El Mallorca Live Festival 2027 celebra su décima edición el viernes 11 y el sábado 12 de junio de 2027 en Calvià (Mallorca). La organización anunció las fechas pocos días después de cerrar la edición de 2026, pero todavía no ha publicado ni cartel ni precios: de momento solo hay una lista de espera para las primeras entradas. Aquí tienes lo que se sabe, cómo llegar y lo que dejó 2026, y lo actualizaremos con cada novedad.

Fechas y lugar del Mallorca Live Festival 2027

Fechas: viernes 11 y sábado 12 de junio de 2027

viernes 11 y sábado 12 de junio de 2027 Lugar: Calvià (Mallorca); en 2026, el Antiguo Aquapark de Calvià

Calvià (Mallorca); en 2026, el Antiguo Aquapark de Calvià Edición: décima

décima Cartel: sin artistas anunciados

Cartel del Mallorca Live Festival 2027

Todavía no hay nombres confirmados. Iremos añadiendo cada confirmación en orden alfabético, con los cabezas de cartel en la primera línea.

Entradas del Mallorca Live Festival 2027

El festival ha abierto en su web oficial una lista de espera para acceder antes que nadie a las primeras entradas, aunque aún no ha publicado precios. Actualizaremos esta sección cuando arranque la venta.

Cómo llegar al Mallorca Live Festival

Calvià está a unos 20 kilómetros de Palma. En 2026, la organización ofreció taxis con precio cerrado desde el Paseo Marítimo de Palma; los servicios de 2027 se anunciarán más cerca de las fechas. Junio es temporada alta en la isla, así que conviene reservar vuelo y alojamiento con antelación.

Noticias del Mallorca Live Festival en CrazyMinds

Preguntas frecuentes sobre el Mallorca Live Festival 2027

¿Cuándo es el Mallorca Live Festival 2027?

El viernes 11 y el sábado 12 de junio de 2027.

¿Dónde se celebra?

En Calvià, a unos 20 kilómetros de Palma. En 2026 fue en el Antiguo Aquapark de Calvià.

¿Quién toca en el Mallorca Live 2027?

El cartel aún no se ha anunciado.

¿Están a la venta las entradas?

Todavía no. Hay una lista de espera en la web oficial para las primeras entradas.

Ediciones anteriores del Mallorca Live Festival

Mallorca Live Festival 2026

Del 11 al 14 de junio de 2026, la novena edición estrenó formato: dos jornadas principales con The Prodigy, The Libertines, Viva Suecia y Dani Fernández el viernes, y Cypress Hill, Aitana, Kaiser Chiefs, The Wombats y León Benavente el sábado, con una Opening Party el jueves y una Closing Party el domingo con David Guetta.

Historia del Mallorca Live Festival

El Mallorca Live nació en 2017 en el Antiguo Aquapark de Calvià, un parque acuático en desuso convertido en recinto de festival, con la idea de que el viaje a la isla fuera parte del plan. Por allí han pasado Pet Shop Boys, New Order, Franz Ferdinand, Liam Gallagher, Blondie, Underworld o Michael Kiwanuka, y se ha consolidado como el gran festival de las Baleares.

▶ Mallorca Live Festival 2027 | 11 y 12 de junio | Calvià, Mallorca

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