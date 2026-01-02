Hablar de Edward Ka-Spel es como adentrarse en un laberinto de espejos, donde la psicodelia, el surrealismo y la crudeza de la realidad se funden en un susurro eterno. Líder y chamán de los incombustibles The Legendary Pink Dots, Ka-Spel no solo factura música; construye refugios sonoros para los que habitan en los márgenes de lo convencional.

Desde la fundación de la banda en los 80 hasta su actual encarnación con Erik Drost, Randall Frazier y Joep Hendrikx, su universo ha sido una constante mutación de paisajes oníricos y atmósferas densas. Pero su sed creativa no conoce fronteras: ya sea en la electrónica abstracta junto a cEvin Key en The Tear Garden, en el laboratorio de archivos de su serie Chemical Playschool, en los especiales anuales para Halloween y Christmas o en la desnudez de sus álbumes en solitario —desde aquel lejano Laugh China Doll (1984) hasta el reciente y magistral A Monument to Wasted Tears (2025)—. Sea como sea, Edward sigue siendo el cartógrafo de un mundo invisible.

En esta entrevista nos infiltramos en el laberinto personal de un creador que, a través de una discografía inabarcable que nos deja anonadados, sigue manteniendo la humildad de quien simplemente busca la chispa de la humanidad entre los monstruos del poder. En esta entrevista hablamos con el arquitecto de sueños rotos, sobre la persistencia del formato físico, el arte de la guerrilla creativa y esa mística inalcanzable que solo se forja en el subsuelo. Edward Ka-Spel no solo compone canciones, documenta el colapso de la cordura con la precisión de un cirujano y la voz de un profeta que ha visto demasiado. Bienvenidos pues al rincón más extraño de la vanguardia.

A lo largo de tu carrera has alternado entre tus discos en solitario, los proyectos de The Legendary Pink Dots y los álbumes de The Tear Garden. ¿Qué criterios determinan si una idea pertenece a tu universo personal o a un proyecto de banda?

En su mayoría es algo instintivo cuando la idea original nace de mí. Siempre existe la tentación de completar una pieza, de rellenar los huecos y añadir pinceladas… pero entonces ese susurro insistente se hace más fuerte y te dice que, en otras manos, tu semilla podría convertirse en un roble mucho más grande que el pequeño trozo de tierra en el que te sientas.

Ahora mismo, los Pink Dots están viviendo un auténtico momento de gracia. Erik toma una idea y, literalmente, la transforma, abriendo un escenario que yo jamás había imaginado. Randall me envía una plétora de semillas musicales, sintoniza a la perfección con las ideas que surgen de mí. Pero aun así, hay canciones aisladas que siento la necesidad de terminar yo mismo; son raras, pero de ahí nacen los álbumes en solitario.

En cuanto al último disco de The Tear Garden, Astral Elevator (2025), cEvin envió unas 40 improvisaciones inspiradísimas con marcas en aquellas que le gustaban más. Yo fui encontrando las canciones dentro de esas exploraciones…

De izquierda a derecha: Erik Drost, Randall Frazier, Edward Ka-Spel y Joep Hendrikx

«Para vivir en el Reino Unido necesitas tener sentido del humor para sobrevivir»

Tus letras —siempre vívidas, inquietantes y a menudo con un humor muy particular— beben de muchas referencias. ¿Qué influencias musicales, literarias, filosóficas o incluso cinematográficas han sido una constante a lo largo de tu evolución creativa?

Supongo que debo rendir tributo a los escritores de ciencia ficción que devoré en mi juventud: gente como Harlan Ellison, Keith Roberts, Robert Sheckley, Robert Silverberg (muchos Roberts). Vivía en los mundos que ellos creaban mientras crecía en un país que siempre parecía estar al borde de desmoronarse. Para vivir en el Reino Unido necesitas tener sentido del humor para sobrevivir.

¿Cómo suele surgir una canción para ti? ¿Llega antes la letra, la atmósfera sonora o un concepto general? ¿Ha cambiado ese proceso con los años? ¿Hay alguna letra reciente que refleje especialmente cómo percibes el mundo hoy?

Muchas fuentes. A veces una melodía simplemente llega del éter, especialmente al despertar por la mañana. Eso exige cierta disciplina: encontrar un lugar tranquilo donde cantarla y grabarla, esperando poder revivir exactamente la misma sensación cuando vuelva a ella. Las canciones que empiezan con la letra, nacen de un lugar similar: una sola línea que surge aparentemente de la nada, pero que suplica ser expresada. La escribo para poder regresar a ella más tarde. De hecho, siempre ha sido así.

