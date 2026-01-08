La música es una herramienta para canalizar lo que sentimos, para reconocernos en ella y generar un sentido de pertenencia. La banda Vecinos nace como un reflejo —en clave de humor— de lo que ellos mismos están viviendo, y al final, una misma realidad que comparten muchos jóvenes hoy, que se pueden reconocer en muchos de los temas.

A caballo entre el punk, el rock y el pop, su primer LP, Centro de Ayuda, es una suma de canciones cargadas de ironía donde se habla de salud emocional, relaciones, expectativas y desencanto, siempre desde una mirada cercana y con sentido del humor. Lejos de grandes discursos, el grupo apuesta por la honestidad, la energía y un lenguaje reconocible.

Hablamos de todo esto con Isma (guitarra) y Martín (voz principal y guitarra). Ellos, junto a Miguel (bajo) e Iñaki (batería) forman Vecinos, una formación que dará mucho que hablar en los próximos años.

En primer lugar, encantada de hablar con vosotros. Todo empezó con vosotros, Martín e Isma coincidiendo en el portal. A partir de ahí, en 2021 se fueron sumando los demás, ¿fue así la historia?

Martín: Isma se mudó al bloque de pisos donde yo vivo. Vi a un chaval con una guitarra y enseguida empezamos a hablar. A través de una amiga surgió un concierto, cuando solamente teníamos tres temas.

Isma: Tres y medio.

Martín: Luego se sumó Iñaki que iba a la clase de mi hermano, sabíamos que estudiaba batería y al final se unió. Más tarde vino Miguel y al final fue como salió, de la necesidad de tocar.

Si miramos vuestra trayectoria, la verdad es que ha sido un viaje a toda velocidad: en 2024 sacáis Junta Extraordinaria, recopilatorio de vuestros EPs, y este año ya tenéis vuestro primer LP en firme, Centros de ayuda. ¿Lo sentís como algo que ha pasado en un abrir y cerrar de ojos o más bien como si llevara toda una vida?

Martín: Pues no sé a Isma, pero a mí se me ha hecho eterno.

Isma: Desde fuera se ven muchos conciertos, pero desde dentro cada situación se suda, porque en cada actuación hay un problema.

Martín: En el fondo es heavy, porque lo publicamos a mediados de octubre del 2025, pero realmente lo grabamos en octubre del 2024, así que en 2024 se concentró todo.

Isma: Sí, sí, sí.

Martín: Fue como, venga, los singles, el documental, el disco, todo junto. Es curioso porque tú curras durante un año, pero en realidad el disco tiene solo dos meses de vida, ¿no? Al final, todo esto es consumo rápido y no te da tiempo a disfrutarlo con todo lo que ha costado, aunque estamos contentos.

Entiendo que los principios son complicados y, como comentaba Isma, en cada actuación hay un problema. ¿Alguna situación que os haya pasado, especialmente en directo?

Isma: Que se te desenganche la brida, mítica mía de la semana pasada. Se me arrancó la clavija entera.

Martín: A medida que te pasan tantas cosas, uno aprende a encontrar salidas.

Supongo que tendréis que hacer malabarismos entre el trabajo y el grupo. ¿Os ha afectado alguna vez de forma significativa?

Isma: Hacemos lo que podemos. Yo por ejemplo, me pido vacaciones con toda la antelación posible e intento cuadrar con mi dupla. También hemos trabajando en la furgoneta

Martín: Cuando hacemos doblete de viernes-sábado, intentamos que el viernes siempre sea la ciudad más cercana, aunque el domingo después es criminal. Nos vamos adaptando.

En mi caso, yo tengo la suerte también que justamente el lunes y el viernes puedo teletrabajar. Sobre todo hay un trabajo muy heavy de logística y de planificación. Recuerdo alguna ocasión de tener que parar la furgo por alguna urgencia y hacer un zoom del curro en una gasolinera, y los demás esperándome y al revés.

En este sentido, de momento lo llevamos bien, pero es tener mucha comunicación y hablarlo como banda. Aunque nos flipa tocar, si nos sale una propuesta el jueves, hay que mirarla con lupa para ver si se puede o no se puede aceptar.

