José González: “Me he metido un poco más en hacer un disco más ecléctico, con más guitarras, más canto” (2021)

Fotografías: Alejandro García-Cantarero

José González es de esos artistas que transmiten paz, armonía y sobre todo, pasión por lo que hace. Afincado en Suecia pero con raíces argentinas, tuvimos la oportunidad de hablar con él en el pasado mes de abril, con motivo de su visita a Madrid.

Una charla reconfortante sobre pasado, de un presente cuanto menos curioso y cómo no, un futuro con tintes optimistas. Hablamos sobre música, el mundo actual y sobre el proceso creativo que le lleva a generar canciones tan maravillosas.

Ahora, el próximo día 17 de septiembre, verá la luz Local Valley, un álbum lleno de experiencias personales, especialmente tras el nacimiento de su hija, y mucha sensibilidad, aunque con algún giro en su sonido más habitual, saliendo del área de confort.

Sin duda, agradecer a José González su naturalidad y su calidez a la hora de recibirnos tras una larguísima jornada, y sobre todo, por demostrarnos lo cómodo que se siente al visitar España.

Han sido muchos años de silencio, en concreto seis, y aunque has estado siempre embarcado en otros proyectos, ¿En qué momento salta la chispa de volver a meterse en el estudio de una forma concienzuda? ¿Cuándo uno decide que es el momento de darle forma a esas canciones, que están esperando ser llevadas un paso más allá?

Muchas veces es mi manager (risas). Estoy acostumbrado a estos ciclos de tres o cuatro años: Escribo los textos, me pongo a grabar y después a mezclar y empezar a promocionarlo, salir de gira y de repente han pasado tres años, ya es el momento.

Y durante ese tiempo, muchas, muchas veces voy guardando arpegios que me gustan y ocultarlos porque que tengo unos 10 o 15 al final y ahí sé que ya es hora de empezar a finalizarlo.

En 2017 que me dieron una beca y fuimos a Francia, a una casa donde muchos artistas suecos han ido durante dos años para hacer su arte y y ahí, ahí tuve el primer impulso para meterme a hacer el disco.

Luego el nacimiento de mi hija, ahora de tres años y medio desde que empecé ahí, pero después no encontré el tiempo hasta que ella empezó en la guardería y ahí reside algo importante, en compartir con ella. Ello también ha conseguido postergarlo y el mundo actual, un poco más.

Yo a veces necesito muchas semanas, muchas veces juntarnos para para entrar al ritmo, para que la guitarra empiece a sonar bien y no mediocre. Bueno, a veces suena espectacular (risas).

Inevitable es hablar del tema de actualidad como es la pandemia, y con otros artistas que hemos hablado para muchos no ha sido fácil desde el punto de vista creativo, sufriendo muchos bloqueos por esta situación y para otros ha sido un tiempo productivo e incluso inspirador por vivir otro tipo de experiencias.

En tu caso, ¿Cómo lo has afrontado? ¿Ha ayudado para bien o el disco en si no se ha visto afectado por este hecho?

En mi caso, acelerar el proceso no han influido para nada, que ha sido interesante porque ya estaba casi listo.

En febrero 2020 ya había mandado una versión del álbum que a mí me gustaba, pero vino la pandemia y tuve más tiempo para finalizar algunas canciones, así que sobre todo, en suma, fue que de repente tenía muchísimas semanas para seguir creando distintos ángulos a las canciones.

Y de verdad que si comparo las demos de febrero con las de después del verano me gustó aún más, suena diferente. Y como decía que al tener más más tiempo en conjunto, sí me resulta mejor para mí para entrar a ritmo y sin quedarme trabado y olvidarme de lo que estoy haciendo.

Y en términos de texto me inspiro que tengamos un evento global porque algunas de las canciones de las intentaba que sean, que sean dedicadas a la humanidad.

José González por Alejandro García – Cantarero

Hemos tenido la suerte de poder oír el disco y nos ha llamado la atención que hayas incluido también canciones en sueco, lo que hace que le dé un toque muy multicultural, y plasma tu percepción de hombre de mundo ¿Qué te anima a ello?

El motivo por el cual es una canción en sueco, porque te abres a otros lenguajes, a otras lenguas. Bueno, para mí ha sido algo que he tratado algunas veces de hacer canciones en sueco, en español, siendo mis dos idiomas maternos. Pero es como que he estado encajado con con el inglés y ha resultado más fácil. He querido expresarme de un modo más personal y esta vez salió, así que funciona en castellano y en sueco.

Y sí cambian los temas, que son nuestros más en conjunto, con las ideas que tengo, con los pensamientos. Comparando con con discos anteriores, sí que me escondía un poquito detrás de palabras que sonaba bien en la metáfora, que sonaban poéticos, pero que no tenían igual de mucha relevancia: Mis pensamientos cotidianos.

¿Hacía dónde te lleva cantar en español? Te hemos visto hacerlo en El Invento y nos ha encantado.

Siempre he estado cantando mucho en español y en portugués también, y cuando canto en español, siempre se ha sentido natural. Y así que una vez que pueda escribir un texto en español, sí que tenía una doble traba el poder componer de poderlo cantar.

Al final se sentía natural también. Pero además de cambiar mentalmente y dejar de trabajar en inglés me va muy bien.

