Wolf Alice son una de esas bandas que, pase lo que pase, siempre van a ser reconocidas como grandes. Han sido galardonados con un Mercury Prize por su LP Visions of a Life (2017), han actuado en los festivales más grandes de Europa, y la reacción del público siempre es abrumadora. Su discografía incluye dos discos de estudio y varios EPs, pero su tercer álbum ya está listo, después de tres años de espera.

Blue Weekend saldrá a la venta este mismo viernes y hemos podido hablar con Wolf Alice antes de su lanzamiento.

Es la tarde del miércoles, y me preparo un té para charlar con Ellie Rowsell (voz) y Theo Ellis (bajo). La reunión por Zoom está programada para comenzar a las 18:30, pero tengo todo listo a las 18:00. Llega la hora y Ellie es la primera en entrar en la sala. Después, accede Theo.

Estáis a punto de sacar vuestro tercer álbum Blue Weekend, el 4 de junio. ¿Cómo os sentís sobre el hecho de que por fin la gente vaya a escuchar el álbum?

Theo: Estamos increíblemente emocionados, nerviosos… No puedo esperar a que salga. Sentimos que ha costado bastante tiempo todo el proceso, pero estamos muy emocionados.

¿Qué quiere decir Blue Weekend para vosotros?

Theo: Viene de algo que Ellie dijo. Estábamos en Bruselas grabando el álbum y hablábamos sobre Blue Weekend e ir a un bosque. Entonces Joel dijo “Oh, ‘Blue Weekend’ suena muy guay para un álbum”, y nos quedamos con eso. Además, “Blue” puede significar muchas cosas. Puede significar tristeza… Hay muchas luces y sombras en el álbum y creo que “Blue” contiene todas esas cosas. Además, adoro el fin de semana, así que… [risas].

Sí, eso es algo universal. Lo primero que se me viene a la mente al ver el álbum es la increíble portada en la que salís todos en esa parada de autobús. ¿Cómo surgió la idea?

Theo: Nosotros hemos grabado once vídeos musicales. Teníamos diferentes localizaciones en las que grabamos, y Jordan Hemingway, que estaba grabándolo todo, quería hacernos fotos en cada set-up, porque no teníamos ninguna idea de cómo haríamos la parte del arte en ese momento. Tuvimos suerte de que hiciera eso, porque cuando vimos las fotos pensamos: “Ah, sí. Esta sería una portada genial”.

Se sabe que sois una banda que tiene muy en cuenta la parte visual tanto en vuestros videoclips, como en el directo, pero sobre todo en los álbumes. ¿Quién dirigió toda la parte artística?

Theo: Sí, escribimos juntos el tratamiento de los vídeos de manera colaborativa, y sacamos las fotos de ese mundo que creamos en los vídeos. Es como que todo el artwork se ha creado a partir de los vídeos y hay una especie de crossover entre todo ello. Esperamos que cuando el álbum salga, la gente pueda ver muchas cosas que han visto en una fotografía y potencialmente les den vida y demás. Es algo muy guay.

Como la mayoría de canciones que escribo, me baso en sentimientos personales, pensamientos, experiencias…

Realmente los visuals del álbum son increíbles. Blue Weekend consta de once canciones. Comienza con The Beach y termina con The Beach II. ¿Hay alguna razón en concreto para que sea así?

Ellie: Sí, bueno, creo que fue como un accidente bueno en ese sentido. Creo que ambas tenían en común el tema de la naturaleza y la amistad, entonces es bonito terminar donde empezamos, pero con un toque positivo. Casi como enfatizando el hecho de que hemos hecho un viaje y hemos salido bien de él, sintiéndonos bien.

Creo que ese es un tema interesante, porque en el álbum hay canciones como No Hard Feelings y Safe From Heartbreak que hablan de las relaciones, el amor… ¿Fueron escritas en base a experiencias personales vuestras?

Ellie: Como la mayoría de canciones que escribo, me baso en sentimientos personales, pensamientos, experiencias o lo que sea, y entonces lo transformo para que sea algo que se pueda aplicar a la vida de otras personas, con suerte. Entonces, sí y no.

En No Hard Feelings por ejemplo, me parece que hablas desde un punto de vista más maduro, desde el lado de la persona que ha superado un acontecimiento de su vida, ¿qué piensas sobre eso?

