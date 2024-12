O Son do Camiño es un festival de música que se celebra anualmente en Santiago de Compostela, Galicia. Este evento anual reúne a artistas de renombre internacional y talentos emergentes en un escenario espectacular, ofreciendo una experiencia musical inolvidable. Con una mezcla ecléctica de géneros que van desde el rock y el pop hasta la música electrónica y el indie, O Son do Camiño atrae a miles de asistentes de todo el mundo. Además de la música, el festival ofrece una variedad de actividades culturales y gastronómicas, convirtiéndose en una celebración completa de la cultura gallega y la música contemporánea. Más allá de la música en directo, impulsa la proyección cultural de Galicia en el panorama europeo, consolidándose como una cita ineludible para amantes de la música de todos los rincones de España y Europa.

Historia del festival

O Son do Camiño, celebrado en Santiago de Compostela, ha crecido rápidamente desde su primera edición en 2018, convirtiéndose en uno de los festivales más importantes de España. A lo largo de los años, ha contado con la presencia de artistas de renombre mundial como The Killers, Martin Garrix, Lenny Kravitz y Rosalía, entre otros. Este festival no solo destaca por su impresionante cartel, sino también por su capacidad para atraer a miles de asistentes que disfrutan de una mezcla ecléctica de géneros musicales en un entorno histórico y culturalmente rico. Cada edición ha superado las expectativas, consolidando su reputación en la escena musical internacional.

Sobre O Son do Camiño 2025

La edición 2025 de O Son do Camiño se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio en el Monte do Gozo, Santiago de Compostela. Este año, el festival contará con un impresionante cartel que incluye a Kings of Leon, Duki, Bryan Adams, Estopa, Bad Gyal, Mikel Izal, Franz Ferdinand y Amaral, entre otros. Además, el Escenario SON Electro estará dedicado exclusivamente a la música electrónica, con la participación de destacados DJs como Steve Aoki. Los abonos estarán disponibles a partir del 19 de diciembre.

Artistas Confirmados para O Son do Camiño 2025

Aquí tienes el listado actualizado en orden alfabético de los artistas confirmados para O Son do Camiño 2025:

Adiel

Amaral

Andrés Campo

Bad Gyal

Barbara Lago

Benwal

Bryan Adams

Carolina Durante

Dani Fernández

Dennis Cruz

Dollar Selmouni

Duki

Estopa

Franz Ferdinand

Galician Army

Honey Dijon

Indira Paganotto

Jayda G

Juan Magán

Kase.O

Kings of Leon

La La Love You

Lia Kali

Mano Le Tough

Marlena

Merino

Mikel Izal

Nil Moliner

Siloé

Steve Aoki

Tsha

The Rapants

Vendez

Viviana Casanova

Yahaira

Cartel de O Son do Camiño 2025

Venta de Entradas para O Son do Camiño 2025

Aquí tienes la información sobre la venta de entradas para O Son do Camiño 2025:

Abono 3 Días : Precio: 133,00 €. Entrada válida para los tres días del festival (12, 13 y 14 de junio de 2025).



: Precio: 133,00 €. Entrada válida para los tres días del festival (12, 13 y 14 de junio de 2025). Abono 3 Días Menores de 9 Años : Precio: 20,00 €. Entrada destinada exclusivamente a menores de 9 años (de 0 a 8 años inclusive) para los tres días del festival. Es imprescindible mostrar la entrada en el acceso y un documento acreditativo de la edad del menor.

: Precio: 20,00 €. Entrada destinada exclusivamente a menores de 9 años (de 0 a 8 años inclusive) para los tres días del festival. Es imprescindible mostrar la entrada en el acceso y un documento acreditativo de la edad del menor. Abono 3 Días Ultreia (VIP): Precio: 237,00 €. Entrada válida para acceso a la terraza Ultreia VIP los tres días del festival.

Recuerda que las entradas no son nominativas y hay un máximo de 6 entradas por compra. Además, hay un cupo limitado a precio reducido para menores de 9 años. Las entradas solo se pueden adquirir a través de la web oficial del festival. ¡Espero que disfrutes del festival!

Playlist O Son do Camiño 2025

Aún no está disponible la playlist oficial del festival para este año.

