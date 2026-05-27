Pixies, Faithless, Halsey y David Byrne en la decimosexta edición del festival más ecléctico de Barcelona

Barcelona en julio tiene muchos festivales, pero solo uno que siente como misión personal que te lo pases bien. El Festival Cruïlla lleva dieciséis ediciones construyendo en el Parc del Fòrum algo que los otros festivales de la ciudad no tienen: una atmósfera de sala de estar colectiva donde el eclecticismo no es una estrategia de marketing sino una convicción genuina. Del 8 al 11 de julio de 2026, la decimosexta edición llega con más de 50 artistas repartidos en cuatro jornadas con identidades muy distintas: Halsey y Renée Rapp el miércoles; Pixies, Garbage y Suede el jueves; David Byrne, The Black Crowes y Bomba Estéreo el viernes; Faithless, The Hives, Jovanotti y Rigoberta Bandini el sábado. Cada jornada es un festival diferente. Eso es exactamente lo que hace al Cruïlla imposible de imitar.

Dieciséis años construyendo el festival familiar y accesible de Barcelona

El Festival Cruïlla nació en 2010 con una apuesta que en el panorama festivalero barcelonés resultaba casi paradójica: un festival ecléctico, familiar, accesible y radicalmente comprometido con la comodidad del asistente, en una ciudad que ya tenía el Primavera Sound y el Sónar definiendo los extremos del espectro. Lo que el Cruïlla propuso desde el principio fue algo diferente: un festival donde nadie se sintiera fuera de lugar, donde el reggae y el rock alternativo y el pop y la electrónica pudieran convivir sin que nadie tuviera que justificar sus gustos.

A lo largo de dieciséis ediciones, el festival ha acogido a Bob Dylan, Massive Attack, Lenny Kravitz, The National, Editors, IDLES, Erykah Badu, Nile Rodgers & Chic, Vetusta Morla o Love of Lesbian. La edición de 2025 reunió a 82.000 asistentes en cuatro días. La de 2026 llega con el cartel más completo y más ecléctico de su historia.

Cuatro jornadas, cuatro universos: lo que dice el cartel de 2026

El miércoles 8 es la jornada más pop y más contemporánea: Halsey encabeza con su propuesta que mezcla pop alternativo, rock y electrónica; Renée Rapp debuta en España en el mejor momento de su carrera; y Sen Senra, Two Door Cinema Club y Judeline completan una noche con más capas de las que parecen a primera vista.

El jueves 9 es el más rockero y el más esperado. Pixies celebrando 40 años de carrera son un acontecimiento en sí mismos. Garbage presentan nuevo material. Suede completan un trío de cabezas de los noventa que es literalmente la jornada más indie de la historia reciente del Cruïlla. Standstill, Zahara Rave y Maika Makovski son los nombres más interesantes de los slots intermedios.

El viernes 10 es el más ecléctico. David Byrne haciendo de David Byrne —siempre un acontecimiento— comparte cartel con The Black Crowes y su blues-rock sin concesiones, y con Bomba Estéreo que traen desde Colombia la propuesta más bailable y más política del festival. Jon Batiste añade jazz, soul y una energía escénica difícil de categorizar. Sidonie con su primer disco en catalán y Mishima completan el viernes.

El sábado 11 cierra con el día más festivo. Faithless reunidos son el cierre electrónico más importante del cartel. The Hives demolen escenarios en quince minutos. Jovanotti trae su mezcla de pop, hip-hop y funk italiano. Y Rigoberta Bandini cierra con el pop más inteligente y más cantado de toda la programación.

Cuatro días, más de 50 artistas: el cartel completo por días

Miércoles 8 de julio

Halsey

Judeline

Renée Rapp

Sen Senra

Two Door Cinema Club

Jueves 9 de julio

Garbage

Maika Makovski

Pixies

Standstill

Suede

Zahara Rave

Viernes 10 de julio

Alosa

Bomba Estéreo

David Byrne

Jon Batiste

Mishima

Periferia

Sidonie

The Black Crowes

Sábado 11 de julio

Faithless

Jovanotti

La Plazuela

Midnight Generation

Rigoberta Bandini

The Hives

Entradas, comedia y cómo llegar al Parc del Fòrum

Las entradas están disponibles en cruillabcn.com. El festival ofrece abono de cuatro días desde 152 € + gastos y entradas de día desde 70 € + gastos. El Parc del Fòrum está a 150 metros de la estación El Maresme-Fòrum de la línea 4 de metro, también accesible en tranvía (T4) y autobús (líneas 43, 7, 36, 141 y 41). El festival incluye cada año una propuesta de comedia en directo paralela a los conciertos, con acceso incluido en el abono.

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