¿Letras recientes pertinentes? Supongo que están por todas partes en So Lonely in Heaven. Provienen de vivir en una época verdaderamente aterradora, cuando la civilización parece más amenazada que nunca, y cuando la simple humanidad es percibida como debilidad y explotada por monstruos en posiciones de poder. Aun así, pienso: «no, lo lograremos…» pero hace falta mucho trabajo.

En A Monument to Wasted Tears encontramos un tono íntimo y electrónico que aborda temas como la manipulación, la identidad y la autenticidad. ¿Qué experiencias personales o globales influyeron en el carácter de este álbum?

Es un álbum para este tiempo, gran parte de él surge de experiencias cotidianas, de observaciones… Me tomé la libertad de permitirme un exceso con el sonido en este disco… A veces hay que dejar el libro de reglas en la estantería.

Astral Elevator, el último álbum de The Tear Garden, te reúne de nuevo con cEvin Key. ¿Cómo ha sido la dinámica creativa esta vez? ¿Qué tipo de «viaje» o concepto sostiene el disco?

Muchas conversaciones diarias entre nosotros dos; lo moldeamos juntos a pesar de estar en lados opuestos del mundo. Es una amistad que se remonta a décadas y un respeto enorme que crece de forma exponencial. Kevin me inundó de ideas y yo las interpreté; luego las discutíamos, las perfeccionábamos… Hay mucha alegría en este disco.

Has colaborado con artistas como Steve Stapleton, Amanda Palmer y Christoph Heemann. ¿Qué aporta trabajar con otros músicos en proyectos paralelos a tu proceso creativo, en comparación con liderar LPD o tus discos en solitario?

A veces es agradable ponerse en manos de otros, dejar que alguien más tome el volante. Con Amanda fue una experiencia totalmente nueva escribir letras junto a otra persona —la única vez que ha sucedido—. Además, es una música y compositora realmente dotada. Guardo recuerdos muy entrañables de I Can Spin a Rainbow. Christoph y Steve son visionarios cuando se trata del sonido; no tuve ningún problema en permitirme encajar en sus paisajes tan particulares.

Los Halloween Specials y los Christmas Specials se han convertido en tradiciones muy esperadas entre tus fans. ¿Cuál es la intención detrás de estos lanzamientos temáticos dentro de tu universo sonoro y narrativo?

Confieso que son trabajos en solitario que empezaron como una «buena idea» en 2014, pero que se han vuelto cada vez más ambiciosos con los años. Halloween es un momento para historias inquietantes; Navidad, para relatos más reconfortantes. Me gusta aportar a esa tradición.

Edward Ka-Spel y cEvin

«Soy optimista y a veces veo humor en las cosas más oscuras. Sin humor, la vida en el siglo XXI sería imposible»

Canciones recientes como ‘Stop Wasting Space’ o ‘International Rescue’ hablan de autenticidad y de una urgencia global. Si tuvieras que resumir el mensaje central que deseas transmitir con tu música hoy, ¿cuál sería?

Saca tus propias conclusiones. No permitas que te manipulen. Escucha la voz que está dentro de ti, no las de FUERA. El ser humano no es un ser superior; es capaz de destruirse a sí mismo y, en última instancia, será reemplazado… así funciona este universo misterioso.

Tu obra es oscura, pero a menudo contiene un humor negro muy particular. ¿Por qué son el humor negro y el surrealismo herramientas tan importantes en tus letras, especialmente cuando tratas temas serios como la política, la manipulación o la condición humana?

A pesar de todo, soy optimista y a veces veo humor en las cosas más oscuras. Eso no significa que no desee un planeta más amable, donde todas las fronteras se hayan disuelto y donde el respeto por toda forma de vida —sea cual sea— sea primordial. Solo deseo que la humanidad ascienda a ese siguiente nivel. Sinceramente…

¿Puedes darnos alguna pista sobre tus próximos proyectos, ya sea con LPD —incluido So Lonely in Heaven—, con The Tear Garden o en tu trabajo en solitario?

Acabamos de publicar Chemical Playschool 25, que en muchos sentidos es como un álbum nuevo de los Dots; estamos tremendamente orgullosos de él. El futuro parece desplegarse día a día en este momento; no hay proyectos a largo plazo, pero habrá mucha actividad, ya que toda la banda está profundamente inspirada ahora mismo.

En España, especialmente en ciudades como Barcelona y Madrid, tienes un seguimiento muy fiel. ¿Hay planes o fechas tentativas para una gira en 2026, ya sea en solitario, con The Tear Garden o con LPD?

