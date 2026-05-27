Alice Cooper, Social Distortion y The Hives encabezan la 24ª edición del festival más honesto del rock español

Mendizabala no es solo un recinto. Es una promesa renovada cada junio: que el rock and roll en todas sus formas —punk, country, metal, hardcore, post-punk, americana, surf, psych— tiene un lugar en Vitoria-Gasteiz donde nadie tiene que justificarse. El Azkena Rock Festival celebra su 24ª edición del 18 al 20 de junio de 2026 con Alice Cooper, Social Distortion presentando su primer disco en quince años, The Hives en modo huracán, Counting Crows, Circle Jerks, Carpenter Brut, Jason Isbell and the 400 Unit, Sleaford Mods y Therapy? interpretando Troublegum al completo, entre casi 50 bandas repartidas en cuatro escenarios y tres días. Los conciertos gratuitos en la Plaza de la Virgen Blanca con Bywater Call y The Backyard Babies abren el festival al centro de la ciudad. El rock and roll tiene su casa en Vitoria. Lleva ahí veinticuatro años.

Veinticuatro años de rock and roll en todas sus formas: historia del Azkena

El Azkena Rock Festival nació en 2002 en Vitoria-Gasteiz como un festival dedicado al rock and roll en su sentido más amplio: no el mainstream del rock de estadio, sino el rock entendido como actitud, como genealogía, como conjunto de formas musicales que van del rockabilly al hardcore pasando por el country, el punk, el blues y el metal. Organizado por Last Tour International, el festival fue construyendo en Mendizabala un recinto que combinara la escala necesaria para artistas grandes con el ambiente íntimo que lo distingue de los macro-eventos.

A lo largo de veinticuatro ediciones, por Mendizabala han pasado The Rolling Stones, Neil Young, Tom Waits, Bruce Springsteen, Lou Reed, ZZ Top, Iggy Pop, Johnny Cash, Lucinda Williams, Nick Cave o Manic Street Preachers: una lista que es la historia del rock de las últimas décadas. El festival superó los 47.500 asistentes en su última edición. La tradición del Trashville —el escenario más pequeño y más gamberro— y el espacio Txiki ARF para familias completan una propuesta que lleva veinticuatro años demostrando que el rock and roll no tiene edad ni etiqueta única.

Tres jornadas de rock en todas sus formas: lo que dice el cartel de 2026

El jueves 18 abre con The Hives flanqueados por Imelda May en un show exclusivo con Darrel Higham, la gira de despedida de The Adicts tras casi cinco décadas, Corrosion of Conformity, Dewolff y el virtuosismo blues de Robert Finley.

El viernes 19 es el más ecléctico. Alice Cooper llega con su espectáculo teatral de horror y hard rock. Sugar regresan en su primera visita al Estado desde 1993. Circle Jerks traen su hardcore punk desde California. Counting Crows repasan sus grandes momentos. Evaristo hace un recorrido por toda su carrera. Old Crow Medicine Show, Voivod, Tropical Fuck Storm y The Temperance Movement completan una jornada sin un momento de relleno. Concierto gratuito de Bywater Call en la Plaza de la Virgen Blanca por la tarde.

El sábado 20 cierra con el cartel más diverso. Social Distortion presentan Born To Kill, su primer álbum en quince años. Carpenter Brut trae su metal industrial y sintetizadores. Jason Isbell and the 400 Unit demuestran por qué es la voz más importante del country alternativo actual. Sleaford Mods repasan las verdades incómodas de la sociedad. Therapy? interpretan Troublegum al completo. Alcalá Norte, Superchunk y Discharge completan el sábado. Concierto gratuito de The Backyard Babies en la Virgen Blanca.

Tres días, casi 50 bandas: el cartel completo con horarios

Jueves 18 de junio

Escenario GOD: Robert Finley (19:05) · Imelda May exclusive rock & roll show feat. Darrel Higham (21:10) · The Hives (23:35)

Escenario RESPECT: Nhil (18:15) · Dewolff (20:05) · Corrosion of Conformity (22:30) · The Adicts Adios Amigos (01:00)

Trashville: Captain Trasho (19:30) · Radioactivas (21:00) · The Concrete Boys (22:30) · Les Robots (01:00) · Ángel y Cristo (02:30)

Viernes 19 de junio

Plaza de la Virgen Blanca (gratuito): Bywater Call (13:30)

Escenario GOD: Black Maracas (17:30) · Counting Crows (19:20) · Sugar (21:40) · Alice Cooper (00:20)

Escenario RESPECT: The Del Fuegos (18:15) · Old Crow Medicine Show (20:25) · The Temperance Movement (23:00) · Evaristo (01:55)

Escenario LA SALVE: The Damn Truth (18:00) · Hällas (19:30) · Circle Jerks (21:00) · Tropical Fuck Storm (23:20) · Voivod (02:00)

Trashville: Cavegirl + The Neandergals (18:15) · Stompin’ Riffraffs (20:00) · HENGE (22:20) · The Dwarves (01:00) · Restless Ramone (03:00)

Sábado 20 de junio

Plaza de la Virgen Blanca (gratuito): The Backyard Babies (13:30)

Escenario GOD: Lepora (17:30) · Superchunk (19:20) · Social Distortion (21:40) · Carpenter Brut (00:35)

Escenario RESPECT: Vandoliers (18:15) · Sleaford Mods (20:25) · Jason Isbell & the 400 Unit (23:15) · Alcalá Norte (01:55)

Escenario LA SALVE: Rodeo (18:00) · Split Dogs (19:30) · Starbenders (20:50) · Lady Banana (22:30) · Discharge (00:15) · Therapy? (01:50)

Trashville: Twin Ghosts (18:30) · Bridge City Sinners (20:30) · Capitán Entresijos feat. Garganta Profunda (22:30) · Bloodsucking Zombies from Outer Space (01:00) · Cuir (03:00)

Entradas, acampada y cómo llegar a Vitoria-Gasteiz

Las entradas están disponibles en azkenarockfestival.com. El bono general cuesta 140 € + gastos; el Bono Gaztea (menores de 24 años) sale a 100 € + gastos; el Bono Cuadrilla (5 bonos por el precio de 4) a 104 € + gastos. Acceso gratuito para menores de 14 años. El derecho de acampada está incluido en todos los bonos.

El recinto es Mendizabala (C/ Mendizabala, 10, Vitoria-Gasteiz). Desde la estación de tren —con servicios Alvia desde Madrid, Barcelona y otras ciudades— se puede llegar a pie en 20 minutos o en autobús urbano (líneas L3, L9 y L10). El festival organiza autobuses desde Bilbao, Pamplona, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Arrasate y Alsasua.

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