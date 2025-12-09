Fotografías: Marina Benítez

En una sociedad marcada por la inmediatez y la mirada tras una pantalla, hay artistas como Ede que se agarran a la esperanza de que tiene que haber algo más. En un acto valiente pero también reivindicativo, político y original, se le ocurrió junto a Celso Giménez que nueve horas exactas eran las que la madrileña podía sostener y defender encima de un escenario las canciones de su nuevo álbum FIERALINDA (Infarto Producciones, 2025).

Me vuelvo a reunir con Ede en un bar ruidoso del centro de Madrid después de tres años de su anterior trabajo, Lucero (Infarto Producciones, 2022) para hablar de esta nueva etapa, de superar miedos y trabajar con una convicción: hacer música para llevarla a los cuerpos, generar una conversación y una comunidad.

Siempre empiezo preguntando qué tal con la salida del disco pero creo que, en este caso, esta pregunta tiene mucho más sentido que nunca. ¿Cómo estás viviendo estas primeras horas con FIERALINDA fuera?

Bien, en realidad los lanzamientos son bastantes tranquilos… o sea, no es como un estreno ni un bolo, es como que sale a las 12 de la noche y ya. Las primeras horas siempre son más tranquilas porque la gente está escuchando y se está recibiendo. No hay todavía mucha opinión.

Hace dos años que nos sentamos juntas para hablar de Lucero. Entonces vivías en Madrid, tu ciudad, y ahora te has mudado a Barcelona. ¿Mudarte te ha ayudado a tomar decisiones artísticas que no habrías tomado aquí?

No fue una decisión que tomara a nivel artístico. Soy de Madrid y ya estaba cansada, necesitaba un cambio de aire, sin más. No hace mucho que estoy allí y realmente vengo mucho a Madrid a trabajar. Sí es cierto que estando allí me junto con otros artistas, pero para nada ha sido una decisión que haya pensado demasiado. No sé cómo puede afectar eso a mi carrera, ni siquiera lo he pensado. Trabajo mucho en remoto y preparo muchos materiales de esa manera. Lo que es más presencial son los ensayos y las promos, pero todo lo demás lo puedo hacer desde allí también.

Tal vez en unos años mi vida ha cambiado por haberme mudado, pero por el momento no. Ya conozco artistas que son de allí y ya estaba un poco en mi área. Estoy disfrutando mucho de la ciudad sin pensar en un futuro. Barcelona tiene una escena musical muy interesante.

Se habla de FIERALINDA como «una obra viva» más que como un disco. ¿En qué momento sentiste que este proyecto no podía o no querías que encajase en los códigos tradicionales de un álbum o una gira?

Haciendo las canciones me di cuenta de que yo hago música para estar con las personas y que hay algo en la forma en la que ahora se comparte masivamente la música, a través de plataformas, que crean una especie de barrera. Yo pensé… quiero hacer un disco para estar con las demás, por llevar la escena a las salas, para vivirlo con el público… No me puedo apartar de las redes todavía, pero quiero que el grueso del proyecto esté principalmente en eso. Para mí, que salga el disco es el comienzo de algo. Una parte del proceso era que el disco se compartiera en estas plataformas, porque tampoco puede ser de otra forma, pero quiero que se forme ese segundo universo que para mí es el objetivo del proyecto: Estar con la gente, cantar las canciones en vivo, experimentar con lo escénico, con lo interdisciplinar…

Este disco nace de una crisis de presencia, provocada en parte por caer en la presión de una industria y de esa infinita duda de si lo que haces es suficiente o gusta a los demás… ¿Escribir y grabar estas canciones te ha ayudado a dejar a un lado esa inseguridad? ¿Cómo afrontas este nuevo comienzo?

Creo que nunca se deja de lado del todo, pero obviamente es algo que vas integrando y entendiendo. Siempre habrá alguien que no conecte con lo que haces y vas entendiendo que no es tan importante, ¿no? Yo he hecho un trabajo para desligarme de la parte identitaria, de que no solo soy mi proyecto, soy única y también hago música. Pero también entender que hago muchas más cosas. Si esto no me funciona, me da mucha pena, pero he cultivado muchas más oportunidades.

