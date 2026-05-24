Llega el décimo aniversario del festival más bonito de Madrid con más de 60 artistas

Hay festivales que se miden en aforo y hay festivales que se miden en atmósfera. Las Noches del Botánico llevan diez años demostrando que se puede hacer las dos cosas a la vez. Del 3 de junio al 31 de julio de 2026, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid acoge la décima edición del ciclo con 54 conciertos y más de 60 artistas: ZZ Top, Van Morrison, Tom Jones, Garbage, John Legend, Jean-Michel Jarre, Alabama Shakes, Ethel Cain, Rubén Blades, Pat Metheny. Un millón de personas han pasado por este recinto desde la primera edición. Nueve conciertos ya tienen el cartel de sold out. Y el festival sigue siendo, una edición más, la mejor demostración de que Madrid tiene el escenario al aire libre más bonito de España.

Un jardín que se convirtió en escenario: diez años de historia

Las Noches del Botánico nacieron en 2017 con una idea deceptivamente sencilla: organizar conciertos en el jardín de la Universidad Complutense de Madrid aprovechando uno de los espacios más singulares y menos utilizados de la ciudad. El Real Jardín Botánico Alfonso XIII, con sus 29.000 m² de zonas verdes junto a la Ciudad Universitaria, ofrecía algo que ningún otro recinto de Madrid podía dar: la posibilidad de llegar antes del concierto, pasear entre árboles centenarios, cenar con calma y vivir el directo sin la presión de un estadio ni la incomodidad de una sala abarrotada. Era, en definitiva, la experiencia contraria a la masificación.

La apuesta funcionó desde el primer año. El festival fue creciendo de forma orgánica, siempre con una programación intencionadamente ecléctica que mezclaba clásicos del rock, jazz, pop internacional, músicas latinas y artistas nacionales sin que nadie encontrara raro el contraste. Por el escenario del Botánico han pasado Nile Rodgers & Chic, Patti Smith, Suzanne Vega, James, Teenage Fanclub, Quique González, Lori Meyers, Beth Gibbons, Santana, Air o Kool & the Gang. La entrevista que CrazyMinds realizó en 2025 con Ramón Martín, director del festival, lo resumía bien: «Desde el principio quisimos hacer un festival al cual nos gustaría asistir a nosotros como público«. Eso se nota en cada detalle de la experiencia, desde la oferta gastronómica hasta el aforo contenido que garantiza visibilidad desde cualquier punto del recinto.

La décima edición llega con cifras que confirman que el modelo funciona: más de un millón de asistentes acumulados, nueve conciertos ya agotados antes del inicio del festival —Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian y Diana Krall entre ellos— y una programación que vuelve a reunir a artistas que ya son parte de la historia de este escenario junto a debuts tan esperados como los de Garbage, John Legend, Ethel Cain o OMD.

El cartel que solo el Botánico podría programar

El décimo aniversario tiene un hilo conductor claro: los regresos. Van Morrison, que actúa dos noches consecutivas, es uno de los artistas que han hecho grande este escenario. Lo mismo ocurre con Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band, Snarky Puppy, Pat Metheny, Nile Rodgers & Chic o LP. Son artistas que ya tienen historia en este jardín y que vuelven para celebrar una década juntos. A ellos se suman los debuts más esperados: Garbage en su primera visita al Botánico, John Legend presentando nuevo material, OMD con su inconfundible synth pop, el proyecto Beat formado por Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai —uno de los supergrupos más insólitos del año—, o Danny Elfman dos noches seguidas.

La apuesta latinoamericana es más sólida que nunca: Babasónicos, María Becerra, Elvis Crespo, Cultura Profética, Gilsons, Lasso y Silvestre y la Naranja reflejan la vocación del festival de ser también un escaparate de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Y el cartel estatal incluye algunos de los nombres más relevantes del momento: Love of Lesbian con tres fechas consecutivas, Rigoberta Bandini con tres noches, M-Clan celebrando 30 años de carrera, Yerai Cortés, León Benavente o el homenaje al Omega de Enrique Morente encargado de abrir la edición junto a Lagartija Nick.

