The Sand es una banda pop punk con influencias del grunge afincada en Murcia que ha sido capaz de llamar la atención del jurado más exigente (Robert Smith, Ryan Adams, etc…) de algunos de los concursos de composición más importantes del mundo. Incluso el mismísimo David Lynch en redes sociales se rindió a su música en dos ocasiones.

¿Cómo puede generar un proyecto emergente tanto ruido en un año tan complicado? Nos sentamos con Miguel Sand, su fundador, para que nos lo explique con detalle.

Para aquellas personas que aún no os conozcan. ¿Cómo surge The Sand? ¿Qué queréis transmitir con vuestra música?

La banda surgió en un principio como un proyecto personal. Llamé a mi productor de confianza, Raúl de Lara, quién ya ha grabado a grupos así “famosillos” de España. Comenzamos grabando dos canciones: Forever Young y My Little World, las cuales llegaron a la final de un concurso de Estados Unidos y desde entonces, digamos que eso animó un poco a continuar y grabar finalmente el álbum. Ahora nos encontramos oficialmente como banda, formada por: Roberto Illán (bajo), Joaquín Gómez (guitarrista), Emilio Martínez (batería).

Lo que queremos transmitir, desde nuestro punto de vista personal, es un cambio en la música.

Múltiples canciones de vuestro álbum debut, Melancholic Universe, han conseguido colocarse en las finales de los concursos de composición más importantes del mundo. ¿Nos resumís cómo ha sido ese recorrido?

En resumen, tres canciones del álbum han logrado estar en la final de dos concursos de Estados Unidos y uno de Londres. Por ejemplo, con California fuimos uno de los ganadores del concurso internacional de composición Unsigned Only Music Competition de Estados Unidos y con Believe nos situamos finalistas en el UK Songwriting Contest.

Con respecto a los concursos, consideramos que cuando uno cree en lo que hace, intenta buscar los medios necesarios para que se valore su trabajo. Sabemos que en España es difícil y consideramos que la única manera de poder destacar en este universo gigantesco de grupos es a través de concursos internacionales o éxitos que puedas destacar. Esto lo digo ahora (risas); al principio era simplemente porque veía que mi música era más para fuera que para dentro. La verdad es que el reconocimiento que nos ha dado el jurado compuesto por estrellas de la música nos da mucha fuerza para seguir adelante.

Llevamos muchos años escuchando el mismo estilo y creo que ha llegado el momento de dar un paso adelante y “desintoxicarnos” un poco de la música convencional que promueven los grandes medios.

¿Vuestros videoclips en YouTube acumulan más de 3 millones de reproducciones? ¿Cómo os sentís al escuchar esta cifra? ¿Os sorprende?

Realmente, sí que sorprende. Lo que pasa es que uno se va acostumbrando a determinadas cosas. Conforme vas teniendo muchos oyentes, lo que buscas es que no se quede solo en eso. Yo soy una persona que me exijo bastante y lo considero tan solo el principio. Realmente en España hemos despegado hace 4 días; los oyentes están subiendo muchísimo, me escriben y me da muchísima energía para seguir.

¿Cómo ha sido el proceso de composición y producción de Melancholic Universe? ¿Con qué se encontrarán los oyentes? ¿Qué destacarías de él?

En realidad, no ha habido una manera matemática de componerlo. Tengo a mi lado el piano y la guitarra y, cuando noto la sensación de que puede salir algo, en seguida me pongo a ello. Por ejemplo, la melodía, que para mí es lo más importante, es lo que surge de la nada. A veces sale y a veces no. Por suerte, llevo un año en el que están saliendo bastantes cosas.

Los oyentes se escucharán con las emociones de un chico de Murcia que intenta que la gente pueda sentir algo al escuchar el disco, tanto positivo como negativo. Me alegro mucho cuando la gente me escribe por privado y me dicen: “gracias por llegar a mi vida” cosas así… porque eso es lo que yo sentía de pequeño cuando escuchaba otras bandas. Reitero que para mí esto solo es el principio, soy consciente de que esto va a tener un trayecto más largo. Creo que estamos en nuestro momento. La gente decidirá si somos realmente buenos o no (risas).

