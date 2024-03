Las películas y series que se estrenarán en el SXSW 24

El festival de cine del SXSW resulta tan inabarcable como cualquiera de los festivales que lo integran. Los grandes estrenos suelen ser opacados por películas que surgen de la nada en las diferentes secciones oficiales y que terminan por soprender y tiranizar los premios.

Este año, al margen de las sorpresas de última hora a las que nos tienen acostumbrados en anteriores ediciones, las miradas están puestas en los estrenos de Civil War, The Fall Guy, Immaculate, Road House y The idea of you. Estos grandes blockbusters son solo la punta del iceberg de todo lo que está por venir en Austin y que tratamos de resumir a continuación.

Los grandes títulos del SXSW

Resulta inevitable no caer en los brazos de los estrenos mundiales más esperados del festival antes de sumergirte en las proyecciones más SXSW del SXSW. The Fall Guy es uno de los grandes títulos que se proyectarán en Austin. La cinta protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt es una comedia de acción que promete arrasar en la taquilla a base de gags y explosiones. Aunque, si una película se espera con especial expectación en esta edición es sin duda Civil War.

La producción de A24 con el genial Alex Garland a los mandos y con un reparto encabezado por Kirsten Dunst y Wagner Moura dibuja una distopía en la que California y Texas inician un proceso de secesión que arrastra a los Estados Unidos a un conflicto armado. Alejada de temores tan terrenales, Sydney Sweeney se presenta en la capital texana como el rostro del film de horror religioso Immaculate. En él interpreta a una monja que se enfrenta al mal más insospechado.

Pocas estrellas brillan tanto como Anne Hathaway y este año regresa al festival con The idea of you, una comedia romántica que reflexiona sobre las diferencias de edad y las segundas oportunidades en la vida y el amor.

Road House es la propuesta de Dough Liman que explota la faceta más agresiva del talento interpretativo de Jake Gyllenhaal en esta cinta que mezcla la UFC con los bajos fondos de los cayos de Florida. En el espectro opuesto, Babes es una comedia en el que una mujer afronta el embarazo de su amiga como un acto de sororidad. Otra comedia que dará mucho que hablar es Y2K, protagonizada por Jonah Hill, que nos lleva a los divertidos desastres que todo universitario comete en sus años más locos.

Las joyas ocultas del South By Southwest

Sin duda Música es una de esas pequeñas grandes películas del festival. Basada en la vida de Rudy Mancuso y protagonizada por él mismo y por la televisiva Camila Mendes nos adentra en un Brasil muy personal y diferente. Bionica’s Bachata es un drama que habla de amores perdidos, drogas y arrepentimientos con un acento dominicano que resulta tan cálido como hipnótico. Una de las grandes sorpresas del festival. Por su parte, con The Black Sea no solo viajamos a la Bulgaria profunda sino a lo más oculto de nosotros mismos en un viaje trascendental que resulta impactante.

Audrey es una de las apuestas seguras dentro de la sección narrativa oficial. Una madre australiana sobreprotectora asume y suplanta la vida de su hija cuando cae en coma en una comedia que nos hace reflexionar sobre los conceptos modernos de dependencia emocional de una manera hilarante.

En las antípodas se encuentra Cuckoo, en la que nos encontramos a Hunter Schafer, estrella de Euphoria, pasando un mal rato perseguida por el dueño creepy de un hotel en el que se encuentra atrapada. En Omni Loop, Mary Louise Parker, la mítica Nancy Botwin de Weeds, se enfrenta a las consecuencias de viajar en el tiempo en esta cinta con una original propuesta. Ed Harris regresa con My dead friend Zoe y un humor negro que hará las delicias de nuestro lado más siniestro.

Otras perlas que podrás encontrar en la sección narrativa del festival son la neozelandesa We were dangerous, We strangers, The Uninvited, Oddity, High Tide y Azrael.

Documentales para entender el mundo

El SXSW es una ventana al mundo que te ayuda a entender el entorno que nos rodea, nos explica sus causas y profundiza en las futuras soluciones de problemas presentes y pasadas. También nos presenta la intimidad de personas de un talento increíble como los Black Keys y su documental This is a documental about The Black Keys o los geniales y fumetas Cheech & Chong que también presentan su propio material documental.

Freaknik: The Wildest Party Never Told nos invita a las fiestas salvajes del Atlanta de los 80 y 90 que fueron el embrión del trap e inspiraron a músicos actuales tan relevantes como 21 Savage, quien produce la cinta.

How Music Got Free, por su parte, nos descubre al trabajador de una fábrica de CDs que en alianza con unos imberbes hackers inició la revolución de las descargas piratas allá por los finales de los 90. Un docu para entender la música de hoy en profundidad.

Pero más allá del mundo del espectáculo nos encontramos con obras tan conmovedoras como The In Between, imprescindible para comprender las diferentes sexualidades que se abren paso en este nuevo siglo ante la intolerancia del pasado y del presente.

Otro must de este festival es sin duda la preciosa e introspectiva 7 beats per minute, un documento increíble acerca de la supervivencia de la mente humana en una experiencia cercana a la muerte. Todo un poema a la vida, a lo que somos como especie y a lo que realmente importa. Otro de los documentales más impactantes de este SXSW es An Army of Women, un testimonio de la lucha por ser escuchadas de mujeres víctimas de abusos sexuales cuyas denuncias la policía de Austin desoyó.

Acento español en SXSW

Como os comentamos en nuestra guía sobre el festival, tres películas españolas participan en esta edición. My Sextortion Diary de Patricia Franquesa es sin duda la que más expectación ha levantado en Austin. Este documental nos sumerge en el fenómeno de la sextorsión y en cómo puede destruir las vidas de quienes lo sufren además de ofrecernos herramientas para combatirlo. Mamífera de Liliana Torres es una oda al embarazo tardío y a la maternidad en general a través de la mirada de una mujer de 40 años.

Por último, Apotetemnofilia es una interesante mirada al género de terror dirigida por el Jano Pita. Una claustrofóbica película que demuestra que nuestros mayores terrores se encuentran en lo más profundo de nosotros mismos.

Los estrenos televisivos más esperados

Las series son también una parte destacada del festival. Este año hay una producción que destaca sobre manera. 3 Body Problem se ha convertido en una de las series más esperadas del año. De la mano de los productores de Juego de Tronos llega a Netflix un viaje en el tiempo que nos transportará a nuevos e inesperados lugares.

Black Twitter narra en tres episodios una apasionante historia de activismo y lucha social que traspasa las redes sociales para lograr a cambios profundos en la sociedad estadounidense. Por su parte, Ren Faire nos adentra en las desconocidas y a veces alocadas ferias medievales que se celebran en el Texas profundo.

También se presentarán en el festival las nuevas temporadas de Hacks, Star Trek: Discovery y Magic City: An American Fantasy. Todo un mundo audiovisual que se complementa con una selección de cortos, cine inmersivo y vídeoclips de vanguardia única en el mundo.

Puedes encontrar todas las películas que integran el festival de cine del South By Southwest haciendo clic aquí y no te olvides de seguir la actualidad del festival a través de nuestra web y redes sociales.