Sí, supongo que es complicado llegar a todo y que muchas veces tenéis que hacer encaje de bolillos.

Martín: Sí, el mejor especialista es Miguel, le encantan los deadlines. El día que tocamos en el Sant Jordi Club con Los Planetas, se le terminaba el alquiler donde estaba y apareció con las cajas de la mudanza.

Isma: Es el especialista en complicarse la vida. A todo riesgo.



No habéis escatimado a la hora de presentar este disco: presentación (del single ‘Fin del informativo’) en Barcelona, en la sala Rouge con Mujeres, Carlota Flaneur o Aiko el grupo, en un late night que también habéis tenido con los medios… ¿Habéis sentido vértigo con este lanzamiento? ¿Cómo lo estáis viviendo?

Martín: En mi caso sí que ha sido un aprendizaje sobre lo que es sacar un disco y un trabajo ya completo.

Lo bueno es que nosotros también nos adaptamos mucho al cambio. La ventaja de no tener una estrategia muy fijada es que la puedes ir adaptando. Y nos dimos cuenta que en el primer single, ‘Siempre más’, quisimos hacer cosas así más online.

Fue una sensación un poco extraña porque sentíamos que todo era digital. De cara a los siguientes singles y al lanzamiento dijimos: «Mira, vamos a hacer una presentación con gente, con peña».

«Es lo que nos gusta a nosotros, el compartir momentos, montar eventos, hacer cosas»

Martín: La verdad es que ha sido muy divertido, aunque también exigente, porque nos complicamos un poco más de la cuenta. Pero realmente ha sido una cosa muy chula porque ha sido como acompañar y hacer real una cosa que para la banda era importante, que era nuestro primer disco.

Al hacer cosas físicas propiamente, nos ha dado más consciencia. No es sólo actualizar una página web, además es cómo hacer que ocurra.

Lo de Late Night fue un poco así: «No nos hacen caso los medios, pues vamos a invitarlos a ellos».

Me pareció una propuesta muy fresca, la verdad. ¿No os intimidó tener a todos los medios ahí delante?

Martín: No, porque al fin y al cabo es una cosa diferente y divertida. El Late Night lo enfocamos desde el punto de vista de la industria, pero desde otro lado. Por ejemplo, qué se siente al recibir tropecientos mil emails de grupos diciendo que todo el rato lo van a petar. Entonces nos gusta saber esta contraposición.

Seguiremos haciendo más, serán como especiales, coger fechas como señaladas de la banda o durante el año.

Escuchando el disco, retratáis con humor e ironía esa crisis existencial y cotidiana que vivimos: a mil por hora, pegados al móvil, atrapados en relaciones tóxicas y muchas veces más por convención social que por afecto real. ¿Cómo conseguís transformar algo que, en principio, suena tan gris en algo tan enérgico y vibrante?

Martín: La verdad es como un último recurso para encontrar la alegría. Preferimos dejar a un lado lo atormentado y centrarnos en la alegría, la diversión, el burlarse de uno mismo. Es como una forma de curarse de la anti fama y del anti concepto del éxito.

A nosotros justamente nos gusta mucho la comedia y compartimos también cómicos y libros de comedia. Una de las frases de Ignatius que nos gusta es que, «al final, la distancia más corta entre dos personas es la risa». Tú puedes decir que lo estás pasando mal, pero si lo dices riendo, al final va a ser todo mucho más fácil de conectar, quizás.

Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Cuando te hacen reír se genera un punto de conexión con esa persona que ya es más difícil romper.

Martín: Y que también no somos absolutamente nadie para ir dando lecciones de moral. A nosotros no nos sale hacer una canción y dar lecciones a la peña. Al final, no hace falta complicarse, ni hace falta aparentar ser más listo que los demás si a veces a uno cuesta levantarse para ir a currar.

Este trabajo suena al sentir de una generación que parece que lo tiene muy difícil. ¿Os sentís cómodos con que se refieran a vosotros como grupo generacional?

Martín: Cada generación tiene sus diferentes batallas y demonios. Me gusta más pensar que formamos parte de una generación, no que somos un grupo de generación porque tenemos un disco. Creo que nosotros tenemos la fortuna de poder hablar de lo que sabemos, vivimos y sentimos, y abanderar un poco lo que sucede en nuestra generación. No puedo hablar de otras cosas cuando no las sé, no las siento ni forman parte de nosotros, me parece un poco hipócrita.

