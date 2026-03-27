Fotografías: Ricard Salvatella

La superficie siempre engaña, tal como se muestra en el nuevo disco de The Lizards, donde hay guitarras que raspan, ritmos que golpean como un motor mal ajustado y letras que no esquivan ni la ansiedad ni el ruido político del presente. Pero Below the Surface, que ya reseñamos en hace poco, no es solo un disco de punk crudo y directo, un álbum que mira hacia dentro, sobre todo, después de más de una década de carretera, conciertos sudorosos y canciones nacidas entre amplificadores al límite. Ansiedad, redes sociales, política y la extraña sensación de hacerse mayor dentro del punk atraviesan un disco que suena tan directo como incómodo. Hablamos con la banda sobre todo lo que late bajo esa superficie y, sin duda, es potente. Comenzamos la inmersión…

Below the Surface sugiere que hay algo oculto bajo la piel del disco. Si alguien lo escucha por primera vez sin conocer a The Lizards, ¿qué descubrirá cuando rasque esa superficie?

Quien escuche Below the Surface por primera vez encontrará canciones honestas, crudas y enérgicas. El álbum surge como respuesta a un mundo dominado por la superficialidad y la manipulación. Las canciones de este disco son directas y sin artificios, ya que con el título queremos invitar a ir en busca de la autenticidad y la esencia de las cosas.

El título parece hablar de lo que no siempre mostramos. Después de más de una década como banda, ¿qué cosas de The Lizards siguen ocurriendo “bajo la superficie” y el público casi nunca ve?

Bajo la superficie ocurren muchas cosas que no se muestran en los directos o en los discos. Hay mucho esfuerzo, muchas horas invertidas, muchas risas, pero también momentos difíciles y muchos kilómetros. Sobre todo, hay un sentimiento de amistad y determinación para seguir haciendo lo que nos gusta. Una banda es como una familia con la que compartes muchísimas experiencias, así que si no hay un esfuerzo y un objetivo común es difícil que funcione.

En la pista “The Older I Get, the More Punk I Am” defendéis una especie de madurez punk. ¿Cómo ha cambiado vuestra idea de lo que significa “ser punk” desde vuestros inicios hasta hoy?

La idea no ha cambiado, simplemente se ha potenciado. Cuanto mayor te haces, te das cuenta de lo que es importante, aprendes a relativizar y a que te afecten menos las tonterías. La canción está escrita en un tono cómico para expresar que cuanto más envejeces, más “te resbalan” ciertas cosas.

La portada de Carla Santacreu tiene una estética muy cercana al collage, al fanzine y a la cultura DIY. ¿Hasta qué punto ese imaginario visual refleja el estado mental o emocional del álbum?

Con este diseño se ha querido reflejar el concepto del título del disco. El artwork se ha construido a base de capas, como metáfora de dicha superficialidad. La intención es invitar a leer a través de ellas y ver lo que hay bajo la superficie. También muestra una nostalgia de toda la contracultura que comentas de los collage, los fanzines y el DIY. Actualmente vivimos en una sociedad acostumbrada a lo instantáneo, lo volátil y lo procesado. Queremos reivindicar la cultura del esfuerzo, aquello que se hace con amor y detenimiento, lo que requiere de un proceso artesanal y aquello que tiene trasfondo.

«El álbum surge como respuesta a un mundo dominado por la superficialidad y la manipulación»

Si tuvierais que elegir una sola frase de las once canciones para explicar quiénes sois como banda en 2026, ¿cuál sería?

«Well, I’m not a fake and I don’t lie even if you’re gonna hate my style» [Bueno, no soy un farsante y no miento, aunque vayas a odiar mi estilo].

Edgar Beltri ha estado al frente de la grabación y mezcla además de tocar la batería. ¿Cómo cambia la dinámica de un power trio cuando uno de sus miembros también actúa como arquitecto del sonido?

Siempre hemos apostado por el DIY, ya sea con los diseños de Carla o grabando y mezclando con Edgar en la Atlántida Estudio. Siempre lo hemos hecho así y para nosotros es lo habitual, ya que de esta manera nos resulta más fácil llegar al resultado que deseamos.

En comparación con trabajos anteriores, Below the Surface suena más crudo y tenso. ¿Fue una decisión consciente acercaros más a la energía del directo o el disco terminó sonando así de forma natural?

