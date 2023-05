Festivales: Dcode 2023, un festival para todos los gustos liderado por Lewis Capaldi, Zahara y Carolina Durante

El verano se acaba, pero la música no. El próximo 9 de septiembre, el Campus de la Universidad Complutense de Madrid se convertirá en el escenario de uno de los festivales más esperados del año: el Dcode 2023. Un evento que combina artistas nacionales e internacionales, géneros variados y actividades para toda la familia. ¿Quieres saber más? Te lo contamos todo.

Lewis Capaldi: el plato fuerte

Uno de los grandes atractivos del Dcode 2023 es la presencia de Lewis Capaldi, el cantautor escocés que ha conquistado al mundo con su voz y su carisma. El artista ofrecerá su único concierto en Madrid y uno de los dos que dará en España, junto con Barcelona. Será una oportunidad única para disfrutar de su segundo álbum Broken By Desire To Be Heavenly Sent, que saldrá a la venta el 19 de mayo, y de su documental How I’m Feeling Now, que se estrenará el próximo mes. Lewis Capaldi promete emocionarnos con sus baladas y hacernos reír con sus ocurrencias.

Zahara, Carolina Durante y más: lo mejor del panorama nacional

El festival también contará con una nutrida representación de la música española, con nombres como Zahara, Carolina Durante, Miss Caffeina o Cariño. Zahara presentará su formato Rave, en la que será la última fecha de este tour en Madrid durante todo 2023. Carolina Durante despedirá su exitosa gira en el Dcode, antes de tomarse un descanso para preparar su próximo trabajo. Miss Caffeina nos hará bailar con sus himnos pop-rock y Cariño nos enamorará con sus canciones dulces y divertidas.

Tom Odell, Mando Diao y más: lo mejor del panorama internacional

El cartel del Dcode 2023 también incluye a artistas de fuera de nuestras fronteras, como Tom Odell, Mando Diao, Mother Mother o Black Honey. Tom Odell nos deleitará con su piano y su voz melódica, presentando su nuevo disco Monsters. Mando Diao nos pondrá a saltar con su rock alternativo y sus clásicos como Dance With Somebody. Mother Mother nos sorprenderá con su indie pop experimental y sus armonías vocales. Black Honey nos seducirá con su mezcla de rock, pop y electrónica.

Entradas a la venta el 19 de mayo

Si no quieres perderte este festival tan completo y variado, apunta esta fecha: el 19 de mayo. Ese día se pondrán a la venta las entradas para el Dcode 2023 en diferentes plataformas online. Habrá un cupo limitado a precio especial de salida de 50 euros (+ gastos) para los más rápidos. El festival empezará a las 12:00h del mediodía y durará hasta la madrugada. Además, habrá otras actividades como Dcode Kids, Foodland o mercadillo. ¿A qué esperas? ¡No te quedes sin tu entrada!