Intentamos rehuir de eso y, al final, desahogarte de lo que te sucede cada día es importante. Ya no solamente de la precariedad laboral y de la precariedad de la movilidad, sino también de la precariedad en las relaciones y no únicamente con tu pareja, sino también en las amistades. Parece que cuesta tener amigos, o que de repente ves que determinada gente se lleva, pero en realidad se utilizan y al cabo de dos meses ya no son tan amigos.

El título, Centro de ayuda, ¿nace con la intención de «solucionar» estas realidades o con qué objetivo?

Isma: Centro de Ayuda viene por el centro de ayuda de Meta, que realmente tampoco ayuda nada. El disco es un desahogo, al que hemos recurrido para hacer letras, pero no que nosotros digamos «este disco te va a servir para algo».

Martín: A nosotros además nos han chapado la cuenta de Instagram dos veces y hemos tenido que acudir al Centro de Ayuda de Meta varias veces. Era también, desde un punto irónico, darle las gracias al Centro de Ayuda ya que es un sitio al que hay que ir con esperanza.

Centro de Ayuda surgió gracias a la segunda canción, ‘Nuevo Inicio de Sesión’, que es la que habla más en todo el tema de la actualidad de la información y de la tecnología. Cuando salió esa canción, surgió la idea del Centro de Ayuda y decidimos que el disco se iba a llamar así. Después pensamos ya en hacer las canciones.

«Al final, las canciones son lo que te van a salvar: estar rodeado del mensaje de las canciones, la amistad, el compañerismo, entender el presente y cuidar el futuro»

O sea que teníais el título casi antes que el disco.

Martín: Sí, y la portada. La portada nos la habíamos imaginado antes de tener las canciones incluidas.

He leído que cada uno tenéis influencias y gustos musicales distintos. ¿Eso es motivo de debate a la hora de componer o, por el contrario, os enriquece?

Isma: Las dos cosas. Genera debate y ayuda también. Hay grupos comunes, una base común, pero luego cada uno siempre tiene sus cosas especiales.

Si estuviera Iñaki aquí, te diría grupos que no se parecen nada. Pero sí, todo suma.

Martín: Sí, sí, es un poco eso. Justamente ahora que estamos haciendo canciones nuevas estamos hablando de referencias. Y la verdad es que salen un montón de nombres que yo no conozco.

Isma: Hablando entre nosotros surge, por ejemplo, el proyecto en solitario de este cantante. Y yo me los voy escuchando todos.

Martín: Creo que no hay un alter ego de músicos. Nos centramos mucho en los mensajes, en las letras, en aprovechar las canciones para poder decir cosas. En eso sí que estamos todos bastante de acuerdo, en la importancia de la letra.

La importancia de la letra es un mensaje un poco más homogéneo entre vosotros, ¿no? ¿La letra prima más y luego ya la melodía puede ir por otros derroteros?

Martín: Sí, aunque yo soy una persona muy melódica. Suelo componer la letra muy a la melodía de la voz. Tú escuchas una maquetilla que yo hago con la guitarra en un inicio y muchas veces no tiene nada que ver o se han cambiado muchas cosas.

En temas como ‘Por Todo lo Alto’, lanzáis un alegato a vivir el momento a pesar de las dificultades. ¿Qué creéis que nos anestesia más, las redes sociales, sumergirnos en los problemas, …?

Martín: Yo lo vivo como lo que dice ‘Por todo lo alto’, que es una suma de muchas cosas. El sparring continuo de sucesos, de noticias, de contenido, de comparaciones, consiguen que se te haga una montaña, una cosa que no debería ser muchas veces. A mí a veces me afectan unas cosas que son una tontería y se me hace una bola. Es peligroso y me tengo que recordar constantemente el salir de ahí.

El otro día justamente lo hablaba con mi hermano y es que a veces el arrancar es mucho más complicado que el hacer las cosas. Necesitas un poco de inercia y con eso eres capaz de comerte el día a día.