Mi trabajo es ponerme de cara a los demás, es imposible eliminar el factor de qué piensan los demás de lo que haces. Seguramente yo no me dedique a esto toda la vida, yoy a sacar mi nuevo disco y pienso que tal vez puede ser el último. Para mí tiene sentido haber hecho FIERALINDA y compartirlo. Tiene sentido y es importante para mí, por eso estoy contenta. Intento pensar que si esto se acaba y no sale bien o no me apetece seguir haciendo lo mismo, pues sería capaz de hacer otras muchas cosas. Desde luego no he venido a este mundo solo a hacer música.

FIERALINDA está profundamente vinculado al lenguaje escénico. Tienes formación en interpretación también y por eso no es raro ver fusionado algo así pero, ¿qué te aporta el teatro en esta ocasión, como espacio y como medio de expresión en este proyecto?

Para mí, el objetivo de este disco era llevarlo a los cuerpos, a que no se quedase en una pantalla. Si pienso que estoy haciendo un disco para llevarlo a Spotify o a alguna de estas plataformas del infierno y hacer una gira… no lo haría. Prefiero pensar que es un universo en el que estoy presente y en el que yo estoy haciendo unas canciones que tienen una continuación en otros espacios.

FIERA y LINDA articulan el díptico emocional del proyecto. ¿Cómo han convivido en ti esas dos fuerzas durante estos años en los que has estado trabajando en el disco?

Han convivido en el disco igual que conviven dentro de mí y en mi vida a diario: intentando querer ser la una o la otra, intentando entender que no son enemigos, sino que forman parte de mi condición de animal y social. Intento ser compasiva con los otros.

Has descrito FIERALINDA como una obra «en construcción», cambiante y contradictoria. ¿Qué te llevó a abrazar la imperfección y la mutabilidad como parte esencial de este proyecto?

Siempre he sufrido mucho el pensar que tenía que presentar un show perfecto. Cuando no tienes los medios muy grandes ni tienes mucho dinero, levantar un directo es difícil porque es todo muy caro. Siempre estás intentando tirar de una cosa que, por el tipo de lugares en los que tocas, nunca se adapta al lugar del todo como imaginas.

Para mí, parte del experimento -porque lo que estamos haciendo ahora mismo es un experimento- era ser honestos con que lo escénico es un proceso, vamos a ir construyéndolo y no tiene un objetivo final. Yo no necesito acabar construyendo un gran show increíble para un festival, yo lo que quiero es que la propia naturaleza del proyecto tenga un objetivo en cada sala en la que vayamos a tocar, y para eso hay que tener en cuenta el espacio, la gente, el escenario… y a partir de ahí hacer algo que tenga sentido en ese lugar. A veces significará quitarlo todo y que esté yo sola con un piano y otras tendrá sentido que haya una estructura, mostrar esta propia construcción de lo escénico como parte del proyecto.

Además, en un momento en el que muchos proyectos musicales se diseñan pensando en el algoritmo, ¿podrías considerar que vas «a contracorriente»?

Puede ser. No solo a nivel algoritmo y redes sociales, sino a nivel promotores. Si no tienes un show más cañero no te meten en festivales… bueno, es que igual no quiero estar ahí. Supongo que de alguna manera sí es ir en contra de lo que se lleva.

También el objetivo de este disco es llevarlo fuera de las pantallas y que tenga una proyección más tangible para conectar con las personas que quieren estar dentro de él. Tu objetivo es ir apartándote de las redes sociales poco a poco pero, ¿cómo se consigue eso?

Pues por el momento voy a presentar esta nueva propuesta con FIERALINDA y voy a ver quién entra aquí y quién no. No sé si alguna vez podré desligarme del todo de las redes, o por lo menos de momento, pero sí quiero que el peso de los proyectos no esté enfocado a lo que se queda en las redes. Por supuesto que hay mucho peso en los discos que se va a quedar en las plataformas, los materiales visuales se van a quedar en YouTube y los materiales de comunicación y marketing se van a quedar en las redes. Después de eso, te haces una gira por 20 ciudades y fin…

Quiero pensar que el disco tiene un recorrido que me permita experimentar más con él y eso es lo que queremos conseguir con la presentación de nueve horas. Tengo una inquietud expresiva por la música. No quiero hacerme la guay ni salirme del tiesto, tengo una inquietud expresiva que va más allá de los lenguajes actuales.