Me encantaría tocar más en España… Hasta ahora solo hemos hecho dos conciertos agradables (aunque discretos) en Barcelona en toda nuestra historia. Cualquier invitación será bienvenida y atendida.

«Definir a The Pink Dots como «imposibles de categorizar» es un cumplido, no una maldición, porque significa que nos mantenemos —o caemos— únicamente por los méritos de lo que creamos»

Haré una pregunta directa y quizá delicada: tu obra, altamente influyente en la escena underground, a veces recibe menos atención mediática que otros proyectos experimentales. Dado lo difícil que les resulta a menudo a los críticos categorizar la música de LPD, ¿crees que esta misma naturaleza inclasificable hace que sea complicado para los medios generalistas darle la cobertura que merece? ¿Cuál es tu perspectiva sobre la relación —o la ausencia de ella— con los medios especializados?

En realidad, estoy bien con eso. Definir a The Pink Dots como «imposibles de categorizar» es un cumplido, no una maldición, porque significa que nos mantenemos —o caemos— únicamente por los méritos de lo que creamos. Nuestra reputación crece gracias al boca a boca y no estamos limitados por edades, cultos o modas. Puede que estemos bajo el radar, pero eso significa que hacemos exactamente lo que queremos.

La marcha de Phil Knight (The Silverman) en 2022 marcó un punto de inflexión para LPD. ¿Cómo ha afectado su ausencia al proceso de composición y a la atmósfera de los trabajos recientes? ¿Cómo se ha redefinido la química en estudio y en directo?

Phil llevaba algunos años queriendo retirarse. La vida en los Dots no es precisamente un camino de rosas, y girar en una furgoneta pequeña, en meses en los que nadie más quiere estar ahí fuera, acaba pasando factura. La edad también la pasa. Randall nos inyectó una enorme dosis de adrenalina y entusiasmo que nos levantó; además, sigue aportando un flujo constante de ideas magníficas.

Mirando tu discografía en solitario desde Laugh China Doll (1984) hasta hoy, ¿hay algún álbum que consideres un punto de inflexión o uno que revele mejor tu faceta creativa más íntima?

Hmm… quizá Tanith & the Lion Tree señaló un camino nuevo; High on Station Yellow Moon parece ocupar un espacio único y muy personal. Luego están los álbumes de Quarantine, hechos en un momento de desesperación, cuando realmente me preguntaba si alguna vez saldríamos de aquella horrible pandemia.

La serie Chemical Playschool ha funcionado como laboratorio creativo, archivo y espacio de experimentación. ¿Cuál es su papel actual en el universo de LPD? ¿Seguirán apareciendo nuevos volúmenes?

Quizá el aspecto archivístico se detuvo alrededor del Volumen 15. Desde entonces han sido trabajos muy elaborados, tanto como un nuevo álbum de los Dots. De hecho, CP 25 podría ser el nuevo disco de The Pink Dots. La línea entre ambos se vuelve cada vez más fina.

Has vivido varias eras tecnológicas, desde los ritmos electrónicos rudimentarios de los 80 hasta las herramientas digitales actuales. ¿Cómo ha influido esta evolución en tu filosofía de composición? ¿Qué instrumentos o dispositivos forman actualmente tu paleta sonora?

Hoy en día todo es mucho más fácil de lograr. Solo implica dominar mínimamente las herramientas increíbles que ofrece la era digital. Aprendí lo suficiente para moverme en el entorno actual y, curiosamente, refleja los métodos de los 80… pero con una calidad de sonido muchísimo más alta.

Tras más de cuatro décadas de carrera y un cuerpo de obra inmenso, ¿cómo te gustaría que se percibiera tu legado artístico? ¿Hay algún malentendido sobre tu trabajo —o el de LPD y Tear Garden— que te gustaría aclarar?

En los primeros años, alguna que otra letra podría haberse expresado mejor; todavía me estremezco aquí y allá cuando las escucho. En cuanto al legado, sinceramente no puedo hablar de ello: estoy demasiado absorbido por el presente y con hambre de crear más. Quizá hable de «legado» cuando termine… aunque puede que caiga antes.

También eres creador en el ámbito visual. ¿Cómo surgen las portadas de tus álbumes? ¿Se desarrollan de forma independiente o están ligadas al concepto del disco?

Simon Paul ha creado todas las portadas recientes de LPD y también estará presente en las futuras. Interpreta las letras de una manera tan instintiva que literalmente me deja boquiabierto. Yo diseño algunas de las otras portadas, aunque con resultados variables, lo admito. Principalmente uso mis propias fotografías como bloques de construcción para collages; sí lamento mis limitaciones con el lápiz o el pincel.

