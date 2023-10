Austin City Limits 2023: un cartel de lujo y pura nostalgia

Cada ACL es especial. Cada eco en Zilker Park es único. Cada canción, un himno atemporal. Otro año más de buen rollo, mucho calor, ruidos contagiosos y un cartel más que apetecible convierten al Austin City Limits en el broche perfecto de la temporada de festivales americana. En la capital texana se nos invita a viajar en el tiempo durante dos findes y a sumergirnos en una nostalgia que nos lleva por los mares sonoros de los 90, los 2000 y los 2010.

Yeah Yeah Yeahs, Kendrick Lamar, Tove Lo, M83, Cigarretes After Sex, Portugal. The Man, Odesza y Labrinth se dan la mano con Foo Fighters, Shania Twain o Alanis Morrisette en un encuentro multigeneracional único. También tendremos tiempo para descubrir una brillante nueva generación encabezada por Little Simz y secundada por Coi Leray, Rina Sawayama o Tash Sultana.

Es fácil perderse en el cartel de un festival tan inmenso y ecléctico, así que te damos unas pistas para disfrutarlo al máximo, tanto si tienes la suerte de venirte a Austin durante estos dos fines de semana como si quieres imaginarte los ecos de este evento único o seguirlo a través de nuestras redes sociales, las cuales echarán humo para contarte lo más descatado desde Zilker Park.

Los lujos del Austin City Limits

Mucho caviar en este Austin City Limits como es habitual. Empezando por Kendrick Lamar. El mejor rapero y productor de su generación, llega a Austin con un aura de artista comprometido que no suele ser muy habitual en su género últimamente. Sus letras han abarcado temas candentes en la sociedad, desde las desigualdades al racismo. Además de crear himnos inmortales para sí mismo y para otros artistas, se ha consolidado a base de premios mientras el foco y el ruido se situaba en otros con menos atributos que un Kendrick Lamar, que tras su último Mr. Morale & the Big Steppers poco le queda que demostrar.

Otro de los puntos álgidos de este Austin City Limits será encontrarnos con Foo Fighters y esa dosis de electricidad que todo festivalero demanda. La banda de Dave Grohl supo fijar los senderos del post-grundge y legarnos una de las carreras más dignas de la historia del Rock. Un placer encontrarnos con un repertorio como el suyo, adornado por su But Here We Are publicado este mismo año.

En este festival nos vamos a encontrar de nuevo con los pies descalzos de Alanis, cerraremos los ojos y volveremos a ver el mundo con la inocencia de los 90, como haremos con otro icono noventero y atemporal como Shania Twain. La diva del country visita el ACL como una referente no solo de un género tan peculiar sino de la cultura pop en general. Y como de momentazos nostálgicos se nutre este festival, nos encontraremos con aquella nostalgia tan molona que nos cautivó con Hozier, Odesza, The Lumineers y Mumford & Sons como grandes evocadores de los últimos dosmiles y principios de los 2010. Para los afortunados de asistir al segundo fin de semana podrán seguir viajando en el tiempo hacia The 1975 y encontrarse con aquellos himnos que forman parte de la vida de millones de fans a lo largo del mundo.

La nostalgia del Austin City Limits

De nostalgia sabe mucho Yeah, Yeah, Yeahs. La banda de Karen O supuso un descarado viraje al rock más seductor en el pop de primeros de los 2000 y aunque parecían perdidos en los 2010, han recuperado el estatus de banda de culto que nunca han perdido y llegan a Austin con un disco relativamente nuevo lanzado el año pasado y un puñado de canciones inmortales dispuestas a taladarte el cerebro y el alma a cambio de un espasmódico movimiento de caderas.

Y si la banda neoyorquina no te trae suficientes buenos recuerdos, ¿qué me dices de M83? Dignos representantes de la mejor electrónica francesa, supieron exprimir aquella oleada de samples que parecían grabados con una cámara súper 8, tal y como aparecían en sus vídeos. Nacieron nostálgicos así que ahora que ha pasado el tiempo es un buen momento para calibrar si todo tenía sentido. Más nostalgia inevitable con Portugal. The Man. A pesar de que mucha gente les toma por un one hit wonder, los chicos de Alaska se han reivindicado este año con su discazo Chris Black Changed My Life, en el que profundizan en ese sonido tan suyo, tan lo-fi como psicodélico.

Y seguimos en ese camino que nos reencuentra con lo que un día fuimos con la chica del temazo, y mejor vídeo, Habits. Tove Lo sigue en forma, quizás alejada del absoluto estrellato que un día la alumbró pero con la suficiente fuerza como para sacar eventuales canciones que dejan a las claras el talento de la artista sueca para crear himnos de electropop tan sólidos como No One Dies From Love o 2 Die 4. La capacidad de crear nostalgia de este festival es tal que incluso se nutre de la nostalgia de ficción. Suki Waterhouse ya era un rostro del Indie más que interesante más allá de su vida privada. Su aparición en el fenómeno televisivo Daisy Jones & The Six le ha conferido una inesperada nostalgia que sienta muy bien a su pop tranquilo pero seductor.

Antes del estrellato

Hay momentos en la carrera de un artista en el que se encuentran en su punto de cocción perfecto, en el preciso instante en el que aún se mueven en la libertad creativa anterior a su explosión comercial. El Austin City Limits se nutre cada año de un puñado de artistas en ese mismo punto. Es el caso de Little Simz, su rap teñido de R&B es una pasada. Ritmos muy personales y con un encanto sobrenatural la han convertido en la vanguardia urbana del Reino Unido. Al igual que Little Simz, Gus Dapperton se encuentra en una fase experimental donde juega con las fronteras del pop y los límites del ayer y del mañana. Su synth pop es tan único que se está encaminando al estrellato pop a pasos agintadados.

Quien ya se comienza a acomodar al brillo de los focos es la ex amiga de Charli XCX, Rina Sawayama. La japonesa ha debutado en el cine este año en la nueva entrega de John Wick, y entre pasarelas y alfombras rojas, se ha consolidado como una de las futuras divas del dance pop. Otra estrella en ciernes es Coi Leray. Coi es representante de ese Jersey Club en el que abundan referencias no tan veladas a samples icónicos del Rap y un descaro que la ha llevado a la antesala de las estrellas con temazos como Players.

Los imperdibles del Austin City Limits

Más allá de los grandes nombres y las rutilantes promesas del cartel, nos encontraremos con una serie de artistas imperdibles. Empezando por Labrinth. El cantautor británico es mucho más que las impactantes canciones de Euphoria. Y lo ha demostrado con una carrera sólida que se encuentra en su punto álgido. 30 Seconds to Mars se ha embarcado en un ambicioso tour por Estados Unidos para mover su último disco y siempre son una banda interesante, debido a y a pesar de Jared Leto. Dope Lemon no acapara titulares, hace temones. Desde Australia con amor por el Indie, como Tash Sultana.

La última revolución del género llega a Austin como icono de una escena alternativa que ha revitalizado como si se tratase de la Selah Sue de los 2000. Dos bandas con un pop de solera y mucho que decir aún son Mars Volta y Cigarretes After Sex. Ambas no vendrán de muy lejos. El Paso es un lugar musical tan fascinante como inesperado. Y el último de los imperdibles que deseamos destacar es Sudan Archives. Britney Parks es probablemente el rostro más fascinante del nuevo y sofisticado R&B con alma de Soul y cuerpo electrónico que tanto ruido está haciendo en Estados Unidos últimamente.

Bucear en el cartel de este festival es una delicia y podrás seguirlo en directo a través de nuestras redes sociales y en nuestra web.

Bienvenido al Austin City Limits!