Sí, fue totalmente intencionado. Antes comentábamos las razones del diseño y con el sonido hemos querido reflejar lo mismo y apostar por una producción más cruda y un sonido natural.

Durante la grabación, ¿hubo algún momento en el estudio en el que pensasteis: «esto suena demasiado salvaje… pero precisamente por eso tiene que quedarse»?

Sí, hay alguna canción como “I Got Enough” que puede sonar más contundente y punk de lo habitual, pero decidimos dejarla ya que esa es la esencia del disco, la honestidad. La canción salió así y nos gustaba, por lo que no tenía sentido quitarla. Además, algo que nos caracteriza es que siempre mezclamos estilos, ya sea punk, hard rock o garage y, al final, de lo que se trata es que en conjunto suene a The Lizards.

Como bajista, Judith Jordan es clave en la dinámica del grupo. Más allá de aportar groove y liderar cambios rítmicos y melodías, ¿podríais contar alguna anécdota o momento en que su presencia haya marcado un tema o actuación en vivo?

La energía de Judith es muy importante ya que somos un trío en el que Edgar está detrás de la batería y Carla está tocando la guitarra mientras canta la mayor parte del tiempo, por lo que no tiene mucha libertad de movimiento. El dinamismo de Judith enfatiza esa energía visual. Muchas veces, en las formaciones estándar lxs músicxs no suelen moverse mucho, ya que hay muchas personas sobre del escenario y básicamente no tienen espacio, pero nostrxs al ser un power trio necesitamos llenar ese vacío.

Cuando salís del bolo y al día siguiente toca madrugar para ir a trabajar, ¿alguna vez habéis pensado en tirar la toalla o es justo ahí donde os sentís más punk?

Cada domingo en la carretera [risas]. Es broma… o no tanto. Es un gran esfuerzo y hay momentos en los que el cansancio pesa, sobre todo cuando sabes que al día siguiente toca volver a la rutina. Pero si no valiera la pena, no lo haríamos. Al final, precisamente en ese punto, entre el agotamiento y las ganas de seguir, es donde también hay algo muy punk: hacerlo porque lo sientes, porque lo necesitas, aunque no sea lo más cómodo. Evidentemente es duro, pero es parte del camino si quieres tocar, moverte y darte a conocer.

«El arte es una vía muy potente para expresar inconformidad y denunciar lo que te indigna»

¿Hay algo de vuestra vida cotidiana (familia, hijxs, horarios imposibles, jefes, facturas) que marque más el sonido de The Lizards que cualquier pedal o ampli?

Todo influye. Nuestras vidas se entrelazan y acaban filtrándose en las canciones de una forma u otra. No es solo lo que vivimos sobre el escenario, sino todo lo que hay fuera: el cansancio, las responsabilidades, los momentos buenos y los no tanto. Todo eso va dando forma a letras, melodías, energía y actitud. Al final, más que cualquier pedal o ampli, es esa mezcla de experiencias la que define nuestro sonido: una forma de expresión conjunta en la que cada cual aporta su manera de ver y sentir las cosas.

“Vicious Circle” habla de bucles de ansiedad. ¿Sentís que el rock sigue siendo una forma efectiva de canalizar temas de salud mental que a menudo la sociedad prefiere ignorar?

Por suerte, cada vez se habla más de este tema y se le da la importancia que merece, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Más allá del rock, creemos que el arte en general es una herramienta muy poderosa para canalizar todo eso que a veces cuesta expresar con palabras. La música, en nuestro caso, nos permite dar forma a esas emociones, sacarlas fuera y compartirlas, y eso también puede ayudar a quien está al otro lado a sentirse identificado o acompañado.

El videoclip de “Vicious Circle” arranca con un aviso sobre experimentos relacionados con la salud mental. ¿De dónde nace esa idea y qué queríais provocar en quien lo ve?

La idea nace a partir de la letra de la canción, que habla sobre la ansiedad y los bucles mentales obsesivos. Carla, que se ha encargado de la composición de los temas, también se encargó de todo lo referente al videoclip (excepto la iluminación y la grabación por José Gallardo). El videoclip se hizo con muy pocos recursos y la idea era darle un tono cómico para que fuera más ameno. Visualmente está inspirado en las películas de serie B de los años 80.