Volviendo a lo que decíais del Late Night: sacáis el disco y, de repente, empiezan a pasar mil cosas, como que todo se vuelve loco de golpe. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué habéis hecho para que todo empiece a moverse así?

Martín: La verdad es que a veces nos hemos preguntado si hemos hecho demasiadas cosas y no se ha llegado a entender. En el fondo yo creo que sí, aunque soy el único que opina así. Los demás me dicen que hemos hecho demasiadas cosas y que no se ha entendido que hemos sacado el disco.

Isma: Sobre todo hay cosas que hacemos que son analógicas y que resulta complicado llevar a redes. Por ejemplo, el torneo de Scalextric que hicimos para el lanzamiento del último EP. Esto en redes queda mal, parece que hemos ido con nuestros amigos y hemos hecho unas fotos para colgar en Instagram. En cambio, si tú hubieras ido, te lo hubieras pasado increíble.

Martín: Investigas al grupo y piensas que estos chavales parece que estén todo el rato de despedida de soltero.

Disco nuevo y a la vez documental. ¿Cómo surgió y qué podemos encontrar en él?

Martín: En los primeros conciertos siempre hemos ido con una Handy para grabarlo. Ya no para publicarlo, sino un poco para grabarlo y tenerlo.

Cuando fuimos a grabar en La Mina con Raúl, que ha sido la mejor semana de mi vida a nivel musical, justamente Miguel, que trabaja en el mundo audiovisual, se compró una cámara y empezó a probarla. Grabó toda la semana y, al cabo de dos o tres meses, cuando estábamos revisando el material, vio diferentes momentos de la grabación donde aparecían dudas o inseguridades sobre el disco y cómo veía que entre nosotros nos ayudábamos y nos animábamos. Por ejemplo, Isma, por temas de curros, tuvo que llegar más tarde e hicimos una videollamada para que estuviera. Al final, es un mensaje muy parecido al del disco.

Entonces Miguel, que siempre va a más, dijo: «Montemos un docu, intentando hacerlo con nuestro tono, que es un tono de comedia» y así es como fue. Lo presentamos en el InEdit, nos nominaron a mejor corto y de repente estábamos en un cine los cuatro viéndonos en la pantalla gigante.

Y vosotros pensando dónde os habíais metido, ¿no?

Martín: Sí, sí. Pero después piensas que es guay que justo cuando sale el disco, sale el docu y te lo cogen en uno de los festivales más importantes de documentales musicales. Si ganabas, tenías la opción de entrar en los Goya.

Completáis mucho el mensaje del disco con este documental.

Martín: Sí, también fue un currazo. A nivel de horas, casi igual que un nuevo disco, la verdad, y además yo acababa compaginándolo con curros. Nuestro técnico de sonido de los conciertos nos hizo el sonido del docu. Miguel fue a la 1 de la mañana con él a hacer el sonido en una sala de cine de una escuela de sonido.

Isma: Fue todo bastante profesional.

Siguiendo con el disco, hay un tema, ‘La Lavadora’, que para mí se desmarca mucho del tono general del disco (que en líneas generales suena más rock), con un sonido más pop, y con una temática más personal al retratar una ruptura de pareja. ¿Fue complicado llegar a este sonido y cambiar el tercio con una balada?

Martín: Sí, nos costó.

Isma: Había que atreverse con una canción tan diferente. No era, como tú has dicho, el registro del disco, pero estuvo bien.

Martín: Es un 3×4 a nivel de compases, es mucho más lento. Intentamos que fuera más ambiental. A mí me gusta mucho la canción, la verdad.

La idea que teníamos era que en el disco hubiera algunas pinceladas de cosas diferentes y pasajes musicales. También tuvimos en cuenta que el orden de las canciones tuviera un sentido. ‘La Lavadora’ es el noveno tema y su mensaje te lleva a ‘Fin del Informativo’, que es el último, y trata sobre el fin de la relación (la relación de lo que sea, de amistad, etc.), pero tienes que pasar por ‘La Lavadora’ para terminarla.

¿El disco lo habéis concebido con un orden concreto a la hora de escucharlo? Luego cada uno lo puede escuchar como quiera, pero entiendo que vosotros el orden no lo habéis puesto de una forma trivial.