El eclecticismo que otros festivales buscan sin encontrar aquí es natural. La misma semana en que Jean-Michel Jarre llena el jardín de espectáculo audiovisual, Ethel Cain lo convierte en una catedral oscura y Big Thief tocan en formato íntimo como si el escenario fuera una sala pequeña. Es la magia del Botánico: cada noche tiene su propia identidad.

Programación completa: 54 conciertos del 3 de junio al 31 de julio

Junio 2026

Miércoles 3 — Omega de Morente (Homenaje con Lagartija Nick) — Apertura del décimo aniversario Jueves 4 — Rigoberta Bandini Viernes 5 — Rigoberta Bandini Sábado 6 — Rigoberta Bandini Domingo 7 — Two Door Cinema Club Martes 9 — Ethel Cain Miércoles 10 — Big Thief / Ata Kak Jueves 11 — Shinova Viernes 12 — Lia Kali Sábado 13 — Ginebras Domingo 14 — Marta Santos / Macario Martínez Lunes 15 — Love of Lesbian Martes 16 — Love of Lesbian Miércoles 17 — Love of Lesbian Jueves 18 — Veintiuno / Silvestre y la Naranja Viernes 19 — Pablo López / Pamela Rodríguez Sábado 20 — M-Clan Domingo 21 — Yerai Cortés Lunes 22 — Zaz ⭐ Sold out Martes 23 — Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana Jueves 25 — Cory Wong / Don West Viernes 26 — Beat (Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey, Steve Vai) Sábado 27 — Antoñito Molina Domingo 28 — Lasso / Ela Taubert Martes 30 — Van Morrison

Julio 2026

Miércoles 1 — Van Morrison Jueves 2 — Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra / Take Me To The River Viernes 3 — Jean-Michel Jarre Sábado 4 — Snarky Puppy / Nate Smith Domingo 5 — Garbage Lunes 6 — Danny Elfman Martes 7 — Danny Elfman Miércoles 8 — Tomora Jueves 9 — Silvana Estrada / Mari Froes Viernes 10 — Jean-Michel Jarre Sábado 11 — Alabama Shakes / Dove Ellis Domingo 12 — Nu Genea / Gilsons Lunes 13 — Babasónicos / El Zar Miércoles 15 — Elvis Crespo Jueves 16 — Belle & Sebastian ⭐ Sold out Viernes 17 — Rick Astley ⭐ Sold out Sábado 18 — OMD Lunes 20 — ZZ Top ⭐ Sold out Martes 21 — Biffy Clyro Miércoles 22 — John Legend Jueves 23 — León Benavente / Él mató a un policía motorizado Viernes 24 — María Becerra Sábado 25 — The Kooks Domingo 26 — Pat Metheny Lunes 27 — Diana Krall ⭐ Sold out Martes 28 — Rubén Blades con Roberto Delgado & su Orquesta Miércoles 29 — LP Jueves 30 — Tom Jones Viernes 31 — Cultura Profética / Çantamarta

Entradas, horarios y cómo llegar al Jardín Botánico

Las entradas se venden por concierto individual —no existe abono general— y están disponibles en la web oficial del festival y en los puntos de venta de El Corte Inglés (venta física disponible 24 horas después del lanzamiento online). Los precios oscilan entre 35 y 90 € según el artista. Nueve conciertos ya están agotados: Zaz, Belle & Sebastian, Rick Astley, ZZ Top, Diana Krall y otros. Para los que quedan con entradas disponibles, se recomienda no esperar.

Las puertas abren a las 19:30 h todos los días (a las 19:00 h en las fechas de Van Morrison). Esto es parte esencial de la experiencia: llegar con tiempo para pasear por los 29.000 m² de zonas verdes, explorar la oferta gastronómica (que incluye una vinoteca y varias zonas de restauración), y ubicarse antes del comienzo. En las jornadas con un solo artista, el concierto arranca a las 22:00 h; cuando hay dos actuaciones, el primero empieza a las 20:30 h y el segundo alrededor de las 22:00 h. El recinto cierra a medianoche.

El festival se celebra en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, en la Ciudad Universitaria de Madrid. La forma más cómoda de llegar es en metro: línea 6, estación Ciudad Universitaria. También hay autobuses de la EMT que conectan con distintos puntos de la ciudad. El recinto no dispone de parking propio, por lo que se recomienda el transporte público.

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