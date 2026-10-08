Festival Internacional de Benicássim – FIB

El FIB 2027, Festival Internacional de Benicàssim, se celebra del 15 al 17 de julio de 2027 en su recinto de siempre en Benicàssim (Castellón). Será su edición número 31, la primera después del 30 aniversario, y todavía no tiene ningún artista confirmado. Aquí tienes las fechas, cómo van las entradas, cómo llegar y lo que dejó 2026, y lo actualizaremos con cada anuncio.

Fechas y lugar del FIB 2027

Fechas: del jueves 15 al sábado 17 de julio de 2027

del jueves 15 al sábado 17 de julio de 2027 Lugar: recinto del festival en Benicàssim (Castellón), junto a la N-340

recinto del festival en Benicàssim (Castellón), junto a la N-340 Edición: 31.ª

31.ª Cartel: sin artistas anunciados

Cartel del FIB 2027

El FIB no ha anunciado todavía ningún nombre para 2027. En cuanto lleguen las primeras confirmaciones, las añadiremos aquí en orden alfabético, con los cabezas de cartel en la primera línea.

Entradas y abonos del FIB 2027

Los abonos para 2027 salieron a la venta el 21 de julio de 2026, tres días después de terminar el 30 aniversario: una primera tanda de 3.000 abonos a 44,99 euros, gastos incluidos, solo en la web oficial y durante 48 horas o hasta agotarse. Quienes estuvieron en 2026 pudieron usar el saldo sobrante de su pulsera. El precio de la fase actual se consulta en la web oficial del festival; actualizaremos esta sección con cada cambio de tramo.

Cómo llegar al FIB

En tren: Benicàssim tiene estación de Cercanías y Media Distancia en la línea de Valencia a Castellón y Vinaròs.

Benicàssim tiene estación de Cercanías y Media Distancia en la línea de Valencia a Castellón y Vinaròs. En autobús: en ediciones anteriores el festival ha organizado lanzaderas desde Valencia y Castellón y una línea que une el pueblo, la playa y el recinto. Los servicios de 2027 se anunciarán más cerca de las fechas.

en ediciones anteriores el festival ha organizado lanzaderas desde Valencia y Castellón y una línea que une el pueblo, la playa y el recinto. Los servicios de 2027 se anunciarán más cerca de las fechas. En coche: el aparcamiento del festival se ha señalizado desde la CV-147. La organización recomienda el transporte público.

Preguntas frecuentes sobre el FIB 2027

¿Cuándo es el FIB 2027?

Del jueves 15 al sábado 17 de julio de 2027.

¿Dónde se celebra?

En el recinto habitual del festival en Benicàssim, en la provincia de Castellón.

¿Quién toca en el FIB 2027?

Todavía no hay artistas confirmados. Actualizaremos esta página con cada anuncio.

¿Cuánto cuesta el abono?

La primera tanda, de 3.000 abonos, salió a 44,99 euros en julio de 2026. El precio de la fase vigente se consulta en la web oficial.

¿Cuántos días dura?

Tres jornadas, de jueves a sábado.

Ediciones anteriores del FIB

FIB 2026: el 30 aniversario

Del 16 al 18 de julio de 2026, el FIB celebró sus 30 años con un cartel que miraba a su propia historia. El jueves lo encabezó Franz Ferdinand; el viernes, The Kooks, Kaiser Chiefs y Pendulum Live; y el sábado, The Prodigy y Biffy Clyro. También tocaron Lori Meyers, Dorian, Jet, The Fratellis, Tinie Tempah, Sophie Ellis-Bextor y La La Love You. La organización cifró la asistencia en 135.000 personas en los tres días.

Historia del FIB

El Festival Internacional de Benicàssim nació en 1995, impulsado por los hermanos Morán, en el velódromo municipal del pueblo; en 1998 se trasladó al recinto que ocupa hoy, a las afueras. La idea era traer a la costa de Castellón el tipo de cartel que solo se veía en los festivales británicos, y funcionó: durante dos décadas fue el punto de encuentro del indie y el britpop en España, con un público británico muy numeroso. Por sus escenarios han pasado Oasis, The Cure, The Killers o Bob Dylan. En sus últimas ediciones ha ganado peso la escena nacional, sin abandonar las guitarras británicas que lo definieron.

▶ FIB 2027 | Del 15 al 17 de julio | Recinto del festival, Benicàssim

¿Qué banda británica debería volver al FIB en 2027?

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