Si quieres ser una artista de masas, lo más inteligente es atender a las redes y a las plataformas porque es a donde más gente puede llegar. Yo tal vez me estoy desligando de que seré esa artista de masas porque no estoy apostando por eso, estoy apostando por los espacios donde puedo estar cara a cara con la gente y eso recorta mucho el público objetivo, pero para mí tiene más sentido.

Las piezas audiovisuales de FIERALINDA no son videoclips, son en realidad registros de ensayos escénicos. ¿Por qué decidiste renunciar a la estética clásica de videoclips y qué buscabas preservar con esa elección?

Pues en todo este proceso me acompañó Celso Giménez, que es uno de los directores de la compañía de teatro La Tristura. Yo un día le llamé y le lie para hacer esto. Ellos tienen una sensibilidad que es muy humanista, muy de entender que lo que estamos haciendo no debe quedar brillante y súper cool. Ellos quieren sacarle la expresividad y lo teatral y lo escénico a lo que está ocurriendo. Yo le traje esta idea y le dije que no quería pensar en unos videoclips perfectos con unos looks increíbles… no tenemos dinero para eso tampoco. También tenemos una perspectiva casi anticapitalista y política… No hace falta «performar» que tenemos dinero si no lo tenemos a costa de explotarnos a nosotras y al equipo. No tiene sentido querer sacar un videoclip de cien mil euros sin presupuesto.

Hablando con Celso de toda esta idea, llegamos a la conclusión de que el fuerte de nuestro proyecto podía ser registrar visualmente algo más importante. Nos encerramos en un teatro, nos aprendimos una coreografía que dirigió Belén Martí… y de pronto yo me escapaba y les tocaba un tema sorpresa a las bailarinas que me acompañaban. Queríamos hacer que lo que pasases fuera interesante grabarlo, no que grabar en sí fuera el objetivo.

En una industria musical muy marcada por unos cánones que deben ser replicables, porque eso supone, de alguna manera, el éxito, ¿cómo convives con la incertidumbre de presentar algo que nunca será igual dos veces?

Pues hay muchísimo vértigo y miedo, pero lo prefiero a lo que ya conozco, que igual es peor, no lo sé. A lo mejor dentro de dos años te digo, «menudo cuadro fue…», pero siento que necesito probarlo, necesito probar otras formas de hacerlo. Las que ya conozco y las que he hecho hasta ahora me han traído muchas alegrías en muchas cosas, pero no terminan de saciar la esencia que quiero tener en escena, la expresividad, mi lenguaje… Sigue sin cuadrarme cómo está configurada la industria, no porque yo sea la más guay del mundo, es porque no sé si ese es mi lenguaje.

Hay mucha gente que ya ha encontrado su lenguaje. Por ejemplo, el otro día vi el cierre de gira de Albert Pla en Barcelona y pensé: «Pues es un artista que sabe lo que hace y quien lo entienda le encantará, y quien no, pues pensará que está loco, pero él hace lo que quiere». Para mí, moldearme a un lenguaje que no es el mío es más doloroso que el miedo a experimentar con otras cosas.

Este proyecto no se promociona como un producto, sino que invita a ser habitado. ¿Qué reacción esperas, o temes, del público y de la industria ante esta mirada más cercana a un ritual que a algo típicamente comercial? ¿Crees que FIERALINDA puede abrir un camino o una conversación en ese sentido?

No creo que sea yo tan importante como para abrir un debate. Si lo abre, pues genial, pero creo que ese debate, de alguna manera, ya está abierto. Yo misma soy una consecuencia de ese debate. Esto que a mí me pasa como persona que vive en esta generación, en este momento y que hace arte, es por sí misma una respuesta a ese debate que ya muchos artistas están abriendo.

Hablamos de lo cansado que son las redes, de lo mentirosas que son muchas veces, lo falsas y engañosas que pueden ser incluso para nosotras mismas… puede parecer que lo estás petando y luego no llenas una sala. Este debate ya está sucediendo y si esta pequeña aportación que estoy haciendo yo sirve para abrir otros caminos, pues genial. No creo que dé tanto que hablar, pero ojalá. El arte sirve para hacernos preguntas y entender otras formas de habitar el mundo.