Ya centrándonos en este futuro álbum, nos gustaría saber si vas a seguir una filosofía que pienso que te funciona bastante bien y a mí personalmente me atrapa que es el menos es más, también bastante en relación con la forma de vivir en muchos países nórdicos.

Oyendo los primeros avances como son El Invento y Visions, ¿Vas a seguir jugando en esa liga minimalista?

Entiendo este disco, que sigue parte de mi estilo, inspirado por una guitarra clásica que muchas veces es solo una persona tocando guitarra y sin canto.

He trabajado con gente que le gusta lo minimalista, así que yo ya sabía lo que hacía a la primera y ahora mi música que también está muy interesada por público que van.

Pero diciendo eso me acuerdo que hay muchos colores, colores fuertes. Así que me he metido un poco más en hacer un disco más ecléctico, con más guitarras, más canto. Están las canciones simples y las canciones que hacen un poco de contrapeso. Así que he tratado de ponerme el rol de productor que quiere hacer algo más interesante y más variado.

Cuando me enfrento a un nuevo material tuyo siempre tengo la bonita sensación que elevas la música a la belleza absoluta, casi desnudándola, ¿Cómo consigues reducir a esquemas tan delicados canciones que al final son puro sentimiento en cada verso?

A lo mejor una idea que viene es de un dolor fuerte, que podría mejor tener una canción mucho más intensa expresada en la mínima expresión de un algo, de manera de ir probando hasta que encuentro el tono, la intensidad que creo que me atrae a mí, lo que suena sensata.

Alguna vez traté de hacer algo y suena esforzado o demasiado dramático. Tenía que rebajarlo y por ahí hago cosas demasiado lentas o demasiado técnicas y no funcionan, así que es delicado.

Muchas veces grabo unas 20 o 30 versiones de la misma canción, ya sabes, encontrar lo que bloquea, lo que suena bien o lo que me gusta. Y después, una vez que ya esté listo, empezaré a probar la música con gente conocida y veo su reacción.

José González por Alejandro García – Cantarero

En tu discurso insistes mucho en el aquí y ahora, lo que hace que este futuro Local Valley, represente muy bien esta filosofía, ¿Veremos plasmada esta idea en el disco?

Sí, desde el tema de aquí y ahora sería eso el que me inspira mucho desde el humanismo.Así que en esta vida, en este mundo, hay mucha inspiración en la meditación. O en el budismo, que es algo que me atrae mucho, que no necesita ser religioso.

Eso es algo que he estado probando de vez en cuando y también me atrae mucho lo de la música meditativa, que te ayuda a estar en el momento, en el momento de un modo tranquilo o también en trance.

José González por Alejandro García – Cantarero

En este comienzo de gira sin embargo te decantas por un formato íntimo y crudo, centrado en tus canciones sin ningún tipo de aderezo, ¿Tienes en proyecto girar con banda al completo o prefieres mantener este halo íntimo? Por ejemplo cómo hiciste con el proyecto de The String Theory.

Mi idea con este álbum es hacer las primeras giras solo y quiero incorporar más ritmos. Todavía no sé como se puede ver, pero quiero tener algo minimalista.

Bueno, pero a veces es parte de el plan de empezar solo y después ir aumentando, incorporando. Y creo que es eso lo que he hecho otras veces solo con la banda de cinco personas, la orquesta, la banda rítmica; pero estaré yo en el origen, pero la orquesta seguramente en algún momento volverá.

¿Cómo ves el futuro de la música en directo? Viendo que has actuado dos noches en España, ¿Qué se siente ante un público que no se puede expresar al 100% como se podía hacer en la antigua normalidad?

Quizás son sensaciones mezcladas. Qué lindo es poder estar ahí y poder estar en un teatro. Eso en los tiempos sintiendo que capaz que es demasiado temprano pero somos primates que necesitamos cultura.

Así que sí se siente como que es algo necesario. Pero hay que tener cuidado para que nosotros tengamos un tiempo lindo.Vamos a entrar en una fase final de la pandemia. Ojalá que no se rompa todo en dos o tres meses.

Sobre todo porque no son pocos países que no lo dejan nacer ya. La verdad es que aquí dentro de España estamos contentos y sobre todo en Madrid, que hay algo de vida cultural ahí, pero somos conscientes de que esto no pasa ni en todas partes de España y en todas partes del mundo. Entonces, al menos hay un experimento.

Hay que tener cuidado, pero al menos sigues sabiendo que más y más gente tiene ya anticuerpos y que estamos en buen camino. No queda tanto. Ojalá, esperemos.

José González por Alejandro García – Cantarero

¿Qué le pide José González al 2021?

Este año se nos hará más corto del habitual para lo que pides o qué esperas, y de un modo sentir que esto fue un sueño y una vez despiertos nos demos cuenta que la pandemia es algo que muchos expertos habían dicho que podía venir.

Así que espero que la comunidad global entienda que tenemos desafíos juntos, que en vez de meterse más en otras cosas, es mejor hablar sobre cosas más importantes como cómo combatir un virus, cómo ver cómo enmarcamos nuevas tecnologías como las que dicen ser inteligente.

Hay mucho para hacer y estamos sin duda entrando al Antropoceno, donde nosotros somos los que tenemos las manos en el manubrio.Total, estamos a los mandos y somos los monos que empezamos a entender (risas).