuo. Muchos grupos han dado y siguen dando testimonio de ello. Vuestras letras muestran una gran preocupación por las cosas, por lo que acontece en el ser humano, en su interior y como ente social, pero también os preocupáis por la problemática de la sociedad actual y sus amenazas… ¿De dónde surge esa necesidad? ¿Qué os mueve para componer acerca de ello?

Las letras salen de manera natural, pero no todas hablan de temas sociales, más bien reflejan sentimientos varios: rabia, crítica, autosuperación… Tenemos algunas que son completamente en cachondeo, otras hacen referencia a personajes históricos, etc.

El disco Fake Reality es un derroche de electricidad, calidad y excelente punk y hard rock. Y lo más curioso es que sois solo tres dándole caña al tema. Queda claro que con este disco volvéis a resucitar esa ciudad que describís simbólicamente como “muerta”, concretamente en la segunda canción, Dead City. Eso me despierta una pregunta: A pesar de que en su día Marilyn Manson compuso Rock is Dead, ¿podemos reafirmar una vez más esa mítica frase de que el Rock and Roll nunca muere?

Bueno, hoy en día es completamente underground… Las generaciones más jóvenes lo que escuchan es trap u otros estilos que nada tienen que ver con el rock and roll y, si encima vives en una ciudad que se nutre del turismo, al final lo que pasa es que empiezan a desaparecer los pocos clubs que hay. Es lo que está pasando en Barcelona y con esta canción denunciamos que la escena local se ha visto muy perjudicada porque no se apuesta por la música en vivo y mucho menos por la música rock.

Todas las canciones del disco son un lujo, muy compactas y sólidas, con sus toques diferenciales, pero en los discos siempre hay cierta debilidad por algunos temas. Debo confesar que personalmente siento especial fascinación por Dead City, Red Light y The Freakshow, Round The Bend, Hit the Volume y When People Talk, siendo ésta última mi más preferida. Curiosamente las tres cierran esa Fake Reality. ¿Vosotros por cuáles sentís debilidad? ¿Cuál de todas es la que mejor define vuestro estilo, identidad, fuerza? ¿Con qué letra os sentís más identificados como banda y como mensaje?

Nunca hemos querido etiquetarnos porque precisamente lo que nos gusta es mezclar influencias, y de ahí extraer nuestra propia personalidad. Es por esta razón que como avance hemos sacado tres temas y no sólo uno: Dead City refleja nuestro estilo más punk rock, Fake Reality nos permite experimentar con sonidos más 90’s y The Freakshow tiene un aire más festivo y garajero. El nuevo disco es muy variado, pero al final todas las canciones suenan a The Lizards.

La novena canción del disco se titula a Dorothy Levitt, la famosa mujer piloto británica pionera de la emancipación y conducción femenina de automóviles, además de ser la competidora más exitosa de Gran Bretaña en motonáutica, escritora, periodista y activista. Curiosamente también inspiró la invención del retrovisor. ¿Por qué Dorothy? ¿Qué os llevó a dedicarle una canción? ¿El hecho de que vuestro disco sea como una especie de carrera a velocidad vertiginosa?

Queríamos dedicarle un tema a Dorothy como homenaje a ella y a todas esas mujeres pioneras que han hecho grandes cosas a pesar de los prejuicios y las situaciones adversas que han tenido que vivir.

Y para finalizar, una pregunta muy directa que hace honor a vuestro nombre como banda… The Lizards… ¿Dónde lográis estar más cómodos como entidad? ¿Cuándo componéis y ensayáis vuestros temas? ¿Cuándo los grabáis? ¿O cuándo estáis frente a esa realidad pública y candente que sigue alocadamente vuestro sonido “lagarto” en vivo?

Tanto en estudio como en directo es donde nos sentimos más cómodos/as. Son dos escenarios muy diferentes. Por un lado, componer discos y darles forma a las canciones es genial y por otro descargar toda nuestra energía en directo es brutal. No se puede comparar una cosa con la otra y nos sentimos cómodos/as en ambas situaciones. Ahora mismo estamos en la segunda y nos quedan un montón de fechas por hacer, así que, si queréis vernos en directo, ¡no dejéis de visitar nuestras redes sociales porque siempre estamos anunciando nuevas fechas!