El 25 de noviembre se presentó FIERALINDA con una performance de nueve horas ininterrumpidas. ¿Qué te impulsa a hacer un gesto tan extremo? ¿Qué significa estar nueve horas en escena sin pantallas ni filtros?

Fue una propuesta de Celso. Esto en escénicas ya se ha hecho, es un recurso dentro de la performance duracional. En la propia acción escénica una de sus riquezas son las horas que se está ahí y lo que se genera, porque es muy concreto lo que se genera cuando estás muchas horas en un espacio haciendo algo. Esto se ha hecho y yo ya le dije que quería huir de la típica presentación para prensa en la que tocas cuatro temas y dices «voy a sacar un disco» y realmente a nadie le importa. Si me voy a mover a un lugar y voy a estar poniendo el cuerpo, que sea para algo interesante.

La primera idea iba más en busca de instalaciones artísticas pero al final, por espacio no se pudo. Pasamos por palacios hasta llegar aquí y cuando teníamos la certeza de que teníamos un teatro unas horas me dijo: «¿Por qué no le damos el valor a lo duracional y a que la gente pueda entrar y salir como si fuera un museo de un acto escénico en el que tú vas a estar sin parar y la gente entra y sale cuando quiera?». Me pareció increíble y tiramos hacia adelante con la idea.

¿Cómo se prepara el cuerpo, física y emocionalmente, para sostener ese nivel de exposición, vulnerabilidad y presencia?

Sinceramente, no pensándolo mucho. Tengo doce canciones y gente que quiere escucharlas. Es cuestión de poner el cuerpo y dejarse llevar.

Muchos artistas están buscando nuevas formas de relación con su comunidad fuera de la saturación digital. Abriste un blog para escribir entradas personales y comunicarte con tus seguidores de una manera mucho más cercana y personal. Ahora que sabemos hacia dónde va este proyecto, tiene mucho más significado todo esto. ¿Cómo te sentiste creando ese espacio? ¿Seguirás escribiendo para esas personas?

A mí esto me surge de tener una inquietud de hacer las cosas diferentes. Me encanta escribir y a veces pienso que soy más escritora que músico, a nivel tendencia, creo que leo más que escucho música. En redes como Instagram siempre está la cosa de hacer un video corto que mantenga la atención y eso, al final, no te da el espacio para explayarte. Me encantaría poder contarle a la gente de verdad cómo he llegado hasta aquí y reflexionar sobre lo que me ha llevado a pensar así, pero me encanta hacerlo sin tener que expresarme en corto y que se entienda. Si me quitas la capacidad de explayarme, a lo mejor no soy tan interesante.

Todo esto surge antes de hacer las canciones y pensé, «pues me hago un blog y si hay diez frikis, pues genial». Yo lo que quería era escribir ocho párrafos sin que hubiera una estrategia de marketing detrás. No sé qué recorrido va a tener. Si un día me aburro pues lo dejaré de utilizar igual que lo empecé. Se creó una cosa muy bonita porque la gente me respondía desde dónde me leían y eso, de alguna manera, también me acompañaba en todo este proceso.

Después de una propuesta tan radical en lo conceptual y lo escénico, ¿cómo imaginas el futuro de FIERALINDA?¿Seguirá creciendo, mutando… o desaparecerá para dejar paso a otra cosa?

Me sirve mucho no imaginarme nada. Quiero vivir lo que estoy haciendo ahora porque no me suele sentar bien pensar demasiado las cosas, en el pasado no me ha sentado bien, entonces voy un poco al día. Estoy poniendo todo mi corazón en este proyecto y seguiré creando porque no puedo no meterme en fregaos continuamente. Que esto llegue a donde tenga que llegar, es una de las cosas que me estoy repitiendo. No tengo ninguna pretensión, confío en algo más importante y más grande que yo y, si no sale, pues me voy al campo a plantar unas patatas… me da igual. Ahora mismo no me parece tan importante. Es importante en un sentido poético, pero no pretendo mucho más.