Ellie: Sí, pienso que escribir puede ser algo catártico y puede ayudarte a darle sentido a cosas que si no, pueden resultar confusas o dolorosas. Puede que nuestras canciones tengan un sentimiento de esperanza, porque el proceso es tratar de llegar a ese punto, ¿sabes?

¿Hay alguna narrativa alrededor del álbum?

Theo: Desde mi perspectiva, no hay una narrativa. Creo que toca distintas emociones y todo lo que viene con los diferentes sentimientos, así que la narrativa son los sentimientos y cómo los exploramos.

Creo que es genial que escribáis sobre estos temas, porque me parece que la sociedad en estos tiempos necesita más realismo y vulnerabilidad. No mostrar simplemente la parte bonita de las cosas.

Theo: Creo que nosotros siempre hemos escrito sobre este tipo de cosas, por lo que no es nuevo para nosotros… Es como lo que decía Ellie antes, si una canción puede significar algo para alguien en una situación concreta, eso es genial y es una de las cosas bonitas de escribir canciones y de la música como una forma de arte. Quiero decir, todo el mundo ha estado pasando por un momento muy malo, así que si una canción puede hacerte sentir mejor o darte un entendimiento de tu personalidad mientras estás encerrado en tu habitación, eso es algo bueno. Somos seres emocionales. Al menos Ellie y yo. Bueno, Joel lo es también, seguro.

Además, en Smile me he dado cuenta de que también habláis sobre la vulnerabilidad, la sensibilidad… Últimamente se ha abierto el debate sobre la vulnerabilidad y si mostrarla te da otro tipo de fuerza, en vez de hacerte más débil. ¿Creéis que la sociedad hoy en día necesita este tipo de cosas más que nunca?

Ellie: Sí, definitivamente necesitas sensibilidad y debes ser sensible con otras personas…

Theo: Sí, creo que puedes aprender mucho sobre ti mismo y sobre los demás al expresar tu vulnerabilidad, pero también es como una dificultad en el arte, cuando expresas tu lado vulnerable. La gente puede asumir que no estás demasiado bien emocionalmente, pero las cosas pueden dramatizarse, las historias pueden contarse desde los sentimientos que estás experimentando…

¿Hay algo que os hubiera gustado que entrase en el álbum, pero no lo hizo?

Ellie: ¡Sí! Siempre tenemos canciones que no entran en el álbum, no porque sean malas, sino porque a veces es difícil cuadrarlas en el disco. No han sido en vano, porque creo que en algún momento las sacaremos de alguna forma… Tenemos como un banco de canciones que no han sido usadas, pero en este caso hubo tres o cuatro que no lograron entrar.

¿Creéis que las sacaréis en un EP o algo así?

Theo: Sería guay hacer eso, “The songs that never made it”.

¿Quienes son los artistas que han influenciado Blue Weekend y la música que habéis estado escuchando?

Ellie: Ir de gira con Queens of the Stone Age probablemente nos ha influenciado. Puede que no directamente, pero habiéndolos visto cada noche y ver cómo crean su arte es inspirador. Creo que Fleetwood Mac son bastante inspiradores para nosotros, una banda de pop que usa sonidos orgánicos, pero que utiliza guitarras también. Christine and the Queens, Lana del Rey… Pero cada uno de nosotros tiene unos gustos diferentes, así que es difícil aunar todas las influencias.

¿Cuándo empezasteis a escribir y grabar el álbum, y cuándo terminasteis?

Theo: Empezamos a hacer las demos y demás a finales de 2019, fuimos a Bruselas a grabar el álbum en febrero de 2020, y finalmente empezamos a grabar el álbum durante la pandemia. El disco se terminó de mezclar y masterizar en agosto de 2020, así que fue mucho tiempo, con cosas entre medias, el que nos costó grabarlo todo.

Habéis tocado algunas de vuestras canciones en la televisión y habéis grabado varios temas en directo. ¿Cómo habéis vivido eso después de tanto tiempo sin poder salir de gira?

Ellie: Tuvimos suerte, porque en Inglaterra se podía ensayar durante el confinamiento si era para una actuación. Teníamos varias actuaciones programadas, por lo que podíamos ir al local de ensayo. Era muy guay poder tocar las canciones y tener algo en lo que enfocarse. Así, aún sin conciertos, teníamos algunas cosas para las que teníamos que prepararnos. También podíamos grabar las actuaciones si estábamos libres de Covid, así que es agradable tener algo que hacer.

Pues espero que los conciertos vuelvan pronto, porque creo que todos los necesitamos.

Ellie: ¡Sí!, nos vemos en España.