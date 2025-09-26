Primavera Sound 2026 despliega su cartel más ambicioso con leyendas, estrellas virales y apuestas globales

La 24º edición de Primavera Sound Barcelona ya tiene cartel oficial y fechas confirmadas: del 4 al 6 de junio de 2026 en el Parc del Fòrum, con eventos adicionales desde el 3 hasta el 7 de junio, incluyendo la jornada inaugural y la fiesta electrónica Primavera Bits. El festival vuelve a apostar por un cartel intergeneracional y paritario, con más de 150 artistas que cruzan géneros, generaciones y fronteras.

Entre los cabezas de cartel destacan The Cure, que regresan al festival con Songs of a Lost World (2024), su último álbum celebrado por la crítica. Les acompañan Doja Cat, reina del pop-rap viral; The xx, en su esperado retorno tras casi una década; Gorillaz, que presentarán su nuevo disco The Mountain; Massive Attack, debutando por fin en Primavera Sound; Addison Rae, consolidando su ascenso en el pop; y My Bloody Valentine, reviviendo el shoegaze en directo.

El cartel también incluye nombres como Mac DeMarco, Father John Misty, Big Thief, Slowdive, Alex G, Little Simz, Wet Leg, Pinkpantheress, Peggy Gou, Skrillex, Ethel Cain, Blood Orange y Kneecap. Desde la escena española destacan Bad Gyal, en su único show en festivales nacionales en 2026, Rojuu, Depresión Sonora, Guitarricadelafuente, Renaldo & Clara, Rusowsky y Ralphie Choo.

La venta de entradas se divide en dos fases. La Fan Sale estará activa el 29 de septiembre desde las 11:00h CEST durante 24 horas para quienes se registren antes del 28 de septiembre a las 23:59h. Los precios: 295 € + tasas para el abono general y 545 € + tasas para el VIP. La venta general comenzará el 30 de septiembre con el abono general a 350 €.

Los residentes del área metropolitana de Barcelona pueden acceder a un 10 % de descuento (265,5 € + tasas) mediante formulario específico. Además, los clientes de Revolut obtendrán 15 € de descuento si compran a través de Fever.

La app oficial del festival permite crear rutas personalizadas, recibir alertas y consultar mapas y horarios. Todo apunta a que Primavera Sound 2026 será una edición histórica, con un cartel que refleja el pulso global de la música actual.

De evento alternativo a fenómeno global: así se ha escrito la historia de Primavera Sound

Lo que comenzó en 2001 como una jornada modesta en el Poble Espanyol de Barcelona se ha convertido en uno de los festivales más influyentes del mundo. Primavera Sound nació con vocación alternativa, apostando por artistas emergentes y géneros poco convencionales. Desde sus primeras ediciones, destacó por su diversidad estilística y su enfoque urbano, integrándose en la ciudad y atrayendo a públicos de todas las generaciones. En 2005 se trasladó al Parc del Fòrum, donde encontró su identidad definitiva: un espacio frente al mar que ha acogido actuaciones históricas de Radiohead, Arcade Fire, PJ Harvey, The White Stripes, Portishead, Kendrick Lamar, Rosalía, Nick Cave & The Bad Seeds, entre muchos otros. Su crecimiento ha sido exponencial: de 8.000 asistentes en su debut a más de 500.000 en 2022.

La expansión internacional llegó en 2012 con Primavera Sound Porto, y en 2022 cruzó el Atlántico con ediciones en Buenos Aires, São Paulo, Los Ángeles y Santiago de Chile. Paralelamente, el festival ha desarrollado Primavera Pro, un encuentro profesional que reúne a la industria musical global con conferencias, showcases y networking. A lo largo de sus más de dos décadas, Primavera Sound ha mantenido su esencia: carteles paritarios, propuestas arriesgadas y una curaduría que mezcla lo mainstream con lo experimental. Su impacto cultural y mediático lo ha consolidado como un referente europeo y latinoamericano, y su historia sigue escribiéndose con cada edición que redefine lo que significa vivir la música en directo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.