«Cuanto más envejezco, más desprecio siento por TODOS los políticos. Curiosamente, VOTO con disciplina cuando llegan las elecciones, pero suele ser más un acto de votar EN CONTRA de alguien o algo que a favor»

Has mencionado que, a pesar de la oscuridad o la crítica social, es esencial mantener la esperanza y que «uno es el gobernador de su propia alma». ¿Cómo equilibras el escepticismo hacia las instituciones con la necesidad de tener fe en el futuro y en la acción individual?

En última instancia, solo tenemos a nosotros mismos… como siempre ha sido. No hay salvadores ahí fuera, lamentablemente. Aun así, creo que la mejor manera de oponerse a las fuerzas de la oscuridad es de forma discreta, sin pancartas, banderas ni megáfonos ruidosos.

Tras empezar tu carrera en Londres y luego establecerte en Ámsterdam, ¿cómo ha influido la atmósfera y el ritmo de vida en los Países Bajos en tu enfoque creativo y en la continuidad de tus proyectos?

En realidad, estoy de vuelta en Londres desde 2010. En muchos sentidos lo encuentro de algún modo más estimulante, pero, después de todo, aquí crecí.

A veces hablas de romper el «bloque petrificado» del mundo actual para recuperar sensibilidad y vulnerabilidad. ¿Dónde encuentras belleza o verdad inalterable hoy en día, y cómo proteges tu propia vulnerabilidad como artista?

No puedo proteger mi propia vulnerabilidad. Una crítica dura o un desprecio cínico hacia lo que hago me duele más de lo que debería, y permanece conmigo durante días; desearía poder ser igual de indiferente, pero no es mi manera de ser. Romper ese «bloque petrificado» no es una decisión consciente.

Hace algún tiempo leí que el renombrado pintor polaco Zdzisław Beksiński y su hijo Tomasz Beksiński, crítico musical y devoto fan de LPD, murieron en circunstancias trágicas. ¿Estabas al tanto de esta historia? En caso afirmativo, ¿ha influido en alguna de tus canciones?

Tomek era un amigo y un gran apoyo. Era un alma profundamente sensible y supongo que el mundo duro se volvió demasiado para él. Aún pienso en él con frecuencia. Una historia demasiado trágica para contemplarla.

Tu obra siempre ha tenido una cualidad onírica. ¿Existe una conexión directa entre tus sueños, tu subconsciente o estados meditativos y la creación de melodías o atmósferas? ¿Has llegado a componer justo al despertar?

¡Absolutamente! Los sueños son como copos de nieve: hay que capturarlos rápido, porque cuando desaparecen, lo hacen sin dejar rastro… Atraparlos el instante… es precioso…

Mirando hacia dentro de cinco años, ¿imaginas a The Legendary Pink Dots explorando una nueva dirección sonora o conceptual, o seguirán expandiendo su vasto universo caleidoscópico?

Seguiremos expandiéndolo… Somos nuestro propio concepto.

¿Tienes rutinas o rituales que mantengan viva tu creatividad, incluso en momentos difíciles?

Muchos… Soy una criatura de costumbres. Soy profundamente supersticioso: digo «white rabbit» tres veces al comenzar el mes, y convenzo a mi esposa Alena de hacer lo mismo. Paseo y mimo a nuestro encantador perro, Alister… Escucho (demasiado) la radio.

¿Qué libros, álbumes o películas te han acompañado a lo largo de las décadas?

Una película que para mí es perenne es The Medusa Touch; supongo que cualquier cosa con una historia larga y compleja… Cualquier cosa de Martin Scorsese. Me encantan esos actores clásicos como Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro… Álbumes… Siempre vuelvo a los discos de Can y Faust, aunque también estoy realmente impresionado con mucha música reciente.

¿Qué papel juega el silencio en tu vida diaria?

Por desgracia, no el suficiente… Suelo necesitar algo de fondo.

Después de tanto viajar, ¿qué define hoy tu sentido de «hogar»?

A día de hoy valoro muchísimo mi hogar aquí, cerca de Londres, con Alena y nuestra hija, Alice.

¿Qué te gustaría que las personas más cercanas a ti recordaran de ti?

Que nunca juzgué a nadie, que lloraba con las películas y que me reía por cualquier cosa.

¿Cómo es un día típico para ti y qué aficiones disfrutas?

El día empieza ocupándome de las cosas domésticas; luego entro en la pequeña habitación que uso como estudio.

¿Cuál es tu frase o cita favorita?

¡No tengo ninguna!