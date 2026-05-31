Unknown Mortal Orchestra, The Beths y Deafheaven celebran los 18 años del pitote de Torremolinos

Dieciocho años. Mayoría de edad para un festival que nunca ha necesitado crecer para ser grande. El Canela Party cumple en 2026 con el cartel más imprevisible y más coherente de su historia: Unknown Mortal Orchestra, The Beths, Melody’s Echo Chamber, Nation of Language, Deafheaven, Basement, Mannequin Pussy, Carolina Durante, Wavves, Baiuca, Speed, Skegss y más de 30 artistas en el Recinto Ferial de Torremolinos del 27 al 29 de agosto de 2026. Los abonos de primera tanda se agotaron en horas. El Gran Pitote —la fiesta de disfraces del sábado— es ya una tradición que dice todo lo que hay que saber sobre este festival: si te tomas demasiado en serio, no es para ti. Si no, bienvenido a casa.

Dieciocho años siendo el festival más gamberro y más serio del sur de España

El Canela Party nació en 2008 en Torremolinos con una propuesta que en el contexto del sur de España resultaba casi provocadora: un festival de música alternativa, indie y rock de vanguardia en plena Costa del Sol. Organizado por Sala Mia y con el apoyo de SON Estrella Galicia, el festival fue construyendo año a año una identidad muy definida: criterio propio, programación guiada por afinidad estética y un ambiente que combina la intensidad del directo con la fiesta colectiva más desinhibida del calendario español. A lo largo de dieciocho ediciones han pasado por el Recinto Ferial de Torremolinos IDLES, Fat Dog, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Joyce Manor, Bar Italia, Maruja o Baiuca.

El cartel de la mayoría de edad: guitarra, criterio y pitote

El jueves 27 arranca con Unknown Mortal Orchestra —cuya mezcla de psicodelia, lo-fi y funk es exactamente el tipo de propuesta que el Canela defiende desde sus primeras ediciones— junto a The Beths, el cuarteto neozelandés de power pop que ha conquistado a la crítica anglosajona, Basement con su shoegaze emocionalmente devastador, Speed con su hardcore que bebe del thrash metal, Melody’s Echo Chamber en uno de los regresos más esperados del año y Baiuca poniendo el sello gallego en la noche más internacional del cartel.

El viernes 28 trae a Mannequin Pussy desde Filadelfia con su punk feminista sin filtros; High Vis con el post-punk más comprometido políticamente del cartel; Weird Nightmare —el proyecto de Alex Edkins de METZ— debutando en España; Rufus T. Firefly con uno de los directos más fiables del indie español; y Wavves completando una noche con la energía más alta del fin de semana.

El sábado 29 es el Gran Pitote, la fiesta de disfraces. Carolina Durante encabeza, Deafheaven traen su blackgaze desde San Francisco, Nation of Language el synth-pop más elegante del cartel, Skegss el surf rock más descerebrado y entrañable. Disfraz obligatorio. Las ganas de pasarlo bien, también.

Tres días, más de 30 artistas: el cartel completo por días

Jueves 27 de agosto

Baiuca

Basement

Getdown Services

Man/Woman/Chainsaw

Maruja

Me and the Bees

Melody’s Echo Chamber

Speed

The Beths

Unknown Mortal Orchestra

Viernes 28 de agosto

Ángeles Toledano

FUET!

Gazella

Getdown Services

High Vis

joseluis

Karen Dió

La Paloma

Las Petunias

Mala Gestión

Mannequin Pussy

Rufus T. Firefly

Wavves

Weird Nightmare

Sábado 29 de agosto — Gran Pitote (fiesta de disfraces)

Amor Líquido

Carolina Durante

Cervatana

Deafheaven

DITZ

Karen Dió

Las Petunias

Nation of Language

Sandré

Skegss

Upchuck

Entradas y cómo llegar a Torremolinos

Los abonos están disponibles en canelaparty.com y en Ingresse a 99 € + gastos (también hay packs pareja a 95 € y cuarteto a 90 € por persona). El recinto es el Real de Torremolinos (Av. del Real, s/n, 29620 Torremolinos, Málaga). Torremolinos es accesible desde Málaga en metro (línea 1) y en cercanías (C-1). El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol está a menos de 10 minutos en coche.

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