El protagonista de la historia es un prisionero (que representa a modo de metáfora la cárcel mental de quien padece el bucle mental de ansiedad y pensamientos intrusivos). Dos perversos neurocientíficos le aplican un tratamiento experimental para liberarlo de las obsesiones, con experimentos que forman parte de un programa secreto gubernamental. Las imágenes son grabaciones de los años 80 que no salieron nunca a la luz hasta ahora. Se van llevando a cabo las fases del tratamiento y, cuando parece que finalmente la fase 3 funciona, se puede ver que le deja efectos secundarios y se establece un paralelismo entre él y una rata de laboratorio. Se experimenta con él sin tener en cuenta las consecuencias y éste seguirá siendo prisionero, tanto del estado como de su mente.

En “Involution” habláis de un retroceso social y político bastante claro. ¿Creéis que el punk vuelve a vivir un momento en el que la música tiene que reaccionar frente a ciertas corrientes políticas?

Sí, aunque nosotrxs nunca hemos sido una banda política, ya que entendemos nuestra música como una forma de diversión y de evasión. Tal como está el mundo hoy en día, es necesario hablar de ello. El arte es una vía muy potente para expresar inconformidad y denunciar lo que te indigna.

“Dopamine” dispara directamente contra la lógica de las redes sociales. Como banda underground, ¿cómo convivís con esa contradicción entre necesitar visibilidad digital y criticar esa misma dinámica?

Lo que realmente critica la canción es la manipulación y la falsedad que hay en las redes sociales. Influencers con perfiles totalmente superficiales, cuentas que muestran vidas falseadas ajenas a la realidad, etc. Habla de la adicción a los likes y la dopamina que éstos generan, sin que importe la veracidad de lo que se ve a través de la pantalla.

Nosotrxs, no es que estemos totalmente en contra de las redes, evidentemente no todo es negativo y se les puede dar un buen uso, pero en nuestro caso nunca nos ha gustado el tema de los algoritmos y las estrategias de marketing digital. Somos conscientes de que mínimamente tienes que formar parte de ello porque si no, no existes, pero no estamos dispuestxs a esclavizarnos.

«Nos frustra especialmente la manipulación sobre las nuevas generaciones, cómo ciertos discursos calan sin cuestionarse»

Tras más de cien conciertos en vuestra última gira, ahora vais a tocar por primera vez en el Reino Unido. ¿Qué significa para vosotros llevar vuestro punk a la cuna histórica del género?

Siempre que visitamos un nuevo país es una gran experiencia, pero es verdad que Reino Unido tiene mucha historia en este género y nos emociona mucho poder llevar nuestra música donde surgieron tantas bandas que admiramos.

Mirando alrededor, ¿cómo veis la escena punk actual en España y Europa? ¿Ha cambiado la manera de hacer o escuchar punk respecto a cuando empezasteis?

Una de las cosas que más han cambiado es la forma de promocionarse, por lo que antes comentábamos de las redes. Pero el punk siempre ha sido un movimiento underground, ya sea en España como en el resto de Europa, y creemos que es una escena que siempre existirá.

¿Qué imagen de vuestra vida fuera del escenario sorprendería más a quien solo os conoce por los conciertos?

Quizás la rutina del día a día. A veces se idealiza un poco a lxs musicxs y se olvida que fuera del escenario hay personas normales con vidas corrientes y facturas por pagar.

¿Qué parte del mundo actual os enfada lo suficiente como para escribir la próxima canción?

Sobre todo el auge del fascismo. Aunque ya lo hemos comentado antes, es un tema que nos preocupa mucho porque realmente da miedo ver hacia dónde están yendo las cosas. Hay muchísima desinformación y la ultraderecha parece estar cada vez más normalizada, casi como una tendencia. Nos frustra especialmente la manipulación sobre las nuevas generaciones, cómo ciertos discursos calan sin cuestionarse. Creemos que es importante no mirar hacia otro lado y utilizar la música, o cualquier forma de expresión, para señalarlo. No podemos dejar que la desinformación gane.

Y para terminar, si Below the Surface fuera una película, ¿qué escena abriría la historia?

Como el disco empieza con “Vicious Circle”, podría ser la de la inyección de Reanimator, ya que en el videoclip hacemos un guiño a esa escena.