Crónica Austin City Limits 2025: Un faro musical en medio de las tinieblas

Un año más dejamos atrás el Austin City Limits en una nube. Este festival es una luz musical en medio de las tinieblas. Es un lugar seguro donde los asistentes se cuidan entre sí y se preocupan por el bienestar de los demás. Un lugar donde la gente entiende que nuestras diferencias pesan menos que nuestra pasión por la música. En Zilker Park, personas de todas las razas, sexualidades y afiliaciones han compartido decibelios descontrolados y mensajes que pretenden hacer un mundo mejor. El ACL es nuestra conexión con un mundo y un Austin que se desvanece. Es el reducto de una ciudad que, como dice el gran Willie Nelson, es un grupo de gente molona tratando de cambiar el mundo.

Este festival nos ha dejado momentos musicales irrepetibles, algunos nos los hemos perdido, otros permanecerán para siempre en nuestra memoria. Vamos con lo mejor de una edición muy especial del Austin City Limits.

El anti-carisma como forma de vida

The Strokes son el tótem del melómano, un soniquete meloso que te recuerda lo divertido que un día fue el rock. Sobre el escenario del ACL aparecieron envueltos en las sombras de un garito trasnochado unas siluetas que trataban de escapar del paso del tiempo y de sí mismos. Eran los Strokes.

Albert Hammond no tardó en ganarse a la audiencia con un par de riffs pero Julián no estaba por la labor. Desganado y vacilón deambulaba por el escenario con cierto pasotismo y algo más, cantaba con ese anti aura que solo los iconos pueden permitirse y vacilaba al público con puyas sin sentido. Entre canción y canción rajaba de Chat GPT, una crítica a la que nos sumamos a la lucha contra la IA y Skynet.

En Crazyminds siempre apostamos por el talento de carne y hueso y rechazamos el uso de cualquier inteligencia artificial en nuestras composiciones. En fin, ¿qué les sucedía a los Strokes? Esa pregunta planeó por todo Austin y desnudó el ego herido de Julián, otrora rey de los festivales. El ACL recortó su set, como hace por motivos de seguridad con todos los cabeza de cartel que comparten tiempo y espacio con el protagonista de la velada, en este caso Sabrina Carpenter.

Algo que debió escocer a Julián, quien tras «rescatar de la criogenia» a Last Nite se fue sin decir nada más. El tiempo pasa para todos y el brillo de la rubia de oro es mal rival contra el que luchar. Poco importó el desdén de Casablancas. El peso de su leyenda, el poder de los ritmos de su banda y su buen hacer pudieron con todo. Al final lo que cuenta es: yo ví a los Strokes.

The Killers, los triunfadores del Austin City Limits

Todo lo que hablamos de los Strokes aplica al revés para la banda de Las Vegas. Quizás no sean tan divertidos o dramáticos pero sí mucho más sólidos y profesionales.

Los Killers llegaron a Austin después de la cancelación a última hora de Doja Cat tras enterarse que iba a actuar en directo en la inauguración de la nueva temporada del Saturday Night Live ese mismo fin de semana. No se la echó en falta. La chicos de Nevada son una delicia en directo.

La voz y la presencia de Brandon Flowers es alucinante y le acompañan unos músicos y unas coristas que elevan la propuesta por las nubes. Abrieron con Whiskey River de Willie Nelson, una bandera de Texas en los visuales y la presencia de Guy Forsyth, un mítico del blues. También se dejaron llevar por el Always on my mind de Elvis para centrarse en una trayectoria que abarca dos décadas. Durante hora y media te deja sin posibilidad de pestañear o de descanso. Por supuesto, cerraron con su himno por antonomasia, Mr Brightside y se fueron como se van las auténticas leyendas, con una estela que les recordará por siempre con una sonrisa.

