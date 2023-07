BBK Live 2023: 15 nombres imprescindibles

Una nueva edición del BBK Live se viene en esta semana. Kobetamendi se volverá un mega escenario con cientos de propuestas interesantes durante los días 6,7 y 8 de julio. Nosotros estamos deseando volver a subir al monte para poder disfrutar de uno de los mejores certámenes de música que tiene este país y que cada año, nos sorprende más.

Importante es saber y la organización lo está repitiendo hasta la saciedad que las pulseras se recogen en determinados puntos de la ciudad y no en la entrada del festival, así como ha facilitado dos tipos de autobuses: lanzaderas gratuitas y también, otros con reserva de hora a un coste de 3,5 euros por trayecto (solo de subida). Aquí también puedes informarte de ello para que tu BBK Live sea perfecto desde el inicio.

Si aún no has visto los horarios, aquí puedes descubrir la distribución por días y escenarios. Sabemos que es una ardua tarea, pero nosotros te facilitamos nuestros quince nombres que no nos perderemos por nada del mundo.

Amaia (Jueves 6, escenario Nagusia, a las 20:10 horas)

Rendidos a sus pies estamos. Diva anti diva, nos encanta. Su espontaneidad y su frescura son su bandera, naturalidad y sobre todo, mucha elegancia sobre las tablas. Lo que parecía un producto encorsetado, ha resultado ser un hallazgo. Nos encantará que sea nuestra apertura al festival.

M83 (Jueves 6, escenario San Miguel, a las 21:20 horas)

Anthony Gonzalez es la cabeza visible de la banda francesa y aunque deben una a su público español (no olvidemos la cancelación repentina en las Noches del Botánico hace unos años), siempre es una fantasía verles en directo. Y quizás fantasía es lo que mejor define al imaginario que representan: sonidos traídos de otras galaxias, algo de épica y sobre todo, en ciertos momentos, muchas ganas de bailar. Todo va mucho más allá del Midnight City.

Florence + The Machine (Jueves 6, escenario Nagusia, a las 22:40 horas)

Resulta casi insultante presentar a esta mujer, una de las voces más representativas de estos últimos años. Si su voz en estudio es algo espectacular, su puerta en escena es para quedarse hipnotizado. Fuerza y garra, solo ella corriendo de un lado a otro, harán que sea una noche única. Puedes verla mil veces que siempre saldrás pensando que ha sido una noche mágica y es que su capacidad de transmisión es algo fuera de lo común.

The Chemical Brothers (Jueves 6, escenario Nagusia, a las 01:40 horas)

Si algo le caracteriza al BBK Live es que roza un cierto eclecticismo que le hace único y sobre todo, cuida mucho la parte de electrónica, incluso con su escenario Basoa, dedicado íntegramente a ello. Y ver a The Chemical Brothers, una de las formaciones pioneras en este campo, es algo que no podemos pasar por alto.

Delaporte (Jueves 6, escenario Txiki, a las 1:50 horas)

Su energía rebosante nos hará aguantar hasta estas horas tan intempestivas. Y es que Sandra y Sergio son incombustibles desde que saltan al escenario, son vida, son esa ventana abierta donde entra un ciclón. Preparad bien las deportivas porque no dejaréis de saltar en todo el concierto, palabrita.

La Plazuela (viernes 7, escenario Txiki, a las 18:20 horas)

Si buscáis algo fuera de lo común, una fusión compleja a la par que atractiva, ya tenéis cita. Lo que hace Manuel y Luis no depende de etiquetas, más allá de reinventar el flamenco. Una visión totalmente diferente del mismo, un giro muy loco a la tradición. Mejor que lo veáis con vuestros propios ojos.

Baiuca (viernes 7, escenario Txiki, a las 23:05 horas)

Si hay un ser inspirador en la música actual, quizás sea Alejandro Guillán. Siempre me parece un ejercicio de arraigo y valor a partes iguales el tirar de las raíces y conseguir un género innovador. La folktrónica ha llegado para quedarse, amigos, y esto es la auténtica revolución cultural que nos merecemos.

Pavement (viernes 7, escenario Nagusia, a las 22:45 horas)

Algo bueno que tiene el BBK Live es que saber equilibrar el talento emergente con las bandas clásicas. Pavement son de este segundo grupo pero siempre suenan vigentes. Rock californiano para entrar en la noche del viernes es mejor que bien. Un acierto su incorporación.

Phoenix (viernes 7, escenario San Miguel, a las 00:10 horas)

Salut mes amis: Los chicos de Versalles han regresado, y como siempre a lo grande. Son insuperables, disco a disco. Son inolvidables en directo, el carisma de Thomas Mars como frontman es de otra liga y la hermanad de la banda, digna de alabar. Presentando Alpha Zulu, disfrutaremos de sus clásicos y las canciones de este último álbum. Nerviosos nos hallamos.

Jamie XX (Viernes 7, Escenario San Miguel, a las 3:00 horas)

Aunque estemos deseosos de tener noticias de The XX, no podemos negar que la presencia del británico nos enamora. Cierre rebosante de clase para una jornada donde la heterogeneidad será la clave.

Cala Vento (sábado 8, escenario Tkiki, a las 20:15 horas)

Grupo necesario. Aleix y Joan se bastan y se sobran para darte el mejor concierto de la tarde. Filosofía cotidiana en sus letras, cercanía contemporánea, nos sentimos representados por cada uno de sus versos. Vienen a presentar Casa Linda, su último lanzamiento y estamos ardiendo en deseos de volver a verles de nuevo.

Love of Lesbian (sábado 8, escenario San Miguel, a las 21:25 horas)

Aunque mucha gente piense lo contrario, será una de las únicas y contadas oportunidades de ver a esta banda durante 2023. Cerrando la gira de Viaje Épico hacia la nada, que les ha llevado de tour por España y Latinoamérica, harán sonar también algunos de los hits de su discografía. Son y serán una de las bandas más representativas del indie nacional, que tantas puertas ha abierto a muchas otras formaciones.

Arctic Monkeys (viernes 8, escenario Nagusia, a las 22:45 horas)

No necesitan presentación. No ir a ver a estos chicos es casi snobismo. Sus producciones en estudio son una auténtica locura acústica pero su directo es oro puro. The Car es el disco más introspectivo de su carrera pero a juzgar por lo que hemos ido pudiendo ver, es algo épico llevado al directo. Preparad la pista de baile, que viene Alex Turner.

Idles (sábado 8, escenario San Miguel, a las 00:25 horas)

Y en una jornada con flema británica, aparece uno de los grupos que más nos pueden gustar. Idles han sabido llevar un punk rock a la escena actual y cobijarlo entre el sonido actual. Nos encanta su sobrada de actitud, su carisma y en el fondo, la pasión que desprenden. El pogo está garantizado.

Arde Bogotá (Sábado 8, escenario Txiki, a las 01:45 horas)

Y nos parece una auténtica maravilla que estos chicos sean los que casi den carpetazo a esta edición. Un éxito merecidísimo, a nadie le regalan nada en la vista y a ellos tampoco. Poniendo Murcia en el mapa sonoro, nos presentan su segundo y brillante disco Cowboys de la A3, uno de los discos del año. Entusiasmados es poco.

Y hasta aquí los nombres que más nos apetece ver, lo que no quita que el BBK Live 2023 vaya a ser una edición memorable. Lo presagiamos y os contaremos todo lo que suceda en las laderas de Kobetamendi.