Martín: Sí, todo está pensado. De hecho, como también lo hicimos en vinilo, tuvimos que pensar: la 4 es el final de la cara y así. Lo estudiamos en la furgo yendo a Galicia durante muchas horas. Lo escuchamos en diferentes órdenes y al final lo decidimos. Aunque después la gente coge la canción y la pone en una playlist o se pone en el modo aleatorio, pero sí que para nosotros al menos era una cosa que no se negociaba

Yo me lo escuché de principio a fin y sí que es verdad que de una forma natural, la verdad que no lo había pensado hasta que lo habéis comentado. Viéndolo tiene todo el sentido. También es cierto que ahora la moda es escuchar dos o tres canciones de un disco y poco más.

Martín: Sí, es que si no es un aburrimiento hacer música sin rayarte la cabeza.

Respecto a lo que comentas de no escuchar un disco entero, es que hay discos que pueden ser larguísimos.

Hemos hablado un poquito también de la tecnología que se refleja en temas como ‘Nuevo Inicio de Sesión’, que es el que hace más referencia a esto, supongo también por la influencia diaria. Vosotros empezasteis en la pandemia y entiendo que con la tecnología habéis podido ensayar, componer y demás. En este caso, ¿cómo fue el proceso de ir creando los temas?

Martín: La gran mayoría han sido de temas que yo tenía como guitarra y que transcribí en un bloc de notas para luego llevarlos al local, tocarlos ahí e ir probando cosas.

Isma: Y trabajarlos, sí.

Martín: Nosotros intentamos quedar cada semana para vernos. Una cosa muy vital también para el grupo es todo lo que ocurre al margen de tocar, es decir, intentamos ir juntos después del curro al local, etc.

Al final, se trata de cómo vivir, cómo cuidar la parte humana de tener un grupo. Por eso intentamos hacer todo lo que sea posible juntos. A veces es mucho más fácil conectarse online, probarlo en casa, ir a haciendo solos, pero somos más de trabajarlo en el local, la verdad.

Isma: Sí, que Martín traiga la letra ya hecha, o prácticamente hecha, ayuda bastante. Luego todos tenemos más o menos una idea de hacia dónde va esto y ganas de experimentar también hay. Después de tres años tocando juntos, ya nos entendemos bastante bien. Ponerse ahora con otra gente a componer sería raro, como era raro al principio cuando ninguno teníamos ni idea de hacer canciones, que nos costaba mucho más.

Al final, creo que los artistas disfrutáis más del directo, teniendo contacto con el público. Me gustaría saber qué tal acogida estáis teniendo por parte de la gente y también qué temas son los que creéis que van a hacer vibrar más en vuestros conciertos.

Martín: Ostras… muy buena pregunta. ¿Del disco nuevo?

Isma: ‘Nuevo Inicio de Sesión’. No sé si es porque es de las últimas que tocamos en directo en el setlist, pero yo creo que tiene buena acogida.

Martín: ‘Va como Va’, ‘Fin del Informativo’ y ‘Siempre Más’.

Isma: Sí, ‘Va Como Va’, que es cañera. Y eso mola bastante en directo.

Marín: Y ‘Mala Semana’.

Isma: Sí, esa es la que nos llamó la atención porque todo el mundo hace los stories de Instagram con esa canción.

Martín: Sí, viéndolas al día siguiente parece que sólo hayamos tocado esa.

¿Y ‘Salfumán’ no ha tenido esa acogida?

Martín: De momento no, pero yo tengo esperanzas.

Isma: Esa es una de mis favoritas.

Martín: Lo que pasa es que como hay voces y es un poco diferente, es más un rockabilly. Quizá no lo hemos encontrado el sitio correcto en el setlist. Es una cuenta pendiente que tenemos, tendremos que encontrar su sitio en los conciertos.

Hablando de conciertos, ¿tenéis algo en mente para 2026?. He visto que tocáis en algún festival como el Cruïlla.

Martín: Tenemos la gira de salas, que tocamos en Lleida, Galicia (en Cambados), Murcia y Donosti. También hay algunas citas en Londres, en Rat 3 en marzo y para verano, efectivamente, el Cruïlla.