Wet Leg se coronan como las reinas del Austin City Limits

Las chicas de la Isla de Wight llegaban al Austin City Limits con Moisterizer, su segundo álbum, bajo el brazo y un puñado de canciones con muchísima caña que ya son consideradas himnos como Chaise Long, Wet Dream, CPR o Catch these fist, la elegida para abrir por todo lo alto uno de los mejores directos del festival. Las Wet Leg son mucho más desafiantes y garageras en directo, como pudimos descubrir cuando vinieron al SXSW 22.

Pero ahora han añadido un punto aún más feminista y combativo que las convierte en totalmente incomparables. Actitud, provocación, sonidos contundentes… No se me ocurre una banda que me apetezca más volver a ver en un concierto. Las dos amigas que emprendieron esta aventura no pueden ser más distintas.

Rhian es un torbellino poderoso e hipnótico, Hester es una chica tranquila que manda mensajes a través de su guitarra y de los sonidos audaces que es capaz de transmitir con ella. Junto al guitarra Josh Mobaraki, el bajista Ellis Durand y el batería Henry Holmes son una banda destinada al estrellato.

The Favors son la gran sorpresa del ACL

Con solo tres conciertos a sus espaldas y el primero en un festival, el nuevo proyecto del gran Finneas se presentaba en sociedad en el Austin City Limits. Una de sus canciones más interesantes, Home Sweet Home, llevaba tiempo llamando la atención del algoritmo de mi Tiktok desde su lanzamiento el 19 de septiembre. Eso motivó que me acercara a contemplar la química entre dos músicos que apuestan por un sonido con raíces soul, folk y pop que es irresistible.

La voz de Ashe te guía por historias de amor y desamor, por decepciones y derrotas que son tan reconfortantes como las pequeñas victorias que forman parte de un disco exquisito. El cual pone de manifiesto la versatilidad y el talento de Finneas, a quien se le nota con ganas de volar en solitario sin la alargada sombra de su hermana. Vale la pena la escucha de The Favors y acercarse a sus conciertos. La sorpresa más dulce de este exquisito ACL.

Los 90 nunca mueren

Si antes hablábamos de una banda nobel, ahora nos vamos con unos de los más veteranos del lugar. Modest Mouse nos devolvió por un rato a aquellos esplendorosos 90 y a ese sonido Portland que tan influyente fue en la década y también a posteriori. Modest Mouse es mucho más que Float On.

Su juegos vocales, sus rifs audaces y el carisma de sus miembros producen una sensación reconfortante, como cuando vuelves a casa después de un largo viaje. En su aparente sencillez está el mérito de estos tíos que llevan tanto tiempo demostrando que el buen pop es inmortal.

Un carisma inigualable

Hozier es mucho más que sus canciones más evidentes, mucho más que Too Sweet o Take me to the church. Es un Dylan para los millennial que no encontraron a Dylan, salvando las distancias de talento y relevancia. Hozier tiene un carisma especial, es capaz de convertir en converso a cualquiera que llega a su concierto sin fe.

Te atrapa con sus visuales cargados de simbolismo y mensajes que denuncian injusticias y desigualdades, su banda espectacular y su voz que parece calmada pero que es capaz de hacerte un rasguño en el corazón cuando menos te lo esperes. Durante su concierto, hizo un llamamiento a recordar ese Estados Unidos que luchó por los derechos civiles y animó a los miles de acólitos entregados que le miraban con fascinación a luchar por los oprimidos y las minorías, y también por los derechos que tanto costaron obtener. Un concierto de este irlandés sereno es muchas cosas y todas merecen la pena.

La homilía de Empire of the Sun

Estos australianos no ofrecen conciertos, son directamente películas mezcladas con la homilía de una secta. Son todo y más. La producción de su escena es una locura, esculturas móviles de un rostro y una mano gigantes, gente disfrazada de seres extraños saltando por ahí, cambios de vesturario a cada cual más estrafalario, unos visuales alucinantes y a pesar de toda esa parafernalia, lo mejor de todo su directo son sus canciones.

Unos temas que unían en Zilker Park a diferentes generaciones y gustos musicales a través de las sonrisas y el buen rollo que producen. Las canciones que hace quince años hicieron de los Empire of the Sun un icono pop no solo no han envejecido sino que se han revitalizado apoyadas en la nostalgia, el buen hacer del grupo y una puesta en escena insuperable.

