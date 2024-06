Nuestros 10 imprescindibles del Alhambra Monkey Weekend

Se acerca una de las fechas más señaladas a la provincia de Cádiz, y es que el Alhambra Monkey Weekend llega un año más al Puerto de Santa María para llenar la ciudad de buen rollo y mejor música. Tendrá lugar durante los días 14, 15 y 16 de junio y contará con un total de diez escenarios repartidos en lugares icónicos del Puerto en los que disfrutar de un buen espectáculo. Te dejamos aquí a quien no nos perderemos este año.

Viernes, 14 de junio

Disfrutaremos de la jornada inaugural a partir de las 21:00 en el ya mítico Castillo San Marcos donde en el escenario Alhambra abrirá el evento Cuerda Huida, Shanghai Baby, Viva Belgrado y Pony Bravo.

SHANGHAI BABY / 22:15

La madrileña Ade Martin tras su rompedor debut con su primer EP y temas como I Could Never Beat you, llega al puerto para presentarnos sus nuevas canciones recogidas en su publicación EP02 del cuál se puede destacar su single Take it easy donde nos muestra su carácter más rockero que nunca. La exbajista de Hinds llega para traernos su indie rock, más personal.

VIVA BELGRADO / 23:30

Los cordobeses traen su tour tras llevar a sus espaldas más de veinte conciertos realizados presentado su Cancionero de los Cielos. Con unas letras muy cercanas llenas de rock alternativo y un carácter punk un poco más desinhibido, Viva Belgrado demuestra una vez más sus tablas sobre el escenario que solo dan los años de experiencia.

PONY BRAVO / 01:00

Este trío sevillano reaparece después de cinco años para llevarnos a su personal universo. Con su nuevo álbum Trópico nos sumergimos con ellos en un viaje astral lleno de referencias, ambientes sonoros llenos de rock andaluz, la cantidad justa de funk y un poco de psicodelia. El grupo añade a su nuevo material, un discurso con visuales utópicas que son clave en su identidad.

Sábado, 15 de junio

En la segunda jornada del festival, la oferta musical se expande ya por toda la ciudad para traernos toda la variedad musical, desde flamenco al techno, pasando por indie o punk.

MARÍA DE LA FLOR / 12:30 / Destilería Cacao Pico

La presentación de su nuevo álbum pasará este sábado 14 por la destilería. Su EP Resalada contiene todas las melodías sutiles de todo un mundo de referencias de la música tradicional y popular. La violinista, compositora y cantante recoge en este álbum sonidos transparentes, letras llenas de cariño y hace de esta publicación toda una declaración de intenciones dentro de la canción de autor y raíz.

JÚLIA COLOM / 13:00 / Museo arqueológico municipal “El Hospitalito”

La cantante mallorquina no ha parado desde que estrenó su primer disco Miramar y ahora pasa por el Monkey Weekend para dejarnos su huella. La artista se destaca por un timbre de voz aterciopelado al que acompaña con toques de jazz y que se adentra en la búsqueda de la música tradicional de la isla, como podemos observar en su álbum, en la que encontramos una atrayente selección de música propia como popular.

TETAS FRÍAS / 19:15 / Escenario Jagermusic – Parque Calderón

Tetas Frías se encuentra ahora mismo en una gira de cinco fechas y el Monkey es afortunado de ser una de ellas. La banda nos trae su turbo punk a ritmo de distorsiones guitarriles y letras con solo verdades. Esperamos que esta banda barcelonina, queer y antifa toque su single más reciente Macrofestival. Tenemos claro que con Tetas Frías tendremos una fiesta asegurada.

JOSÉ DE LOS CAMARONES / 19:30 / Plaza Alfonso X el Sabio

Podríamos decir de los más veteranos del festival. José de los Camarones actúa por primera vez en el Monkey Weekend (ya pudimos verlo en noviembre por Sevilla) y no dejará indiferente a nadie. Este artista y mariscador nos lleva a las más profundas raíces del flamenco, a la vez que experimenta con guitarras rockeras y poemas llenos de versatilidad y mucho duende. Tras ser modelo de Gucci en 2021, presentar su trabajo Anclé mi Alma, José viene a mostrarnos sus nuevo trabajo del que podemos oír un adelanto: Para nada.

AUSTRALIAN BLONDE / 22:30 / Plaza Alfonso X el Sabio

La banda asturiana viene a celebrar el 30º aniversario de su Pizza Pop. Con su power pop anglosajón esperamos poder escuchar una vez más su himno generacional Chup chup que hizo bailar a tanto público en los 90. Esta banda pionera del Xixón Sound se reúne una vez más en una cita imprescindible dentro del calendario estival y será una de las bandas más esperadas.

DALILA / 20:45 / Escenario Jagermusic – Parque Calderón

La productora sevillana, conocida por sus sets lentos y las influencias del flamenco, nos sumerge en un ambiente sonoro envolvente, que nos devuelve al techno noventero y por qué no decirlo a un sonido muy del Reino Unido. Bajo su manga encontramos sesiones icónicas en el Sónar o la Boiler Room. Por muchos lugares ha pasado esta artista y todavía sigue apostando en sus visuales por sus raíces andaluzas para crear un universo que va mucho más allá de lo bailable.

TEO LUCADAMO / 23:45 / Escenario Jagermusic – Parque Calderón

El joven artista y productor tiene las cosas muy claras. Llega con su nuevo EP Mi Puto Calor para llenar de buenas vibes el puerto. Con su más reciente single TIC vemos un adelanto de lo que será su álbum. Teo tiene la energía de artista emergente pero la inmaculada producción con toques de electrónica y hip hop de alguien bien formado en el estudio.

En definitiva, el Monkey Weekend, en contraste con los grandes festivales que hemos tenido hasta ahora al principio de la temporada, puede ser más pequeño en números pero impecable en cuanto a su calidad, organización y su ambiente favorable para entrelazar a bandas consolidadas con lo mejor del ámbito emergente.