¿Qué influencias musicales han ayudado a definir el sonido de The Sand?

Desde muy pequeño mis padres me ponían The Beatles y mi hermana a Queen y Phil Collins; y cuando yo ya decidí por mí mismo, el género que cambio mi estilo de vida fue sin duda el grunge con Nirvana, Pearl Jam o The Smashing Pumpkins. Hubo una época, que escuchaba más punk californiano como por ejemplo Blink-182, Sum 41 o Green Day. Por otra parte, también me gusta mucho Travis y los primeros álbumes de Coldplay son maravillosos. Creo que Chris Martin hace unas melodías sensacionales.

Las canciones normalmente las compongo al piano y luego las paso a un ritmo más “cañero” con la guitarra. En resumen, diría que los géneros que han ayudado a definir nuestra música son desde el grunge y el punk hasta el brit pop. Digamos que vamos por esos mares (risas).

Se necesita un gran esfuerzo en perfeccionar arreglos y rodearte de gente mejor que tu que haga que la canción mejore. Esa es la clave.

¿Qué nos quieres tratar de decir en Believe con “Mi miedo es la esperanza para siempre” (“Oh my fear is hope for always”)

Pues sinceramente… muchas veces son sensaciones y momentos, a veces no los recuerdo. Concretamente esta frase sí. A lo que me estoy refiriendo es que el miedo que puedo sentir o que me pueden trasladar desde determinados sectores es la esperanza que tienen para poder entrar en determinados ámbitos. Juegan con tu miedo para poder influirte. Por ejemplo, lo que está pasando con la pandemia, que están metiendo un miedo excesivo, una intoxicación exagerada que es insoportable. No digo que no exista (risas). Yo ya no veo la tele (risas).

¿En que creéis que reside el éxito de vuestras canciones y que ingrediente creéis que le falta para conquistar al público nacional?

Sinceramente, creo que reside en tres cosas: generar buenas melodías que salgan de dentro de ti, no se pueden hacer artificialmente, el hecho de tener a gente mejor que tú que las mejore y tener un buen productor que le de un sonido y estructura diferente.

El hecho de que en España no nos hayan estado valorando es, primero, porque somos conscientes de que llevamos muy poco tiempo y, segundo, porque los medios no nos han sacado hasta ahora. Hace 4 días nos han puesto en un medio nacional bastante famoso y hemos tenido buena acogida. Los oyentes han subido considerablemente en las plataformas de reproducción. Significa que cuando los medios apuestan por nosotros la gente nos quiere.

¿Creéis que hacéis un género arriesgado en España?

Obviamente es muy arriesgado. En España el último grupo que tuvo cierta repercusión en este género fue Dover, si no recuerdo mal. Las compañías no contratan a grupos españoles que canten en inglés. Nosotros creemos que vamos a ser la excepción (risas). Nos han insinuado muchas veces que debemos cantar en español, pero creemos que para ser auténticos tenemos que mantener lo que estamos haciendo.

¿Cómo planteáis la presentación del álbum y conciertos?

De momento, debido a la situación, por lo menos en Murcia no podemos ni ensayar. En cuanto a los conciertos, nos han llamado para fechas muy lejanas, noviembre y diciembre. Dependiendo de cómo evolucione la situación sanitaria, quizás en verano, podamos hacer conciertos electro acústicos, no de grandes masas. Ojalá me equivoque y sea en plan festivales… (risas)

Estamos a la expectativa de que nos dejen tocar. Es cierto que, mientras tanto, estamos centrados en otras cosas. Por ejemplo, vamos a grabar un nuevo videoclip de California y ya tenemos en la actualidad un 80% grabado de un nuevo álbum. Estoy metido en el estudio de grabación constantemente (risas).