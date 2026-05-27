Siloé, Dorian, Sexy Zebras y Barry B en el festival que convierte La Roda en capital manchega de la música

La Roda tiene 16.000 habitantes y, tres días cada junio, se convierte en algo difícil de definir con precisión. El Festival de los Sentidos lleva más de una década demostrando que un festival puede ser íntimo, gastronómico, musical y comunitario al mismo tiempo, y que todo eso junto resulta mejor que cualquiera de sus partes por separado. La edición de 2026 se celebra del 12 al 14 de junio en el Recinto Ferial de La Roda, Albacete, con Siloé, Dorian, Ultraligera, Sexy Zebras, Barry B, Santero y los Muchachos, Kitai, Pol 3.14, Samuraï, Nuevos Vicios, Sobrezero y Victorias en el cartel musical, y la Galería del Vino de La Mancha, talleres de cocina, catas solidarias y la Feria de Tapas en el resto. Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, el Festival de los Sentidos es la prueba de que no hace falta el mar para tener uno de los festivales más especiales del verano español.

Música, vino y miguelitos: la historia del festival más manchego del circuito indie

El Festival de los Sentidos nació en La Roda con una vocación diferenciadora: no ser solo un festival de música, sino una celebración completa de lo que la comarca tiene para ofrecer. La música era el eje, pero alrededor de ella se construyó desde el primer año una propuesta gastronómica que integraba los vinos de la D.O. La Mancha, la cocina local y la cultura del territorio en una experiencia que los asistentes describían sistemáticamente como algo distinto a cualquier otro festival. Por sus escenarios han pasado Viva Suecia, Siloé, Lori Meyers, Rayden, Miss Caffeina, Shinova, Mikel Izal, Sidonie, Tu Otra Bonita o Álvaro de Luna. La declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla-La Mancha llegó como reconocimiento de lo que el público ya sabía.

El cartel de 2026: indie, pop alternativo y la escena nacional en su mejor momento

Siloé encabeza la edición de 2026 en el mejor momento de su carrera. Dorian son otra de esas bandas que nunca fallan en un festival de este tipo: veinte años de carrera, un catálogo lleno de himnos. Ultraligera y Sexy Zebras aportan la energía más punk y directa; Barry B llega en uno de los momentos más altos de su trayectoria; Santero y los Muchachos traen el indie más soleado y melódico; y Kitai, Pol 3.14, Samuraï, Nuevos Vicios, Sobrezero, Victorias, Bicicleta, Ángel Carmona, Nando Costa y Dingy conforman una segunda línea tan interesante como las cabezas. El #SentidosClub añade una propuesta de electrónica y DJs con nombres como Dubpaper, Diabo aka Siarem y Freakdog.

Cartel confirmado hasta la fecha

Escenario principal:

Amigos del Arte

Ángel Carmona

Barry B

Bicicleta

Cambiemos de tercio

Colorado

DenisDenis

Dingy

Dorian

Fuzzz by DJ Nano

Kitai

Neura

Nuevos Vicios

Nando Costa

Pol 3.14

Samuraï

Santero y los Muchachos

Sexy Zebras

Siloé

Sobrezero

Ultraligera

Victorias

#SentidosClub:

Alesa

Ch3lx

Cris Cross

Diabo aka Siarem

Dubpaper

Efe+Efe

Freakdog

Soumz

Team Rocket

La Galería del Vino, las tapas y el Dormitorio de los Sentidos

La Galería del Vino es una cata solidaria de vinos de la D.O. La Mancha en el Parque de la Cañada, espacio natural adyacente al recinto. Los talleres de cocina con chefs de la región y la Feria de Tapas completan una propuesta gastronómica que toma en serio la identidad manchega del festival.

El Dormitorio de los Sentidos es la zona de acampada oficial en el Pabellón Tomás Navarro Tomás, a 200 metros del recinto, con vestuarios, duchas de agua caliente y zona de desayuno. Las entradas y abonos están disponibles en festivalsentidos.com desde 67,50 € + gastos. La Roda está en Albacete, a 130 km de Valencia, 180 km de Madrid y 80 km de Albacete capital, accesible por la A-3 o la N-310.

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