La electrónica más irresistible

The Dare es muchas cosas. Su anterior proyecto, Turtlenecked revolucionó la escena eletropunk de tal manera que en menos de una década se encontraba componiendo el Guess de Charli XCX, uno de los himnos generaciones de los 2020. Su proyecto The Dare nació en 2023 y en él ha volcado todo el ruido que tenía en su atribulada cabeza y no puede molar más. En directo, esa revolución de bpms que el californiano lanza desde su mesa se combina con los movimientos espasmódicos, los saltos, rugidos e incluso la elegancia que desprende Harrison. El resultado es fascinante, hipnótico e irrepetible. Pura electrónica salvaje en vena para no parar de moverse.

Descontrol garage

Cage the Elephant son los reyes del garage y del descontrol. Una fuerza de la naturaleza desbocada que prendió fuego literalmente al Austin City Limits. Ese torbellino de decibelios descontrolados mezcla lo mejor de los dos mundos donde se ha forjado la banda, Londres y su Kentucky natal.

Los hermanos Shultz mantienen el físico y la actitud intactas para desbocarse y hacer desbocarse a una audiencia que responde sin pensarlo a cada uno de sus movimientos. Acompañados de temas tan brutales como Ain’t no rest for the wicked, Come a little closer o Trouble logran mantener alta la adrenalina del espectador y la propia en cada momento y dejar a todo el mundo con ganas de más después de casi 20 años de carrera. Su frescura actual habla del buen hacer de una banda con una trayectoria no suficientemente valorada como debería.

El Austin City Limits corona a la nueva reina de Inglaterra, Olivia Dean

Nos encontramos con la ternura de la aspirante al trono del pop británico en la mañana del festival y nos encantó. Esa mezcla de pop y soul te acaba por enamorar tarde o temprano. Sus letras lanzan sencillos atajos al corazón que explican con encanto secretos de la vida.

Porque Olivia no es un poema, es un verso suelto que con tan solo dos álbumes de estudio se ha convertido en una figura relevante de la siempre brillante escena británica. Y lo lleva muy bien. Su talento se paseó por el Austin City Limits con naturalidad a través de canciones que encajan fácil en tu memoria como Dive, Man I Need o You can’t hurry love. Ternura en el parque.

Mallrat y la electrónica bien entendida

Esta australiana con mucho talento ha sido otra de esas sorpresas inesperadas que te llevas de cada ACL. Su electrónica parece congelada en el trip hop de los 90 con adiciones e interpretaciones muy personales e irresistibles. Puro satén electrónico que podrías recomendar a cualquier purista de cualquier género.

Suena bien en directo e incluso mejor que en sus discos pero es que su presencia calmada sobre el escenario le amplia el buen rollo y el buen gusto que imprime en sus temas desde 2015 y a través de sus dos más que interesantes discos publicados.

Lo que nos perdimos

El Austin City Limits es tan inabarcable que es imposible disfrutar de todo lo que sucede en Zilker Park. Y ha sido mucho. Se hizo viral el Juno arresto de Djo por parte de Sabrina Carpenter en el concierto de la nueva reina del pop y que ha desatado todo tipo de elocubraciones hasta el punto de que incluso Netflix ha visto el filón y no se ha cortado publicando tuits alusivos al posible romance para promocionar Stranger Things. Ambos conciertos nos los perdidos mientras estábamos en las primeras filas de Modest Mouse y The Strokes.

Pero el que más nos dolió perdernos fue el de Doechii. La rapera de Tampa es sin duda la mejor representante de la poderosa escena urbana estadounidense y es increíblemente divertida en directo. También nos perdimos a los Polo & Pan, a Phantogram, a Magdalena Bay y a Japanese Breakfast pero sin duda valió la pena. Por que el Austin City Limits siempre merece la pena.

Nos vemos el año que viene en el jardín de los sueños musicales, donde todo lo bueno que puede pasar sucede.

